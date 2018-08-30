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F-35C официально признан годным для проведения боевых вылетов

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Одна из версий американского самолета пятого поколения F-35, а именно истребитель-бомбардировщик F-35C Lightning II прошла очередной этап испытаний. По заявлению командования ВМС США, так называемый "этап внедрения в крыло авианосца" прошел успешно, передает "Warspot" со ссылкой на сайт Военно-морского института ВМС США.

F-35C официально признан годным для проведения боевых вылетов


Ранее проходили сообщения, что самолеты F-35C Lightning II успешно прошли этап наземных испытаний, а также провели успешные полёты с палубы авианосца. На данном этапе испытаний истребители F-35C действовали вместе с остальным авиакрылом авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), в результате чего "стали его полноценной частью". Учебные вылеты проходили совместно с с самолётами F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growlers и E-2D Advanced Hawkeye.


В командовании ВМС США отметили, что истребители-бомбардировщики F-35C Lightning II прошли полный этап проверки на совместимость и теперь могут быть задействованы в боевых операциях, хотя ещё не получили статуса начальной боевой готовности.

Напомним, что США выпускает F-35 в трёх версиях: F-35A со стандартными взлётом и посадкой, F-35B с вертикальными взлётом и посадкой, F-35C — взлет с помощью катапульты авианосца и посадка с помощью авиафинишера.

Версия F-35C разрабатывается исключительно для применения на авианосцах ВМС США и Великобритании, но британцы отказались от закупки этой версии, предпочтя ей F-35B с вертикальным взлетом-посадкой.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/channel/UCfC-k7f1Cd-Av-NVpuVPzmQ
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16 комментариев
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 12:02
    +6
    В командовании ВМС США отметили, что истребители-бомбардировщики F-35C Lightning II прошли полный этап проверки на совместимость и теперь могут быть задействованы в боевых операциях

    Угу , и в боевых вылетах начнут вылазить "детские болезни" ...
    Что-то многовато сегодня материала по F-35 ...
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 12:20
      +3
      Цитата: bouncyhunter
      .......и теперь могут быть задействованы в боевых операциях.
      Угу , и в боевых вылетах начнут вылазить "детские болезни" ...
      Что-то многовато сегодня материала по F-35 ...

      На счет боевых операций, это чего считать боевыми. У них наверное каждый круиз считается боевым походом, вот как бы и принимает участие в БД... Что касается бумаги, тут тоже понятно, на них в планах уже и топливо и запчасти выделены, ресурс наматывать начнут, а то стоять и не тратить выделенные средства опасно, как бы потом меньше не дали бабок. Это как приведение плана расходов в норму к концу года...
  2. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 12:08
    +3
    Ну ежели ОФИЦИАЛЬНО признали, да еще и БУМАГУ выписали соответствующую, то да..... Точно ... Будет летать. Может даже лучше станет после официально признания.... laughing
    Вот так бывает заглючила техника, а ты её бумагу к рылу:
    - Читай, падла! Тебя признали официально!
    А она тебе:
    -поняла, поняла... Полетели.. Чего уж там....
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:12
      +2
      Вася , привет ! hi
      Цитата: КОТ БАЮН
      Точно ... Будет летать.

      Ёж - птица гордая : пока не пнёшь - не полетит . lol
    2. andrewkor Офлайн
      andrewkor Сегодня, 12:19
      +2
      Ситуация с допуском-не допуском разрешилась одним росчерком пера какого нить отвлица.
      Когда советские космические учёные планировали лунную программу возник спор : поверхность Луны какого вида? Может быть там сплошная пыль? Тогда С.П.Королёв взял на себя ответственность и написал на проекте :Луна- твердая".Из этого и стали исходить в дальнейших планах!
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:58
        0
        Британский астроном Р.А.Литтлтон и американский Томас Голд так это и предполагали. Но в 50-х АМС Луна-2 доказала обратное))
  3. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 12:16
    +2
    Ну вот, наконец его и задействуют. И узнаем мы и сильные стороны самолётика, и слабые. И придумаем чего нибудь против.
    А может, и придумывать ничего не надо.
  4. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 12:18
    +2
    Да, уж наши експерты точно знают лучше их военных, что может летать, что нет.
    Сколько там 35х уже летают, уже поставленны в войска и тп? 300 шт?
    А наши СМИ все заявляют о неисправностях, неисправностях, неисправностях.....
    Шапками закидаем не сходя с дивана!
  5. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 12:21
    +3
    Все равно основным самолетом ВМС будет Супер Хорнет, F-35 так, дополнение. Ведь количество заказанных F-35C ( 327 машин) не покрывает и половины потребностей флота.
    1. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 12:25
      -1
      Такое ощущение, что ВМС США впарили этот самолёт. Они всегда хотели двухдвигательный а тут сказали: бери то, что есть, другого не будет!
      1. Vadim851 Офлайн
        Vadim851 Сегодня, 13:02
        0
        Возможно, но и поэкспериментировать с новым тоже вариант. Посмотрим будут ли на него заказы со стороны ВМС еще, тогда многое прояснится.
  6. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 12:22
    -1
    F-35C официально признан годным для проведения боевых вылетов
    Быть того не может, специалисты широкодиванного профиля на ВО обьявили самолёт негодным к использованию.
    1. NN52 Онлайн
      NN52 Сегодня, 13:15
      0
      А вы внимательно статью читали?
      Слово МОГУТ быть задействованы, но хотя не получили даже СТАТУС НАЧАЛЬНОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ.
      И без этого статуса, их никто не будет использовать в БД.
      Придет вояка в эту тему, он всем нам навероне популярно разъяснит...
  7. XXXIII Офлайн
    XXXIII Сегодня, 12:26
    -2
    F-35C официально признан годным для проведения боевых вылетов
    А Су-57 ложил болт в боевом положение на полеты ф-35абвг..... laughing
    1. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: XXXIII
      А Су-57 ложил болт в боевом положение на полеты ф-35абвг..... laughing

      В смысле с Су57 болты сыпятся? не удивляемся.
  8. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:44
    -3
    F-35C официально признан годным


    В слове "годным" две ошибки, д на в, ы на о)))

    Заголовок сразу заиграет новыми красками))