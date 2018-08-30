Почему президент в обращении не сказал о пенсионной реформе для военнослужащих?
Во вчерашнем обращении президента страны граждане России всех категорий и статусов пытались уловить важную для себя информацию. В речи прозвучали инициативы по поводу нескольких категорий граждан РФ: о многодетных матерях, ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС, малочисленных коренных народах, работниках вредных производств. Однако никакой информации из уст президента не прозвучало о представителях бюджетной сферы, включая военнослужащих. Значит ли это, что для военнослужащих ВС РФ и других силовых ведомств с повышением пенсионного возраста пока решили повременить?
Судя по всему, пока так. А потом? Размышляют, как выйти из складывающейся ситуации?
Представители власти отдают себе отчёт в том, что повышение возраста выхода на пенсию для военнослужащих Вооружённых сил страны, сотрудников полиции, специальных служб – это мина отнюдь не замедленного действия. Если после череды повышений уровня материального обеспечения и тех же пенсий в силовых структурах лояльность военнослужащих была доведена до максимума за все последние годы, то после возможного решения о повышении планки пенсионного возраста в тех же структурах лояльность может войти в крутое пике.
Одновременно с этим власти не могут не понимать и того, что если поднимать пенсионный возраст для гражданских и не поднимать его для военных, то это путь к новому расколу в обществе. Между военным пенсионером в 45-50 и гражданским пенсионером в 65 самая настоящая пропасть времени.
Таким образом, власти сами себя подводят к «вилке»: оставлять лояльность силовиков на максимальном уровне и создать пропасть между военными и гражданскими или повышать пенсионный возраст и для представителей силовых структур, понимая, что лояльности можно и лишиться.
Но, судя по тому, как всё преподносится на федеральных каналах, можно ожидать, что сегодня-завтра появится Татьяна Голикова или представители высшего совета партии парламентского большинства и доходчиво разъяснят, что «никаких проблем нет».
P.S. Аналитика в тему - ссылка на статью "ВО"
Судя по всему, пока так. А потом? Размышляют, как выйти из складывающейся ситуации?
Представители власти отдают себе отчёт в том, что повышение возраста выхода на пенсию для военнослужащих Вооружённых сил страны, сотрудников полиции, специальных служб – это мина отнюдь не замедленного действия. Если после череды повышений уровня материального обеспечения и тех же пенсий в силовых структурах лояльность военнослужащих была доведена до максимума за все последние годы, то после возможного решения о повышении планки пенсионного возраста в тех же структурах лояльность может войти в крутое пике.
Одновременно с этим власти не могут не понимать и того, что если поднимать пенсионный возраст для гражданских и не поднимать его для военных, то это путь к новому расколу в обществе. Между военным пенсионером в 45-50 и гражданским пенсионером в 65 самая настоящая пропасть времени.
Таким образом, власти сами себя подводят к «вилке»: оставлять лояльность силовиков на максимальном уровне и создать пропасть между военными и гражданскими или повышать пенсионный возраст и для представителей силовых структур, понимая, что лояльности можно и лишиться.
Но, судя по тому, как всё преподносится на федеральных каналах, можно ожидать, что сегодня-завтра появится Татьяна Голикова или представители высшего совета партии парламентского большинства и доходчиво разъяснят, что «никаких проблем нет».
P.S. Аналитика в тему - ссылка на статью "ВО"
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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