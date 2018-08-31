Уже не царица морей: Британия отдает командование антипиратской операцией

В июле Европейский союз одобрил совместную заявку Испании и Франции на руководство антипиратской военно-морской операцией «Аталанта». Миссия была запущена 8 декабря 2008 года, а зона ее ответственности охватывает Африканский Рог (Джибути, Судан, Сомали, Эфиопия) и западную часть Индийского океана.Первоначально задача «Аталанты» состояла только в защите кораблей, заходящих в воды Сомали в рамках Всемирной продовольственной программы и миссии Африканского союза в Сомали, а также обеспечении безопасности других судов и рыболовной деятельности в регионе. Затем участники операции начали также следить за изменениями обстановки на прибрежных территориях и водах Сомали и координировать антипиратские операции с правительствами африканских стран.«Аталанту» называют «драгоценным камнем в короне» шести военных операций ЕС. Принудительный выход из операции Великобритании, которая десять лет управляла «Аталантой», приведет к ощутимому снижению ее значимости в Европе.Такие перестановки приведут к изменениям в расстановке сил среди европейских государств. Согласно рейтингу Global Fire Power на 2018 год, в Европе на первом месте по оборонной мощи находится Франция, за ней следует Великобритания, третье и четвертое места занимают Германия и Италия, пятое – Испания. После официального выхода Великобритании из Евросоюза можно ожидать ее смещения на более низкие позиции списка.Потеря управления над «Аталантой» не станет для Лондона неожиданностью, как и то, что британское правительство лишается руководства в областях банковского дела и фармацевтических предприятий в Европе. Понимала ли Британия, чего ей придется лишиться после брексита?Деятельность правительства Терезы Мэй на протяжении последних двух лет показывает, что все риски выхода из ЕС хорошо просматривались еще до проведения референдума в июне 2016 года. Но Великобритания рассчитывала с ними не столкнуться.В ходе ежемесячно проходящих с июня 2017 года переговоров по брекситу Британия пытается сохранить основную часть привилегий государства-члена ЕС. Одним из самых ценных преимуществ членства в Европейском союзе является причастность к инициативам Европейской политики безопасности и обороны, в том числе в пока еще молодом проекте PESCO. Однако позиция Еврокомиссии по этому вопросу была и остается жесткой: кто выходит из ЕС, тот уходит оттуда без оговорок и послаблений. Еще и доплатить придется.Вероятно, британские политики рассчитывали также и на то, что без британской поддержки операция «Аталанта» долго не просуществует и будет закрыта. Но они недооценили своих пока еще союзников. Испания начала мониторить вопрос несколько лет назад. В ноябре 2017 года Мадрид предупредил администрацию Евросоюза об увеличении военного присутствия Китая в регионе Африканского Рога и заодно продемонстрировал в ходе учений в Роте, как именно испанские силы специальных операций будут противостоять пиратам.Затем Испания заявила о своих претензиях на руководство «Аталантой», предварительно заручившись поддержкой Франции. В результате в выигрыше оказываются все: Брюссель сохраняет контроль над большой частью Индийского океана, Испания становится более сильным и значимым государством, Франция ослабляет своего исторического соперника.