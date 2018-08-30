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Германские компании могут отказаться от проекта «Северный поток-2»

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Немецкая энергетическая компания Uniper может отказаться от строительства подводной части газопровода «Северный поток-2» и выйти из проекта, сообщает Expert Online.



Заместитель гендиректора компании по финансам Кристофер Делбрюк пояснил, что это может произойти в том случае, если Вашингтон введет санкции в отношении партнеров России.


Он заявил, что Uniper не хочет лишиться возможности торговать за американские доллары.

По словам Делбрюка, компания не может «рисковать тем, что фактически окажется под санкциями Соединенных Штатов». В этом случае фирма будет исключена из платежного оборота и «не сможет торговать за американские доллары», добавил топ-менеджер.

Как известно, представители европейского бизнеса не поддерживают антироссийские санкции. Ранее такую позицию Вашингтона раскритиковал и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который высказал беспокойство по поводу общего вектора экономической политики США и ее стремления оказать давление на энергетическую политику Евросоюза с целью перехода стран ЕС на более дорогой заокеанский газ.

Глава МИД подчеркнул тогда, что Германия приветствует поставки на европейский рынок американского СПГ, однако только в том случае, если решения о покупке принимаются добровольно, исходя из стоимости топлива, а не по принуждению с помощью санкций.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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65 комментариев
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:42
    +2
    Если американцы дожмут "партнеров" и проект "Северный поток-2" свернут .....это будет очень громкая пощечина для России....
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 12:44
      +5
      Так ведь невидимая рука рынка диктует свою волю через свободную конкуренцию и инвестиций приток )))))))))))))))))))
      1. Идущий Онлайн
        Идущий Сегодня, 12:58
        -2
        Идет торговля , но СП 2 не свернут , очень удобный инструмент.
    2. prapor55 Офлайн
      prapor55 Сегодня, 12:46
      -5
      Медведев зеркально-подняв возраст выхода на пенсию выше среднеевропейского. wassat
      1. Стена Онлайн
        Стена Сегодня, 12:51
        +1
        Прошу на медведева стрелки не переводить. Это путин проталкивает безобразие с 60/65
        1. prapor55 Офлайн
          prapor55 Сегодня, 12:53
          0
          Ну хорошо, не буду.
        2. AwaZ Онлайн
          AwaZ Сегодня, 13:08
          0
          совершенно без разницы- одна шайка лейка.
          Вот что будет Кремль думать, когда от СП2 реально начнут отказываться ? Отменять остатки итак не бесплатной медицины или вообще - пенсии отменит?
    3. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:46
      +2
      Это пощечина для Германии. Так, что этого не будет
      1. Alekseits Офлайн
        Alekseits Сегодня, 13:01
        +3
        Это не первая пощечина Германии, ею благополучно перенесенная. Одна прослушка Меркель чего стоит. Так что проглотит и эту.
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 13:07
          -1
          Тут деньги) одно дело имидж терять,совсем другое дело) немцы в отличии от болгар их считать умеют)))
          1. Стирбьорн Онлайн
            Стирбьорн Сегодня, 13:25
            0
            Цитата: cariperpaint
            Тут деньги) одно дело имидж терять,совсем другое дело) немцы в отличии от болгар их считать умеют)))

