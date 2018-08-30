США скорректируют подготовку своих военных с учётом украинского конфликта

Мы усваиваем все подобные уроки. И не только касающиеся украинского конфликта. Мы изучаем действия потенциального противника во многих регионах. Мы хотим учиться,

США направили военных специалистов на Украину не только для подготовки ВСУ, но и для того, чтобы извлечь для себя уроки из конфликта в Донбассе, передает ТАСС сообщение министра сухопутных войск (Армии США) Марка Эспера.По словам министра, командование усваивает эти уроки, рассматривает их и изучает возможность адаптации военной доктрины, а также организационной структуры подготовки Армии США.Он сообщил, что информацию военнослужащие добывают как из открытых источников, так и с помощью разведки. Затем эту информацию изучают различные учебные центры сухопутных войск и делятся своими выводами с министерством обороны США.Особенно американских военных интересует использование беспилотников для целеуказания и разведки, а также применения средств РЭБ.сказал Эспер журналистам.РЭБ – это одна из сфер, в которых армии необходимо перестроиться, поскольку эти средства будут широко применяться в будущих конфликтах, добавил министр.Напомним, в прошлом месяце Вашингтон объявил о выделении Украине $200 млн. на оборонные нужды. Всего с 2014 года США направили на эти цели около $1 млрд.