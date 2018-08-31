Уже не царица морей: Британия отдает командование антипиратской операцией
В конце июля Брюссель официально заявил о том, что после брексита штаб военно-морской операции ЕС «Аталанта» будет перенесен с британской военной базы Нортвуд на базу Рота в Испании. Центр морской безопасности в Африканском Роге переедет во французский Брест.
В июле Европейский союз одобрил совместную заявку Испании и Франции на руководство антипиратской военно-морской операцией «Аталанта». Миссия была запущена 8 декабря 2008 года, а зона ее ответственности охватывает Африканский Рог (Джибути, Судан, Сомали, Эфиопия) и западную часть Индийского океана.
Первоначально задача «Аталанты» состояла только в защите кораблей, заходящих в воды Сомали в рамках Всемирной продовольственной программы и миссии Африканского союза в Сомали, а также обеспечении безопасности других судов и рыболовной деятельности в регионе. Затем участники операции начали также следить за изменениями обстановки на прибрежных территориях и водах Сомали и координировать антипиратские операции с правительствами африканских стран.
«Аталанту» называют «драгоценным камнем в короне» шести военных операций ЕС. Принудительный выход из операции Великобритании, которая десять лет управляла «Аталантой», приведет к ощутимому снижению ее значимости в Европе.
Такие перестановки приведут к изменениям в расстановке сил среди европейских государств. Согласно рейтингу Global Fire Power на 2018 год, в Европе на первом месте по оборонной мощи находится Франция, за ней следует Великобритания, третье и четвертое места занимают Германия и Италия, пятое – Испания. После официального выхода Великобритании из Евросоюза можно ожидать ее смещения на более низкие позиции списка.
Потеря управления над «Аталантой» не станет для Лондона неожиданностью, как и то, что британское правительство лишается руководства в областях банковского дела и фармацевтических предприятий в Европе. Понимала ли Британия, чего ей придется лишиться после брексита?
Деятельность правительства Терезы Мэй на протяжении последних двух лет показывает, что все риски выхода из ЕС хорошо просматривались еще до проведения референдума в июне 2016 года. Но Великобритания рассчитывала с ними не столкнуться.
В ходе ежемесячно проходящих с июня 2017 года переговоров по брекситу Британия пытается сохранить основную часть привилегий государства-члена ЕС. Одним из самых ценных преимуществ членства в Европейском союзе является причастность к инициативам Европейской политики безопасности и обороны, в том числе в пока еще молодом проекте PESCO. Однако позиция Еврокомиссии по этому вопросу была и остается жесткой: кто выходит из ЕС, тот уходит оттуда без оговорок и послаблений. Еще и доплатить придется.
Вероятно, британские политики рассчитывали также и на то, что без британской поддержки операция «Аталанта» долго не просуществует и будет закрыта. Но они недооценили своих пока еще союзников. Испания начала мониторить вопрос несколько лет назад. В ноябре 2017 года Мадрид предупредил администрацию Евросоюза об увеличении военного присутствия Китая в регионе Африканского Рога и заодно продемонстрировал в ходе учений в Роте, как именно испанские силы специальных операций будут противостоять пиратам.
Затем Испания заявила о своих претензиях на руководство «Аталантой», предварительно заручившись поддержкой Франции. В результате в выигрыше оказываются все: Брюссель сохраняет контроль над большой частью Индийского океана, Испания становится более сильным и значимым государством, Франция ослабляет своего исторического соперника.
- Автор:
- Виктора Зарецкий
- Использованы фотографии:
- eunavfor.eu
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