В армии США не годен каждый десятый
По сообщению информационного агентства ТАСС, количество непригодных к военной службе солдат армии США составляет около 9% от общей численности.
Такую информацию предоставил Марк Эспер, министр армии США (есть в американской администрации и такая должность). При этом он отметил, что показатель «непригодных к развёртыванию» американских военнослужащих был намного выше и составлял 15% до тех пор, пока военное ведомство США не начало реализовывать необходимые в этой области меры.
Министр также рассказал, что в скором времени Пентагон намерен уволить всех солдат американских Сухопутных войск, если на протяжении года они считались непригодными к военной службе. В то же время он говорит о том, что регулярные части Армии Соединённых Штатов ожидает пополнение воинского состава.
Подобного рода заявления министра армии США идут вразрез с реальностью, поскольку по статистическим данным около 75% молодых людей призывного возраста по ряду причин не могут попасть в ряды американских вооружённых сил. Главными причинами «забраковки» юных американцев являются избыточный вес, криминальные «заслуги» и недостаток образования. Ожирение же мужской половины Соединённых Штатов воспринимают в стране как прямую угрозу американской национальной безопасности. Только с начала 2000-х годов число молодых людей в возрасте до 22 лет с лишним весом в США выросло на 15%, как говорит официальная американская статистика.
Такую информацию предоставил Марк Эспер, министр армии США (есть в американской администрации и такая должность). При этом он отметил, что показатель «непригодных к развёртыванию» американских военнослужащих был намного выше и составлял 15% до тех пор, пока военное ведомство США не начало реализовывать необходимые в этой области меры.
Министр также рассказал, что в скором времени Пентагон намерен уволить всех солдат американских Сухопутных войск, если на протяжении года они считались непригодными к военной службе. В то же время он говорит о том, что регулярные части Армии Соединённых Штатов ожидает пополнение воинского состава.
Подобного рода заявления министра армии США идут вразрез с реальностью, поскольку по статистическим данным около 75% молодых людей призывного возраста по ряду причин не могут попасть в ряды американских вооружённых сил. Главными причинами «забраковки» юных американцев являются избыточный вес, криминальные «заслуги» и недостаток образования. Ожирение же мужской половины Соединённых Штатов воспринимают в стране как прямую угрозу американской национальной безопасности. Только с начала 2000-х годов число молодых людей в возрасте до 22 лет с лишним весом в США выросло на 15%, как говорит официальная американская статистика.
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