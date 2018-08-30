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Американский эксперт раскритиковал Россию за «фантастическое» оружие

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Двуногий робот «Игорек» и активный экзоскелет с электромоторами, представленные на форуме «Армия-2018», никакого отношения к реальному оружию не имеют, приводит Лента.ру мнение американского эксперта Тайлера Роговей.



Говоре о роботе, Роговей отметил, что компания-разработчик («Калашников») «застряла в плохой аппроксимации научно-фантастического меха (перспективных передвигающихся на двух ногах роботов)». По его словам, у такого оружия сегодня нет применения, но если даже бы и было, то российскому ОПК выпуск подобной техники не по карману.


Он повторил расхожую на Западе версию о том, что Россия из-за отсутствия средств отказалась от серийного производства «Арматы» и самолетов пятого поколения Су-57, отдав предпочтение ракетному вооружению.

По мнению Роговея, большая часть российских робототехнических комплексов – на самом деле простые «радиоуправляемые приспособления», используемые в рамках информационной войны.

Искусственный интеллект не есть дистанционно управляемый роботизированный манекен на скутере, заявил он, добавив, что в робототехнике Россия намного отстает от США.

По такому же принципу эксперт охарактеризовал и экзоскелет с электромоторами. По его словам, в реальности, это всего лишь обычный костюм.

При этом в заключение Роговей отметил, что в последнее время стало труднее добраться до истины, рассматривая лишь внешние признаки изделий, потому что в каждой дезинформации всегда есть доля истины.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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40 комментариев
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  1. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:08
    +9
    Вот чучело, тебя забыли спросить, что, как и на какие шиши делать. Ну в каждой бочке затычка, эти полосатые.
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 14:20
      0
      Посмотрим как этих полосатых будет наклонять в Сирии наша армия с "плохим" оружием! Только визжать будут!
    2. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:05
      +2
      активный экзоскелет с электромоторами,
      ----------------------------
      Какой же он чудак этот Роговей, наверное забыл сказать про "активную поршневую систему".... laughing lol
      1. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 15:08
        0
        Цитата: Black Sniper
        наверное забыл сказать про "активную поршневую систему"....

        и тяги за счёт паровой машины
      2. Ванёк Офлайн
        Ванёк Сегодня, 15:32
        0
        Цитата: Black Sniper
        активную поршневую систему


        4,7 литра. Огромный V-8. Хеми. 300 мустангов табун. Трёх скоростная КПП. Усиленный, что-бы не разорвало, дифференциал. Два карбюратора. Прямоток 110 мм. Задний привод.

        Кароче - гонка.
    3. Воваd Онлайн
      Воваd Сегодня, 15:58
      +2
      Пришло новое поколение,закончили вуз ,папы с мамами устоили детишек на хорошую работу,сидят они на работе ,играют..А тут на тебе,бац! Срочно нужны инновации и прорывные технологии !!Ну что они ещё могут придумать ,кроме Игорька?
    4. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: Ros 56
      Вот чучело, тебя забыли спросить, что, как и на какие шиши делать. Ну в каждой бочке затычка, эти полосатые.

      Рекомендую прочесть простую статью - https://life.ru/t/армия/1145840/pochiemu_ighoriok_nie_shaghniot_na_konvieiier_chto_nie_tak_s_kontsieptom_kalashnikova
  2. консерватор Онлайн
    консерватор Сегодня, 14:08
    +9
    у нас обычно выкатывают когда, удивляетесь. Только не игрушки, а серьезные такие изделия серийные)
    а так то это манекен конечно. там статус-12 сейчас в секретных лабораториях пилят и искандер космический)

    а это так выкатили, чтоб вы поугарали над отсталыми русскими) подрасслабились) не единым Крымом будет сыта Империя =]
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: консерватор
      а это так выкатили, чтоб вы поугарали над отсталыми русскими)

      прикололись над ихними "Звёздными войнами", аони и рады зубы скалить laughing
  3. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 14:11
    -1
    Цитата: Ros 56
    Вот чучело, тебя забыли спросить, что, как и на какие шиши делать. Ну в каждой бочке затычка, эти полосатые.

