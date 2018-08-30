СМИ: Соцсети запретили "ЕР" публиковать агитацию со словами "Партия президента"

Мы прислали в Mail.ru наши рекламные ролики. Они уже вовсю идут на региональных телеканалах. И неожиданно получили категоричный отказ. Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово «президент». Однако Mail.ru настаивает на своём праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ.

В СМИ появилась обращающая на себя внимание информация. Сообщается о том, что партия «Единая Россия» столкнулась с проблемой при подготовке к грядущим выборам. Так, издание Znak пишет о том, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запретили использование в агитационных сетевых материалах единороссов слогана «Партия президента», который «ЕР» планировала применить в том числе и для рекламы в Интернете.Указанные социальные сети, как сообщает издание, отказались размещать на правах рекламы агитационные партийные материалы, в которых «Единая Россия» заявляет о прямой связи с президентом Владимиром Путиным.Компания Mail.ru, владеющая соцсетями, затребовала у «ЕР» документального подтверждения того, что Владимир Путин поддерживает партию перед выборами в единый день голосования (9 сентября).Из материала (заявление представителя партии «Единая Россия»):Подтверждения этой информации от руководящего состава партии «ЕР» на данный момент нет. Однако, действительно, в региональных выдачах социальных сетей реклама партии парламентского большинства (с упоминанием о том, что это «партия президента») на данный момент отсутствует.