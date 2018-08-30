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Почему президент в обращении не сказал о пенсионной реформе для военнослужащих?

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Во вчерашнем обращении президента страны граждане России всех категорий и статусов пытались уловить важную для себя информацию. В речи прозвучали инициативы по поводу нескольких категорий граждан РФ: о многодетных матерях, ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, малочисленных коренных народах, работниках вредных производств. Однако никакой информации из уст президента не прозвучало о представителях бюджетной сферы, включая военнослужащих. Значит ли это, что для военнослужащих ВС РФ и других силовых ведомств с повышением пенсионного возраста пока решили повременить?

Почему президент в обращении не сказал о пенсионной реформе для военнослужащих?


Судя по всему, пока так. А потом? Размышляют, как выйти из складывающейся ситуации?


Представители власти отдают себе отчёт в том, что повышение возраста выхода на пенсию для военнослужащих Вооружённых сил страны, сотрудников полиции, специальных служб – это мина отнюдь не замедленного действия. Если после череды повышений уровня материального обеспечения и тех же пенсий в силовых структурах лояльность военнослужащих была доведена до максимума за все последние годы, то после возможного решения о повышении планки пенсионного возраста в тех же структурах лояльность может войти в крутое пике.

Одновременно с этим власти не могут не понимать и того, что если поднимать пенсионный возраст для гражданских и не поднимать его для военных, то это путь к новому расколу в обществе. Между военным пенсионером в 45-50 и гражданским пенсионером в 65 самая настоящая пропасть времени.

Таким образом, власти сами себя подводят к «вилке»: оставлять лояльность силовиков на максимальном уровне и создать пропасть между военными и гражданскими или повышать пенсионный возраст и для представителей силовых структур, понимая, что лояльности можно и лишиться.

Но, судя по тому, как всё преподносится на федеральных каналах, можно ожидать, что сегодня-завтра появится Татьяна Голикова или представители высшего совета партии парламентского большинства и доходчиво разъяснят, что «никаких проблем нет».

P.S. Аналитика в тему - ссылка на статью "ВО"
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164 комментария
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  1. фрезер Офлайн
    фрезер Сегодня, 09:53
    +15
    Естественно что для силовиков пенс. возраст не повысят - это же опора режима.
    Нынешней власти нужна поддердка силовиков. Поддержка народа им вообще не уперлась, потому что народ для них овощи как в "Чиполлино" помните.
    1. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 09:58
      +13
      Цитата: фрезер
      ...Естественно что для силовиков пенс. возраст не повысят - это же опора режима.
      Нынешней власти нужна поддердка силовиков. Поддержка народа им вообще не уперлась, потому что народ для них овощи как в "Чиполлино" помните...

      Вы хотели как-то по другому?
      Расскажите, в какой стране мира силовики в противовес государству созданы?
      Вы о чём вообще?
      P.S. В России не "режим", а правовое, как бы там ни было , государство.
      При "режиме" Вы уже давно бы лес лобзиком валили.
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 09:59
        +5
        Почему президент в обращении не сказал о пенсионной реформе для военнослужащих?
        в ногу себе стрелять ? вот посмотрят на реакцию населения...
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 10:07
          +9
          Цитата: фрезер
          Естественно что для силовиков пенс. возраст не повысят

          Цитата: Андрей К
          Расскажите, в какой стране мира силовики в противовес государству созданы?

          Цитата: андрей юрьевич
          в ногу себе стрелять ? вот посмотрят на реакцию населения...

          Ребятки, о чём вы? Бурю в стакане устроить желаете?
          Для тех кто на паровозе
          - силовики на пенсию выходят по выслуге лет. fellow

          Каким хреном их касается повышение пенсионного возраста? request
          Вы еще нехватку коек в роддомах и выход на пенсию офицеров свяжите.
          1. Ivan staryi Офлайн
            Ivan staryi Сегодня, 10:28
            +8
            Вот минимальную выслугу для выхода на пенсию и повысят. Думаю, что немного позднее принятия нового закона по пенсионному возрасту. И дай Бог, если ограничатся только 5 годами увеличения выслуги, а не заменят ее иллюзорной единоразовой выплатой или переносом пенсии на 65 лет... Это же ощутимое снижение расходов федерального бюджета, из которого напрямую получают пенсию силовики.
            Вы почитайте комментарии к предыдущей статье про пенсии силовикам, сколько там было возмущения со стороны гражданских! Если увеличение пенсионного возраста пройдет относительно спокойно, то никто из силовиков не посмеет возмутиться увеличением выслуги: остальные граждане эту меру однозначно поддержат. Останется пассивный протест в форме увольнения, но это никого никогда из руководителей высшего звена не пугало, просто будут больше драть нижестоящих за некомплект. Да и все уже привыкли к подходу "решать проблемы по мере их поступления", а сейчас проблема - нехватка средств. А вот на что их не хватает, тут уж каждый предполагает свое...)))
            1. 1vlad19 Офлайн
              1vlad19 Сегодня, 11:11
              +2
              Цитата: Ivan staryi
              И дай Бог, если ограничатся только 5 годами увеличения выслуги

              Сейчас служить можно до 50, включая полковников, но если хочешь, можешь уйти в 45. Пару-тройку лет назад приняли, для всех "новых" до 50. Но дело в том, что 25 календарей это максимальная пенсия, как раз 45 лет, процентовку начисления пенсии изменят, будут служить до 50. А так смысла нет после 45 служить.
              1. Например Офлайн
                Например Сегодня, 12:23
                +1
                Цитата: 1vlad19
                Вот минимальную выслугу для выхода на пенсию и повысят.

                Хорош брехать. Кто сказал это? Придумал?
                Нужно взбаламутить народ?
                Ты откель взялся вообще? Из всех щелей лезете как тараканы лишь почуете волнение в народе. И дерьмом поливаете всё и всех.
                Упыри хреновы.
                Цитата: Ivan staryi
                Поправлюсь. Похоже это я в пенсионной системе вооруженных сил слабо разбираюсь.

                Ды ты, что? И ведь ни кто в этом не сомневается. negative
            2. den3080 Офлайн
              den3080 Сегодня, 11:14
              +2
              Забавно. Представил себе 65-летнего сержанта или командира взвода(лейтенанта) wink
              Ни к чему повышать(увеличивать) выслугу лет. Армия - не гражданка, там боевые задачи выполнять надо. Ну или хотя бы окоп вырыть, озк одеть... в норматив уложиться короче wink
              так что если что-то и будет, то затронет старший офицерский состав, да и то хз... генералы и так стремятся усидеть на должностях как можно дольше, не взирая ни на какие выслуги.
              1. Ivan staryi Офлайн
                Ivan staryi Сегодня, 11:21
                0
                Поправлюсь. Похоже это я в пенсионной системе вооруженных сил слабо разбираюсь. Но ведь кроме них есть еще другие службы. Да и вообще я имел ввиду, что пенсию могут начать выплачивать не в момент увольнения, а по наступлению 65 лет...
              2. сорок восьмой Онлайн
                сорок восьмой Сегодня, 11:49
                +5
                Цитата: den3080
                Армия - не гражданка, там боевые задачи выполнять надо. Ну или хотя бы окоп вырыть, озк одеть...

                Нормально Вы выдали. Значит в армейке в 50 лет окоп рыть низзя, а в 65 слесарю на заводе кувалдометром махать нормально, не развалится? И после таких слов не удивляйтесь, что на вас, дармоедов, народ ропщет.
                1. cariperpaint Онлайн
                  cariperpaint Сегодня, 12:25
                  0
                  Да ради бога. Ропщите до упора.
                  1. Например Офлайн
                    Например Сегодня, 12:31
                    +2
                    Цитата: сорок восьмой
                    что на вас, дармоедов, народ ропщет.

                    Ты за себя говори.
                    Народ наш к солдату завсегда с уважением.
                    Либерастов правда развелось тьма, они конечно армию не любят, но так они и не народ русский, а так поссать вышли. wink
                2. Комментарий был удален.
                3. igorbrsv Онлайн
                  igorbrsv Сегодня, 12:31
                  +2
                  Так что же нам, вместо того чтоб заступиться за слесаря, требовать чтоб и военных "обрадовали"? Пусть страдают все? Если с нами такое прокатит их черед и так предвидится
                  1. сорок восьмой Онлайн
                    сорок восьмой Сегодня, 12:47
                    +1
                    Цитата: igorbrsv
                    Так что же нам, вместо того чтоб заступиться за слесаря, требовать чтоб и военных "обрадовали"? Пусть страдают все? Если с нами такое прокатит их черед и так предвидится

                    Нет, я совершенно не об этом. Я о комментариях отдельных служивых в духе "у вас там на гражданке сплошной курорт, а мы вот пашем не разгибаясь".
                4. Dashout Офлайн
                  Dashout Сегодня, 12:55
                  +3
                  Цитата: сорок восьмой
                  И после таких слов не удивляйтесь, что на вас, дармоедов, народ ропщет.

                  Уважаемый! Как вам не стыдно? Вы кого дармоедом назвали то? Наших офицеров? А в рыло?
                  Есть такая профессия - Родину защищать! Вот они ее и выбрали. При необходимости эти люди первыми не жалея жизни пойдут в бой. У них такая судьба! У них и льготы от нас, от мирных граждан. Заслуженно!
                  Пусть наша армия будет самая сильная, офицеры самые благородные, а люди саме счастливые!
                  Не нойте про армию...
                  1. сорок восьмой Онлайн
                    сорок восьмой Сегодня, 12:59
                    -1
                    Цитата: Dashout
                    Есть такая профессия - Родину защищать!

                    Не надо эту священную обязанность кадровым воякам присваивать! Когда пробьет час, мы все как один под ружье встанем. Родину защищают все, а не только военные!
                    1. Serg65 Онлайн
                      Serg65 Сегодня, 13:07
                      +1
                      Цитата: сорок восьмой
                      мы все как один под ружье встанем. Родину защищают все, а не только военные!

                      what Да ладно? Прям все как один? Ну надо же!
            3. Vladimir 5 Офлайн
              Vladimir 5 Сегодня, 11:20
              +6
              При планировании стоимости нефти в 45 долл на 2018год, сегодня нефть за 65 дол/ барель, а значит и за газ (основные поступления в бюджет), то есть почти вдвойне, и денег должно быть излишек, куда делись деньги, "где деньги Зин?"... Даже Кудрин отметил в отсутсвии контроля за гос. деньгами...А "выжимают" народ при власти засидевшиеся под старым лозунгом имперских рабовладельцев России, :"Русским быть богатыми вредно", (то есть, тогда невозможно уже будет безнаказанно эксплуатировать Россию и русских)...
              1. Например Офлайн
                Например Сегодня, 12:37
                +2
                Цитата: Vladimir 5
                под старым лозунгом имперских рабовладельцев России,

                Это ты о ком? К примеру при Николае втором население Российской империи выросло на 50 миллионов человек.
                Навалил кучу словесного поноса взгромоздился на нее и радуется своему величию. laughing

                Я не согласен с экономической политикой нашего правительства. Но смутьянов я не приемлю. stop
            4. user Офлайн
              user Сегодня, 11:40
              +3
              Если увеличение пенсионного возраста пройдет относительно спокойно, то никто из силовиков не посмеет возмутиться увеличением выслуги:

              Конечно не возмутится, Устав не позволит. Но очередь из желающих послужить убавится.
          2. Silvestr Офлайн
            Silvestr Сегодня, 10:41
            +1
            Пенсионную реформу для военнослужащих, а также сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, ГУФСИН, СКР и других служащих разрабатывает подведомственный Минфину Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ). Его директор Владимир Назаров убежден, что пенсионная реформа для силовиков должна быть пересмотрена радикально.
            Назаров говорит о том, что вместо выплаты пенсий им могут предложить социальный контракт.
            «Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид, надо дать ему деньги на переобучение, дать большое выходное пособие, чтобы ему хватило на год-два безбедной жизни».
        2. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 11:40
          0
          Цитата: андрей юрьевич
          в ногу себе стрелять ?

          Для них ничего не поменяется. Говорить не о чем, поэтому ничего и не сказал. Никуда стрелять не надо.
      2. фрезер Офлайн
        фрезер Сегодня, 10:01
        +4
        Вы путаете понятия государство, страна и правящая элита.
        1. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 10:12
          +12
          Цитата: фрезер
          ...Вы путаете понятия государство, страна и правящая элита...

          Не надо меня "лечить".
          Вы написали то, что написали.
          Прежде чем что-то ляпнуть, будьте любезны хотя бы сами определитесь, что хотели сказать.
          Силовики служат народу, а не элите.
          Если это не так, то у Вас проблемы: Вы только что противопоставили несколько миллионов человек военнослужащих, полиции, ФСБ, МЧС и прочих приравненных народу, которому они служат и обеспечивают защиту от внешних и внутренних угроз.
          Объясняю популярно - Вы разжигаете вражду между различными слоями населения нашей страны.
          1. Володин Офлайн
            Володин Сегодня, 10:17
            +9
            Цитата: Андрей К
            Силовики служат народу, а не элите.

            Если бы для всех силовиков (речь в первую очередь о верхушке) действительно было так, мы бы с вами сейчас жили в стране, в которой родились. Напомню, она называлась СССР, и, напомню, именно этой стране приносилась присяга.

            И в "разжигании" человека тут упрекать неуместно
            1. Андрей К Офлайн
              Андрей К Сегодня, 10:27
              +4
              Цитата: Володин
              ...Если бы для всех силовиков (речь в первую очередь о верхушке) действительно было так, мы бы с вами сейчас жили в стране, в которой родились. Напомню, она называлась СССР, и, напомню, именно этой стране приносилась присяга.

              И в "разжигании" человека тут упрекать неуместно...

              Каким боком нынешнее руководство имеет отношение к зажравшейся продажной партноменклатуре, развалившей СССР и как это соотносится с присягой силовиков Российской Федерации?
              Вы о чём?
              Если бы у бабушки были соответствующие половые признаки, она была бы дедушкой.
              Разжигание нацрозни тут самое прямое - почитайте внимательно соответствующую статью УК.
              1. Володин Офлайн
                Володин Сегодня, 10:40
                +5
                Цитата: Андрей К
                Каким боком нынешнее руководство имеет отношение к зажравшейся продажной партноменклатуре, развалившей СССР и как это соотносится с присягой силовиков Российской Федерации?
                Вы о чём?

                Я о том, что по теории вероятности в этом мире возможно всё, и плохое, к сожалению, тоже. На своей, как говорится, шкуре испытали миллионы.
                Также я о том, что в году этак 1985-м вряд ли большинство граждан полагало, что в стране продажная, зажравшаяся партноменлатура.
                1. Андрей К Офлайн
                  Андрей К Сегодня, 10:49
                  +8
                  Цитата: Володин
                  ...Я о том, что по теории вероятности в этом мире возможно всё, и плохое, к сожалению, тоже. На своей, как говорится, шкуре испытали миллионы.
                  Также я о том, что в году этак 1985-м вряд ли большинство граждан полагало, что в стране продажная, зажравшаяся партноменлатура...

                  Мы с Вами о пенсионной реформе для военнослужащих беседу ведём или Вы мне будете рассказывать о приснопамятном 1985 годе, теории вероятности и шкуре миллионов?
                  К чему этот флуд и рассказы, как в "Гондурасе всё хорошо"?
                  По обсуждаемой теме, без лозунгов и политической трескотни, у Вас есть что сказать?
                  1. Володин Офлайн
                    Володин Сегодня, 11:06
                    +7
                    О, как.. флуд значит. Сами начали с того, что "все силовики служат народу, а не элите", я напомнил про "служение народу" на фоне развала в СССР, а теперь "флуд". Ну-ну...
                    1. Комментарий был удален.
                    2. Dashout Офлайн
                      Dashout Сегодня, 13:01
                      +2
                      Цитата: Володин
                      О, как.. флуд значит. Сами начали с того, что "все силовики служат народу, а не элите", я напомнил про "служение народу" на фоне развала в СССР, а теперь "флуд". Ну-ну...

                      Кому служит армия - понятно, а вот кому служит группа "Журналисты"? Не эта ли древнейшая профессия бежала вперед паровоза и агитировала за все нововведения начиная перестройкой и кончая сегодняшним обсуждением пенсионной реформы? А?
              2. Silvestr Офлайн
                Silvestr Сегодня, 10:45
                +3
                Цитата: Андрей К
                Разжигание нацрозни тут самое прямое

                какое это имеет отношение к....
                Цитата: Андрей К
                Вы только что противопоставили несколько миллионов человек военнослужащих, полиции, ФСБ, МЧС и прочих приравненных

                названные вами стуктуры сформированы на национальному признаку?
                1. Андрей К Офлайн
                  Андрей К Сегодня, 11:10
                  0
                  Цитата: Silvestr
                  ...названные вами стуктуры сформированы на национальному признаку?...

                  Сильвестр, Вы почитайте диспозицию соответствующей статьи УК. Потрудитесь.
                  Там разжигание нацрозни чётко сформулировано.
                  P.S.
                  Знание - сила. Чтите Уголовный Кодекс.
                  ...Статья 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
                  1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"...
              3. reservist Офлайн
                reservist Сегодня, 10:53
                +6
                Цитата: Андрей К
                Каким боком нынешнее руководство имеет отношение к зажравшейся продажной партноменклатуре, развалившей СССР ...

                так тогда ещё им было рано в номенклатуру то ...
              4. tatra Офлайн
                tatra Сегодня, 11:26
                0
                Если враги коммунистов трусливо отбрыкиваются от ОТВЕТСТВЕННОСТИ за захват вами СССР и его расчленение ,и сваливаете ответственность на коммунистов ,то у вас и нет никакого ПРАВА владеть республиками СССР .
                1. Андрей К Офлайн
                  Андрей К Сегодня, 11:36
                  +4
                  Цитата: tatra
                  ...Если враги коммунистов трусливо отбрыкиваются от ОТВЕТСТВЕННОСТИ за захват вами СССР и его расчленение ,и сваливаете ответственность на коммунистов ,то у вас и нет никакого ПРАВА владеть республиками СССР...

                  Ирина, Вы заигрались в поисках врагов.
                  Мои враги в могиле.
                  Я враг врагов России.
                  Мне совершенно параллельно до коммунистов, анархистов, троцкистов, либералов, ЕдРистов, ЛДПРистов и прочих измышлизмов.
                  1. tatra Офлайн
                    tatra Сегодня, 11:47
                    -1
                    Если не способны ответить ничего умного,то не мучайте клаву . Надоели уже эти лезущие на дискуссионные исторические политические сайты "а я против , и ни за кого ".
                    1. Андрей К Офлайн
                      Андрей К Сегодня, 11:58
                      +6
                      Цитата: tatra
                      ...Если не способны ответить ничего умного,то не мучайте клаву . Надоели уже эти лезущие на дискуссионные исторические политические сайты "а я против , и ни за кого "...

                      Хамить дома будете мадам.
                      Где Вы здесь увидели "дискуссионные исторические политические сайты"? Сайт называется "Военное обозрение", эта "ветка" новостей laughing
                      Потерялись? wassat
                      Вас проводить? love
                2. Serg65 Онлайн
                  Serg65 Сегодня, 13:11
                  +1
                  Цитата: tatra
                  0
                  Если враги коммунистов трусливо отбрыкиваются от ОТВЕТСТВЕННОСТИ за захват вами СССР и его расчленение ,и сваливаете ответственность на коммунистов

                  Товарищч Ирина, так кто же все таки захватил СССР? recourse Я как то не понял!
                  Цитата: tatra
                  у вас и нет никакого ПРАВА владеть республиками СССР

                  Да и кто ими (республиками) владеть хочет????
              5. свободный Офлайн
                свободный Сегодня, 11:31
                +3
                Цитата: Андрей К
                Цитата: Володин
                ...Если бы для всех силовиков (речь в первую очередь о верхушке) действительно было так, мы бы с вами сейчас жили в стране, в которой родились. Напомню, она называлась СССР, и, напомню, именно этой стране приносилась присяга.

                И в "разжигании" человека тут упрекать неуместно...

                Каким боком нынешнее руководство имеет отношение к зажравшейся продажной партноменклатуре, развалившей СССР и как это соотносится с присягой силовиков Российской Федерации?
                Вы о чём?
                Если бы у бабушки были соответствующие половые признаки, она была бы дедушкой.
                Разжигание нацрозни тут самое прямое - почитайте внимательно соответствующую статью УК.

                Аха-ха!Забавный вы персонаж!Нынешнее руководство имеет отношение к зажравшейся продажной партноменклатуре, развалившей СССР самое непосредственное отношение,так как они все выходцы из КПСС.
                1. Андрей К Офлайн
                  Андрей К Сегодня, 11:40
                  +4
                  Цитата: свободный
                  ...Аха-ха!Забавный вы персонаж!Нынешнее руководство имеет отношение к зажравшейся продажной партноменклатуре, развалившей СССР самое непосредственное отношение,так как они все выходцы из КПСС...

                  Персонжи здесь на груди майки рвут, те самые персонажи которые про КПСС, СССР и о долге Родине послужить в интернете читали.
                  Я "лямку" свою оттянул и прекрасно пребываю в отставке.
                  Детям и внукам спокойно смотрю в глаза - за юбку не прятался, флаг не позорил.
                  Чего и Вам желаю.
          2. фрезер Офлайн
            фрезер Сегодня, 10:27
            +4
            А вы выйдите на улицу и спросите первого встречного "кому служит полиция , ФСБ и т. д."
            1. Андрей К Офлайн
              Андрей К Сегодня, 10:32
              +11
              Цитата: фрезер
              ...А вы выйдите на улицу и спросите первого встречного "кому служит полиция , ФСБ и т. д."...

              Вы выходите на улицу, что бы что-то спросить?
              Каждый день выхожу, по нескольку раз.
              Люди видят меня в форме.
              Не шарахаются.
              Периодически за помощью обращаются.
              Вопросов кому я служу не задают.
              Дальше что?
            2. Маркони41 Офлайн
              Маркони41 Сегодня, 10:51
              +3
              Цитата: фрезер
              А вы выйдите на улицу и спросите первого встречного "кому служит полиция , ФСБ и т. д."

              Эх забыли вы 90-е годы, когда силовики были утоплены в своих бытовых проблемах. Может вспомните взрывы домов, захваты заложников и прочие "прелести" того времени.
              На кого работают МВД и ФСБ? разве не на защиту граждан собственной страны, где безопасность по сравнению с 90-ми в разы выше.
            3. Dashout Офлайн
              Dashout Сегодня, 13:04
              +1
              Цитата: фрезер
              А вы выйдите на улицу и спросите первого встречного "кому служит полиция , ФСБ и т. д."

              Вы вообще о чем? Революционер? Или тролль?
          3. astepanov Офлайн
            astepanov Сегодня, 11:29
            +3
            Цитата: Андрей К
            Вы только что противопоставили несколько миллионов человек военнослужащих, полиции, ФСБ, МЧС и прочих приравненных народу, которому они служат и обеспечивают защиту от внешних и внутренних угроз.

            Я не пойму, почему у нас внутренних угроз больше, чем где бы то ни было в мире? Почему у нас полиции на душу населения больше, чем в любой другой стране? Хорошая полиция, но отвратительные граждане, так и стремящиеся извести сами себя? И почему вы полагаете, что об этом нельзя говорить, ибо это (по вашему) есть разжигание розни? Вы Оруэлла читали? Может, что-то неладно в самой стране?
            1. Андрей К Офлайн
              Андрей К Сегодня, 11:45
              +6
              Цитата: astepanov
              ...Я не пойму, почему у нас внутренних угроз больше, чем где бы то ни было в мире? Почему у нас полиции на душу населения больше, чем в любой другой стране? Хорошая полиция, но отвратительные граждане, так и стремящиеся извести сами себя? И почему вы полагаете, что об этом нельзя говорить, ибо это (по вашему) есть разжигание розни? Вы Оруэлла читали? Может, что-то неладно в самой стране?...

              Не ставьте всё с ног на голову. Не переходите грань Закона и будет Вам счастье.
              Вам никто не запрещает чётко, без оскорблений и противопоставления одной социальной группы другой, высказывать свою позицию.
              Не утрируйте.
              Не нравится страна? Делайте её лучше.
              1. astepanov Офлайн
                astepanov Сегодня, 13:14
                0
                А я не перехожу грань закона - но почему-то отчисления с моей зарплаты идут не на лечение детей, а на кормление силовиков. Вы полагаете, что весь народ - это затаившиеся бандиты? А почему такое только в России?
      3. maxim947 Офлайн
        maxim947 Сегодня, 10:03
        +7
        Военным уже как пару лет назад подняли до полтинника, до подполковника включительно. И сравнивать надо не с максимальной планкой, а со льготной - шахтеры, вредники, летный состав гражданской авиации и т.п. там уже планка в 60 лет и ниже, а по-поводу высказывания.:
        Нынешней власти нужна поддердка силовиков.

