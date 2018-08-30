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Тихие выборы. За 10 дней до голосования нет предвыборной гонки

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9 сентября в большинстве регионов страны состоятся выборы представителей властей различного уровня (муниципальных, окружных, региональных, довыборы депутатов Госдумы РФ). Выборы депутатов нижней палаты парламента будут проводиться в 6 регионах: Саратовская, Нижегородская, Тверская, Самарская, Амурская и Тверская области – по одномандатным округам. Многие регионы будут выбирать губернаторов (глав) субъектов федерации, а также представителей местных законодательных собраний.



Обращает на себя внимание тот факт, что эти, во многом судьбоносные для регионов страны, выборы проходят фактически без предвыборной политической борьбы. Максимум, что можно увидеть по регионам – баннеры с изображениями кандидатов (и то не всех) или листовки в почтовых ящиках. Исключение, разве что, столица. Хотя в столице превалирует информация о деятельности одного из кандидатов в мэры города.


Даже несмотря на то, что осуществляются и довыборы в Федеральное собрание страны, а именно в Госдуму, никакого политического ажиотажа не наблюдается. Даже на местных (региональных телеканалах) нет ни политической рекламы, ни предвыборных дебатов с представлением гражданам избирательных программ кандидатов, программ по развитию регионов, от которых они баллотируются.

О раскладе сил перед выборами различного уровня молчат и службы социологического мониторинга.

Это последствия летнего сезона, или причина кроется в чём-то другом?
Использованы фотографии:
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34 комментария
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  1. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 11:02
    +19
    Не удивительно, с вероятностью 100 % ЕР победит с большим отрывом..
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:05
      +13
      Это последствия летнего сезона, или причина кроется в чём-то другом?
      народ мрачно напрягся...
      1. Соломон Кейн Онлайн
        Соломон Кейн Сегодня, 11:12
        +7
        Сразу пришла на ум песня Ю.Лозы
        Что сказано, то сказано,
        Что сделано, то сделано,
        Теперь понятно каждому -
        Кто прав, кто виноват.
        Бессмысленно надеяться,
        Что что-то переменится,
        Что мы отыщем нужные слова.
    2. Росомаха Офлайн
      Росомаха Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: Svarog
      Не удивительно, с вероятностью 100 % ЕР победит с большим отрывом..

      У народа апатия и безнадёга, не представляется возможность что либо изменить, но идти надо и голосовать тоже.
  2. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 11:02
    +16
    Поинтересуйтесь какие "кандидаты" от ЕР в Республике Алтай хотят власти. Там весь УК можно прочитать. Некоторые вообще рецидивисты с несколькими статьями.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:06
      +12
      Цитата: Николай Петров
      Поинтересуйтесь какие "кандидаты" от ЕР в Республике Алтай хотят власти. Там весь УК можно прочитать.

      в городской думе такие.. в одном из районов нашей области...
      .
      14:06 22 марта 20160
      «Паук на башке значит, что дядя…» Режевской депутат с татуировкой на голове мог бы быть «положенцем», но стал бизнесменом Прослушать материал
      Встреча губернатора с победителями выборов в гордуму Режа. Екатеринбург, татуировка, наколка, паук, тату, сурнин евгений, паук на голове
      Новый режевской депутат имеет три судимости
      Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
      Появление в новом составе режевской Гордумы человека с судимостью вызвало крайне негативную реакцию. Сидящий в зале на встрече с губернатором Евгений Сурнин, на голове которого набита татуировка (скорее всего, она является классической тюремной наколкой), оказался фигурой, очень известной в Реже.

      Напомним, что по итогам выборов кандидаты от «Единой России» взяли 17 мандатов из 20. Три мандата получили самовыдвиженцы, согласованные администрацией губернатора Свердловской области. Один из них — Сурнин. Примечательно, что в процессе подсчета голосов долго лидировала Елена Топоркова, но к утру стало понятно, что мандат получит Сурнин.


      Самовыдвиженцы были согласованы резиденцией губернатора
      Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
      Известно, что у него были две судимости по статье «Хулиганство» и одна по статье «Злостное нарушение правил административного надзора».

      Раньше считалось, что изображение паука на теле может иметь разные значения. Иногда заключенные наносят по одному новому кругу паутины, спустя каждый год, проведенный в тюрьме. Если паук находится в паутине, то это наркоман, если паутины нет, то — карманный вор. Впрочем, сейчас наколка в виде паука, говорит авторитетный бизнесмен, который отбыл срок лишения свободы, ничего особенного не значит.

      «По ней можно сказать только, что человек отсидел по серьезным статьям. Паук — это символ заключенного.
  3. Город нашенский Офлайн
    Город нашенский Сегодня, 11:03
    +7
    Это последствия летнего сезона, или причина кроется в чём-то другом?

