В ожидании удара. Сирия развернула ЗРК "Печора-2М"

Средства противо-воздушной обороны Сирийской арабской республики приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне угрозы нанесения удара по сирийской территории ракетами американской коалиции. Наряду с широко разрекламированными комплексами "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1", сирийская армия развернула комплексы"Печора-2М", пишет "РГ" со ссылкой на местные источники.Модернизированные с помощью российских специалистов зенитно-ракетные комплексы "Печора-2М" получили возможность поражать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты различного предназначения, в том числе изготовленные с применением технологии "Стелс". Дальность поражения составляет 28 километров, высота максимальная - 25 км, минимальная - 20 метров. Скорость поражаемой цели может достигать 1000 м/сек.Всего на данный момент в сирийской правительственной армии находятся 12 комплексов "Печора-2М", модернизированных при помощи российских военных и инженеров. При модернизации сирийских ЗРК были применены современные цифровые технологии, позволившие значительно повысить эффективность применения комплексов при выполнении задач ПВО.Зенитно-ракетный комплекс "Печора-2М" располагается на полноприводном шасси МЗКТ-8021 с колесной формулой 6х6, что позволяет установке сменить место расположения при угрозе ответного удара со скоростью до 60 км/час.