ВС Турции начали приёмку второй партии вертолётов «Чинук»
Турецкие военные специалисты приступили к приемке второй партии американских вертолетов CH-47F «Чинук», несмотря на обострение отношений с Соединенными Штатами и инициированный Конгрессом запрет на поставку истребителей F-35, сообщает ЦАМТО.
Первый вертолет «Чинук» второй партии уже передан сухопутным войскам, сообщил на своем сайте директор оборонной промышленности Турции. Фотография машины появилась в социальных сетях.
Таким образом, на вооружении турецкой армии в настоящее время находятся 7 вертолетов CH-47F.
Напомним, в 2009 году Пентагон уведомил Конгресс о возможной продаже министерству обороны Турции 14 транспортных вертолетов «Чинук». Стоимость предполагаемой сделки оценивалась в то время в $1,2 млрд. Предполагалось, что 10 машин будут направлены в сухопутные войска, остальные – силам специальных операций.
В 2010 году сделку одобрил американский Конгресс, однако из-за отсутствия достаточных денежных средств турецкое правительство перенесло сроки покупки.
Контракт на поставку первой партии из 6 вертолетов был подписан с «Боингом» лишь в 2011 году. Данные машины поступили в Турцию в 2016 году. Позднее был заключен договор на поставку второй партии из 5 вертолетов. Все они должны быть переданы турецкому военному ведомству в текущем году.
Первый вертолет «Чинук» второй партии уже передан сухопутным войскам, сообщил на своем сайте директор оборонной промышленности Турции. Фотография машины появилась в социальных сетях.
Таким образом, на вооружении турецкой армии в настоящее время находятся 7 вертолетов CH-47F.
Напомним, в 2009 году Пентагон уведомил Конгресс о возможной продаже министерству обороны Турции 14 транспортных вертолетов «Чинук». Стоимость предполагаемой сделки оценивалась в то время в $1,2 млрд. Предполагалось, что 10 машин будут направлены в сухопутные войска, остальные – силам специальных операций.
В 2010 году сделку одобрил американский Конгресс, однако из-за отсутствия достаточных денежных средств турецкое правительство перенесло сроки покупки.
Контракт на поставку первой партии из 6 вертолетов был подписан с «Боингом» лишь в 2011 году. Данные машины поступили в Турцию в 2016 году. Позднее был заключен договор на поставку второй партии из 5 вертолетов. Все они должны быть переданы турецкому военному ведомству в текущем году.
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- twitter.com
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