    Все, обо всем уже просто договорились, зачем показуху устраивать
  4. Skay Онлайн
    Skay Сегодня, 11:07
    +4
    Чтобы также тихо подсчитать их итоги.
  5. letinant Онлайн
    letinant Сегодня, 11:07
    +9
    Просто если сейчас народ не поленится а поднимет своё седалище, ЕР будет кисло.
  6. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 11:12
    +4
    Боятся что за кандидатов от ЕР народ не проголосует.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:32
      +2
      Цитата: Гуру
      Боятся что за кандидатов от ЕР народ не проголосует.

      "самовыдвиженцев" появится много...
      1. ДЕДПИХТО Офлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 12:05
        0
        hi Да, за самовыдвиженцев тоже нельзя голосовать в нынешних условиях.Но прийти и проголосовать против едра нужно(они-то обязательно припрутся за свою кормушку беспокоясь). Если они получат места а дальше уже выборы в Госдуму,начнут на местах помогать своему едру.
        1. vatov Онлайн
          vatov Сегодня, 13:10
          0
          Нужно голосовать по партийной пронодлежности.
          1. ДЕДПИХТО Офлайн
            ДЕДПИХТО Сегодня, 13:36
            0
            А Вы уверены, что у ,,самовыдвиженцев,,(которые тайно от едра пойдут) будет напечатана инфа, к какой партии они отношение имеют? Лично я не уверен.Типа беспартийный идет и все тут. Ведь многие идущие на выборы не знают всех кандидатов и выбирают уже на избирательном участке, причем иногда ориентируясь чисто по внешним данным( это больше женщины так выбирают) А так да,согласен,по партийной принадлежности нужно голосовать,если она указана. yes
  7. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:13
    +4
    Ну,нам итересней выбирать царя,а пастельничьи стремянные да думные дьяки это уже царёво дело.
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    0
    Даже на местных (региональных телеканалах) нет ни политической рекламы
    Не знаю где и куда смотрел автор, но у нас в Хабаровске на местных каналах предостаточно.
    1. Iline Онлайн
      Iline Сегодня, 13:12
      0
      А у нас в Саратове всё так, как в статье. Единственное, говорят что вроде бы по телевидению какие-то дебаты проводятся, вот только время проведения не озвучивается. На днях принесли только приглашение на голосование.
      А народ настроен решительно дать пинок ЕДРу, 2-го сентября проводится митинг.
  9. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 11:23
    +5
    Висят плакаты очень против. т.е. они конечно за себя .... им мы тоже не верим ни на грош!
    Народ ушёл в подполье и ядрёные тролики туда же, на поверхности всё слишком явно - лекторат ЗОЛ!
  10. spirit Онлайн
    spirit Сегодня, 11:28
    +2
    Не знаю,человек-Мусорный бак ,гроза подмосковных помоек ,висит на каждом шагу ) Ему бы правильный лозунг :каждому городу по свалке hi
  11. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:35
    +3
    Народу просто надоело голосовать....смысл? Все равно ничего не меняется, только красивые речи из ящика.
    1. Ныробский Онлайн
      Ныробский Сегодня, 13:22
      +1
      Поэтому народ, благодаря "кухонным сидельцам" и огребает реформы и налоги двумя поварёшками. Сегодня власть предусмотрительно не хочет светить своих "опричников едросов" т.к. они для народа такой же раздражающий фактор, как красная тряпка для быка. Даже инициативного премьера медвежонка затёрли в уголок так, что за две недели один раз промелькнул на экране озабоченный и взлохмаченный и снова нырнул в тень дабы сотворить очередную пакость т.е. "реформу" для народа. Понятно, что выборы 9 сентября не смогут как то тормознуть реформы по пенсионному геноциду россиян, но результаты выборов в ущерб ЕДРу, когда их кандидатов прокатят мимо корыта по всей стране, могут стать хорошим индикатором для власти в том плане, что народ заканчивает шептаться и начинает роптать. А так можно досидеться на камбузе шлифуя пятую точку на табуретке, пока ДАМ не проведёт очередную реформу обязывающую поставить табуретку на учёт и платить с неё налог в зависимости от количества ножек и сиденья. Потом конечно же выступит другой, более важный человек и скажет, что смягчает реформу и разрешает в качестве льготы не платить налог, если в качестве табурета используется всего одна ножка без сиденья.
  12. svp Офлайн
    svp Сегодня, 11:41
    +4
    По всей видимости Едросня надеется остаться любой ценой.Если не победит,то привычно ляжет под победителя,предложив массу ништяков.В общем мимикрия существующего анклава безгранична.И ведь вывернутся ушлёпки.
  13. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 11:43
    0
    Прошу прощения за оффтоп
    https://youtu.be/tkUDp2otquw
    Что это,фейк?
  14. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 11:50
    +2
    До оглашения Медведевым новаций в пенсионке ЕРовцы сильно активничали, устраивали собрания по домам...после же ТИШИНА! Только плакатики, газетки в ящик и палатки у крупных супермаркетов с агитирующими студентами (надо ж заработать). Попытался в Инете найти списки кандидатов на моем участке...полный бардак. Ранее все стены и заборы были заляпаны наглядной агитацией...сдулись????
    1. notingem Офлайн
      notingem Сегодня, 12:30
      +1
      Нет не здулись. Денег на агитацию жалко. Потом в отчете суммы будут заоблочные
  15. Сергей уи Онлайн
    Сергей уи Сегодня, 11:53
    0
    В иркутской области агитация полным ходом идёт, по региональным каналам полно рекламы кандидатов.
  16. uskrabut Онлайн
    uskrabut Сегодня, 11:54
    0
    Кандидаты проявляют осторожность в связи с пенсионной реформой, непопулярной у народа и обожаемой властью. Тут очень трудно угодить и тем и другим. Вот, чтобы "чего не вышло" и притихли. wassat
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 12:25
      +1
      Тишина потому, что, наверное, на выборных листках лихорадочно убирают любое упоминание о партийной принадлежности кандидатов к партии "ЕдимРоссию". Но... Что-то мне подсказывает, что народ просто офигеет от того процента, который объявят для ЕДРа после выборов.... с таким примерно комментарием:"несмотря на неоднозначное отношение к действиям властей по продвижению назревшей пенсионной реформы, российский народ проявил небывалую сознательность по отношению к партии власти "Единая Россия" и делегировал ее кандидатам большинство своих голосов...." wink
      1. faridg7 Онлайн
        faridg7 Сегодня, 13:38
        0
        Цитата: Улиточник N9
        Тишина потому, что, наверное, на выборных листках лихорадочно убирают любое упоминание о партийной принадлежности кандидатов к партии "ЕдимРоссию"

