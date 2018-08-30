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В ожидании удара. Сирия развернула ЗРК "Печора-2М"

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Средства противо-воздушной обороны Сирийской арабской республики приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне угрозы нанесения удара по сирийской территории ракетами американской коалиции. Наряду с широко разрекламированными комплексами "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1", сирийская армия развернула комплексы"Печора-2М", пишет "РГ" со ссылкой на местные источники.

В ожидании удара. Сирия развернула ЗРК "Печора-2М"


Модернизированные с помощью российских специалистов зенитно-ракетные комплексы "Печора-2М" получили возможность поражать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты различного предназначения, в том числе изготовленные с применением технологии "Стелс". Дальность поражения составляет 28 километров, высота максимальная - 25 км, минимальная - 20 метров. Скорость поражаемой цели может достигать 1000 м/сек.


Всего на данный момент в сирийской правительственной армии находятся 12 комплексов "Печора-2М", модернизированных при помощи российских военных и инженеров. При модернизации сирийских ЗРК были применены современные цифровые технологии, позволившие значительно повысить эффективность применения комплексов при выполнении задач ПВО.

Зенитно-ракетный комплекс "Печора-2М" располагается на полноприводном шасси МЗКТ-8021 с колесной формулой 6х6, что позволяет установке сменить место расположения при угрозе ответного удара со скоростью до 60 км/час.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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21 комментарий
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  1. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 12:41
    0
    А если рой топоров штук под сто?
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 12:47
      -1
      Было, надо больше...
    2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:09
      -1
      Рой топоров штук под сто уже обгадились в Сирии))
      Злые языки говорят что до 30% это стадо буратин сами свалились))
    3. Тикси-3 Офлайн
      Тикси-3 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: 452336
      А если рой топоров штук под сто?

      долетит примерно 25-45 штук остальные собьют либо рэб
  2. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 12:41
    +1
    Панцирей или другие пво не подкинули сирийцам после прошлой атаки кто в курсе?
    1. 452336 Офлайн
      452336 Сегодня, 12:44
      -1
      А кто оплатит банкет?
    2. Romario_Argo Офлайн
      Romario_Argo Сегодня, 12:51
      +1
      была инфа на той неделе, что на АБ Хмеймим доставили дивизион ЗРК Тор-М2 т.е.3-4 машины по 16 ЗУР вместо 8
  3. Хагалаз Офлайн
    Хагалаз Сегодня, 12:41
    +1
    Да и целеуказания они наверняка получат.
    По крайней мере мне очень котелось бы в это верить.
  4. GRF Офлайн
    GRF Сегодня, 12:42
    0
    А у серийцев диверсанты есть?
    Почему Сирия не объявляет войну агрессорам? Ведь ее бомбит не только Израиль...
    1. 452336 Офлайн
      452336 Сегодня, 12:45
      0
      Диверсанты против кр?
      1. GRF Офлайн
        GRF Сегодня, 12:48
        +1
        Против БД...
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: GRF
      Почему Сирия не объявляет войну агрессорам? Ведь ее бомбит не только Израиль...

      С Израилем они в состоянии войны. США с соучастниками нанесением ударов по территории суверенного государства войну объявили... Только много очень врагов сразу, разрушенная Сирия вести открытые БД с такой армадой поганцев просто не в состоянии, хотя они наверное как шакалы сидят и ждут когда же это случиться
      1. GRF Офлайн
        GRF Сегодня, 13:08
        -1
        Не думаю что для того Штоб затрепетал и поумнел американский народ понадобилось много взорванных объектов на территории СГА...
        Не зряж они во время 2мировой всех американских граждан японского происхождения в концлагеря сажали...
        1. ggl1 Онлайн
          ggl1 Сегодня, 13:25
          0
          затрепещет когда время прийдет
          Смерть США за все хорошее!
          1. GRF Офлайн
            GRF Сегодня, 13:30
            0
            И пара взрывов в мусорных баках на капитолийском холме этому ух бы как посодействовала, и не когда нибудь, а успокаивать буйного орла надо уже щас...
            Ведь не будет того потока трупов из Сирии в америку как во вьетнамской войне, чтоб их народ опоцифинился....
  5. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 12:57
    +2
    Как показала практика, нужно не только ракеты сбивать,
    но и носители давить. А на это мы не пойдем.
    Поэтому с нас целеуказание и РЭБ.
    Ну и защищать мы имеем право только свои базы.
    1. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 13:20
      +1
      Есть одна оговорочка: "если при таких атаках, пострадают наши военнослужащие, у нас есть полное право уничтожить носители этих ракет". ну я так думаю основным элементом ПРО в этой свалке будут наши системы наведения систем ПВО и РЭБ. Ждём развязки.
  6. Идущий Онлайн
    Идущий Сегодня, 13:02
    +2
    В ожидании удара.



    Это не просто ожидание удара , это противостояние США - Россия...
  7. ggl1 Онлайн
    ggl1 Сегодня, 13:21
    0
    Держитесь сирийцы все честные люди с вами
    Смерть США!
  8. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 13:30
    0
    hi ...ЗРК представляет собой глубокую модернизацию ЗРК С-125 «Печора». В результате модернизации улучшены характеристики по следующим направлениям:
    улучшение огневых характеристик путем расширения границ зоны поражения и увеличения вероятности поражения цели одной ракетой в обычной и сложной помеховой обстановке, в том числе за счет использования модернизированной зенитной управляемой ракеты 5В27Д (5В27ДЕ);
    повышение живучести ЗРК в условиях электронного и огневого подавления путем введения новых устройств помехозащиты. комплекса радиотехнической защиты, новой оптико-электронной системы обнаружения (день/ночь), а также сокращения количества межкабинных кабельных соединений;
    повышение мобильности средств комплекса путем установки основных средств комплекса на автомобильные шасси с автономными средствами электропитания, средствами спутниковой навигации, а также значительного сокращения времени перевода ЗРК из боевого положения в походное и обратно;
    улучшение эксплуатационных характеристик за счет автоматизации контроля технического состояния и сокращения времени работ по техническому обслуживанию;
    повышение надежности работы и восстановление ресурса за счет перевода большей части аппаратуры на современную элементную базу;
    улучшение возможностей по обеспечению запасными частями в течение длительного периода времени... soldier
  9. Dikson Онлайн
    Dikson Сегодня, 13:38
    0
    Думаю Израиль уже озаботился поиском этих ЗРК..(((