        то вероятнее всего, что вы к вооруженным силам не имеете и не имели никакого отношения, поэтому вам и не понять истинное предназначение вооруженных сил.
        1. Ivan staryi Офлайн
          Ivan staryi Сегодня, 10:38
          +5
          А вы не путаете минимальную выслугу и предельный возраст для прохождения службы? Это все-таки разные понятия, создается впечатление, что вы манипулируете незнанием большинства пенсионной системы силовых ведомств.
          1. Ivan staryi Офлайн
            Ivan staryi Сегодня, 11:19
            0
            Беру свои слова обратно, видимо это я не совсем понимаю систему у военных.
      4. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 10:22
        +7
        Цитата: Андрей К
        P.S. В России не "режим", а правовое, как бы там ни было , государство.
        При "режиме" Вы уже давно бы лес лобзиком валили.

        При режиме гарат и его команда уже бы лес лобзиком валили, если конечно это правильный, народный режим.. Все завоевания для народа, которые были благодаря Сталину осуществлены, теперешняя власть сливает, превращая население в рабов и оправдывая это полным бредом.. если бы не революция, то в России так и был бы феодализм.. И сейчас быстрыми темпами мы к нему возвращаемся..
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:37
          +1
          Народ,народ,народ... Что это? Тут срач на силовиков идет котооые как бы тоже народ. Вам же всем это не мешает,нас тут поливать уже пару дней?
          1. Kito Онлайн
            Kito Сегодня, 13:43
            0
            Да не поливаем мы вас. не поливаем. просто просим быть более честными с народом...
      5. Peter Smith Офлайн
        Peter Smith Сегодня, 10:54
        +2
        Цитата: Андрей К
        Цитата: фрезер
        ...Естественно что для силовиков пенс. возраст не повысят - это же опора режима.
        Нынешней власти нужна поддердка силовиков. Поддержка народа им вообще не уперлась, потому что народ для них овощи как в "Чиполлино" помните...

        Вы хотели как-то по другому?
        Расскажите, в какой стране мира силовики в противовес государству созданы?
        Вы о чём вообще?
        P.S. В России не "режим", а правовое, как бы там ни было , государство.
        При "режиме" Вы уже давно бы лес лобзиком валили.

        В любой нормальной стране есть военные для оброны страны а есть полиция и гвардия для обороны режима (государства).
        Армия участвовала в подавлении гражданского населения. Власти думают что еще раз задействовать армию в случае гражданских протестов не будет проблемой. Подкармливают ее.
        С вашей точки зрения и Немецкая Германия была правовым государством.
        Что касается нас.Суды не работают. Дело мсинистра обороны все показало. Прокуратура спит. Какое еще правовое государство вы нашли???
        1. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 11:49
          +2
          Цитата: Peter Smith
          Немецкая Германия

          Класс! good
          1. Андрей К Офлайн
            Андрей К Сегодня, 12:05
            +6
            Цитата: Piramidon
            Цитата: Peter Smith
            Немецкая Германия

            Класс! good

            Армянская Армения, российская Россия, американская Америка...
            И вообще:
            Peter Smith
            ...Суды не работают. Дело мсинистра обороны все показало. Прокуратура спит...

            В какой стране чел живёт? wassat
        2. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:39
          +2
          Армия ни чего и ни где не подавляет и не будет.какое гражданское население она подавляла? Что за бред?!
          1. Kito Онлайн
            Kito Сегодня, 13:41
            0
            Когда вам прикажут, вы возмете по козырек, а примеров много
            1. cariperpaint Онлайн
              cariperpaint Сегодня, 13:43
              0
              Болтовня. Продолжайте убеждать себя в этом.
        3. Serg65 Онлайн
          Serg65 Сегодня, 13:15
          +1
          Цитата: Peter Smith
          Что касается нас.Суды не работают. Дело мсинистра обороны все показало. Прокуратура спит

          what Да и вы почему то на свободе?
      6. astepanov Офлайн
        astepanov Сегодня, 10:55
        +7
        Цитата: Андрей К
        В России не "режим", а правовое, как бы там ни было , государство.
        При "режиме" Вы уже давно бы лес лобзиком валили.

        Правовое государство должно строиться на единстве общества, и тогда силовиков, противодействующих внутренним врагам, нужно совсем немного, а силовые структуры купируют внешние угрозы. У нас же по сравнению с временами СССР численность МВД выросла в разы, а расходы на силовиков (суммарно) превосходят 20% ВВП. Мы по численности полиции на душу населения превосходим любую другую страну мира. Все эти люди обеспечивают свою, а не нашу безопасность. Что, такой массы силовиков недостаточно для предотвращения превращения России в наркопритон? Оказывается, недостаточно: у нас более миллиона наркоманов, и их численность растет быстрее, чем в большинстве стран мира. Следствие: третье (после Нигерии и ЦАР) место в мире по скорости нарастания эпидемии ВИЧ. Безумное количество искалеченных жизней, огромные расходы на медицинскую поддержку этих несчастных... И вся эта банда силовиков хочет жрать, хочет преференций - в том числе пенсионных.
        Стыдно слушать, когда по телевидению ежедневно выпрашивают деньги на спасение больных детей. У государства на них денег нет. Есть на ельцин-центры, на мундиали, на бесполезные экономические форумы, на космодромы без ракет, на танки, которые разрабатывают и не закупают... Вакханалия. Пир во время чумы под дежурные заклинания про заботу о народе.
        1. Serg65 Онлайн
          Serg65 Сегодня, 13:17
          +1
          Цитата: astepanov
          Вакханалия. Пир во время чумы под дежурные заклинания про заботу о народе.

          what Вы тут про Союз вспомнили? Так при Союзе вы за такие слова давно бы под шконкой сидели, борец вы наш!
      7. user Офлайн
        user Сегодня, 11:38
        +2
        P.S. В России не "режим", а правовое, как бы там ни было , государство.

        Вы вокруг оглянитесь, от того что на бумаге написано и то что Вы видите найдите несколько отличий, а когда найдёте скажите правовое государство оно для всех или для очень узкой категории граждан.

        Вообще я писал, но ещё раз повторюсь. ВП просто плохо представляет последствия его последнего выступления по пенсионной реформе. Или у него помощники измельчали, в смысле обработки и выводов по различным вопросам, или его просто подставили. Но одно могу сказать точно реакцию большинства граждан Вы увидите 9 сентября, даже не важно кто будет эти голоса считать.
      8. kakvastam Онлайн
        kakvastam Сегодня, 12:56
        0
        В некоторых странах государство менее откровенно обслуживает олигархию и противостоит остальному народу.
        Столь нелюбимый Вами "режим" в этом плане был куда более адекватен, при всех закидонах.
    2. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 09:58
      +7
      Цитата: фрезер
      Естественно что для силовиков пенс. возраст не повысят - это же опора режима.

      и не надейтесь! Как только с гражданскими покончат, то возьмутся за силовиков, но выборочно. Гвардецам оставят, остальных- под нож.
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:10
        +16
        Да нет никакого единения армии и народа и быть не может этого при капитализме. Я в этом убедился еще в начале октября 93-года, когда «кантмировцы» и иже с ними расстреливали парламент и давили народ на улицах Москвы, а другие вояки, стыдливо закрывшись в "местах расположения", орали из-за ворот: «Стой! Еще один шаг и стрелять буду!» тому же народу, который пришел попросить их защитить от ельцинских палачей. Вы думаете, что-то изменилось в лучшую сторону? Думаете, Абхазия, Южная Осетия и Крым приблизили армию и силовиков к народу? Да фиг там-теперь их прикармливают не по детски, за счет урезания всего для простого народа, облагания данью народа на всех уровнях, при любой деятельности, понимая что от армии и силовиков зависит защита престола, да еще и «россгвардию» создали, типа для «защиты от террористов»-неужели кто-то верит в этот бред про «террористов»? «Закон о повышении пенсионного возраста» будет тем рубиконом, который окончательно разделит российское общество на «нас» и «них» и армия с силовиками будут не на «нашей» стороне.
        1. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 10:47
          +7
          Цитата: Улиточник N9
          Да нет никакого единения армии и народа и быть не может этого при капитализме. Я в этом убедился еще в начале октября 93-года, когда «кантмировцы» и иже с ними расстреливали парламент и давили народ на улицах Москвы

          а ведь вы , пожалуй, правы. При Союзе народ армию действительно любил
          1. Monster_Fat Онлайн
            Monster_Fat Сегодня, 10:56
            0
            Был такой фильм-"агитка" еще 30-х годов "Человек с ружьем". Как ни странно, но там Ленин очень верно говорит об отношении к армии в капиталистическом и большевистском государствах.
          2. Serg65 Онлайн
            Serg65 Сегодня, 13:18
            0
            Цитата: Silvestr
            При Союзе народ армию действительно любил

            what А щас народ Армию не навидет?
      2. Например Офлайн
        Например Сегодня, 10:12
        +11
        Цитата: Silvestr
        Как только с гражданскими покончат, то возьмутся за силовиков,

        1. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 10:39
          0
          вам возвращаю ваш портрет
      3. Голован Джек Онлайн
        Голован Джек Сегодня, 11:11
        +5
        Цитата: Silvestr
        Гвардецам оставят, остальных- под нож

        Толсто, Сильвестр... очень толсто wink

        ЗЫ: а "гвардецы́" - это хто? belay
        1. Serg65 Онлайн
          Serg65 Сегодня, 13:21
          0
          hi Привет Рома!
          Уже откинулся bully
          Цитата: Голован Джек
          а "гвардецы́" - это хто?

          Как хто? Гвардейцы кардинала! wassat Силивестр-он же украинский паренек под крымской крышей, вот усердствует в деле развала РФ!
      4. cariperpaint Онлайн
        cariperpaint Сегодня, 12:41
        0
        Да. Продолжайте стравливать людей. Красивые фоточки с бредовыми текстами,намеки детские. У вас хорошо выходит. Жгите дальше
    3. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 10:14
      0
      Коли кому-то из "народа" завидно, то как говорят за лужей, вэлкам в армию. А если кишка тонка, так не надо ныть
      1. БorisovичЪ Онлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 10:24
        +9
        Цитата: Дормидонт
        А если кишка тонка, так не надо ныть

        Это точно! Что то не сильно рвутся. Особенно в больших городах, где с работой более, менее нормально.
      2. Ivan staryi Офлайн
        Ivan staryi Сегодня, 10:41
        -1
        Любой, имеющий отношение к службе, полностью с вами согласен! Однако сейчас логика проста: экономия средств. А дальше "хоть трава не расти...".
    4. Ratmir_Ryazan Офлайн
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:39
      +5
      Хватит пороть чушь, про "режим"... Даже если бы повысили срок выслуги на 5 лет, вы что думаете армия пошла бы на Москву? )))

      Посмотрите на другие страны Европы и США там срок выхода на пенсию для гражданских - 65 лет, но выслуга у военных 20 лет...

      В армии и так большая часть офицеров и военнослужащих служит до талого, в 35 лет мало кто из армии увольняется, тем более сейчас, зарплату платят, квартиры дают...

      Кроме того, военных пенсионеров и пенсионеров спецслужб всего 2 млн. от 42 млн. общего количества пенсионеров... Увеличение пенсионного возраста для этой категории ничего не даст из экономии (повторюсь большая часть и так служит по 30-35 лет общей выслуги вместе с льготной), а вот привлекательность службы может быть уже не такой, мало кому захочется служить по полгода на подводной лодке или в дальнем гарнизоне зная о том, что условия службы могут поменяться...

      Наше МО сделали проще, если раньше был при выходе на пенсию за 20 лет службы 50% от оклада по должности, званию и надбавке за выслугу лет, то теперь 50%* повышающий коэффициент (на сегодня около 0,60) от того же оклада по должности, званию и надбавки за выслугу лет. То есть зарплаты в 2014 году повысили, а вот пенсии оставили такими же практически и все проблема решена...
      1. Snark1876 Офлайн
        Snark1876 Сегодня, 10:57
        0
        Если простой работяга платит в ПФР 22%От зарплаты. Получая пенсию 12т.р при средней продолжительности жизни после пенсии 10-12 лет. То МО должно отчислять как минимум 100% Отчисление должны быть дефференцированные. Раньше идешь на пенсию так больше платишь. зарплаты в ПФР во тогда и дыр не будет. Не думали об этом. Просто переложили пенсии силовиков на простых работяг.И тогда МО не будет раздувать штаты, заниматься проектами и.тд.
        1. Piramidon Офлайн
          Piramidon Сегодня, 11:57
          0
          Цитата: Snark1876
          Если простой работяга платит в ПФР 22%От зарплаты. Получая пенсию 12т.р при средней продолжительности жизни после пенсии 10-12 лет. То МО должно отчислять как минимум 100% Отчисление должны быть дефференцированные. Раньше идешь на пенсию так больше платишь. зарплаты в ПФР во тогда и дыр не будет. Не думали об этом. Просто переложили пенсии силовиков на простых работяг.И тогда МО не будет раздувать штаты, заниматься проектами и.тд.

          Какие отчисления? Учите матчасть. Пенсии военнослужащих никак не связаны с ПФР.
        2. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 12:43
          0
          Силлвикам пенсии платят их министерства.
      2. reservist Офлайн
        reservist Сегодня, 11:16
        +2
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Кроме того, военных пенсионеров и пенсионеров спецслужб всего 2 млн. от 42 млн. общего количества пенсионеров... Увеличение пенсионного возраста для этой категории ничего не даст из экономии ...

        а какая средняя пенсия у военных, полицейских и других ФСБ'шников, т.е. какое соотношение средних "гражданских" и "силовых" пенсий ?
    5. консерватор Офлайн
      консерватор Сегодня, 10:58
      0
      Естественно что для силовиков пенс. возраст не повысят - это же опора режима.


      как неполживо laughing слёзы застыли на очах

      публика конечно тут потрясающая wassat и такой комментарий кто-то плюсует на Военном обозрении. Это ирония судьбы
  2. Андрей К Офлайн
    Андрей К Сегодня, 09:56
    +13
    ...Почему президент в обращении не сказал о пенсионной реформе для военнослужащих...

    Потому и не сказал, что пенсионная реформа на военнослужащих и приравненных к ним, не распространяется.
    По крайней мере на данный момент времени.
    1. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 10:54
      0
      Он также не сказал про районы Крайнего Севера и приравненые к ним,упомянув только малочисленные коренные народы Крайнего Севера. У меня там один из сыновей на одном предприятии ВПК работает...пенсии в том районе у мужиков с 55 а у женщин с 50. Теперь получится что их вообще опустили на10 и 10 лет соответственно. Так что молчание Путина можно трактовать как действие...отрицательное.
  3. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 09:56
    -5
    Потому что для военных ничего не измениться
  4. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 09:57
    +5
    Авторы, мне с этой ссылкой что делать? В какое место её засунуть?
    1. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 10:02
      +7
      Цитата: sabakina
      ...Авторы, мне с этой ссылкой что делать? В какое место её засунуть?...

      Вячеслав hi
      Ну, в общем ты в курсе и авторы тоже laughing
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 10:06
        +4
        Салют Андрей! Нет, это уже издевательство какое то! Вчера президент нас послал, теперь родное ВО посылает туда, не знаю куда...
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 10:14
          +3
          Всё Андрей, исправили. терь хоть знаю, куды идтить. wink
          1. Андрей К Офлайн
            Андрей К Сегодня, 10:34
            +5
            Цитата: sabakina
            ...Всё Андрей, исправили. терь хоть знаю, куды идтить. wink...

            Слав, ты колдун laughing
            1. роман66 Офлайн
              роман66 Сегодня, 10:49
              +2
              он только учится! hi
          2. Silvestr Офлайн
            Silvestr Сегодня, 10:48
            -5
            Доброе утро, Вячеслав. Разве раньше были сомнения о заданном нам векторе движения?
          3. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 10:50
            +3
            мало знать куда . подумай прежде надо ли hi
            1. Silvestr Офлайн
              Silvestr Сегодня, 10:54
              -1
              Цитата: роман66
              мало знать куда . подумай прежде надо ли

              вот это верно! прежде, чем ступить, посмотри под ноги hi
  5. кащеево яйцо Офлайн
    кащеево яйцо Сегодня, 09:57
    +4
    Не хилая такая разница выхода на пенсию в 20 лет
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:07
      +17
      А в Германии вышли все когда подняли плату за проезд на 3 процента.недаром нас "терпилы" называют.
      1. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 10:13
        +7
        Цитата: андрей юрьевич
        недаром нас "терпилы" называют.