    Не хотите признавать очевидные вещи? lol
    1. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 14:26
      +6
      Не понял, у вас ник ради чего? Вот в нем и копайтесь. Удачи.
    2. sir_obs Онлайн
      sir_obs Сегодня, 14:58
      +2
      Не хотите признавать очевидные вещи? lol


      Этот эксперт, еще тупее Маджумдара и военный эксперт из него, как из меня балерина. Чел образования-тто мало мальского не имеет, а туда же.
      А перепечатка эта из онлайн журнала "Драйв",
      Онлайн-издание «Драйв» (The Drive) рассказывает о быстро меняющемся будущем автомобильной промышленности и улавливает наиболее актуальные тренды, создавая растущий сегмент покупателей автомобилей. Кроме того, специальный раздел издания — «Военная зона» — посвящен мировым новинкам оборонной промышленности, включая ракетные комплексы и авиацию.
      Компашка там собралась, как на подбор, Маджумдар на Маджумдаре. Воспринимать их серъезно просто смешно.
      В штатах этих экпертов далеко не все американцы воспринимают положительно. Пожтому, когла мой друг отправил в одно из издательств свое видение того, что может Россия и как все выглядит в реальности, ему сразу предложили контракт на книгу, которая уже издана в штатах.



      Он ведет свой блог , посвященный геополитике на английском кому интересно

      https://claritypress.com/Martyanov.html
    3. Govorun Офлайн
      Govorun Сегодня, 14:59
      +2
      А какие очевидные вещи он должен признать? Кто то сказал,что он поставляется в войска и запускается в серийное производство??? Просто собрали робота на перспективу,а там если нужно будет и думать научим и воевать тоже.
      1. Hoc vince Офлайн
        Hoc vince Сегодня, 15:10
        0
        Просто неплохой сеанс самоуспокоения.
  4. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:14
    +8
    Американский чудо-эксперт в своем духе- русские варвары безнадежно отстали.....Древний Рим тоже считал себя пупом земли и не считался с варварами, однако последние его и прикончили.....А Россия - высокотехнологичное государство, может не во всем, но в военном плане точно. А вы занимаетесь обманчивым самоуспокоением господа полосатые.
    1. Saling Офлайн
      Saling Сегодня, 16:53
      -1
      Цитата: Alexey-74
      А Россия - высокотехнологичное государство


      Где технологии то? laughing Радиотанки, которые не прошли испытания? "Армата", которая слишком дорогая для родного правительства? laughing Отставание по вооружению от НАТО уже не на годы, а на десятелетия. wink Спасибо Советскому Союзу, что хоть что то еще есть. laughing От "нанотехнологий" только слово осталось. Сейчас еще эта вундервафля... Вот по пафосу и клоунаде это да, тут с Россиие только страны Средней Азии могут сравниться. wink
  5. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 14:16
    +5
    Игорёк ненастоящий? Да не может быть такого!
    Я торчу ваще laughing
  6. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 14:18
    +5
    ну в обще то в Сирии уран обкатали публично один из примеров! а что там в штатах за передовая робототехника казел на 4 ногах который падает и спотыкается ну да передовая техника!))) Жаба к нему пришла большая и зеленая вот он и испражняется в интервью без конкретных примеров и фактов а лишь....
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:17
      0
      Согласен! Я что-то не слышал про амерские чудо-юдо супер-пупер роботы которые занимаются разминированием Ирака. hi
  7. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 14:20
    +2
    Так, то оно так....
    Да, то калибры у них вдруг резко почти на тысячу километров дальше летают,
    То вдруг старьё какое нибудь невидимку заметит..
    А мультики про танки, ракеты и лазоры какие интересные снимают...

    А вдруг...
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 15:14
      0
      Цитата: arhPavel
      А мультики про танки, ракеты и лазоры какие интересные снимают.

      и мосты всякие на "Мосфильме" laughing
  8. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 14:21
    +5
    Он повторил расхожую на Западе версию о том, что Россия из-за отсутствия средств отказалась от серийного производства «Арматы» и самолетов пятого поколения Су-57, отдав предпочтение ракетному вооружению.
    Дикое желание заставить нас тратится, так им хочется победить нас печатным станком, тем более был прецедент. Пусть тешатся. Однако технологическая линия по сборке платформы "Армата" существует, надо будет запустим на полную мощность. А пока догоняйте...
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:32
      0
      Они до сих пор ползают на сторых абрамсах, ни чего нового у них в танкостроении нет и не будет в ближайшее время, а у нас хоть и мало пока Армат, но они есть и производятся "не спеша"!!! hi
  9. Астория Офлайн
    Астория Сегодня, 14:21
    +11
    Я все могу понять, не могу понять одного, Бог с ним с Калашниковым. Роговей - журналист издания The Drive. Мы уже смирились с почти ежедневной околесицей Маджумара, но может еще и цензор.нет начнем сюда перепечатывать?
  10. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 14:26
    -3
    в робототехнике Россия намного отстает от США.

    Ребята "курсовую " сдавали просто где-то в Новосибирске технологическом. , но получился какой-то робот. Шойгу увидел-подумал и тему подхватил. wink посоветывавшись со "старшими" товарищами.
  11. болот Офлайн
    болот Сегодня, 14:34
    -5
    Звезды смерти не хватает но уже забито,в Астане построили.
    А так у нас мода пошла из автохлама Автоботов делать а ведь покупают.
  12. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:46
    +4
    Искусственный интеллект не есть дистанционно управляемый роботизированный манекен на скутере, заявил он, добавив, что в робототехнике Россия намного отстает от США.

    Вот у меня такое впечатление, что ИИ наших роботов, бывает порой выше естественного интеллекта некоторых полосатых икспэрдов, главная задача которых, Россию и все русское выставить в неприглядном виде. Увы, у них ничего не получается, особенно в области вооружений, пусть пообщается со своими летчиками, они ему расскажут, что такое МиГ и Су. Надо нашим в ответ на санкции полосатых, сделать ход конем по голове, а именно - все что мы им поставляем, неважно какую продукцию, просто продавать за рубли.
    П.С. Забыл совсем. И цены им поднять в два раза, все равно брать негде. Но за рубли.
  13. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 14:53
    +2
    Как же их вштырило-то! Стоило Калашам на фоне показанного ранее сваять просто макет не пойми чего, просто чтобы стоял у входа, как у всех Икспердов бомбануло.
    Да не будет Россия такого Г строить. Бесполезная штука в современных реалиях.

    Он должен быть ростов раза в три больше и бронирование, как танк или лучше, чтобы толк какой был в бою. А в городе в любом случае это хлам, с бронёй или без...
  14. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:00
    +1
    Если бы это была поделка сшы, тот же роговизг начал бы выше небес расхваливать! fool
    1. Правда Онлайн
      Правда Сегодня, 16:52
      -1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Если бы это была поделка сшы, тот же роговизг начал бы выше небес расхваливать!

      Они такую туфту не лепят из гомна и палок. Это тока в северном Гондурасе умельцы такие есть. Там где космофлот строят из корпусов древней, более развитой цивилизации. Мультипликаторы....
  15. kasatky Офлайн
    kasatky Сегодня, 15:03
    +3
    Есть такой небезызвестный господин Евгений Касперский, он в одном интервью дал полезный совет: если к вам (в компанию) наведается кто-либо и начнет рассказывать (втирать) про искусственный интеллект - гоните его в шею, это мошенник.
  16. krops777 Офлайн
    krops777 Сегодня, 15:08
    +3
    Ох уж эти эксперды всея и всего каждый так и норовит со своим журналистским экпердным мнением пропиариться. fool


    Вот он, этот коварный тип гражданской наружности!
  17. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 15:12
    0
    Ну почему же он не прав. Абсолютно прав в том, что радиоуправляемые "игрушки" не имеют никакого отношения к "искусственному интеллекту". Разве не так? wink
  18. mlad Офлайн
    mlad Сегодня, 15:14
    -1
    Хватит шапками всех закидывать, надо смотреть реальности в лицо, мозгов у этих роботов точно не хватает, слишком Россия отстала в электронике, айфон точно посложнее будет
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:39
      0
      айфон точно посложнее будет
      - ну я бы поспорил... - ходить/передвигаться айфон не может, у него для есть раб, который думает что он хозяин laughing
      1. Правда Онлайн
        Правда Сегодня, 16:57
        0
        Цитата: faiver
        ходить/передвигаться айфон не может, у него для есть раб, который думает что он хозяин

        А эта хня, путиход, может что ли? А картон не поломается?
  19. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 15:15
    0
    "З"- Зависть
  20. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 15:52
    +3
    Американец прав!
  21. 452336 Офлайн
    452336 Сегодня, 16:20
    +1
    А разве Игорек и пр. роботы? Это дистанционно управляемые механизмы. Я в свое время сыну пластмассовый танк покупал на батарейках. Управлялся с пульта через кабель. Выходит тоже робот был?
    Кстати термин "боевой робот" придумали журналюги. Военспецы эти механизмы называют несколько иначе
  22. Архивариус Вася Офлайн
    Архивариус Вася Сегодня, 17:16
    0
    Сделаем и такое, лишь бы не мешали: