На круги своя: КНДР приостановила демонтаж полигона, США вновь за учения
В среду южнокорейское правительство сообщило, что в настоящее время у США и РК нет планов «приостанавливать какие-либо еще учения», пишет Коммерсантъ.
Представитель правительства Ким Ый Гём подтвердил слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что американская сторона готова к возобновлению совместных учений на Корейском полуострове.
Вашингтон остановил несколько крупнейших учений в качестве шага доброй воли по итогам саммита (США-КНДР) в Сингапуре. Больше так делать не планируем, сказал Мэттис.
Буквально день назад, Белый дом завил о намерении Трампа сократить учения из-за их невероятно высокой стоимости и хороших отношений с Ким Чен Ыном. Теперь, вероятно, стоимость маневров американскую администрацию волновать перестала.
Одной из причин принятия решения о возобновлении учений, по словам источников, стало письмо, полученное госсекретарем Майком Помпео от северокорейского лидера. В письме говорилось, что Пхеньян так и не дождался от США следующего шага в направлении подписания мирного договора. И в случае, если в ближайшее время прогресса достичь не удастся, КНДР вновь приступит к ракетным и ядерным испытаниям. Кроме того, последние снимки из космоса показали, что Пхеньян приостановил демонтаж полигона Сохэ.
Ликвидировать полигон Ким Чен Ын обещал Дональду Трампу 12 июня в ходе личной встречи.
По мнению российских экспертов, мирный процесс хоронить еще рано. Как отметил сотрудник ИДВ РАН Константин Асмолов, самая жесткая риторика пока не прозвучала. Дональд Трамп в своем недавнем заявлении возложил часть вины за проблемы на Пекин. В свою очередь Пхеньян пока также воздерживается от прямой критики Белого дома.
Он также пояснил, что у КНДР нет оснований торопиться с демонтажем ядерных объектов: грядут ноябрьские выборы в американский Конгресс, по итогам которых политическое будущее нынешнего президента может оказаться под вопросом.
Представитель правительства Ким Ый Гём подтвердил слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что американская сторона готова к возобновлению совместных учений на Корейском полуострове.
Вашингтон остановил несколько крупнейших учений в качестве шага доброй воли по итогам саммита (США-КНДР) в Сингапуре. Больше так делать не планируем, сказал Мэттис.
Буквально день назад, Белый дом завил о намерении Трампа сократить учения из-за их невероятно высокой стоимости и хороших отношений с Ким Чен Ыном. Теперь, вероятно, стоимость маневров американскую администрацию волновать перестала.
Одной из причин принятия решения о возобновлении учений, по словам источников, стало письмо, полученное госсекретарем Майком Помпео от северокорейского лидера. В письме говорилось, что Пхеньян так и не дождался от США следующего шага в направлении подписания мирного договора. И в случае, если в ближайшее время прогресса достичь не удастся, КНДР вновь приступит к ракетным и ядерным испытаниям. Кроме того, последние снимки из космоса показали, что Пхеньян приостановил демонтаж полигона Сохэ.
Ликвидировать полигон Ким Чен Ын обещал Дональду Трампу 12 июня в ходе личной встречи.
По мнению российских экспертов, мирный процесс хоронить еще рано. Как отметил сотрудник ИДВ РАН Константин Асмолов, самая жесткая риторика пока не прозвучала. Дональд Трамп в своем недавнем заявлении возложил часть вины за проблемы на Пекин. В свою очередь Пхеньян пока также воздерживается от прямой критики Белого дома.
Он также пояснил, что у КНДР нет оснований торопиться с демонтажем ядерных объектов: грядут ноябрьские выборы в американский Конгресс, по итогам которых политическое будущее нынешнего президента может оказаться под вопросом.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter