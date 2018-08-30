Антонов – Госдепу: представьте факты использования химоружия Дамаском
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на встрече со спецпредставителем Госдепа по Сирии Джеймсом Джеффри и заместителем госсекретаря Дэвидом Саттерфилдом призвал безотлагательно представить факты, на основании которых муссируется тема использования Дамаском химоружия, передает Интерфакс.
Антонов также выразил серьезную озабоченность в отношении сигналов Вашингтона о подготовке нового удара по Сирии под предлогом возможного применения сирийцами отравляющих веществ.
Он подчеркнул, что подобная риторика лишь подстегивает различные группировки в Сирии, а также псевдогуманитарные организации, наподобие «Белых касок», к проведению очередных постановочных провокаций.
Посол предостерег американскую сторону от новых безосновательных агрессивных действий в отношении Сирии. По его словам, очередное обострение в арабской республике не отвечает чьим-либо национальным интересам – от этого выигрывают лишь террористы.
Он выразил надежду, что озабоченности российской стороны были услышаны в ходе переговоров, и Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для предотвращения попыток террористов применить токсичные химикаты, то есть будут действовать соответственно статусу постоянного члена Совбеза ООН.
Встреча состоялась по инициативе российской стороны. Антонов поблагодарил американских коллег за оперативную реакцию на его просьбу.
Антонов также выразил серьезную озабоченность в отношении сигналов Вашингтона о подготовке нового удара по Сирии под предлогом возможного применения сирийцами отравляющих веществ.
Он подчеркнул, что подобная риторика лишь подстегивает различные группировки в Сирии, а также псевдогуманитарные организации, наподобие «Белых касок», к проведению очередных постановочных провокаций.
Посол предостерег американскую сторону от новых безосновательных агрессивных действий в отношении Сирии. По его словам, очередное обострение в арабской республике не отвечает чьим-либо национальным интересам – от этого выигрывают лишь террористы.
Он выразил надежду, что озабоченности российской стороны были услышаны в ходе переговоров, и Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для предотвращения попыток террористов применить токсичные химикаты, то есть будут действовать соответственно статусу постоянного члена Совбеза ООН.
Встреча состоялась по инициативе российской стороны. Антонов поблагодарил американских коллег за оперативную реакцию на его просьбу.
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