            США два года назад Volkswagen на 15 млрдов развела, за вредные выбросы из машин, так что опыт у них есть, поэтому немцы и не хотят связываться
            1. cariperpaint Онлайн
              cariperpaint Сегодня, 13:37
              0
              Тут разное. Штаты и своих производителей и японских и немецких штрафую регулярно десятилетиями. А тут политика, да еще и на фне всех и так шибко сильных потрясениях. Меркель сожрут свои же, а она далеко не дура. Мне даже почему то кажется,что это больше на нее направленно а не на нас.
      2. Тикси-3 Офлайн
        Тикси-3 Сегодня, 13:28
        0
        [quote=cariperpaint]Это пощечина для Германии. Так, что этого не будет
        будет, еще как будет вот тогда и будем посмотреть как и что наши бояре начнут петь в ящике
        1. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 13:38
          0
          При чем тут какие то бояре?!
    4. Prjanik Онлайн
      Prjanik Сегодня, 12:58
      -1
      А уж какая пощёчина для Германии, так что пускай прижимают и расставляют точки над i, может ещё получится как с Турцией и начнут от баксов отказываться.
    5. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 13:02
      -1
      Дороговато станет она для "партенров" эта пощечина.
    6. Leeds Офлайн
      Leeds Сегодня, 13:10
      0
      Точнее нокдаун. Но будем надеяться, что достроим.
    7. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:20
      0
      Не свернут теоретически, т.к.даже в худшем случае СП-2 Газпром завершит своими силами. При этом иностранные партнёры уже внесли 50% стоимости проекта и при выходе эти бабки им не возвратятся. Газпром в этом раскладе даже выиграетlaughing. Единственная теоретическая санкция, способная застопорить проект - это санкции против Германии как страны, но это невозможно в принципе, во-первых американцы в ответ от всей Европы потеряют ещё больше, во-вторых такое вообще вводилось считанные разы в истории, против Ирана, КНДР, т.п. Короче облажались матрасы, СП-2 вовсю строится, германский сухопутный участок достроен, началось строительство входа, шведский островной участок обустроен. Да и в целом, товарищи, ссылаться на "издание" как Expert Online - то же самое что и на твиттер очередного "укроэксперта". Всё в порядке, сейчас кстати СП-3 проектируется, Турецкий Поток достроен, строительство ТП-2 в полном разгаре.
      1. Тикси-3 Офлайн
        Тикси-3 Сегодня, 13:30
        -1
        Цитата: Сармат Саныч
        0
        Не свернут теоретически, т.к.даже в худшем случае СП-2 Газпром завершит своими силами.

        этого не может произойти в принципе, так как не может быть в одном лице поставщик и транзитер(внимательно изучаем документы в ес)
        1. Сармат Саныч Онлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 13:41
          0
          Вы с энергетиком спорите? Прекращайте писать о том в чём не шарите. Причём здесь компании-ивесторы? Они в документах не отражены НИКАК, лишь в реестре акционеров NordStream-2. Кроме того там всё ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО грамотно сделано, СП-2 не подпадает под Третий энергопакет, даже Шефчович(нехотяsmile) это признал. Единственное к чему еврокомиссия может прицепиться - это к транзитному переходу уже от Германии к Чехии, но думаю немцы ради своего профита этих еаробюрократов переломают чз колено. Всё ожидаемо.
  2. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 12:43
    +1
    Всё интереснее и интереснее.
    1. Kurare Онлайн
      Kurare Сегодня, 12:47
      -2
      СПГ надо развивать, он не привязан к никаким трубопроводам. А если его цена будет сравнима с газом из трубы, то тут вопрос рыночной экономики. Вон даже американцы на Аляске СПГ покупали потому, что выгодно!
      1. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 12:51
        -14
        Цитата: Kurare
        СПГ надо развивать, он не привязан к никаким трубопроводам

        СПГ ?
        Российский СПГ не конкурент ни Катарскому , ни американскому.
        Я да же не говорю про технологии - которых у РФ нет , а купить не у кого ( санкции )
        Я говорю про все эти мега проекты - Южный поток . северный и- сколько бабла запалили ? видимо зря.
        1. Kurare Онлайн
          Kurare Сегодня, 12:52
          -1
          Цитата: atalef
          Российский СПГ не конкурент ни Катарскому , ни американскому.

          Я ведь и написал, что НАДО РАЗВИВАТЬ. Читайте внимательнее.
          1. atalef Офлайн
            atalef Сегодня, 12:54
            -5
            Цитата: Kurare
            Цитата: atalef
            Российский СПГ не конкурент ни Катарскому , ни американскому.

            Я ведь и написал, что НАДО РАЗВИВАТЬ. Читайте внимательнее.

