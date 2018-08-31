Монополия на историческую память

Стоило ленинградскому отделению РВИО начать по заказу Минобороны экспедицию по поиску расстрелянных финнами советских военнопленных, как загудела либеральная и всякого рода иноземная общественность. Пикантность всей ситуации заключается в том, что местом поиска служит урочище Сандармох, где в 90-е годы были обнаружены останки других жертв - жертв политических репрессий. Однако историки считают, что спустя несколько лет после "Большого террора", когда в годы Великой Отечественной войны Карелию и эти места захватила Финляндия, то же самое место для тех же самых действий могли использовать и финские фашисты. Российское военно-историческое общество по своей уставной деятельности занимается поиском и восстановлением памяти обо всех военных, погибших, защищавших Отечество. Но почему-то это стремление упокоить всех невинно погибших вызвало ожесточенную реакцию разного рода организаций и людей определенных политических взглядов. Так кому же мешают эти поиски или чего боятся критики экспедиции?Когда в 1997 году место массовых расстрелов было найдено, никакой серьезной исследовательской работы не проводилось. Урочище Сандармох пометили как место массовых захоронений, создали своего рода мемориал и оставили как есть. Погибшие так и остались лежать в десятках и сотнях расстрельных ям без должного к ним отношения. Естественно, в таких условиях сложно точно сказать, что именно хранит в себе карельская земля. Эта неточность и стала одной из причин того, что военные историки ищут в этих местах и другие захоронения.Первым свое недовольство планирующимися раскопками высказал иностранный агент - организация "Мемориал", чей сотрудник в свое время и обнаружил массовые захоронения. Основная цель "Мемориала" - это изучение политических репрессий в странах бывшего социалистического лагеря. Не гласная задача - культивировать ненависть к СССР и его политике, опираясь на имеющиеся факты жестокости политики репрессий. Делается это, в том числе, и на деньги из-за рубежа. Поэтому грантодателям особенно важно, чтобы Советский Союз был приравнен к нацисткой Германии, все видные деятели запомнились только массовыми расстрелами, а народ чувствовал себя ущербным и ни на что не претендовал. В случае с Сандармохам сталиноненависткам жизненно важно, чтобы их устоявшуюся идеологию никто не размывал. Ведь если захоронения финский оккупационных властей действительно будут найдены, то может оказаться, что Сандармох место памяти для гораздо большего числа людей. И тут сразу выяснится, что расстреливал не только "кровавый Сталин", но и вполне демократичные финны. Этого Мемориалу и его соратникам не нужно. Именно поэтому недовольство вызвали не какие-то итоги экспедиции, которых может вообще не быть, а сам факт планов экспедиции - а вдруг найдут чего-то не то, а даже, если и не найдут, то кто-то задумается над чем-то еще...зачем это надо, не за это же правозащитной организации платят.Естественно к этой истории подключились все либеральные и оппозиционные СМИ от мало до велика, и сразу с обвинительной риторикой - да как вы смеете там что-либо копать и размывать тиранский культ! Такой поворот дела очень настораживает - боятся и сильно боятся, да так, что готовы отказать в поисках святая святых - героев Великой Отечественной войны. На этом фоне неудивительно, что вскоре после начала шума появилось письмо родственников жертв тех, кто был упокоен в Сандармохе. Родственники потребовали от властей и от ведущих организаций прекратить всякие поиски в этом районе. Этих людей можно понять, вне всяких сомнений, либеральные правозащитники описали им совершенно другую реальность - будто по могилам их предков будут ездить бульдозеры и другая тяжелая техника, останки погибших будут перемалываться и словно мусор валяться рядом с выгребными ямами. Именно таким прогнозом объясняется текст заявления, где люди беспокоятся о том, чтобы память их близких никто более не тревожил. Ведь ЭХО Москвы и Мемориал не объясняют им как в наше время ведутся поиски, так как не знают как это в реальности происходит. Ведь есть карты имевшихся расстрельных ям, куда поисковики, конечно же, не полезут и ничьи останки затронуты не будут. Искать будут в округе, искать не простым перекапыванием земли, а по приборам, сравнивая плотность грунта и наличие посторонних предметов. Только в этом случае, когда не будет сомнений, что под ногами может находиться какое-то захоронение, только тогда на этом месте начнутся поиски. Как это может мешать и вообще касаться останков убитых? А чувствами их родственников корысти ради бездушно манипулируют. Но сейчас получается, что одни нашли место, где могут помолиться об упокоении своих родственников, а другим нельзя даже искать... вот это и называется монополией на историческую память. Монополия тех, кто в своих гнусных целях использует родственников жертв политических репрессий.Издалека видно, что весь этот "праведный гнев" шит белыми нитками, оппоненты боятся, что чего-то найдут. Им абсолютно не важно есть в этих местах захоронения или нет, кто-то там и в каком количестве лежит. Есть раздуваемая истерия, что чекисты расстреляли здесь тысячи политзаключенных и ничто не может на нее посягать. "Мемориал" и другие подобные раздуватели не предлагают сверить карты, принять участие в раскопках, направить наблюдателей, им нужно только одно, чтобы Россия была одним большим памятником политических репрессий, а все остальные страны представали как единый фронт спасения России от нее самой.