        Так почему же у нашего народа не находится сил отстаивать своё кровное? Предвижу ответ: не вышел рожей Навальный, дрянные профсоюзные организаторы и зюгановцы… А ещё – нет времени, надо копать картошку на даче. И ещё какая-то апатия: там и без меня всё решат, чего я туда попрусь? Вот когда в «Пятерочке» просрочку с заднего двора дают – тут уж, конечно, ноги в руки…
        И сейчас – почему не вышли на улицы? Очевидно же, что пенсионная реформа была бы тогда отложена, а то и вовсе позабыла. Ибо власть остро реагирует на всплеск недовольства, если оно выражено не в одном стучании по клавишам компьютера, но и в стучании каблуками по мостовой.
        Вот в соцсетях все чаще обижаются: Путин не считает нас за людей! А разве он в этом не прав? Разве мы такие ему дали хоть малейший повод посчитать нас за них?
        М.Поляков
        1. Муссаси Офлайн
          Муссаси Сегодня, 10:58
          +1
          Херню говорите, во Франции народ в которой частенько на "барикадах" не остановил власть поднять пенсионый возраст. Но конечно вопросы не решить лёжа на диване с прекрасной отговоркой -"мы ничего не изменим " . А так это конечно вопрос современности , население планеты в целом стареет. ... но почему то забывают упомянуть про автоматизацию и роботизацию производства где не нужны люди и всю прибыль получает по сути один человек то бишь владелец этого предприятия, вот почему важно пересмотреть налоговую систему в целом.
          Вообще демографической проблематикой занимался Сергей Капица, вот где проблема, современная наука в стороне от принятия ключевых решений в большенстве стран. Отсюда кстати и эти мрокобесия про плоскую землю и инопланетян в Египете, которые заполонили и тв, а интернет ещё больше.
        2. kakvastam Онлайн
          kakvastam Сегодня, 13:31
          0
          Вообще-то, в аграрных обществах зоны рискованного земледелия, в связи с длительностью производственного цикла, лишняя возбудимость могла обернуться голодом, поэтому гиперактивные личности упокаивались превентивно, пока они не успели нанести серьёзный ущерб. Как следствие, формировалась система с высоким порогом срабатывания и, разумеется, высокой интенсивностью корректирующего воздействия (да, те самые "долго запрягают - быстро ездят"; абсолютно адекватная условиям модель поведения, кстати).
          Так что не стоит пенять народу на весьма обоснованный национальный темперамент. Надо просто учитывать, что упомянутый порог срабатывания существует, и после его достижения времени на убежать может не оказаться.
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 10:26
        0
        Цитата: андрей юрьевич
        А в Германии вышли все когда подняли плату за проезд на 3 процента.недаром нас "терпилы" называют.

        Да менталитет у нас такой.. к сожалению.. от того все так....... Но если уж раздраконят... то гарант с его командой убежать не успеют..
        1. консерватор Офлайн
          консерватор Сегодня, 11:03
          +3
          Да, кстати, что это вы на форуме вот революционируете в каждой ветке свергаете режЫм, уже генералами практически стали

          И вот что, где?

          Но если уж раздраконят... то гарант с его командой убежать не успеют..


          догонишь? с помощью Перуна? Сварог? Путин уже дрожит в Кремле от ваших комментариев.

          ну ты даешь конечно

          Сильвестр, доколе будешь терпеть?) Пора действовать!
          Смотрите у вас тут есть рота.Покажите свои управленческие таланты

          Ну и андрей юрьевич как обычно laughing

          А в Германии ...


          слушайте вот из-за таких актёров как вы, все мы потеряли СССР. которые находятся в каждые времена и сидят на кухне жуют сопли о плохой власти. А когда происходит какой нибудь переворот, даже не чухают на защиту государства, ведь они уже обсудили на кухне - какое оно плохое это государство.

          так что давайте, революционеры, кирпич вам под ноги)
    2. Ivan staryi Офлайн
      Ivan staryi Сегодня, 10:44
      +2
      Вы немного ошибаетесь. Если человек поступил в 17 лет в военный вуз или вуз мвд, то при нынешней системе он сможет выйти на пенсию в 37 лет - разница 23 года для женщин и 28 для мужчин. Но в 17 лет на службу приходят далеко не все...
  6. Ипатий Офлайн
    Ипатий Сегодня, 09:59
    +1
    Значит ли это, что для военнослужащих ВС РФ и других силовых ведомств с повышением пенсионного возраста пока решили повременить?
    Именно так - "пока" и сделают. Разделяй и властвуй. И на совесть ещё поддавят, типа посмотрите на "всех".
    1. Комментарий был удален.
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 10:05
        -9
        Ты завёл свой диван?
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:09
      +5
      Цитата: Ипатий
      Значит ли это, что для военнослужащих ВС РФ и других силовых ведомств с повышением пенсионного возраста пока решили повременить?
      Именно так - "пока" и сделают. Разделяй и властвуй. И на совесть ещё поддавят, типа посмотрите на "всех".

      посмотрим:
      1. reservist Офлайн
        reservist Сегодня, 11:22
        +2
        в Германии пенсионный возраст поднимают до 67, но предупредили за пять лет и добавляют по месяцу в год ...
  7. дилетант2 Онлайн
    дилетант2 Сегодня, 10:00
    +11
    Злые дяденьки хотели ограбить и побить, а отец родной защитил, велел только ограбить.
  8. Million Онлайн
    Million Сегодня, 10:01
    +12
    Думаю,что росгвардии еще и зарплату повысят после вчерашних новостей
    1. 1vlad19 Офлайн
      1vlad19 Сегодня, 11:31
      +1
      Цитата: Million
      Думаю,что росгвардии еще и зарплату повысят после вчерашних новостей

      А что Росгвардия особенная? Это бывшие ВВ, задачи те же, плюс еще нарезали. Изменилось название и все. Вы еще про ПВ КГБ СССР вспомните, ФПС РФ, ПС ФСФ РФ. Меняются названия, люди остаются.
  9. Nehist Офлайн
    Nehist Сегодня, 10:02
    +4
    Ну не все сразу! Сейчас проверят на простом народе обкатают а потом и до силовиков доберутся! Этот как никак огромные деньги. О том что займутся позже силовиками ни кто и не скрывал об этом господа из правительства и едра по зомбоящику много раз говорили. Внимательнее надо быть
  10. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 10:02
    +6
    В колхозе в 45 лет у мужика уже руки не гнутся от работы..вот кого надо надо в 55 лет отправлять на пенсию..А военный пенсионер в 45 лет или ещё раньше уж слишком смешно..
    1. Дормидонт Офлайн
      Дормидонт Сегодня, 10:16
      -8
      В колхозах руки не гнутся от бесконечной бухнины
      1. Begemot Онлайн
        Begemot Сегодня, 10:48
        +7
        Сосед по даче будет менять сцепление на ЮМЗ, приезжай помогать, а лучше на сенокос в конце июня - начале июля, отдохнешь и "набухаешься" под завязку.
      2. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 10:51
        0
        Цитата: Дормидонт
        В колхозах руки не гнутся от бесконечной бухнины

        1. разве еще есть колхозы?
        2. а что делать сельскому жителю:
        а. ехать в город на заработки
        б. бухать
        в. выйти с кистенем на дорогу
        г. работать на своем участке без возможности продать свою продукцию, а значит, остаться без денег?
      3. Peter Smith Офлайн
        Peter Smith Сегодня, 10:59
        +2
        от того что горячей воды нет и согрется негде часто.
      4. reservist Офлайн
        reservist Сегодня, 11:26
        +2
        сами то работали ?
        когда работал путейцем на железке, поначалу с утра пальчики приходилось "разминать", с непревычки то от лома и прочего инструмента отекали ...
      5. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 12:50
        0
        Как то к нам на предприятие приехала группа контрактников, свой УАЗик чинила. Вот уж кто бухал так бухал, ни одному колхознику не снилось. За два месяца так и не починили, колеса им на место прикрутили, да и выперли из цеха.
        Считаю, что абсолютно все профессии должны быть рассмотрены в плане условий труда. Возьмите гробокопателя, к примеру. Мало того, что каждый день по несколько могил копают, так ещё и покойники в очередь перед глазами выстраиваются. Тут каждый на свой геморрой пожаловаться может.
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:18
      0
      Так смейтесь. Это же так просто в 14 лет уехать в казарму в суворовское,потом 5 лет училище в той же казарме. Потом лейтенантом из нее же не выходишь еще года три. Вы по девочкам бегаете, работаете с утра до вечера и домой. В выходные пивко, все дела. По утрам тяжелый выбор кофейку намахнуть или чайку это самое сложное что бывает со среднестатистическим гражданским по утрам. И как до конца рабочего дня не заснуть днем. Сидите тут,порете херню с умным видом
      1. Kito Онлайн
        Kito Сегодня, 13:33
        0
        Вас кто то заставил выбрать эту стезю?
        Если - да, то это отдельный вопрос
        Если - нет, то вы господин офицер нытик и я обеспокоен что лично вы стоите на страже нашей Родины.
  11. Alex66 Онлайн
    Alex66 Сегодня, 10:05
    +4
    Раздробление общества, вместо его консолидации означает, что в ближайшее время на нас вряд ли кто нападет, если конечно он не собирается капитулировать. Тезис о необходимости реформы он опроверг в своем выступлении. На первых своих сроках в тяжелой экономической ситуации реформу проводить нельзя было, а сейчас когда ситуация улучшилась можно? Ну это же полное отсутствие логики. Остается только жлобство, буржуа.
    1. Cook Офлайн
      Cook Сегодня, 10:26
      +2
      Интересно чем это он опроверг? Вполне разумно объяснил, что подняв в то время возраст выхода на пенсию, власть бы лишила большое количество народа, практически единственного стабильного источника получения денег. Какая то короткая память у людей, вы не помните, что ли, как на деньги пенсионеров целые семьи тогда жили.
    2. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: Alex66
      На первых своих сроках в тяжелой экономической ситуации реформу проводить нельзя было, а сейчас когда ситуация улучшилась можно? Ну это же полное отсутствие логики.

