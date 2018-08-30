Германские компании могут отказаться от проекта «Северный поток-2»
Немецкая энергетическая компания Uniper может отказаться от строительства подводной части газопровода «Северный поток-2» и выйти из проекта, сообщает Expert Online.
Заместитель гендиректора компании по финансам Кристофер Делбрюк пояснил, что это может произойти в том случае, если Вашингтон введет санкции в отношении партнеров России.
Он заявил, что Uniper не хочет лишиться возможности торговать за американские доллары.
По словам Делбрюка, компания не может «рисковать тем, что фактически окажется под санкциями Соединенных Штатов». В этом случае фирма будет исключена из платежного оборота и «не сможет торговать за американские доллары», добавил топ-менеджер.
Как известно, представители европейского бизнеса не поддерживают антироссийские санкции. Ранее такую позицию Вашингтона раскритиковал и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который высказал беспокойство по поводу общего вектора экономической политики США и ее стремления оказать давление на энергетическую политику Евросоюза с целью перехода стран ЕС на более дорогой заокеанский газ.
Глава МИД подчеркнул тогда, что Германия приветствует поставки на европейский рынок американского СПГ, однако только в том случае, если решения о покупке принимаются добровольно, исходя из стоимости топлива, а не по принуждению с помощью санкций.
Заместитель гендиректора компании по финансам Кристофер Делбрюк пояснил, что это может произойти в том случае, если Вашингтон введет санкции в отношении партнеров России.
Он заявил, что Uniper не хочет лишиться возможности торговать за американские доллары.
По словам Делбрюка, компания не может «рисковать тем, что фактически окажется под санкциями Соединенных Штатов». В этом случае фирма будет исключена из платежного оборота и «не сможет торговать за американские доллары», добавил топ-менеджер.
Как известно, представители европейского бизнеса не поддерживают антироссийские санкции. Ранее такую позицию Вашингтона раскритиковал и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который высказал беспокойство по поводу общего вектора экономической политики США и ее стремления оказать давление на энергетическую политику Евросоюза с целью перехода стран ЕС на более дорогой заокеанский газ.
Глава МИД подчеркнул тогда, что Германия приветствует поставки на европейский рынок американского СПГ, однако только в том случае, если решения о покупке принимаются добровольно, исходя из стоимости топлива, а не по принуждению с помощью санкций.
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- http://www.globallookpress.com
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