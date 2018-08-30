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Пентагон: Индия поплатится санкциями за С-400

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Вашингтон обеспокоен планами Нью-Дели закупить в России зенитные комплексы С-400, и допускает введение санкций в отношении индийский компаний и организаций, передает РИА Новости заявление помощника главы Пентагона по делам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Рэндалла Шривера.



По словам Шривера, выступавшего в Центре Карнеги, он не может дать гарантий тому, что Индия не подпадет под санкции, предусмотренные законом CAATSA. Вряд ли будет сделано исключение, если президент увидит, что Нью-Дели закупает у русских новые системы и потенциал.


Помощник министра пояснил, что в первую очередь речь идет о российских зенитных системах С-400, поставки которых в Индию могут начаться в 2020 году в соответствии с межправительственным соглашением.

При этом он отметил, что Вашингтон согласен оставить в прошлом оборонные связи Индии с РФ, но в будущем хотел бы переориентировать индийские власти на себя.

США хотели бы вести диалог с Индией не о прошлом, а о будущем. Посмотрите на будущее России, на ее демографию, например. Не думаю, что с этой страной можно иметь стратегическое партнерство. Америка может быть лучшим, более надежным партнером, заявил Шривер.

Напомним, согласно американскому закону CAATSA, Вашингтон может вводить санкции в отношении третьих стран, решившихся на покупку российского оружия. При этом администрация вправе делать исключения для отдельных государств. Ранее в Госдепе заявляли, что уже убедили ряд стран отказаться от военных контрактов с Москвой на общую сумму в несколько миллиардов долларов.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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38 комментариев
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  1. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 10:33
    +5
    А кого еще в списках нет - Гренландии, Папуа Новой Гвинеи , Мадагаскара, Берега слоновой Кости и Антарктиды с островом Пасхи ? Совсем там у сенаторов кукушка упорхнула .
    Вводить санкции против России,Китая,Индии...неумные люди (вежливо ) , - отморожу уши назло бабушке.
    А еще есть Филипины и Индонезия, Бразилия........они там хоть считать умеют ?
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:34
      +1
      Пентагон: Индия поплатится санкциями за С-400
      а кто комплектующие для "апачей" делать будет ? Россия ?
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 10:38
        +4
        Ну , тут всё ясно как Божий день : полосатоухие негоцианты стараются выдавить Россию из Индии и не стесняются в выборе методов . И тут не только от индусов зависит удастся ли им это .
        Цитата: андрей юрьевич
        а кто комплектующие для "апачей" делать будет ?

        А это хороший такой якорёк Матрасии в Индии . Ну и средство давления , само собой .
        1. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 10:46
          +3
          Цитата: bouncyhunter
          Ну , тут всё ясно как Божий день : полосатоухие негоцианты стараются выдавить Россию из Индии и не стесняются в выборе методов . И тут не только от индусов зависит удастся ли им это .
          Цитата: андрей юрьевич
          а кто комплектующие для "апачей" делать будет ?

          А это хороший такой якорёк Матрасии в Индии . Ну и средство давления , само собой .

          Паша,индусы-хитровыструганые,они враз начнут для Китая или России делать. hi
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:50
            +2
            Цитата: андрей юрьевич
            хитровыструганые

            Это не подлежит сомнению .
            Цитата: андрей юрьевич
            они враз начнут для Китая или России делать

            Запросто , но по традиции сначала вынесут мозг с плясками в силу всё той же хитровыструганости .
            Андрей hi
        2. Железякин Офлайн
          Железякин Сегодня, 11:01
          +2
          Что называется - недобросовестная конкуренция!
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:11
            +1
            Цитата: Железякин
            недобросовестная конкуренция

            А у матрасов разве бывает иначе ? what
            1. Железякин Офлайн
              Железякин Сегодня, 12:07
              +1
              Как-то раньше, они скромнее себя вели, что-ли... А тут совсем распоясались belay
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 12:10
                +1
                Как неоднократно было сказано :
                Безнаказанность порождает вседозволенность .
                negative
    2. лесовозник Офлайн
      лесовозник Сегодня, 10:36
      +1
      Ничего личного — просто бизнес
      1. Kurare Онлайн
        Kurare Сегодня, 10:46
        +4
        Цитата: лесовозник
        Ничего личного — просто бизнес

        Не совсем с Вами согласен, тут очень много личного. Ну как же, Россия совсем совесть потеряла, не слушается нас! Это - очень даже личное. hi
      2. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 11:01
        +2
        Это не бизнес, а хамство, принуждение и рэкет.
        Бизнес это когда сделали лучше (ттх) и цена дешевле или хотя бы равна.
        А здесь как раз предлагают худшее и в несколько раз дороже + условие: не купите у нас - накажем.
        Не уедут американцы далеко с такими прихватами.

        Можно идею подсказать, рыночную, то есть базарную.
        Смотрящий и его подручные(как правило кавказцы) на базаре скупает всю продукцию у фермеров(овощи, фрукты, мясо и т.д.), а потом продает гражданам покупателям через своих продавцов.
        Это хоть работает дольше, чем то, что делают сейчас уважаемые американские партнёры.
        1. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 11:45
          0
          Цитата: den3080
          Не уедут американцы далеко с такими прихватами


          Так точно! yes

          hi
  2. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:34
    +7
    Всё таки нет оружия красивей русского.Просто какое наслождение от всех этих танков,ракет,пушек.Лаконично, брутально и в тоже время ,эстэтично.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:00
      +5
      Цитата: gabonskijfront
      Всё таки нет оружия красивей русского.Просто какое наслождение от всех этих танков,ракет,пушек.Лаконично, брутально и в тоже время ,эстэтично.

      и..просто работает (эфиопия)
      1. Deadушка Онлайн
        Deadушка Сегодня, 11:21
        +2
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: gabonskijfront
        Всё таки нет оружия красивей русского.Просто какое наслождение от всех этих танков,ракет,пушек.Лаконично, брутально и в тоже время ,эстэтично.

        и..просто работает (эфиопия)

        но ухаживать за ним все равно нужно laughing
  3. tihon4uk Офлайн
    tihon4uk Сегодня, 10:36
    +5
    Ну вот и посмотрим что представляет из себя Индия, свободная страна с собственными интересами или очередная колония.
  4. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 10:36
    +2
    Ничего нового. Агрессивная конкуренция на всех направлениях. Трамп всегда был без тормозов, а дорвавшись до президентского кресла, совсем слетел с катушек.
  5. kriten Офлайн
    kriten Сегодня, 10:42
    +2
    Это правильно! Если Индия купить С-400, США надо запретить продажу им любого своего оружия!!!
  6. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 10:43
    +3
    При этом он отметил, что Вашингтон согласен оставить в прошлом оборонные связи Индии с РФ, но в будущем хотел бы переориентировать индийские власти на себя.

    Ну понятно, военный бюджет в 700 миллиардов $ приняли, надо же как то деньги отбивать. Ну теперь слово за Индией.
  7. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 10:43
    +5
    У Индии внутренний рынок достаточно велик, рабочая сила дешевая. Видали они все санкции на "известном месте".
    Но упорство полосатых собак меня умиляет. Они свято верят в свои санкции. Прям как буддийские монахи в свои мантры.
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 10:52
      +2
      Прям как буддийские монахи в свои мантры.

      Их не трожь. Сергий Радонежский по описаниям одно время в берлоге медведя жил. Так что Веру лучше не обсуждать. hi
  8. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 10:47
    +2
    У американцев тайная мечта - ввести санкции против всего Мира !!! wassat Давайте давайте, правильной дорогой идёте ... ! yes good
  9. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 10:51
    +3
    Похоже тут даже вопрос не в санкциях. Видать серьёзная система С-400, коль американцы противоборствуют расширению по миру столь эффективного небесного зонта.
  10. Sergio3986 Офлайн
    Sergio3986 Сегодня, 10:52
    +1
    Складывается впечатление, что они там все немного нездоровым на голову! Один "исключительный", другой экспрессивный. А эти в всяких фондах Карнеги и Сороса вообще с катушек съехали wassat
    Забыли, что жадность фраера сгубила! А они все своё оружие пытаются пропихнуть. А законы рынка никто не отменял
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +5
    он не может дать гарантий тому, что Индия не подпадет под санкции
    Так с начала вроде как исключили Индию из списка возможных претендентов на санкции за покупку российского оружия надеясь на ее благосклонность к американскому. И на тебе, коммерческая жадность возобладала? А это даже хорошо с одной стороны - Индия наконец поймет, что не она одна такая "хитрая" при закупках оружия.
    Посмотрите на будущее России, на ее демографию, например. Не думаю, что с этой страной можно иметь стратегическое партнерство
    А, что не так с будущем России и причем тут демография?
  12. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:54
    +1
    Просто недобросовестная и агрессивная конкуренция со стороны США. А страны выбирают лучшее оружие, и как бы матрасы не злопыхали, все равно пошла тенденция по всему миру - это спрос на С-400
  13. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:03
    0
    А с другой стороны, США объявят санкции, особо от этого не пострадают, видимо..Не исключено, что своего добьются..Нам бы так..
  14. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:03
    0
    . что Вашингтон согласен оставить в прошлом оборонные связи Индии с РФ, но в будущем хотел бы переориентировать индийские власти на себя

    Курить не брошу, но пить не перестану good
  15. exo Офлайн
    exo Сегодня, 11:04
    0
    Наступил момент истины,для Индии. Либо,полная зависимость от США, либо самостоятельность. Усидеть на двух стульях,больше не выйдет.
    1. Ugolek Офлайн
      Ugolek Сегодня, 11:14
      +1
      США уже испортили себе репутацию ( хотя это мелочи в лживом и лицемерном мире), но самое главное, уже наделали ошибок с санкциями вводя их чрезмерно много в отношении многих стран. Россия, Китай, Иран, Турция, ЕС, ещё наверное ряд стран не указал и если ещё добавиться Индия, то смогут ли штаты переварить совокупный объём обратных санкций этих государств? Об этом стоит подумать руководителям этих государств, ведь Китай, Индия, Россия и Иран это ШОС!! Можно устроить в *опе курятник штатам, но нужна консолидированная позиция и выверенные шаги.
  16. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:08
    +1
    Сша это гопники мирового масштаба. Классическая схема крышевания.

    Были гегемоны, стали покемоны))
  17. krops777 Офлайн
    krops777 Сегодня, 11:14
    0
    Вашингтон обеспокоен планами Нью-Дели закупить в России зенитные комплексы С-400, и допускает введение санкций в отношении индийский компаний и организаций


    Думаю все зависит от агрессивности Пакистана и Китая в регионе, если они усилят своё влияние то придется покупать не смотря на угрозы со стороны СГА.
  18. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 12:16
    0
    Посмотрите на будущее России, на ее демографию, например.
    Сами США поправляют свою демографию только за счет иммигрантов.
    Америка может быть лучшим, более надежным партнером, заявил Шривер.
    Может , но евляется как таковой.
    уже убедили ряд стран отказаться от военных контрактов с Москвой на общую сумму в несколько миллиардов долларов.
    Это кого они убедили ?
  19. Ментат Офлайн
    Ментат Сегодня, 12:27
    0
    Они там совсем обалдели? Независимое государство не может закупать оборонительное вооружение?
  20. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 13:00
    0
    Думаю что Индия в ответ на это притихнет и подчинится.
    Уже есть предпосылки. Ибо зависима страна от Запада.
    1. семург Офлайн
      семург Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: Zomanus
      Думаю что Индия в ответ на это притихнет и подчинится.
      Уже есть предпосылки. Ибо зависима страна от Запада.

      любая страна использующая доллар как платежную единицу в своих международных расчетах зависима от США.
  21. arhPavel Онлайн
    arhPavel Сегодня, 13:37
    0
    Очень близка мне позиция США по этому вопросу. Я так делаю потому, что мне это выгодно и ни кто не может мне помешать.