      всё логично, последний срок, дальше откладывать уже нельзя ...
  12. Telur Офлайн
    Telur Сегодня, 10:08
    +7
    Щас силовики народный протест задавят и начнут 2 этап пенсионной реформы, военных, а 3 этапом и до мвд доберутся. А пока ни ни, кто ж тогда протесты разгонять будет?
  13. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 10:13
    -4
    От статейки попахивает либерастическим душком
    1. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 10:25
      +3
      От статьи попахивает провокацией! Эдакий наброс на вентилятор.
    2. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 11:31
      +4
      а чем пахнет от увеличения пенсионного возраста ?
  14. vatov Онлайн
    vatov Сегодня, 10:14
    +5
    Все в одной лодке и тонуть будем вместе...
  15. groks Онлайн
    groks Сегодня, 10:15
    +5
    Раскол в обществе - это для нынешней власти уже норма. Но скорее всего тоже повысят. Поскольку тогда можно будет подсократить количество ВВУЗов. А это будет значиииительной экономией для бюджета.
    Собственно с созданием РГ и накачиванием его техникой и переподчинением РГ некоторых армейских служб, стало всё понятно. Надеяться на армию власть перестала уже давно, но теперь можно и поднапрячь уже армейцев.
  16. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:20
    +3
    ВВП опирается на силовиков и пока он у власти, реформы для в/с и др.силовых структур не будет
    1. groks Онлайн
      groks Сегодня, 11:04
      +1
      Ошибка. Он опирается на спецслужбы. Хотя мне кажется, что он опирается на каких-то двойных джебов.
  17. Radikal Онлайн
    Radikal Сегодня, 10:21
    +6
    Цитата: Андрей К
    Цитата: фрезер
    ...Вы путаете понятия государство, страна и правящая элита...

    Не надо меня "лечить".
    Вы написали то, что написали.
    Прежде чем что-то ляпнуть, будьте любезны хотя бы сами определитесь, что хотели сказать.
    Силовики служат народу, а не элите.
    Если это не так, то у Вас проблемы: Вы только что противопоставили несколько миллионов человек военнослужащих, полиции, ФСБ, МЧС и прочих приравненных народу, которому они служат и обеспечивают защиту от внешних и внутренних угроз.
    Объясняю популярно - Вы разжигаете вражду между различными слоями населения нашей страны.

    Это власть разжигает, а Вы "вписываетесь за неё. sad
  18. TOPchymBA Офлайн
    TOPchymBA Сегодня, 10:25
    +3
    Самый примитивный принцип разделяй и ...
    Посмотрите комментарии он прекрасно работает. У особо одаренных то бабы виноваты, то военные, то черти лысые. Им не в домек что для буржуев все они пустое место.
    И так в дополнение информация к размышлению: согласно расчетам при нынешнем уровне производства для обеспечения населения продуктами питания точно также как и сейчас достаточно чтобы этим занимался 1 из 10. Для того чтобы обеспечивать население остальными благами достаточно чтобы работали ещё 2 из 10. Итого 3 из 10 способны создавать все то что создаётся сейчас. Вот только куда девать остальных семерых? Особенно тех которые даже не знают чем заняться если не работать до деревянного костюма.
    1. groks Онлайн
      groks Сегодня, 11:11
      +1
      Сомнительные расчёты. Что-то существенно изменилось в с/х за последние лет 50? Конечно если покупать порошковое молоко из НЗ и разводить его местной водой, то конечно 1 из 10. То же самое и на производстве - если покупать китайские модули и скручивать их отвёрткой, то и меньше 1 из 10.
      А вот если сами всё делать будем, то людей ещё и не хватит.
      1. TOPchymBA Офлайн
        TOPchymBA Сегодня, 11:19
        +1
        Вы не уловили суть. Я говорил о производстве и не важно где технологии используются в НЗ или Китае они просто есть.
  19. Стальнов И.П. Офлайн
    Стальнов И.П. Сегодня, 10:43
    +6
    Не хочу в лазить подробно в эту "пенсионную реформу", , приведу только два примера, реформа здравоохранения, реформа МВД, у одних сократили все фельдшерские пункты в малых поселениях, обрекли народ на вымирание и сейчас после нескольких лет роста населения обратно произошёл обвал. Зайдите в районные поликлиники посмотрите как и в каких условиях работают и лечатся люди и на каком оборудовании, тогда те два дня которые обещал президент для диспансеризации растянутся на недели. Реформа МВД, если раньше в доброе Советское время видел своего участкового не менее 3 раз в неделю, то сейчас годами не вижу и такие же проблемы в других службах МВД. Вспомните хоть одна реформа у власти дала результат положительный нет, ещё пример реформа РАО ЕС РОССИИ, реформа РЖД, что цены упали, хотя нам обещали, НЕТ. У них реформы для обогащения определённой части населения - очень маленькой, приближённой к телу. А тысяча рублей это жалкая подачка в сравнению с 18 млн. рублей заработанными президентом за 2017 год, а МЫ стали лучше жить за тот год - НЕТ, тогда почему зарплата президенту увеличилась на 10 млн. рублей. Если мы стали хуже жить и зарплата президента должна быть меньше, значит он плохо работает.
  20. Monster_Fat Онлайн
    Monster_Fat Сегодня, 10:47
    +3
    На хохляцких форумах писали, что Януковича "подкосило" то, что он вздумал уравнять силовиков в пенсионных правах со всем остальным населением. Не знаю, правда ли это.
    1. инженер74 Офлайн
      инженер74 Сегодня, 11:16
      +1
      Скоро узнаем... Если с гражданскими пенсионерами прокатило, то военные только вопрос времени. Элита нашла "золотую жилу" - теперь не остановится, пока до дна не выберет!
      ИМХО
  21. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 10:51
    +3
    Кто ж опричникам пайку урезает? А кто если ,что толпы недовольных терпил разгонять будет? Пока силовики сыты власть в безопасности может гайки тянуть на максимум
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:11
      0
      Я понять не могу,если мы все такие плохие,разгонять толпы собираемся чего вы на военном ресурсе сидите?
  22. Deadушка Онлайн
    Deadушка Сегодня, 10:55
    +5
    Цитата: Ivan staryi
    а сейчас проблема - нехватка средств.

    Вы в это верите?!... в бюджете профицит winked
  23. Deadушка Онлайн
    Deadушка Сегодня, 10:58
    +4
    Цитата: фрезер
    Естественно что для силовиков пенс. возраст не повысят - это же опора режима.
    Нынешней власти нужна поддердка силовиков. Поддержка народа им вообще не уперлась, потому что народ для них овощи как в "Чиполлино" помните.