            можно спросить как ? И на что ?
            Денег нет , но предположим найдут, а технологии и оборудование кто продаст ? Кто флот построит ?
            Вы наверное забыли что с 27.08.18 -- это всё под полными санкциями
            1. Kurare Онлайн
              Kurare Сегодня, 12:57
              +3
              Цитата: atalef
              Денег нет , но предположим найдут, а технологии и оборудование кто продаст ? Кто флот построит ?

              У Газпрома денег нет? lol Рассмешили! Ну всё, можно складывать руки на груди и прямиком на цвинтер! Технологий нет, никто не продаёт, санкции убивают... Где-то мы это уже слышали!
              А на Аляску что, "пшик" американцам продали??
              1. atalef Офлайн
                atalef Сегодня, 13:00
                -4
                Цитата: Kurare
                У Газпрома денег нет? Рассмешили!

                А что смешить ,
                "Газпром продолжает увеличивать долг, чтобы покрыть дыру в бюджете, который трещит по швам из-за мегастроек по возведению трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины.
                По итогам 2017 года концерн занял 337 млрд рублей и довел общий размер долга до нового исторического рекорда - 3,265 трлн рублей...
                Занимать "Газпром" вынужден, поскольку тратит больше, чем зарабатывает, следует из отчета компании по МСФО.
                Несмотря на рост добычи газа на 12% и увеличение его продаж за рубеж на 6%, денежный поток, который компания сгенерировала от операционной деятельности, схлопнулся в 1,3 раза...
                В результате компания, имеющая монопольное право на экспорт российского газа, завершила год с отрицательным свободным денежным потоком: разрыв между доходами и расходами составил 219 млрд рублей.

                Цитата: Kurare
                Ну всё, можно складывать руки на груди и прямиком на цвинтер!

                велком .
                Цитата: Kurare
                Технологий нет, никто не продаёт, санкции убивают... Где-то мы это уже слышали!

                а да же видели. В конце 80-х СССР
                Цитата: Kurare
                А на Аляску что, "пшик" американцам продали

                этот завод СПГ был построен до санкций.
                Опыта применения отечественных технологий для крупнотоннажного (от 1 млн т в год и более) сжижения газа в России пока нет. Разработки опытного завода ВНИИГаза образца 70–80-х гг. прошлого столетия позволяют строить лишь небольшие СПГ-заводы мощностью не более 50 000 т в год, производство которых полностью ориентировано на локальный рынок. На больших проектах – две очереди СПГ-завода проекта «Сахалин-2» (в общей сложности 9,6 млн т в год) или «Ямал СПГ» (три линии по 5,5 млн т в год каждая) – используются технологии Shell и американской APCI соответственно.
                1. Астория Офлайн
                  Астория Сегодня, 13:21
                  0
                  Цитата: Kurare
                  У Газпрома денег нет? Рассмешили!
                  А что смешить ,
                  "Газпром продолжает увеличивать долг, чтобы покрыть дыру в бюджете, который трещит по швам из-за мегастроек по возведению трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины.
                  По итогам 2017 года концерн занял 337 млрд рублей и довел общий размер долга до нового исторического рекорда - 3,265 трлн рублей...
                  Занимать "Газпром" вынужден, поскольку тратит больше, чем зарабатывает, следует из отчета компании по МСФО.
                  Несмотря на рост добычи газа на 12% и увеличение его продаж за рубеж на 6%, денежный поток, который компания сгенерировала от операционной деятельности, схлопнулся в 1,3 раза...
                  В результате компания, имеющая монопольное право на экспорт российского газа, завершила год с отрицательным свободным денежным потоком: разрыв между доходами и расходами составил 219 млрд рублей.
                  Цитата: Kurare
                  Ну всё, можно складывать руки на груди и прямиком на цвинтер!
                  велком .
                  александр
                  , я был не прав, простите - Вы можете гуглить, а че тогда вот это не нагуглили - а, или кастрюляка глаза прикрыла? александр, ау, неполживый Вы наш ?
                  Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в I полугодии 2018 года увеличилась в 1,7 раза, составив 630,8 млрд руб., сообщает компания. Этот показатель на 249,4 млрд руб. больше чистой прибыли, которую компания получила за аналогичный период прошлого года.