        Это точно, Тарасенко раньше сверкал на плакатах с эмблемой ер, теперь ни на одном плакате даже намека на мишку не увидишь. Остальных кандидатов в губернаторы почти не видно и не слышно
  17. Комментарий был удален.
  18. notingem Офлайн
    notingem Сегодня, 12:25
    0
    Щас за сутки до голосования команду шутов вытащат и скажут Вы этих хотите?Шо белые идут грабят что красные что махновцы. И куда податься?
  19. Curious Онлайн
    Curious Сегодня, 12:27
    0
    Каранов Серикбол Сагденович, имеется судимость части 2 статьи 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава";
    Тебеков Владимир Иванович, имелась судимость пункт "а, б"части 3 статьи 33 УК РФ "Организация преступного сообщество", имелась судимость части 2 статьи 158 УК РФ "Кража";
    Каплунов Александр Анатольевич, имелась судимость часть 2 статьи 206 УК РСФСР " Хулиганство"...
    Ебечеков Николай Александрович, имелась судимость ч. 1 ст. 131 УК РФ "Изнасилование"..."
    Это не из сводки "Их разыскивает...", это список на выборы кандидатов.
    Тут на сайте подвизается некий "колорадский таракан", который из глубокой задницы выдает мудрые мысли. Может прокомментирует этот список?
  20. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 12:53
    +1
    ...выборы проходят фактически без предвыборной политической борьбы...

    Чем "мельче" выборы, тем меньше о них информации в СМИ и это не случайно - именно на первом уровне выборов власти выбираются те, кто потом будет вести почёт голосов на всех остальных, а что это означает - понимают все.

    Если же в СМИ будут вестись активное обсуждения кандидатур, то народ на местном уровне боле-менее способен сориентироваться с кандидатом т.к. многие кандидаты, скажу грубо, живут в соседнем подъезде и как он живёт, народ всё таки видит или знает от друзей и коллег.

    Такого власть допустить просто не может.
    Все на выборы! ЕР не пройдёт!!!

    ps
    В губеры в Мособл кроме Воробьёва (ЕР), есть кандидаты от КПРФ, ЛДПР, СР, Партия роста, Альянс зеленых ...
    За кого голосовать - фиг его знает... sad

    1. Глушь Онлайн
      Глушь Сегодня, 13:22
      0
      В РФ всего три партии: "те, кто у власти", "те, кто хочет быть у власти" и ЛДПР (но это скорее не партия, а образ жизни). Если вдруг люди проголосуют (не похмелившись) за какую нибудь Партию, ну к примеру каратистов-(извиняюсь за выражение)гомосесуалистов - ничего в стране особо не изменится (просто увидим властных функционеров в кимоно и стрингах). laughing
  21. Архивариус Вася Онлайн
    Архивариус Вася Сегодня, 13:28
    0
    Если про Москву говорить - то не за Оленевода с его бредовыми идеями голосовать же! Тем более он из ЕР.
    "Москва - город неудобный для жизни negative " вот какой ему бы лозунг подошел бы.