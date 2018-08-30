Американский эксперт раскритиковал Россию за «фантастическое» оружие
Двуногий робот «Игорек» и активный экзоскелет с электромоторами, представленные на форуме «Армия-2018», никакого отношения к реальному оружию не имеют, приводит Лента.ру мнение американского эксперта Тайлера Роговей.
Говоре о роботе, Роговей отметил, что компания-разработчик («Калашников») «застряла в плохой аппроксимации научно-фантастического меха (перспективных передвигающихся на двух ногах роботов)». По его словам, у такого оружия сегодня нет применения, но если даже бы и было, то российскому ОПК выпуск подобной техники не по карману.
Он повторил расхожую на Западе версию о том, что Россия из-за отсутствия средств отказалась от серийного производства «Арматы» и самолетов пятого поколения Су-57, отдав предпочтение ракетному вооружению.
По мнению Роговея, большая часть российских робототехнических комплексов – на самом деле простые «радиоуправляемые приспособления», используемые в рамках информационной войны.
Искусственный интеллект не есть дистанционно управляемый роботизированный манекен на скутере, заявил он, добавив, что в робототехнике Россия намного отстает от США.
По такому же принципу эксперт охарактеризовал и экзоскелет с электромоторами. По его словам, в реальности, это всего лишь обычный костюм.
При этом в заключение Роговей отметил, что в последнее время стало труднее добраться до истины, рассматривая лишь внешние признаки изделий, потому что в каждой дезинформации всегда есть доля истины.
Говоре о роботе, Роговей отметил, что компания-разработчик («Калашников») «застряла в плохой аппроксимации научно-фантастического меха (перспективных передвигающихся на двух ногах роботов)». По его словам, у такого оружия сегодня нет применения, но если даже бы и было, то российскому ОПК выпуск подобной техники не по карману.
Он повторил расхожую на Западе версию о том, что Россия из-за отсутствия средств отказалась от серийного производства «Арматы» и самолетов пятого поколения Су-57, отдав предпочтение ракетному вооружению.
По мнению Роговея, большая часть российских робототехнических комплексов – на самом деле простые «радиоуправляемые приспособления», используемые в рамках информационной войны.
Искусственный интеллект не есть дистанционно управляемый роботизированный манекен на скутере, заявил он, добавив, что в робототехнике Россия намного отстает от США.
По такому же принципу эксперт охарактеризовал и экзоскелет с электромоторами. По его словам, в реальности, это всего лишь обычный костюм.
При этом в заключение Роговей отметил, что в последнее время стало труднее добраться до истины, рассматривая лишь внешние признаки изделий, потому что в каждой дезинформации всегда есть доля истины.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter