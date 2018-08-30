Знакомьтесь -Titus. Чешская армия закупает "гибрид" грузовика с броневиком

Чешское военное ведомство подписало контракт на поставку в вооруженные силы страны новых бронемашин. Согласно контракту .чешская армия получит 62 новых боевых машины Titus, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com. Согласно заключенного контракта стоимостью в 6,7 млрд крон ($303 млн), в период с 2020 года по 2025 год чешская армия должна получить 62 броневика от отечественного производителя.Бронемашина Titus представляет собой бронированный грузовик, созданный на шасси Tatra 6×6. Масса базового варианта составляет 17 т, при применении дополнительного бронирования возрастает до 23 тонн. Длина броневика - 7,55 м, ширина - 2,55 м, высота (без учёта боевого модуля) - 2,73 метра. Заявленное бронирование в базовом варианте соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 2, при усилении дополнительными броневыми модулями - STANAG 4569 Level 4.Для защиты от выстрелов противотанковых гранатометов на бронированный грузовик устанавливается специальный комплект PG Guard. Днище усилено и соответствует стандартам STANAG 4569 Level 4a и Level 4b противоминной защиты.В экипаж входит три человека. Машина рассчитана на перевозку 10 экипированных военнослужащих. На вооружении стоит дистанционно управляемый боевой модуль Nexter ARX20 с 20-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом. Заявленная скорость - 110 км/час, запас хода - 700 километров.