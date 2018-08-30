Тихие выборы. За 10 дней до голосования нет предвыборной гонки

9 сентября в большинстве регионов страны состоятся выборы представителей властей различного уровня (муниципальных, окружных, региональных, довыборы депутатов Госдумы РФ). Выборы депутатов нижней палаты парламента будут проводиться в 6 регионах: Саратовская, Нижегородская, Тверская, Самарская, Амурская и Тверская области – по одномандатным округам. Многие регионы будут выбирать губернаторов (глав) субъектов федерации, а также представителей местных законодательных собраний.Обращает на себя внимание тот факт, что эти, во многом судьбоносные для регионов страны, выборы проходят фактически без предвыборной политической борьбы. Максимум, что можно увидеть по регионам – баннеры с изображениями кандидатов (и то не всех) или листовки в почтовых ящиках. Исключение, разве что, столица. Хотя в столице превалирует информация о деятельности одного из кандидатов в мэры города.Даже несмотря на то, что осуществляются и довыборы в Федеральное собрание страны, а именно в Госдуму, никакого политического ажиотажа не наблюдается. Даже на местных (региональных телеканалах) нет ни политической рекламы, ни предвыборных дебатов с представлением гражданам избирательных программ кандидатов, программ по развитию регионов, от которых они баллотируются.О раскладе сил перед выборами различного уровня молчат и службы социологического мониторинга.Это последствия летнего сезона, или причина кроется в чём-то другом?