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И швец, и жнец, и на дуде игрец. Версия ракеты "БраМос" для субмарин уже создана

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Совместная российско-индийская универсальная ракета "БраМос" получила свою версию для подводных лодок. В компании Brahmos Aerospace, занимающейся разработкой этой ракеты, заявили, что версия для субмарин фактически создана, но у индийского флота нет подходящих для ее применения подводных лодок. Об этом рассказал управляющий содиректор компании с российской стороны Александр Максичев, передает РИА Новости.

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Версия ракеты "БраМос" для субмарин уже создана


Созданная для применения с подводных лодок версия крылатой ракеты "БраМос" предназначена для субмарин с вертикальными пусковыми установками, но принять ее на вооружение Индия не может, так как в составе подводных сил индийского флота таких подлодок нет, а через торпедные аппараты эта версия ракеты запускаться не может. В настоящее время Индия объявила тендер на закупку шести новых подводных лодок, возможно, что с учетом применения на них российско-индийской ракеты. В тендере участвует и Россия, которая предлагает для ВМС Индии субмарины проекта 636 и 1650 "Амур".


Универсальная крылатая ракета "БраМос" в настоящее время стоит на вооружении индийских войск береговой обороны и надводных кораблях ВМС. Кроме того, создана авиационная версия для применения с Су-30МКИ ВВС Индии. Недавно было объявлено, что началась разработка версии мини-ракеты "Брамос" для применения на МиГ-29 индийских ВВС.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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8 комментариев
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  1. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:30
    +1
    Для русского уха "брамос" звучит скорее, как имя толстого ленивого кота,но ни как ни грозного оружия.
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 11:31
    +1
    Ну теперь России надо будет строить подлодки и для Индии....как то через одно место все, сначала ракеты (версия для подлодки) а самих подлодок нет....
    1. rotmistr60 Офлайн
      rotmistr60 Сегодня, 11:46
      +5
      Почему через "одно место"? Это одна из версий, которая подтолкнула Индию на закупку подводных лодок (может нашим повезет). А версии для кораблей и береговой обороны стоит на вооружении. К тому же создана для российских самолетов стоящих на вооружении в Индии. Все нормально.
  3. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 11:32
    +4
    Удивительная новость, если учесть, что это экспортный вариант П-800 Оникс\Яхонт с вкраплениями индуских проводов, которая входит в арсенал тех же Ясеней.
    1. Wiruz Онлайн
      Wiruz Сегодня, 11:51
      +1
      Удивительная новость, если учесть, что это экспортный вариант П-800 Оникс\Яхонт

      Только индусам этого не говорите. По их мнению это уникальная ракета, на голову превосходящая Оникск, созданная Индией при небольшом участии России laughing
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 11:32
    +4
    Вот вцепились! Удачная ракета, стало быть!
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:52
      0
      Женя hi
      Цитата: Горный стрелок
      Удачная ракета, стало быть!

      Учитывая "успехи" собственных разработок индусов - однозначно ! yes
    2. Wiruz Онлайн
      Wiruz Сегодня, 11:53
      0
      Удачная, неудачная - неважно. Нью-Дели столько денег в неё вбухал, что не вооружить ею ещё и подлодки будет как-то неразумно. Да и пиар неплохой