    а как все наяиналось:
    Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 26 сентября 1967 года снизило на 5 лет, то есть с 65 до 60 лет — мужчинам и с 60 лет до 55 лет — женщинам, возраст, дающий право на пенсию по старости, членам колхозов.

    http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6642.htm

  24. Стена Онлайн
    Стена Сегодня, 11:01
    +3
    Ответ на заголовок статьи. Это из той же оперы, что не заявил о своих намерениях по геноциду своего народа (повышение налогов и акцизов, коммунальных платежей, пенсионного возраста и много чего плохого что еще нас ожидает) перед своим избранием.
  25. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 11:07
    +2
    Конечно, боятся руководители пока военных, росгвардию и полицию трогать.
    Но к этому всё равно придёт, деваться некуда, денег нет, надо держаться...

    Вот, на мой взгляд, правильные мысли Сергея Кургиняна на вчерашнее выступление:
  26. АнГиНа Офлайн
    АнГиНа Сегодня, 11:17
    +4
    Военные сильны, пока гражданские спецы для них вооружение разрабатывают и создают. Я три пятилетки, включая нищие 90-е работал электронщиком в военном НИИ. В качестве награды "родина" из трудового стажа убрала службу в СА. И если пропасть между 65 и примерно 50 будет расти, то палками придется воевать. И на них же летать. Последние уйдут "кедами" торговать.
  27. Чича сквад Офлайн
    Чича сквад Сегодня, 11:30
    +2
    Белые и красные. Проходили уже.
  28. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 11:38
    +3
    А чего говорить? в 45 на пенсию. все в шоколаде. их реформа не касается. это элита. Тронь и косточек не соберешь.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:10
      0
      Вам кто то мешал поступить в военное училище поучиться бесплатно,и строить карьеру в армии? К чему эти сопли то?
    2. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 13:37
      0
      Rocj, какая у вас красная звезда интересная, что то она мне напоминает? what
  29. svp Офлайн
    svp Сегодня, 11:47
    0
    В этом году нет.А вот года через 2-3 вполне вероятно.Для старшего и высшего офицерского состава.Ну отпишем грубо - подельников пока при себе попридержать,затем можно и скинуть.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:07
      +1
      Следите за своими словами. Вы так про своих подельниках можете говорить сколько хотите,а в эту тему грязными ботинками не суйтесь
  30. OPEOH Офлайн
    OPEOH Сегодня, 11:49
    0
    У военнослужащих уже подняли предельный на 5 лет еще в 2014 году.
  31. НикНик Офлайн
    НикНик Сегодня, 12:01
    +1
    Не вижу причины парится.
    Никакого повышения не предвидится.
    Действующий военный в РФ обходится государству намного дороже чем военный пенсионер.

    Бестолковая статья.
  32. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 12:06
    +1
    Опять цирк с силовиками...
  33. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 12:08
    +2
    Просто пока что Дима Медведев, Антоша Силуанов, Элечка Набиуллина и Танечка Голикова не получали по этому поводу "разъяснений" от МВФ. На консультациях в мае 2017 года МВФ давал рекомендации в целом по пенсионерам, упустив повидимому тему людей в погонах, которых ДАМ регулярно старается ущемить в вопросах выплаты пенсий. Сейчас возьмут за основу "опыт самой передовой страны" и влупят нам по образцу и подобию то же самое, поскольку своих мыслей у них нет ни по поводу гражданских, ни по поводу военных, но есть необузданная страсть к копированию. Хотя и попытки копирования у нашего правительства как правило больше похожи на пародию.
  34. Kito Онлайн
    Kito Сегодня, 12:22
    -3
    Дамы и господа, о чем мы спорим? Нашим господам- товарищам офицерам из всех силовых структур не будут ничего повышать так как кто будет сохранять целостность государства при волнении народа?
    Хотя я очень сильно сомневаюсь что дойдет до такого.
    Могу понять возмущение обыкновенного народа которому как рецидивисту за побег добавили сроку 5 лет. Могу понять его возмущение по чему нам не платят 13 зарплат как военным? Почему у нас отпуск разбивают по недельно, и проезд не оплачивают к месту отдыха ,а то вообще не дают, по чему при выходе на пенсию, нам не выплачивают 10 или сколько там окладов?, по чему нам при выходе на пенсию не выдают сертификат на получения жилья..
    Вот такая вилочка выходит у правительства. Ну добавят вам 5 лет до 50 лет., но преференции то останутся... А вот еж ли их у вас забирать, то да тогда вы будете на стороне народа, а сейчас вы стоите больше на страже олигархата. И будет вам дан приказ так вы без зазрения совести его выполните разгоняя народ который вас кормит.
    1. savage1976 Онлайн
      savage1976 Сегодня, 13:07
      0
      Один из минусов мой, ибо много ляпов по причине слышал звон, да не знаю где он. Уже лет 10 как у силовиков нет 13-й, далеко не всем силовикам дают сертификат на жилье и там много условий для получения, проезд к месту отдыха так же давно не оплачивают, только тем, кто на серверах служит, но там и гражданским оплачивают, и отпуска так же разбивают.
      1. Kito Онлайн
        Kito Сегодня, 13:19
        0
        Уважаемый savage1976 , приведу пример буквально в этом году у меня товарищ вышел в отставку. так вот ему дали по его словам 20 окладов + жилищный сертификат, ах и да он еще себе успел по месту службы квартиру приватизировать служебную.... вот такие пироги с котятами
        1. savage1976 Онлайн
          savage1976 Сегодня, 13:35
          0
          В противовес вам, у меня товарищ(гражданский) чуть младше меня, долларовый миллионер. Так я теперь должен всех гражданских миллионерами долларовыми считать?
          Я так же могу привести массу примеров когда люди не получали сертификаты, хотя право имели. Если товарищ достаточно прошарен и хитропоп, так молодец, но это совершенно не означает что на всех силовиков манна небесная сыпится.
  35. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 12:51
    0
    Раскол между силовиками и гражданскими - это именно то, что нынешней власти просто необходимо. Не зря же они милицию в полицию переименовывали, это тоже ведь отношение не улучшило. Теперь осталось ещё закрепить наследственный принцип формирования частей и соединений, и вообще благорастворение воздухов настанет.
    А так, как сейчас, когда отец мент, а сын токарь - или наоборот - это не дело. Конфликт интересов, понимаешь.
  36. savage1976 Онлайн
    savage1976 Сегодня, 13:02
    +2
    Пенсионная тема больная для всех категорий населения, и для силовиков тоже, у них есть жены, дети, родители, и по большей части все они гражданские. Не забывайте и о существенном ограничении военных в правах(в период нахождения на службе), запрет на коммерческую и предпринимательскую деятельность, запрет участвовать в коммерческих организациях, иметь доли и акции компаний, иметь счета в иностранных банках, запрет на поездки за границу в период службы и для многих категорий на годы после окончания службы, это все ущемление прав. На гражданке можно отработать 8-и часовой рабочий день в магазине, прийти домой и испечь тортик на заказ, положить кафель соседу, починить водопровод соседке, пойти потаксовать пару-тройку часиков, открыть свой магазинчик и нанять работника, просто контролирую его, а силовикам все это нельзя. Конечно и силовиков коснется повышение пенсионного возраста, раньше или позже возьмутся и за них, а может и реально без пенсий оставят, заменив ее подкачкой в пару окладов, но тогда на службу вообще мало кто пойдет.
    1. Kito Онлайн
      Kito Сегодня, 13:10
      0
      Не забывайте и о существенном ограничении военных в правах(в период нахождения на службе), запрет на коммерческую и предпринимательскую деятельность, запрет участвовать в коммерческих организациях, иметь доли и акции компаний, иметь счета в иностранных банках, запрет на поездки за границу в период службы и для многих категорий на годы после окончания службы, это все ущемление прав

      Тут с вами полностью согласен.
      Но не стоит нашим господам- товарищам офицерам забывать их же слова о том что они осознано сделали этот выбор. Я их пойму только в том случае что они свой выбор сделали не в угоду преференций (а таких голосов при достаточно на ВО. мол кто вам мешал пойти в военный вуз) , а по велению сердца - " Есть такая профессия -Родину защищать"
      1. savage1976 Онлайн
        savage1976 Сегодня, 13:13
        +1
        Безусловно.
  37. vitvit123 Онлайн
    vitvit123 Сегодня, 13:41
    0
    меня всегда удивляет ситуация . Заходишь в МРЭО ГИБДД сидят на регистрации сотрудники выдают номера , права , документы (в общем банальная регистрация) . У этих сотрудников очень тяжелые условия труда наверно , т.к. на пенсию они идут даже раньше 40 лет . и таких у меня знакомых достаточно . В 40 лет такие лоси - какая пенсия и тут простому народу в 65 , в голове не укладывается .