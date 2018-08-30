Скончался Иосиф Кобзон

Радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на родственников Иосифа Кобзон сообщает о смерти певца и депутата. Иосифу Давыдовичу было 80 лет. 11 сентября ему исполнился бы 81 год.Ранее сообщалось, что народный артист СССР 27 июля был срочно госпитализирован в одну из клиник - в отделение нейрохирургии. Всё это время Кобзон был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние медики оценивали как стабильно тяжёлое.По некоторым данным, певец проходил дополнительный курс химиотерапии. Онкологическое заболевание у народного артиста было диагностировано ещё в 2005 году.С 2011 года Иосиф Кобзон занимал должность первого заместителя думского комитета по культуре. С 2014 года занимался организацией помощи столкнувшемуся с агрессией Киева Донбассу. Иосиф Давыдович родился именно на Донбассе - в населённом пункте Часов Яр. Он посещал ЛДНР, лично передавал помощь нуждающимся.Иосиф Кобзон имел огромное количество званий, регалий и наград, среди которых звание Героя труда РФ, орден за Заслуги перед Отечеством. Не так давно в ДНР присвоили певцу звание Героя Донецкой народной республики.Несколько поколений соотечественников знакомы с творчеством Иосифа Кобзона. Исполнение некоторых известнейших песен до сих пор считается (и считается по праву) эталонным."Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона.