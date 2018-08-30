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В армии США не годен каждый десятый

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По сообщению информационного агентства ТАСС, количество непригодных к военной службе солдат армии США составляет около 9% от общей численности.

В армии США не годен каждый десятый


Такую информацию предоставил Марк Эспер, министр армии США (есть в американской администрации и такая должность). При этом он отметил, что показатель «непригодных к развёртыванию» американских военнослужащих был намного выше и составлял 15% до тех пор, пока военное ведомство США не начало реализовывать необходимые в этой области меры.


Министр также рассказал, что в скором времени Пентагон намерен уволить всех солдат американских Сухопутных войск, если на протяжении года они считались непригодными к военной службе. В то же время он говорит о том, что регулярные части Армии Соединённых Штатов ожидает пополнение воинского состава.

Подобного рода заявления министра армии США идут вразрез с реальностью, поскольку по статистическим данным около 75% молодых людей призывного возраста по ряду причин не могут попасть в ряды американских вооружённых сил. Главными причинами «забраковки» юных американцев являются избыточный вес, криминальные «заслуги» и недостаток образования. Ожирение же мужской половины Соединённых Штатов воспринимают в стране как прямую угрозу американской национальной безопасности. Только с начала 2000-х годов число молодых людей в возрасте до 22 лет с лишним весом в США выросло на 15%, как говорит официальная американская статистика.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. maxim947 Офлайн
    maxim947 Сегодня, 15:29
    +5
    Плюс к этой проблеме еще и гомосеки, которых трогать с 2010 года никак нельзя, они там, как священные коровы в Индии. К 2010 году было уволено 12 500 "дровосеков". А еще - в армии США разрешили служить людям с проблемной психикой. И в руках "такой" армии сосредоточенно море оружия...
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:34
      +2
      Они сами кого угодно обидят, это же костяк армии эпохи бананы хуссейиновича! !! wassat
    2. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 15:42
      +5
      ...В армии США не годен каждый десятый...

      Армия - это срез общества.
      Исходя из этого комментировать проблемно.
      Северо-американское общество просто больно.
      Психопаты с наблюдением у психологов, поклонники различных сект, педерасты активные и пассивные, лесбиянки которые судятся за косой взгляд, чадушки тырящие у родителей коротко и длинностволы и валящие направо и налево всех кого ни попадя, узаконенная в некоторых штатах наркомания, а ещё гамбургеры, батончики и кола.
      Служивые набранные из желающих получить вид на жительство - какая-либо мораль, ограничения отсутствуют напрочь.
      Интересная армия, перспективная.
      1. bogart047 Офлайн
        bogart047 Сегодня, 16:33
        -2
        не согласен. Я не служил и никто из моих друзей не служили. Просто поступили и не отчислили. Да тех ,кто отслужил единицы в области интеллектуального труда. Так что армия - это не срез общества. Скорее те, кто не поступил. Или те у кого любовь к армии.
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 16:53
          0
          Не совсем так. Вы не сравнивайте срочную службу и контрактную по типу штатов. Туда идут добровольно. И именно по этой причине можно утверждать,какое общество питает армию США.
        2. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 17:00
          0
          Цитата: bogart047
          ...не согласен. Я не служил и никто из моих друзей не служили. Просто поступили и не отчислили. Да тех ,кто отслужил единицы в области интеллектуального труда. Так что армия - это не срез общества. Скорее те, кто не поступил. Или те у кого любовь к армии...

          Дмитрий, меня всегда поражала способность моих некоторых оппонентов из частной, единичной, личной истории, сделать вселенскую аксиому.
          Я не имею права осуждать и не осуждаю Вас за то, что Вы Долг Родине не отдали (прописанный в основном Законе нашей страны - Конституции):
          ...Статья 59 Конституции РФ
          1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации....

          А с чего Вы вдруг решили, что Вы и такие как Вы (Ваши не служившие друзья) являетесь именно тем "срезом общества", по которому можно судить, что армия - это нечто инородное и в которую попадают не сумевшие откосить?
          Вы являетесь маленькой статистической погрешностью, на фоне общего числа призывников в армию.
          Очень хорошо, что наша армия комплектуется вполне адекватными, интеллектуально развитыми ребятами.
          Я нисколько не хотел бы Вас чем-то задеть, упаси Господь, но гордиться и выпячивать то, что Вы не служили, не стал бы - люди не поймут, менталитет у народа в нашей с Вами Родины такой.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:33
    +2
    У них там желающих за гражданство служить из стран мира хватает! Это кстати, и огромный минус такой армии -умирать за америку кандидаты на гражданство естественно, не горят желанием, а значит, если будет реально большой барабум, количество дезертиров привысит количество оставшихся на поле убоя в разы.
    1. Alex-a832 Офлайн
      Alex-a832 Сегодня, 15:51
      +1
      Вы напрасно недооцениваете амерскую пропаганду, которая любую самую отвратительную интервенцию в интересах олигархических кланов США превратит в "священный" крестовый поход и пробудит душевный порыв в своих вояках. На этом они руку себе набили получше, чем кто-либо в мире.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 16:55
      0
      Знаете... Это чуточку пафосно звучит,но в экстремальной ситуации о родине мало кто думает) защищают себя и тех кто рядом)
  3. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:36
    +2
    Каждый десятый наверное не годен в любой армии. Сейчас все питаются примерно одинаковыми продуктами транснациональных компаний, соответственно и набор заболеваний будет одинаковым-аллергия, артрит, онкология, ожирение и другие.
  4. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 15:37
    +1
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    не горят желанием

    -------------------
    Многие военные вообще не горят желанием воевать, они же не за "умирать" приходят в армию, а за твердой зарплатой и льготами.
  5. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 15:42
    +1
    Чтобы безнаказанно убивать безоружных женщин, стариков и детей не нужно здоровья ни физического, ни психического