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На круги своя: КНДР приостановила демонтаж полигона, США вновь за учения

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В среду южнокорейское правительство сообщило, что в настоящее время у США и РК нет планов «приостанавливать какие-либо еще учения», пишет Коммерсантъ.



Представитель правительства Ким Ый Гём подтвердил слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что американская сторона готова к возобновлению совместных учений на Корейском полуострове.


Вашингтон остановил несколько крупнейших учений в качестве шага доброй воли по итогам саммита (США-КНДР) в Сингапуре. Больше так делать не планируем, сказал Мэттис.

Буквально день назад, Белый дом завил о намерении Трампа сократить учения из-за их невероятно высокой стоимости и хороших отношений с Ким Чен Ыном. Теперь, вероятно, стоимость маневров американскую администрацию волновать перестала.

Одной из причин принятия решения о возобновлении учений, по словам источников, стало письмо, полученное госсекретарем Майком Помпео от северокорейского лидера. В письме говорилось, что Пхеньян так и не дождался от США следующего шага в направлении подписания мирного договора. И в случае, если в ближайшее время прогресса достичь не удастся, КНДР вновь приступит к ракетным и ядерным испытаниям. Кроме того, последние снимки из космоса показали, что Пхеньян приостановил демонтаж полигона Сохэ.

Ликвидировать полигон Ким Чен Ын обещал Дональду Трампу 12 июня в ходе личной встречи.

По мнению российских экспертов, мирный процесс хоронить еще рано. Как отметил сотрудник ИДВ РАН Константин Асмолов, самая жесткая риторика пока не прозвучала. Дональд Трамп в своем недавнем заявлении возложил часть вины за проблемы на Пекин. В свою очередь Пхеньян пока также воздерживается от прямой критики Белого дома.

Он также пояснил, что у КНДР нет оснований торопиться с демонтажем ядерных объектов: грядут ноябрьские выборы в американский Конгресс, по итогам которых политическое будущее нынешнего президента может оказаться под вопросом.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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8 комментариев
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  1. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 12:09
    +1
    Т.е. "добрая воля" и прочие обещания полосатых это фигня в основе своей!
    Впрочем, у президента полосатых свои насущных дел невпроворот!
    Кого следующих они на вороте провернуть схотят?
    1. Чёрный Офлайн
      Чёрный Сегодня, 12:11
      +1
      Фокус не удался. Ын за чашку риса не купился. laughing
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 13:03
        0
        гы...можно конечно сказать
        ,что это предполагалось.не буду.
        1. Идущий Онлайн
          Идущий Сегодня, 13:07
          0
          США ещё раз подтвердили свою недоговороспособность.
  2. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 12:09
    0
    Повеселили кадры мировых СМИ из КНДР на месте разрушения какой-то допотопной шахты, выдаваемой корейцами за испытательный полигон ядерного оружия.Может Госдеп на это и повелся ,а я нет!
  3. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 12:17
    +1
    Обострение гемороя у гегемона,это всегда в интересах платной клиники где Китай в качестве практолога.
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:52
    0
    что и следовало ожидать, всё вернулось на круги своя...
    Пхеньян так и не дождался от США следующего шага в направлении подписания мирного договора.

    со штатами о чем то договариваться... мухлевщики ещё те...
  5. ggl1 Онлайн
    ggl1 Сегодня, 13:37
    0
    Молодцы граждане КНДР!
    Не слушайте врунов