                  этот завод СПГ был построен до санкций.
                  Опыта применения отечественных технологий для крупнотоннажного (от 1 млн т в год и более) сжижения газа в России пока нет. Разработки опытного завода ВНИИГаза образца 70–80-х гг. прошлого столетия позволяют строить лишь небольшие СПГ-заводы мощностью не более 50 000 т в год, производство которых полностью ориентировано на локальный рынок. На больших проектах – две очереди СПГ-завода проекта «Сахалин-2» (в общей сложности 9,6 млн т в год) или «Ямал СПГ» (три линии по 5,5 млн т в год каждая) – используются технологии Shell и американской APCI соответственно.


                  29/08/2018

                  НОВАТЭК планирует снизить стоимость сжижения газа до самого низкого в мире уровня за счет использования российского оборудования. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон.

                  «Нам надо обеспечить конкурентоспособную себестоимость российского СПГ на мировых рынках. Сейчас наша задача сделать самую низкую в мире себестоимость сжижения. Для этого мы хотим максимально использовать российское оборудование», - сказал он на конференции «Вовлечение российской промышленности в СПГ-проекты НОВАТЭКа».

                  По его словам, компания намерена снизить стоимость сжижения газа «Ямал СПГ» до менее 2,5 доллара/MBTU (миллионов британских термических единиц) с нынешних 4 долларов, - сообщает energybase.ru. НОВАТЭК уже назвал основных российских производителей, чьи технологии и оборудование могут быть использованы для строительства первой в России линии по сжижению природного газа по отечественной технологии. Главные газоперекачивающие агрегаты поставит татарстанский «Казанькомпрессормаш», главный криогенный теплообменник - «Криогенмаш» из Московской области, испарители и криогенные насосы - «Атомэнергомаш», криогенные детандеры - Роскосмос.
                  Источник: http://sever-press.ru/ekonomika/neft-i-gaz/item/42680-konkurentnaya-sebestoimost-spg-novatek-delaet-stavku-na-otechestvennoe-oborudovanie


                  александр, не сочтите за оскорбление, есть поговорка - " свинья грязь найдет", подумайте к чему бы я это написал.
              2. AwaZ Онлайн
                AwaZ Сегодня, 13:09
                -1
                Газпром весь в долгах и то что нам пенсии обрезают , как раз из этой цепочки , что б поддержать штаны ..
              3. Комментарий был удален.
            2. Астория Офлайн
              Астория Сегодня, 13:08
              +3
              Российский СПГ не конкурент ни Катарскому , ни американскому.
              - не конкурент где? В Европе, в Китае, в ЮВА. Или в ваших фантазиях александр, извините что с маленькой буквы, просто у Вас указано с маленькой.

              можно спросить как ?
              Как построили первую ветку Ямал СПГ, построили вторую, и собираются запускать 3ю и 4ю. - КАКОм кверху.

              И на что ?
              - александр, не волнуйтесь к Вам занимать не придут laughing

              Кто флот построит ?
              - а кто уже построил, а кто сейчас строит, к тому же Звездочка строится в том числе и для этих целей.

              александр, Вы бы чего-нибудь бы почитали в тырнете, прежде чем делать столь высокопарные заявления, какие Вы делаете. hi
            3. SOF Онлайн
              SOF Сегодня, 13:19
              0
              Цитата: atalef
              можно спросить как ? И на что ?
              Денег нет , но предположим найдут, а технологии и оборудование кто продаст ? Кто флот построит ?
              Вы наверное забыли что с 27.08.18 -- это всё под полными санкциями

              ..... good ....продолжайте наблюдение....
              ....мсье...же не пас сис жууур.... laughing
        2. saturn.mmm Офлайн
          saturn.mmm Сегодня, 13:08
          +2
          Цитата: atalef
          Российский СПГ не конкурент ни Катарскому , ни американскому.


