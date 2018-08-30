Новости

Что известно о масштабных учениях ВМФ РФ в Средиземном море

3
В Средиземном море готовятся к началу самых масштабных учений ВМФ РФ за последнее время. Минобороны России сообщает о том, что в маневрах примут участие 25 кораблей и судов различного назначения. Во главе корабельной группы – ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Что известно о масштабных учениях ВМФ РФ в Средиземном море


Отмечено, что в учениях будут задействованы корабли большинства флотов РФ: Балтийского, Черноморского, Северного, а также Каспийской флотилии.


Также учения связаны и с воздушной составляющей. Она охватит 30 самолётов, среди которых стратегические ракетоносцы Ту-160, истребители Су-33, дальние противолодочные самолёты (ДПЛС) Ту-142МК.

Сценарий масштабных маневров в Средиземном море связан с отработкой комплекса задач по противовоздушной обороне. В оборонном ведомстве сообщают, что также военнослужащие отработают задачи противоповодно-диверсионной обороны. Кроме того, учения будут связаны с противоминной деятельностью.

Учения стартуют в субботу 1 сентября и продлятся до 8 сентября. Из сообщения министерства обороны:
В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

3 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. t-4 Офлайн
    t-4 Сегодня, 13:16
    +1
    Она охватит 30 самолётов, среди которых стратегические ракетоносцы Ту-160, истребители Су-33, дальние противолодочные самолёты (ДПЛС) Ту-142МК.

    Су-33?
    Так это ж палубник.
  2. pet8766 Офлайн
    pet8766 Сегодня, 13:20
    0
    https://cont.ws/@klimpodkova/1047947
  3. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 13:26
    0
    smile Что то поздновато сезон охоты открыли, 18-го августа положено... wink
  4. Комментарий был удален.