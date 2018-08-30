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Скончался Иосиф Кобзон

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Радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на родственников Иосифа Кобзон сообщает о смерти певца и депутата. Иосифу Давыдовичу было 80 лет. 11 сентября ему исполнился бы 81 год.

Скончался Иосиф Кобзон


Ранее сообщалось, что народный артист СССР 27 июля был срочно госпитализирован в одну из клиник - в отделение нейрохирургии. Всё это время Кобзон был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние медики оценивали как стабильно тяжёлое.


По некоторым данным, певец проходил дополнительный курс химиотерапии. Онкологическое заболевание у народного артиста было диагностировано ещё в 2005 году.

С 2011 года Иосиф Кобзон занимал должность первого заместителя думского комитета по культуре. С 2014 года занимался организацией помощи столкнувшемуся с агрессией Киева Донбассу. Иосиф Давыдович родился именно на Донбассе - в населённом пункте Часов Яр. Он посещал ЛДНР, лично передавал помощь нуждающимся.

Иосиф Кобзон имел огромное количество званий, регалий и наград, среди которых звание Героя труда РФ, орден за Заслуги перед Отечеством. Не так давно в ДНР присвоили певцу звание Героя Донецкой народной республики.

Несколько поколений соотечественников знакомы с творчеством Иосифа Кобзона. Исполнение некоторых известнейших песен до сих пор считается (и считается по праву) эталонным.

"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона.
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3 комментария
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  1. Hoc vince Онлайн
    Hoc vince Сегодня, 13:35
    +4
    Соболезнуем родным и близким. Царствие Небесное достойному человеку. Очень жаль. Голос эпохи, голос СССР.
  2. А. Привалов Онлайн
    А. Привалов Сегодня, 13:36
    +1
    Будь благословенна память о нём...
    Амен...
  3. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:36
    0
    Человек неоднозначный. И нагрешил он почему-то в конце своего жизненного пути, включая голосование за "пенсионную реформу". Так что, впрочем, у евреев загробной жизни нет.