          Вы бы хотя поинтересовались вопросом.
        3. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 13:09
          +1
          Цитата: atalef
          Российский СПГ не конкурент ни Катарскому , ни американскому.
          Я да же не говорю про технологии - которых у РФ нет , а купить не у кого ( санкции )

          Кхм... то есть, Ямал СПГ - это миф? И поставка СПГ в Британию на Совкомфлотовском "Кристоф де Маржери" тоже?
        4. Сармат Саныч Онлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 13:33
          0
          Более инфантильной чуши давно не слыхалlaughing. Южный и Северный Потоки уже давно себя окупили, СП-1 кстати был признан одним из самых прибыльных газовых проектов в истории, после него Газпром поднялся на 1-е место в мировом энергетическом рейтинге GLOBAL PLATTS 500. Касаемо СПГ, то технологии применённые на ЯмалСПГ и ЯмалСПГ-2 - наиболее совершенные из ныне применяемых на планете, даже у QatarGas таких нет, про ссаных матрасов вообще молчу. А сейчас уже СПГ-3 проектируют, благо на одном росссийском Гыданском полуострове газа больше чем во всей Матрасииsmile. Кстати, штатники не занимают и 2% мирового экспорта газа, короче НОЛЬ без палочки плюс их газ с примесями, сланцевый, с меньшей удельной энергоёмкостью, надо очищать после сжижения, что увеличивает его и без того гигантскую себестоимость. Вытирайтесь, господа "кемтоизбранные", ваш хозяин в пролёте))).
      2. Alexey RA Офлайн
        Alexey RA Сегодня, 12:56
        +2
        Цитата: Kurare
        СПГ надо развивать, он не привязан к никаким трубопроводам. А если его цена будет сравнима с газом из трубы, то тут вопрос рыночной экономики.

        Проблема в том, что цена СПГ выше стоимости газа из трубы. Именно поэтому США и убивают "СП-2" - для создания ситуации, когда альтернативы более дорогому СПГ не будет.
        1. Kurare Онлайн
          Kurare Сегодня, 12:59
          0
          Цитата: Alexey RA
          Проблема в том, что цена СПГ выше стоимости газа из трубы.

          Абсолютно согласен с Вами. Есть ещё другой фактор: постоянное давление на Россию со стороны Украины. Захотим - закроем трубу, а захотим - откроем.
          Но если трубы, СП-2, не будет, то не будет ничего! СПГ - одно из возможных решений.
          1. helmi8 Офлайн
            helmi8 Сегодня, 13:15
            +1
            Цитата: Kurare
            Есть ещё другой фактор: постоянное давление на Россию со стороны Украины. Захотим - закроем трубу, а захотим - откроем.

            Это Вы о чем? Если и говорить о каком-то давлении - то это к ЕС. Именно они недополучат газ, если что. И Россию этот шантаж по поводу перекрытия трубы никаким боком не затрагивает. А тем более, что договор по транзиту истекает 31 декабря 2018 года, а продлевать его как-то не получается пока... Так что , повторюсь - транзит через Украину - это головная боль ЕС, а не России.
            1. Kurare Онлайн
              Kurare Сегодня, 13:33
              0
              Цитата: helmi8
              Так что , повторюсь - транзит через Украину - это головная боль ЕС, а не России.

              Если газ не идёт в ЕС, Россия не получает деньги. Когда Украина перекрыла кран в ЕС, кого в первую очередь обвинили? Да, это как в зазеркалье, но на западе сейчас такое представление о мире: во всём виновата Россия.
        2. cariperpaint Онлайн
          cariperpaint Сегодня, 13:14
          +3
          Да это глупо так считать. При всем желании штаты потребности европы от российского газа не перекроют. На это нет ни мощностей ни флота. И судя по их же инфе они на это и не расчитывают ибо строительства ажиотажного заводов для сжижения не наблюдается. Они просто создают хаос на всех направлениях,не особо думая о последствиях. Я цифр не помню,но потребление газа в Европе растет. Чем эту разницу закрывать? СПГ? Это типо такой паравозик от континента до континента где танкеры без остановки бегают что ли?)))
          1. Kurare Онлайн
            Kurare Сегодня, 13:39
            0
            Цитата: cariperpaint
            Они просто создают хаос на всех направлениях, не особо думая о последствиях.

