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Антонов – Госдепу: представьте факты использования химоружия Дамаском

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на встрече со спецпредставителем Госдепа по Сирии Джеймсом Джеффри и заместителем госсекретаря Дэвидом Саттерфилдом призвал безотлагательно представить факты, на основании которых муссируется тема использования Дамаском химоружия, передает Интерфакс.



Антонов также выразил серьезную озабоченность в отношении сигналов Вашингтона о подготовке нового удара по Сирии под предлогом возможного применения сирийцами отравляющих веществ.


Он подчеркнул, что подобная риторика лишь подстегивает различные группировки в Сирии, а также псевдогуманитарные организации, наподобие «Белых касок», к проведению очередных постановочных провокаций.

Посол предостерег американскую сторону от новых безосновательных агрессивных действий в отношении Сирии. По его словам, очередное обострение в арабской республике не отвечает чьим-либо национальным интересам – от этого выигрывают лишь террористы.

Он выразил надежду, что озабоченности российской стороны были услышаны в ходе переговоров, и Соединенные Штаты предпримут все возможные меры для предотвращения попыток террористов применить токсичные химикаты, то есть будут действовать соответственно статусу постоянного члена Совбеза ООН.

Встреча состоялась по инициативе российской стороны. Антонов поблагодарил американских коллег за оперативную реакцию на его просьбу.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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15 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 11:14
    +3
    Антонов – Госдепу: представьте факты использования химоружия Дамаском
    наивно...оно им надо ?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:22
      +5
      Цитата: андрей юрьевич
      Антонов – Госдепу: представьте факты использования химоружия Дамаском
      наивно...оно им надо ?

      Ещё как наивно , особенно задавать такой вопрос , зная заранее ответ :
      - Доказательства у нас есть , но они очень секретные и мы не можем вам их показать .
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 11:42
        +2
        Паша! hi Тут другим путем надо идти. Может и идут. Наша группировка ВМФ там должна быть не для якобы пртиводействия ВМС США, а для тог, что бы при пуске первой КР США по войскам и укреплениям САА, тут же, с разницей в минуту нанести удар КР по бармалеям, готовящимся к атаке, и так зачистить некую полосу от них, благо разведданные вроде есть , куда подтянулись, где скопились... Там по сути в Идлибе промахнуться сложно, их там как тараканов. В следующий раз слезно будут хозяина просить не делать такую помощь, типа лучше деньгами помоги. :))
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:46
          +3
          Коля , ещё раз привет ! hi
          Цитата: Николай Николаевич
          Там по сути в Идлибе промахнуться сложно, их там как тараканов.

          Тем более что подавляющая часть мирного населения из Идлиба ушла . wink Посмотрим как будут развиваться события , но твоё предположение мне нравится ! good
  2. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 11:16
    +2
    Может нам стоит взять и применить штатовский опыт, обвинить боевиков поддерживаемых США в применении химоружия и нанести по ним удар...
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:19
      +4
      Вариант "омега" ... для этого надо иметь железные фаберже.
      как то так.
    2. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 11:19
      -3
      Давно пора, только как видно кишка тонка, даже ракеты США сбивать стесняемся, что уж там до ударов ...
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    Анатолий Антонов на встрече со спецпредставителем Госдепа по Сирии Джеймсом Джеффри и заместителем госсекретаря Дэвидом Саттерфилдом призвал безотлагательно представить факты...
    Разговор со слепо-глухим, который становится таким при конкретных вопросах. Они не хотят ничего слышать и видеть зациклившись исключительно на своих планах. Но дипломатам приходится общаться с такими упертыми по служебным обязанностям.
  4. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 11:21
    -2
    Уважаемый г.Антонов очень был к месту заместителем Шойгу,а послом в США он,по моему, не тянет. Слишком многое позволяет "исключительным" вытворять безобразий против посольства!
  5. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:21
    0
    Если откровенно ,то наши напарили всех,они сгрузили со всей Сирии в Идлиб бармалеев и американских и турецких и саудовских и ИГИЛовских,объявили зоной деэскалации,а потом сказали фас на Идлиб Асаду.Все очень обижаются.
  6. Heterocapsa Офлайн
    Heterocapsa Сегодня, 11:30
    -4
    госдеп правильно делает.Так и надо просто нагибать весь мир и плевать на договоры и всякие ООН.Пока другие плачут и стонут ждут какой то там справедливости госдеп просто делает то что считает нужным.
  7. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 11:32
    -1
    это примерно вот так:
    представьте факт использования ВС Украины кассетных бомб и бомб с фосфором по жилым домам в период учебного перемирия.
    обстреливают но не фосфором же.
    а мы в ООН скажем что бомбы с фосфором и нанесём ракетный удар для принуждения Украины к Миру.
  8. Ныробский Онлайн
    Ныробский Сегодня, 12:36
    0
    По некоторым данным, бородатым бармалеям уже доставлено 8 контейнеров с хлором, белокасочники уже традиционно находятся в полной готовности оказаться в эпицентре "заражения" и продемонстрировать свою живучесть на фоне "умирающих" актёров из местного населения, матрасы уже подтянули свои "топоры" и средства их доставки к целям, перечень которых уже направлен циркуляром всем причастным к готовящемуся удару. Деньги уплачены. Заказчик ждёт реализацию шоу. Здравый смысл у американской стороны традиционно отсутствует. Всё это говорит в пользу того, что речь и доводы Антонова не будут приняты ими во внимание, так же как это случалось и в предыдущих случаях с хим.провокациями и последующими за ними ракетными ударами.
  9. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:02
    0
    Антонов – Госдепу: представьте факты использования химоружия Дамаском


    Джентльменам верят на слово)))
  10. mkop Онлайн
    mkop Сегодня, 13:29
    0
    Странный мужик... Сейчас фраза типа "не вызывает никаких сомнений" или "мы убеждены" заменяет любые доказательства в политических игрищах.