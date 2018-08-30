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Как Россия может обогатиться на Сирии

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Сирийская кампания, как уже говорилось множество раз, принесла России существенные финансовые выгоды. Так, наша страна уже получила исключительные права на добычу полезных ископаемых в Арабской Республике. Помимо уже разведанных месторождений, есть высокая вероятность того, что на сирийском шельфе в Средиземном море находятся огромные запасы природного газа.

Более того, наши военно-политические успехи в Сирии способствовало сближению Москвы с Ливаном, который тоже обладает внушительными шельфовыми запасами, но не может начать бурение из-за давнего конфликта с соседним Израилем. Собственно, этот конфликт в состоянии разрешить только Россия.

Военная компания России в Сирии заложила необходимую основу для укрепления ее присутствия в регионе. Теперь оно будет конвертироваться в экономические, а следом и в политические выгоды. Наступает новый этап, в котором мы должны показать, что способны не только уничтожить террористов, но и вернуть регион к нормальной жизни. И эта задача, вероятнее всего, будет еще более сложной, ведь на этом пути нам совершенно точно будут чинить всевозможные препятствия.


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9 комментариев
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  1. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 12:26
    +2
    Никоторые возможно обогатятся, но многие даже до пенсии не доживут.. Правильно будет не Россия, а конкретные фамилии в правительстве и олигархи..
  2. kos 75 Офлайн
    kos 75 Сегодня, 12:37
    +2
    Нам она поможет только стать еще беднее а обогатятся только алигархи которые свои капиталы держат за границей.Так что слово Россия в названии статьи неуместно.
  3. atalef Офлайн
    atalef Сегодня, 12:47
    +1
    Помимо уже разведанных месторождений,

    статистику автор приложить не хочет ?
    Запасы нефти ( разведанные в Сирии ) - мизерные
    Помимо уже разведанных месторождений, есть высокая вероятность того, что на сирийском шельфе в Средиземном море находятся огромные запасы природного газа.

    Есть высокая или нет её ?
    России свой газ девать некуда.
    При освоенной добычи и готовой инфраструктуре.
    Кому Сирийский газ продавать собираетесь ( да же если он найдётся ) -- я уж не говорю про всю линейку оборудования для добычи на шельфе --- находящимся под санкциями.
    Более того, наши военно-политические успехи в Сирии способствовало сближению Москвы с Ливаном

    просто круть - региональная сверхдержава
    который тоже обладает внушительными шельфовыми запасами
    , но не может начать бурение из-за давнего конфликта с соседним Израилем. Собственно, этот конфликт в состоянии разрешить только Россия.

    не обладает - пока их никто не обнаружил , а да же если обнаружит - кому продавать будете ?
    Есть Израильский газ , освоенные месторождения с готовой инфраструктурой и то вопрос про газопровод в Европу под вопросом из за балансировки на грани рентабельности.
    Интересно , кто вложится в освоение месторождений ( гипотетических )Ливана ?
    И самое главное , как то мне кажется что Европа быстрее купит газ у нас , чем у Ливана с Сирией .
    Теперь оно будет конвертироваться в экономические выгоды

    Какие ? belay
    Только Сирии на восстановление требуется порядка 350 млрд.баксов.
    Кто даст эти деньги ? Я говорю про восстановление Какой доход можно получить от полностью разрушенного государства, государства полного банкрота ?
    Путин недавно обратился к ЕС и США в просьбе помочь в восстановлении Сирии - получил *вежливый* отказ.
    Автор не просто выдает желаемое за действительное , он просто живёт в параллельной вселенной.
    1. просто экспл Онлайн
      просто экспл Сегодня, 13:11
      +1
      про нефть хз , но газ на юга через турцию отправлять это одно . а сделать еще одного конкурента Израилю и Египту с его Лефиафаном все же стоит .
      Италия и Балканы будет только рада .
    2. dzvero Онлайн
      dzvero Сегодня, 13:14
      +1
      Какой доход можно получить от полностью разрушенного государства, государства полного банкрота ?

      Приличный. Германия после ВМВ также была полностью разрушенной и полным банкротом. Американцы не от доброты душевной предложили план Маршала. Кредиты не покидают страну-кредитодателя, а идут на развитие ее економики, т.к. заемщик покупает только у ней.
  4. семург Офлайн
    семург Сегодня, 12:56
    +2
    На сколько понял из прессы цель участия РФ в этой войне 1) не допустить прокладки катарского газопровода в Европу. 2) борьба с террористами на дальних подступах 3) закрепление присутствия ВС РФ в восточном Средиземноморье 4)участие в военных действиях которые обходятся не дороже чем учения на территории РФ. 5) реклама оружия произведенного в РФ перед потенциальными покупателями 6) испытания новых образцов вооружения . 7) показ кузькиной матери гегемону 8) возврат авторитета РФ на ближнем востоке и далее везде . Это все считается активом участия РФ в этой войне , пассив не озвучивается .
    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 13:09
      -1
      пункт 1) вообще непонятен - где там Катар и где Сирия - можно через Ирак-Турцию к примеру вести трубопровод. 2)некоторая абстракция - можно так по всему миру бороться, начиная с Афганистана. 3)может быть, только практического смысла не вижу особо - можно с Египтом дружить, к примеру, не залезая в зоны боевых действий. 4) однозначно не может такого быть - где Россия и где Сирия 5) реклама как то не особо впечатляет, новых контрактов особо не видно, можно просто динамику экспорта вооружений по годам глянуть.6)противник-то не очень сильный для нормальных испытаний 7) это да, бесспорно laughing 8)см пункт 3) - что с этим авторитетом делать, особенно на фоне поднятия пенсионного возраста и НДС hi
      1. просто экспл Онлайн
        просто экспл Сегодня, 13:12
        +1
        с Турцией емнип сложности из за рельефа (гористая местность) и курдов .
        1. Стирбьорн Онлайн
          Стирбьорн Сегодня, 13:16
          0
          А мимо Турции никак, не через все же Средиземноморье тянуть.