            Хаос хаосом, но они таким образом обрезают одну из составляющих госбюджета России.
            Цитата: cariperpaint
            Чем эту разницу закрывать? СПГ? Это типо такой паравозик от континента до континента где танкеры без остановки бегают что ли?)))

            Как альтернатива - да. Тем более, что возить то не очень далеко.
      3. лесовозник Офлайн
        лесовозник Сегодня, 12:57
        0
        не на Аляске а на Ямале
      4. DenZ Офлайн
        DenZ Сегодня, 13:07
        0
        Цитата: Kurare
        Вон даже американцы на Аляске СПГ покупали потому, что выгодно!

        Потому что трубы не было по этому и покупали. Не в выгоде дело а в выборе.
        1. Kurare Онлайн
          Kurare Сегодня, 13:34
          0
          Цитата: DenZ
          Не в выгоде дело а в выборе.

          А выбор был сделан потому, что выгодно! wink
  3. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:44
    -3
    Ну что, отсутствие СП-2 тоже мы будем оплачивать, господин Президент?
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 12:48
      +7
      И смысл это сейчас было говорить? При чем тут вы и СП 2 в который вкладывают компании,и там не один газпром?
    2. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 12:49
      0
      Ты вот сейчас у какого президента это спрашиваешь? Деградируешь потихоньку....
    3. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 13:01
      0
      Цитата: Altona
      Ну что, отсутствие СП-2 тоже мы будем оплачивать, господин Президент?

      laughing А осилите, Женя?
  4. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 12:45
    0
    Глава МИД подчеркнул тогда, что Германия приветствует поставки на европейский рынок американского СПГ, однако только в том случае, если решения о покупке принимаются добровольно, исходя из стоимости топлива, а не по принуждению с помощью санкций.


    Ну так санкции и принудят, вас - холопов штатовских, абсолютно добровольно и с большим энтузиазмом, отшлифовать в очередной раз своему хозяину все труднодрступные места.
  5. фрезер Онлайн
    фрезер Сегодня, 12:50
    +3
    Цитата: Kurare
    СПГ надо развивать, он не привязан к никаким трубопроводам. А если его цена будет сравнима с газом из трубы, то тут вопрос рыночной экономики. Вон даже американцы на Аляске СПГ покупали потому, что выгодно!

    Каким образом сжиженный газ может быть дешевле обычного. И как вы его доставлять собираетесь.
    Очень похоже на то., что вы не знаете что такое СПГ.
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 13:12
      +1
      Цитата: фрезер
      Каким образом сжиженный газ может быть дешевле обычного.

      Есть простой способ сравнять цены - создать дефицит обычного газа. Одну ГТС подвести под санкции, другую - под "революцию гидности".
      Вот он - свободный рынок, который сам себя отрегулирует. laughing
  6. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 12:50
    +1
    Да эти цирковые номера не пройдут) Меркель на панель пойдет,но трубу дотянет,иначе ей конец сразу))) убитый имидж Германии ей не простят
  7. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 12:53
    +1
    Вот и сдулась Европа со своими протестами против гегемонии Америки.
    И все эти их слова на счет недопущения влияния Америки на европейский бизнес ничего не стоят.
  8. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:02
    +1
    Цитата: cariperpaint
    И смысл это сейчас было говорить? При чем тут вы и СП 2 в который вкладывают компании,и там не один газпром?

    ---------------------
    В смысле? "Газпром" получает субсидии от государства в виде "демпфирующей подушки" наряду с другими энергетическими компаниями, а это 300 млрд рублей, кроме того уже залез в Пенсионный фонд и вытащил оттуда в виде кредита подобную сумму. Кроме того, 20% НДС-это тоже для экспортеров, им будут большие суммы возвращать. Так что нечего тут бабушку лохматить, господа буржуазные патриоты. Или у вас тут играем, тут рыбу заворачиваем? Эти реформы очень системные и взаимосвязанные.
    1. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 13:17
      0
      И что дальше? Вы считаете это бездарный Газпром и президент виноват или все таки вот такая конкуренция,при которой просто ломают все нагло? Это Путин виноват в санкциях,да? Я понимаю ваши обиды на пенсионную тему,но перегибать не нужно
    2. cariperpaint Онлайн
      cariperpaint Сегодня, 13:18
      -1
      Да понятно все. Украинская болезнь- во всем Путин виноват заразная.
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:03
    0
    Цитата: Грибок
    Ты вот сейчас у какого президента это спрашиваешь? Деградируешь потихоньку....

    --------------------------
    Ты за своим президентом смотри и не хами тут. Я спрашиваю у президента России, а не у твоего сепаратиста.
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 13:04
    +1
    Uniper не хочет лишиться возможности торговать за американские доллары.
    ..американские доллары-ключевая фраза...
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:05
    0
    Цитата: Kurare
    У Газпрома денег нет?

    ---------------------
    Представьте себе, что нет. Он точно также лезет за кредитами. Эффективные менеджеры могут убить что угодно.
  12. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 13:10
    +1
    Блин, немцев наверное надо научить мухлевать во благо. Такая диспозиция довольно просто решается. Открывают в России фирму с уставным капиталом на российское физ. лицо. Берут эту фирму в ген.подрядчики и благославляют на работу с Газпромом. Работы на прямую не ведут, материал давальческий. остальные юридические нюансы помогут уладить юристы Газпрома, там такие акулы работают, мама не горюй.
  13. UMA-UMA Офлайн
    UMA-UMA Сегодня, 13:18
    0
    За то Крымнаш! И скажу вам по секрету: все эти санкции и угрозы, все это Хитрыйпланпутина.
  14. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:18
    0
    Цитата: cariperpaint
    И что дальше? Вы считаете это бездарный Газпром и президент виноват или все таки вот такая конкуренция,при которой просто ломают все нагло? Это Путин виноват в санкциях,да? Я понимаю ваши обиды на пенсионную тему,но перегибать не нужно

    ---------------------------
    Я считаю, что надо было просчитать политические риски. За политические риски у нас вроде Президент отвечает. Или он снова не при чем? Так что нужно понимать суть, а не предъявы мне кидать за своего любимца. Вы знаете, что такое "хеджирование"? Это страхование риска. Выйдя за границу государства, трубопровод выходит на чью-то территорию и уж там не факт, что ему дадут функционировать. А "конкуренция" в вашем понимании это такая же безродная сирота как и "невидимая рука рынка"? Конкуренция имеет вполне себе имя и это имя-США.
  15. senima56 Онлайн
    senima56 Сегодня, 13:27
    0
    Крысы побежали с корабля....
  16. мыслитель Онлайн
    мыслитель Сегодня, 13:28
    0
    Ну-ну, главное - заголовок погромче
    Глава компании Uniper Клаус Шефер: «Мы по-прежнему придерживаемся наших договорных обязательств по «Северному потоку – 2» и убеждены в его целесообразности с точки зрения энергетической политики для Германии и Европы в свете сокращения производства природного газа в Европе... я твердо исхожу из того, что "Северный поток - 2" будет реализован", - подчеркнул глава Uniper.»
    http://tass.ru/ekonomika/5502676
  17. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:28
    0
    Цитата: Serg65
    А осилите, Женя?

    ----------------------
    При чем тут я один? Нас всех напрягут. И вы тоже будете оплачивать убытки от внешнеторговой деятельности экспортеров. И даже уже оплачиваете. Только от их внутренней торговли ГСМ, которая на данный момент убыточна для них. Это я вам подключаю вашу барыжную логику.
  18. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:31
    0
    Цитата: Alexey RA
    Есть простой способ сравнять цены - создать дефицит обычного газа. Одну ГТС подвести под санкции, другую - под "революцию гидности".
    Вот он - свободный рынок, который сам себя отрегулирует.

    -----------------------------
    Вот все пытаются барыжную логику включить. Вы через три секунды вентиль откроете, когда к вашим мажорным деткам в Акапулько подойдут агенты ФБР и руки белые им завернут. Я не вас лично имею в виду конечно, а детей бояр наших.