Новости

Ситуация в Сирии. В Эс-Сувейде боевики понесли серьёзные потери

8
Сирийское командование продолжает стягивать войска к административной границе Идлиба. В Эс-Сувейде террористы понесли серьезные потери. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В минувшие сутки в северо-западной части провинции Алеппо продолжилась террористическая деятельность Отрядов народной самообороны (YPG). Курдские радикалы организовали два взрыва на подконтрольных «Сирийской свободной армии» (ССА) территориях.


Тем временем курды, базирующиеся в районе голода Манбидж, получили подкрепление. К городу подошли отряды курдских радикалов в сопровождении американского подразделения. Анкара пока не прокомментировала случившееся. Напомним, ранее США и Турция достигли договоренности, согласно которой курдские формирования должны были покинуть Манбидж.

На границу между Хамой и Идлибом прибыли новые подразделения сирийской армии. Ожидается, что бои с исламистами начнутся в ближайшие дни, поскольку подавляющая часть гражданского населения покинула территорию провинции Идлиб, находящуюся под контролем боевиков. Между тем джихадисты продолжили проводить массовые аресты тех, кто высказывается за мирное урегулирование. За сутки, по данным источников, арестовано 30 человек.

В провинции Хама артиллерия правительственных войск уничтожила штаб-квартиру крупной антиправительственной группировки «Джейш Аль-Изза». При этом руководство непримиримой оппозиции продолжает стягивать к линии фронта новые отряды. Согласно информации, в прифронтовую зону прибыли порядка 100 военных пикапов.

Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) понесли серьезные потери в провинции Эс-Сувейда. Боевики первыми напали на позиции САА, однако были разбиты и потеряли убитыми около 50 человек. Затем сирийские подразделения провели ответную атаку, в ходе которой уничтожили еще 15 бандитов и несколько единиц военной техники.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 10:00
    +3
    Вот все явственнее вырисовываются контуры взаимодействия Фашингтона с террористами, порожденными ими же. Необходим мощный удар по группировкам в Идлибе, дабы уже не было кого собирать и организовывать для продолжения "освобождения" Сирии от "диктатора" Асада.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:26
      +2
      Цитата: Влад5307
      Необходим мощный удар по группировкам в Идлибе

      Судя по отсутствию такового - у ГенШтаба другие планы , о которых нам знать не положено .
      1. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 10:51
        +3
        hi Приветствую !
        Я так понимаю, теперь давить их будут пол полной. Новых демилитаризованных зон нет. А в Идлиб вывезли всех самых конченых бармалеев.

        Ожидается, что бои с исламистами начнутся в ближайшие дни, поскольку подавляющая часть гражданского населения покинула территорию провинции Идлиб, находящуюся под контролем боевиков.

        А вот эта новость порадовала.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:54
          +3
          Взаимно ! hi
          Цитата: Zubr
          Я так понимаю, теперь давить их будут пол полной. Новых демилитаризованных зон нет. А в Идлиб вывезли всех самых конченых бармалеев.

          Очень может быть . Во всяком случае все предпосылки к этому есть . Но , как я сказал выше , мы не посвящены в планы ГенШтаба . wink
          1. Ныробский Онлайн
            Ныробский Сегодня, 11:00
            +3
            Тут по косвенным признакам уже просматривается то, что в самое ближайшее время грядёт серьёзная заруба по решению "идлибской аномалии". Наши наращивают корабельную группировку в Ср/з-море, шефы турецкой военной разведки и мин.обороны неделю назад в Москву прилетали "чайку попить", матрасы хлорки подогнали своим "химикам".....всё к тому, что грядёт большая бойня.
        2. семург Офлайн
          семург Сегодня, 12:32
          0
          Цитата: Zubr
          :


          Ожидается, что бои с исламистами начнутся в ближайшие дни, поскольку подавляющая часть гражданского населения покинула территорию провинции Идлиб, находящуюся под контролем боевиков.

          А вот эта новость порадовала.

          Идлиб население наверно было пара миллионов человек , что то с трудом верится что большая часть их покинула провинцию.
      2. Vladimir 5 Офлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 11:35
        +1
        Действия вытекают из создавшихся предпосылок и ситуации. В ГШ ВС РФ не чудотворцы и действуют по обстоятельствам. На сегодня прорисовывается два фронта с разными противостоящими сторонами: это антиасадовскиие отряды при поддержке Турции и США против САА с Иранскими и прочими союзниками, и курдские силы с поддержкой США против турецких ВС и их союзников. Потому спешить не надо, пусть протурецкие силы разберутся с курдами и США, а там ситуация изменится.и возможно война пойдёт на убыль, и воевать не придётся...Влазить на стороне курдов в конфликт ни коим образом не надо, лучше даже помочь туркам в окончательном решении с курдами и их "спонсорами" США, иначе асадовцам перепадёт в дальнейшем война с курдами...
  2. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    +3
    В Эс-Сувейде террористы понесли серьезные потери
    Побольше бы таких новостей.
    подошли отряды курдских радикалов в сопровождении американского подразделения
    Прикрывают своих "птенцов", чтобы турки не ударили. Вот тебе и союзники по НАТО.