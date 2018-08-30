Ситуация в Сирии. В Эс-Сувейде боевики понесли серьёзные потери
Сирийское командование продолжает стягивать войска к административной границе Идлиба. В Эс-Сувейде террористы понесли серьезные потери. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В минувшие сутки в северо-западной части провинции Алеппо продолжилась террористическая деятельность Отрядов народной самообороны (YPG). Курдские радикалы организовали два взрыва на подконтрольных «Сирийской свободной армии» (ССА) территориях.
Тем временем курды, базирующиеся в районе голода Манбидж, получили подкрепление. К городу подошли отряды курдских радикалов в сопровождении американского подразделения. Анкара пока не прокомментировала случившееся. Напомним, ранее США и Турция достигли договоренности, согласно которой курдские формирования должны были покинуть Манбидж.
На границу между Хамой и Идлибом прибыли новые подразделения сирийской армии. Ожидается, что бои с исламистами начнутся в ближайшие дни, поскольку подавляющая часть гражданского населения покинула территорию провинции Идлиб, находящуюся под контролем боевиков. Между тем джихадисты продолжили проводить массовые аресты тех, кто высказывается за мирное урегулирование. За сутки, по данным источников, арестовано 30 человек.
В провинции Хама артиллерия правительственных войск уничтожила штаб-квартиру крупной антиправительственной группировки «Джейш Аль-Изза». При этом руководство непримиримой оппозиции продолжает стягивать к линии фронта новые отряды. Согласно информации, в прифронтовую зону прибыли порядка 100 военных пикапов.
Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) понесли серьезные потери в провинции Эс-Сувейда. Боевики первыми напали на позиции САА, однако были разбиты и потеряли убитыми около 50 человек. Затем сирийские подразделения провели ответную атаку, в ходе которой уничтожили еще 15 бандитов и несколько единиц военной техники.
В минувшие сутки в северо-западной части провинции Алеппо продолжилась террористическая деятельность Отрядов народной самообороны (YPG). Курдские радикалы организовали два взрыва на подконтрольных «Сирийской свободной армии» (ССА) территориях.
Тем временем курды, базирующиеся в районе голода Манбидж, получили подкрепление. К городу подошли отряды курдских радикалов в сопровождении американского подразделения. Анкара пока не прокомментировала случившееся. Напомним, ранее США и Турция достигли договоренности, согласно которой курдские формирования должны были покинуть Манбидж.
На границу между Хамой и Идлибом прибыли новые подразделения сирийской армии. Ожидается, что бои с исламистами начнутся в ближайшие дни, поскольку подавляющая часть гражданского населения покинула территорию провинции Идлиб, находящуюся под контролем боевиков. Между тем джихадисты продолжили проводить массовые аресты тех, кто высказывается за мирное урегулирование. За сутки, по данным источников, арестовано 30 человек.
В провинции Хама артиллерия правительственных войск уничтожила штаб-квартиру крупной антиправительственной группировки «Джейш Аль-Изза». При этом руководство непримиримой оппозиции продолжает стягивать к линии фронта новые отряды. Согласно информации, в прифронтовую зону прибыли порядка 100 военных пикапов.
Террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) понесли серьезные потери в провинции Эс-Сувейда. Боевики первыми напали на позиции САА, однако были разбиты и потеряли убитыми около 50 человек. Затем сирийские подразделения провели ответную атаку, в ходе которой уничтожили еще 15 бандитов и несколько единиц военной техники.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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