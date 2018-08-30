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Альянсов много не бывает. США создают "Арабское НАТО"

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Соединенные Штаты начали создавать новый военный союз с собой во главе. Администрация США, стараясь не привлекать внимания, приступила к формированию нового альянса – Ближневосточного стратегического альянса (MESA). Об этом сообщает издание Defence News.

Альянсов много не бывает. США создают "Арабское НАТО"


По неофициальной информации, поступившей из Белого дома, "Арабское НАТО" будет включать в себя шесть стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн), а также Египет и Иорданию. Заявлено, что деятельность нового военно-политического блока будет направлена на поддержание стабильности на Ближнем Востоке, противодействии терроризму и экстремизму, а главное – на "сдерживание иранской агрессии в регионе".


Предполагается, что официально о создании нового альянса и о его целях Вашингтон заявит на саммите стран Персидского залива, который пройдет в столице США в октябре этого года.

Между тем, в Иране уже отреагировали на формирование противоиранского альянса во главе с США. В Тегеране в частности заявили, что:

Под предлогом обеспечения безопасности на Ближнем Востоке Соединенные Штаты пытаются создать военный альянс, который усилит напряженность в регионе. Данная инициатива не даст результата, а лишь усугубит пропасть между Ираном и его союзниками и поддерживаемыми США арабскими странами, толкая их к вступлению в военный конфликт
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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48 комментариев
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  1. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 14:07
    +6
    Египет в эту авантюру не полезет, а все остальные из вышеперечисленных чепушилы небоеспособные.
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 14:18
      +1
      Небоеспособные, но с кучей нефтегазового вобла. Им и воевать не надо, америкосам перечислил,те научат и оружие поставят. Сирия пример.
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 14:36
        +3
        Цитата: федоров
        перечислил,те научат и оружие поставят. Сирия пример.

        Йемен отличный пример - там они сами воюют и оружия у них всякого полно и америкосы их учили, а всё не в коня корм. А в Сирии они только бармалеям башляют.
    2. Джек О’Нилл Офлайн
      Джек О’Нилл Сегодня, 14:22
      +3
      Египет пойдет, так как уже влился в "тусовку".
      Померились с евреями и с США, теперь получают плюшки.
      В ближневосточный союз они так же пойдут, ибо это еще больше плюшек, а плюшки хотят все, даже Египет.
      А как воины, египтяне показали себя точно так же, как и сирийцы, и иорданцы...
      В любом случае, будем посмотреть, что будет дальше, потому что интересно ведь.)
      1. Николай Николаевич Офлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 14:28
        0
        Цитата: Джек О’Нилл
        В любом случае, будем посмотреть, что будет дальше, потому что интересно ведь.)

        Цель этого альянса , это воевать чужими руками, штаты всегда к этому стремились, а бойцы тех стран там умирать не сильно хотят, вот и воюют слабо, смысл отдавать не бедную жизнь за чьи то инртересы...
        1. Джек О’Нилл Офлайн
          Джек О’Нилл Сегодня, 14:33
          +3
          Было бы интересно, если бы в армию набирали только тех, кто сильно хочет умирать.
          Дело не в том, хочет солдат умереть или нет, а в том, что они просто игнорят приказы и бросают свои позиции, что зачастую и приводит еще к большим потерям.
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: Джек О’Нилл
        А как воины, египтяне показали себя точно так же, как и сирийцы, и иорданцы...

        Они у себя братьев масульман и игилу драную под плинтус загнали в короткие сроки и без посторонней помощи, в отличии от. И это после госпереворота.
        Цитата: Джек О’Нилл
        Египет пойдет, так как уже влился в "тусовку".

        Я не слышал о сколько-нибудь значимых действиях с их стороны, они тупо "Мистрали" отрабатывают.
    3. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 14:23
      +1
      Иорданцы оч даже боеспособные, у Египта большая современная армия, но ему действительно не до бодания с Ираном (хотя, если его хорошо проспонсируют заливнЫе монархии, то почему нет?), а вообще такие арабские альянсы действовали сообща против Израиля в 48-49, 67 и 73-м. Ни к чему, кроме территориальных потерь, арабов это не привело.
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 14:25
        -1
        Иорданцы оч даже боеспособные

        а вообще такие арабские альянсы действовали сообща против Израиля в 48-49, 67 и 73-м. Ни к чему, кроме территориальных потерь, арабов это не привело.

        Все таки, не очень боеспособны.)
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 14:30
          0
          Единственной арабской страной, во время столкновений с которой Израиль нёс равные с противником потери, была Иордания.
          1. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 14:49
            0
            В 1982 также большие потери были у Израиля в Ливане и Сирии. Но дело не в этом. Тут не присутствует Израиль. Когда арабы в последний раз собирались вместе их целью был он. Сомневаюсь я что в этот раз они обьединятся против Ирана.
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 14:52
              -1
              Цитата: igorbrsv
              В 1982 также большие потери были у Израиля в Ливане и Сирии. Но дело не в этом. Тут не присутствует Израиль. Когда арабы в последний раз собирались вместе их целью был он. Сомневаюсь я что в этот раз они обьединятся против Ирана.

              Потери евреев в 1982 были в районе батальона (у сирийцев, ливанцев ипалестинцев были гораздо бОльшие) в Сирию тогда Израиль не зашёл (на территории Ливана лупились), а объединение арабов против Ирана будет носить скорее номинальный характер, чем практический.
              1. igorbrsv Офлайн
                igorbrsv Сегодня, 15:03
                +1
                "Офицер запаса, 58 лет, прослужил в Войсках ПВО страны 27 лет. Уволен в 1993 году по выслуге лет. Участник спецкомандировки в Сирию. Награждён орденом Сирийской Арабской республики "За боевую подготовку" I степени."
                Ссылка:
                http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=X2h3qiooVH&t=R6USVIac&st=&s=Moneylink&url=http%3A%2F%2Fworldcrisis.ru%2Fcrisis%2F2083639&r=https%3A%2F%2Fbalanseeker.livejournal.com%2F779456.html
                Почитайте это интнреснее википедии
                1. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 15:25
                  -1
                  Цитата: igorbrsv
                  "Офицер запаса, 58 лет, прослужил в Войсках ПВО страны 27 лет. Уволен в 1993 году по выслуге лет. Участник спецкомандировки в Сирию. Награждён орденом Сирийской Арабской республики "За боевую подготовку" I степени."
                  Ссылка:
                  http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=X2h3qiooVH&t=R6USVIac&st=&s=Moneylink&url=http%3A%2F%2Fworldcrisis.ru%2Fcrisis%2F2083639&r=https%3A%2F%2Fbalanseeker.livejournal.com%2F779456.html
                  Почитайте это интнреснее википедии

                  Я 20 с лишним лет жил в Израиле и прекрасно осведомлён о той войне не только с Википедии smile
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: Krasnodar

        Иорданцы оч даже боеспособные

        Хуситы и их дерут тоже, Иордания беженцев напринимала и теперь поставляет мясо саудитам вот и всё.
    4. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 14:28
      +4
      Но арсеналы накопили на приличную бойню. Хотя Йемен показывает, что оружие в руках обезьянина становится обыкновенной палкой-добывалкой. recourse
      1. Джек О’Нилл Офлайн
        Джек О’Нилл Сегодня, 14:30
        0
        Верно! Мало иметь оружие, надо уметь его применить!
        Лайк Вам.)
  2. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 14:09
    +5
    А как же про Израиль забыли ? Он же главный враг Ирана. А впрочем пофиг - матрасная колония.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: федоров
      А как же про Израиль забыли ?

      Сейчас кстати Катар кажись в изоляции , а его куда-то "включают" несмотря ни на что. laughing
      Дипломатические отношения с Катаром разорвали уже семь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы. Поводом для обвинений в поддержке терроризма послужило заявление главы Катара — шейха Тамима бин Хамада Аль Тани о важности поддержания связей с Ираном и Израилем.
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 14:27
      +1
      Две глубоких мысли в одном посте - вхождение Израиля в арабскую коалицию (для ее дискредитации в мусульманском мире, наверное) и подчиненное положение национального государства народа, который примерно с середины 80-х спонсирует предвыборные компании всех американских президентов laughing
  3. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:11
    +2
    Очередная авантюра полосатых. Из названных половина на прием к ВВП приезжают, позже узнаем, о чем афера.
    1. Hoc vince Офлайн
      Hoc vince Сегодня, 15:05
      +3
      Напомнило. По инициативе Джорджа Буша была создана новая организация — аналог "Большой восьмёрки".
      — В неё вошли: Грузия, Латвия, Украина, Польша, Эстония. Литва.
      — Называется она "Мелкие шестёрки". Страну сокращенно назвали – ГЛУПЭЛ
    2. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 15:49
      -1
      Цитата: Ros 56
      Очередная авантюра полосатых. Из названных половина на прием к ВВП приезжают, позже узнаем, о чем афера.

      В чем авантюра? Вообще наоборот странно почему арабские страны так разобщены между собой. Это тоже самое если Россию раздробить ,а потом при попытке её объединения назвать все это аферой и авантюрой.
      1. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 15:53
        0
        Учите историю, или хотя-бы почитайте учебники, хотя я не знаю что там сейчас либерасты пишут.
        1. РУСС Офлайн
          РУСС Сегодня, 16:44
          -1
          Цитата: Ros 56
          Учите историю, или хотя-бы почитайте учебники, хотя я не знаю что там сейчас либерасты пишут.

          Это не ответ.
  4. Гильятон Офлайн
    Гильятон Сегодня, 14:11
    0
    Да Вы, я вижу, сударь, никак не уймётесь! (с) angry
  5. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 14:13
    +1
    "Арабское НАТО" будет включать в себя шесть стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн), а также Египет и Иорданию. Заявлено, что деятельность нового военно-политического блока будет направлена на поддержание стабильности на Ближнем Востоке, противодействии терроризму и экстремизму, а главное – на "сдерживание иранской агрессии в регионе".


    Я бы назвал это сходняком.. smile
    Интересно, сколько бакинских Трамп решил с них срубить, при поставках оружия ? smile
  6. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 14:25
    +1
    Такое образование может вызвать какую-то реанимацию СЕНТО в несколько новом формате, где могут найти общий язык Иран, Ирак, Сирия, Ливан и в какой-то степени Афганистан и Турция, которая будет искать себе союз в решение курдского вопроса. Но Великобритании, как было ранее, в таком блоке место не светит. what
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:51
      0
      Скоро к этому блоку присоединится арабская республика Германия wassatИ сделает всем шенген
  7. Alexey RA Онлайн
    Alexey RA Сегодня, 14:26
    +9
    По неофициальной информации, поступившей из Белого дома, "Арабское НАТО" будет включать в себя шесть стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн), а также Египет и Иорданию.

    Эммм... тот самый Катар, у которого год назад чуть не дошло до войны с саудитами, ОАЭ и Бахрейном?
    Хороший союз, чего уж там. Чтобы он был прочным, нужно в него Израиль пригласить - чтобы арабам было против кого дружить. smile
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 14:43
      0
      Катар - плевок на карте ,даже на Ближнем Востоке. Но денег вагон и тележка. И соответственно и влияние есть в правительстве некоторых стран - пошляют.
    2. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 14:46
      0
      Члены НАТО посылают потихоньку США, не хотят платить амерам 2% от ВВП, так эти матрасы за БВ взялись.
  8. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 14:33
    +1
    Ежели такой союз состоится, расходы будут нести указанные страны, а США осуществлять чуткое руководство.Введут единые стандарты вооружения для данного блока, американские естественно..Чисто коммерческий проект, с военным уклоном...Это не НАТО , где надо бабло с союзников выбивать,тут сами деньги в руки плыть будут...
  9. lis-ik Онлайн
    lis-ik Сегодня, 14:36
    +2
    У принца на фото перепуганная морда, наверное подумал, что сейчас из лампы джин выскочит.
    1. vadsonen Онлайн
      vadsonen Сегодня, 14:42
      0
      Это не принц, а король.
      1. Дормидонт Офлайн
        Дормидонт Сегодня, 15:10
        +1
        А разве не император?
        1. vadsonen Онлайн
          vadsonen Сегодня, 15:13
          0
          Глава королевства - всё же король.
      2. lis-ik Онлайн
        lis-ik Сегодня, 15:55
        0
        Цитата: vadsonen
        Это не принц, а король.

        Без разницы, не стал исправлять,всё равно дикарь.
  10. Wedmak Офлайн
    Wedmak Сегодня, 14:37
    +2
    Кабы там чего не вышло... как в одной известной игре... там правда Black Mesa была, но это мелочи. wassat
  11. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:49
    +1
    США в очередной раз лезут в авантюру. Выгода для себя прежде всего: во первых сбыт оружия в этот новый блок, во вторых в случае военного конфликта с Ираном, они обязаны всем блоком накинуться, ну и в третьих статусность якобы нового военно-политического блока на Востоке которыми командуют штаты
  12. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 14:59
    +2
    По неофициальной информации, поступившей из Белого дома, "Арабское НАТО" будет включать в себя шесть стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн), а также Египет и Иорданию.

    Интересный союз. И я пожалуй соглашусь с тем, что "союз" этот создаётся исключительно для дестабилизации региона. Потому как если запустить в одну банку таких "пауков", как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Египет, которые все по кругу друг друга тихо ненавидят, можно только с такой целью. Им еще Израиля туда не хватает!
  13. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:04
    -1
    Ну, тут налицо двойственность ситуации -усиление роли арабских стран, готовых на многое по указу сша, и отсутствие в этом списке наивняка Израиля, что подтверждает выводы, о том что еврейское государство решили "подвинуть " с главной роли в регионе, на второстепенную.
  14. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 15:09
    0
    США создают "Арабское НАТО"
    А вот интересно, как будут распределены роли, вариант 1- штаты командуют, арабы погибают, вариант 2- арабы командуют, а мерины погибают ? bully
    Очередной развод от меринов - нужны воины, игил приказал долго жить, значит теперь вместо игил будет "арабское НАТО". laughing Арабы должны проливать свою кровь за интересы матрасни laughing
  15. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 15:09
    0
    Что, этим сатанистам мало организаций?
  16. sir_obs Онлайн
    sir_obs Сегодня, 15:23
    0
    Все эти. Лижневостоные альянсы держатся на нефтедолларе. Как исчезнет доллар, так и альянсы вслед за ним.
  17. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 15:24
    0
    У дедка с бубликом на голове такое ошарашенное лицо. winked Наверное думает- Во, блин, попал! Впрочем будет кому США оружие впаривать в обязательном порядке. А как военные союзники они ни богу свечка, ни черту кочерга. Лавошники и есть лавошники. На рыцарей не тянут.
  18. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 15:31
    0
    Ну,одно понятно-пытаются собрать богатенькие страны под одно крыло чтоб доить приятней было,но Египет и Иордания на кой им!?Не иначе массовка для "имиджу"!.....
  19. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 16:09
    0
    . По неофициальной информации, поступившей из Белого дома

    Лихо нас развели. fellow Вот как надо