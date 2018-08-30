Видео Как Россия может обогатиться на Сирии Сегодня, 12:22 9

Сирийская кампания, как уже говорилось множество раз, принесла России существенные финансовые выгоды. Так, наша страна уже получила исключительные права на добычу полезных ископаемых в Арабской Республике. Помимо уже разведанных месторождений, есть высокая вероятность того, что на сирийском шельфе в Средиземном море находятся огромные запасы природного газа.



Более того, наши военно-политические успехи в Сирии способствовало сближению Москвы с Ливаном, который тоже обладает внушительными шельфовыми запасами, но не может начать бурение из-за давнего конфликта с соседним Израилем. Собственно, этот конфликт в состоянии разрешить только Россия.



Военная компания России в Сирии заложила необходимую основу для укрепления ее присутствия в регионе. Теперь оно будет конвертироваться в экономические, а следом и в политические выгоды. Наступает новый этап, в котором мы должны показать, что способны не только уничтожить террористов, но и вернуть регион к нормальной жизни. И эта задача, вероятнее всего, будет еще более сложной, ведь на этом пути нам совершенно точно будут чинить всевозможные препятствия.





