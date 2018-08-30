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ВС Турции начали приёмку второй партии вертолётов «Чинук»

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Турецкие военные специалисты приступили к приемке второй партии американских вертолетов CH-47F «Чинук», несмотря на обострение отношений с Соединенными Штатами и инициированный Конгрессом запрет на поставку истребителей F-35, сообщает ЦАМТО.

ВС Турции начали приёмку второй партии вертолётов «Чинук»


Первый вертолет «Чинук» второй партии уже передан сухопутным войскам, сообщил на своем сайте директор оборонной промышленности Турции. Фотография машины появилась в социальных сетях.


Таким образом, на вооружении турецкой армии в настоящее время находятся 7 вертолетов CH-47F.

Напомним, в 2009 году Пентагон уведомил Конгресс о возможной продаже министерству обороны Турции 14 транспортных вертолетов «Чинук». Стоимость предполагаемой сделки оценивалась в то время в $1,2 млрд. Предполагалось, что 10 машин будут направлены в сухопутные войска, остальные – силам специальных операций.

В 2010 году сделку одобрил американский Конгресс, однако из-за отсутствия достаточных денежных средств турецкое правительство перенесло сроки покупки.

Контракт на поставку первой партии из 6 вертолетов был подписан с «Боингом» лишь в 2011 году. Данные машины поступили в Турцию в 2016 году. Позднее был заключен договор на поставку второй партии из 5 вертолетов. Все они должны быть переданы турецкому военному ведомству в текущем году.
Использованы фотографии:
twitter.com
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10 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:09
    0
    Теперь эрдогаду нужно выбивать за сша ф35, как всегда методом просьб и шантажа! Может быть, трамп и пойдет ради денег за самолеты на попятый. ...
    1. Hoc vince Офлайн
      Hoc vince Сегодня, 15:25
      0
      «Мы сегодня констатировали, что соглашение между ЕС и Турцией является образцовым и что мы теперь должны выплатить второй транш, чтобы Турция могла выполнять свои задачи по поддержке беженцев с помощью Европы», - заявление Меркель.
      Эрдоган посетит Германию в конце сентября 2018 г. В ходе его визита может быть обсужден вопрос о предоставлении финансовой помощи.
      Вот и средства на закупку вертолетов.
  2. kenig1 Офлайн
    kenig1 Сегодня, 15:13
    0
    Если что МИ-26 можем продать туркам.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:20
      0
      Их янки за С400 схавать готовы, а за наши вертушки и подавно сьедят! !!
      1. kenig1 Офлайн
        kenig1 Сегодня, 15:23
        0
        В статье написано
        несмотря на обострение отношений с Соединенными Штатами и инициированный Конгрессом запрет на поставку истребителей F-35
  3. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 16:56
    0
    85 миллионов за единицу ? Или у меня проблемы с математикой ,не стоит этот вертолёт этих денег ,какая бы авионика там ни была .
    1. tekinoral Офлайн
      tekinoral Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Lek3338
      0
      85 миллионов за единицу ?

      контракт был 400 миллионов +-
    2. болот Офлайн
      болот Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: Lek3338
      85 миллионов за единицу ? Или у меня проблемы с математикой ,не стоит этот вертолёт этих денег ,какая бы авионика там ни была .

      В стоимость контракта всегда включают аутсерсинг,то бишь грузят как при покупки нового автомобиля с салона.
  4. KURT330 Онлайн
    KURT330 Сегодня, 17:15
    0
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Теперь эрдогаду нужно выбивать за сша ф35, как всегда методом просьб и шантажа! Может быть, трамп и пойдет ради денег за самолеты на попятый. ...

    Эрдоган не клянчит у американцев, до вас это кажись не доходит. Он (Турция) участник проекта и один из немногих, которые участвуют в создании данной машины. И ко всему прочему, Турция вторая сила в НАТО! Так что на счёт метода просьб и шантажа вы оплошали.
  5. KURT330 Онлайн
    KURT330 Сегодня, 17:16
    0
    Цитата: Lek3338
    85 миллионов за единицу ? Или у меня проблемы с математикой ,не стоит этот вертолёт этих денег ,какая бы авионика там ни была .

    Симуляторы, квалификация лётного состава, техобслуживание..