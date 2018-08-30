Альянсов много не бывает. США создают "Арабское НАТО"

Под предлогом обеспечения безопасности на Ближнем Востоке Соединенные Штаты пытаются создать военный альянс, который усилит напряженность в регионе. Данная инициатива не даст результата, а лишь усугубит пропасть между Ираном и его союзниками и поддерживаемыми США арабскими странами, толкая их к вступлению в военный конфликт



Соединенные Штаты начали создавать новый военный союз с собой во главе. Администрация США, стараясь не привлекать внимания, приступила к формированию нового альянса – Ближневосточного стратегического альянса (MESA). Об этом сообщает издание Defence News.По неофициальной информации, поступившей из Белого дома, "Арабское НАТО" будет включать в себя шесть стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн), а также Египет и Иорданию. Заявлено, что деятельность нового военно-политического блока будет направлена на поддержание стабильности на Ближнем Востоке, противодействии терроризму и экстремизму, а главное – на "сдерживание иранской агрессии в регионе".Предполагается, что официально о создании нового альянса и о его целях Вашингтон заявит на саммите стран Персидского залива, который пройдет в столице США в октябре этого года.Между тем, в Иране уже отреагировали на формирование противоиранского альянса во главе с США. В Тегеране в частности заявили, что: