Новости

СМИ: Соцсети запретили "ЕР" публиковать агитацию со словами "Партия президента"

36
В СМИ появилась обращающая на себя внимание информация. Сообщается о том, что партия «Единая Россия» столкнулась с проблемой при подготовке к грядущим выборам. Так, издание Znak пишет о том, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запретили использование в агитационных сетевых материалах единороссов слогана «Партия президента», который «ЕР» планировала применить в том числе и для рекламы в Интернете.



Указанные социальные сети, как сообщает издание, отказались размещать на правах рекламы агитационные партийные материалы, в которых «Единая Россия» заявляет о прямой связи с президентом Владимиром Путиным.


Компания Mail.ru, владеющая соцсетями, затребовала у «ЕР» документального подтверждения того, что Владимир Путин поддерживает партию перед выборами в единый день голосования (9 сентября).

Из материала (заявление представителя партии «Единая Россия»):
Мы прислали в Mail.ru наши рекламные ролики. Они уже вовсю идут на региональных телеканалах. И неожиданно получили категоричный отказ. Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово «президент». Однако Mail.ru настаивает на своём праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ.


Подтверждения этой информации от руководящего состава партии «ЕР» на данный момент нет. Однако, действительно, в региональных выдачах социальных сетей реклама партии парламентского большинства (с упоминанием о том, что это «партия президента») на данный момент отсутствует.
Использованы фотографии:
Сайт "ЕР"
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

36 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 15:46
    +7
    Уже открестился.. вот флюгер..
    1. Голован Джек Онлайн
      Голован Джек Сегодня, 15:46
      +4
      Цитата: Svarog
      Уже открестился.. вот флюгер..

      Вы спали пять лет, и только проснулись?

      С удачным пробуждением вас тогда yes

      PS: мне лично история с ЕР все больше напоминает тот анекдот про пароход, на который Господь всех женщин с пониженной социальной ответственностью как-то собрал laughing
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 16:02
        +4
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Svarog
        Уже открестился.. вот флюгер..

        Вы спали пять лет, и только проснулись?

        С удачным пробуждением вас тогда yes

        PS: мне лично история с ЕР все больше напоминает тот анекдот про пароход, на который Господь всех женщин с пониженной социальной ответственностью как-то собрал laughing

        Если Господь заменить на Путина, то это даже не анекдот laughing И вообще не создавайте себе кумира wassat
        1. Голован Джек Онлайн
          Голован Джек Сегодня, 16:09
          -2
          Цитата: Svarog
          Вы под господь Путина очевидно увидели

          А вы, очевидно, пытаетесь под дурачка съехать. Ядро уже давно не "партия президента", просто сейчас им об этом очередной раз напомнили. Так что сами вы -

          Цитата: Svarog
          флюгер

          И, да - анекдот-то хоть помните? Что там с пароходом-то сталось? wink
          1. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 16:27
            +5
            Цитата: Голован Джек
            А вы, очевидно, пытаетесь под дурачка съехать. Ядро уже давно не "партия президента",

            Да едро уже и не партия президента, когда нужно ему, он гордо говорит, что он ее создал и все законы через нее проводит, а так конечно уже не партия.. То обещания дает, что при его правлении пенсионный возраст поднимать не будут, то возраст поднимает, пытаясь не лепо аргументировать.. И еще много могу привести примеров, он флюгер самый настоящий, член КПСС, который либералом стал.. А анекдот не знаю расскажите.. laughing
            1. Голован Джек Онлайн
              Голован Джек Сегодня, 16:40
              -2
              Цитата: Svarog
              ... не лепо...

              Бла-бла-бла...

              Цитата: Svarog
              еще много могу привести примеров

              Такого же бла-бла? Спасибо, горшочек, довольно (с) stop

              Цитата: Svarog
              анекдот не знаю расскажите

              Господь подаст yes
            2. cariperpaint Офлайн
              cariperpaint Сегодня, 16:40
              +1
              Это когда он такое говорит?
      2. volot-voin Офлайн
        volot-voin Сегодня, 16:36
        +3
        Цитата: Голован Джек
        Господь всех женщин с пониженной социальной ответственностью как-то собрал

        Вот вот, сборище жуликов, воров и проституток, Содом и Гомора в одном флаконе. Одна Поклонская нормальная.
        Очевидно даже вождю не слишком приятно смотреться в таком обществе, куда выгоднее ковбоем на фоне Шойгу)))
        1. Голован Джек Онлайн
          Голован Джек Сегодня, 16:47
          -1
          Цитата: volot-voin
          Вот вот, сборище жуликов, воров и проституток, Содом и Гомора в одном флаконе

          Вот-вот-вот... осталось только притопить теперь, как тот пароход.

          Что, ИМХО, уже и делается wink
    2. kenig1 Офлайн
      kenig1 Сегодня, 15:59
      0
      Когда ВВП говорил, что это его партия? Он в ней не состоит. У них симбиоз, друг другом пользуются.
      1. faridg7 Офлайн
        faridg7 Сегодня, 16:22
        +1
        Вот интересно, кто сверху?
    3. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 16:06
      +3
      Ага, а с билбордов городских улиц кто это уберет ? Развесили везде, президенту в пору отрекаться от этой партии, 10 сентября от них как от чумных будут шарахаться.
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 16:14
        +2
        Сабж давно открестился от ЕР, у сабжа "фронт" "общественный" какой-то....невидимый.... wink
        1. Анатоль Клим Онлайн
          Анатоль Клим Сегодня, 16:29
          +5
          Цитата: Улиточник N9
          Сабж давно открестился от ЕР

          Путин может и открестился от ЕР, да вот ЕР не открестилась от Путина, вместе строили вертикаль власти. Сколько губернаторов в ЕР? У какой партии подавляющее большинство в Думе и Совете Федерации?, а в региональных зак. собраниях у кого большинство? А может вспомним кто был председателем ЕР, когда президентом был Медведев? Одной верёвочкой повязаны.
      2. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 16:43
        -1
        Он от них давно отошёл. Даже выбирался в одного. Я не спорю,партия сама по себе это управляемая кем то структура,возможно даже и им,но по факту это не так. А обратной инфы лично у меня нет
    4. alexbg2 Офлайн
      alexbg2 Сегодня, 16:19
      0
      Всё правильно что запретили, это фейк, правильно-партия председателя правительства, он же и председатель партии, при чём здесь президент? Может они Медведева стесняются, так не избирали бы его председателем «Единой России», притом единогласно.
  2. РядовойСА Онлайн
    РядовойСА Сегодня, 15:47
    +17
    едро - сборище подонков.
    1. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 16:07
      +6
      Скорей всего беспринципных приспособленцев-флюгеров.
      1. GELEZNII_KAPUT Онлайн
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:11
        +4
        Цитата: предки с Дона
        Скорей всего беспринципных приспособленцев-флюгеров.

        Подонки, это точнее!
        1. предки с Дона Офлайн
          предки с Дона Сегодня, 16:16
          +1
          В слове "п.о.д.о.н.о.к" нет ничего ругательного, дословно это не уважаемый человек, применительно к членам ЕР, это мягко сказано.
  3. Николай Николаевич Офлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 15:48
    +16
    Да хоть вселенской партией назовитесь. Все нет ЕР для меня!!! "Партия президента", вообще то вы народные избранники... Да и данный слоган не думаю, что в свете последних событий прирост имиджа даст...
  4. Kito Офлайн
    Kito Сегодня, 15:55
    +5
    Люди да какая уже разница то? Поддерживает он людоедскую партию или нет?
  5. DPN Офлайн
    DPN Сегодня, 16:01
    +4
    ЕР сделала своё дело 18 марта 2018 года,теперь прошла её пора уйдёт в забвенье как всегда.После ельцына сколько их было???президентских .Сегодня ветер с низу повеял ,как сильно вот вопрос?.
    1. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 16:08
      +4
      То же верно, кто сейчас помнит партию "Наш дом Россия" ?
  6. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 16:11
    +4
    Видел плакаты ЕР. "Партия президента" написано крупно и броско. Вот только президент вроде не в ЕР, да и глава ЕР совсем даже непопулярный ДАМ, которого 90% россиян мечтают видеть на осине. Сразу захотелось заяву в суд накатать за ложь и мошенничество в предвыборной агитации. Да денег столько нет.
    1. AUL Офлайн
      AUL Сегодня, 16:36
      0
      А сам президент вроде бы и не возражает!
  7. leshiy076 Офлайн
    leshiy076 Сегодня, 16:13
    +2
    Да по большому счету какая разница, ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР или кто там еще. Просто ЕР зажрались больше, чем другие, оно и понятно, у них конституционное большинство, при желании они даже ВВП могут импичмент объявить и все будет по закону. Все дело в том, что у нас больше нет народных депутатов. С тех пор, как распался СССР, власть узурпировала определенная преступная группировка и постороннему человеку туда не попасть, ни от сохи, ни от станка туда человек не попадет ни при каких обстоятельствах. Таким образом, наша действующая власть очень далека от народа, а все выборы лишь попытка поменять шило на мыло. У нас ведь как: одного жулика меняют на другого, этот поворовал, пусть посидит для вида, а пока на его месте другой будет делать то же самое. Для власти на сегодняшний день народ есть ни что иное как средство обогащения, растут аппетиты - растут поборы (НДС, пенсионный возраст, акцизы). Все эти поборы распределятся на простых людей, как продразверстка в 1918-ом. И как эту систему поменять никто не знает. И даже ВВП, при всем своем авторитете и кредите доверия просто физически не в состоянии вычистить эти авгиевы конюшни. Как ни крути, но без революции в нашей стране ничего кардинально не поменяется. Какая она будет? Откуда придет, сверху или снизу? Но ясно на сегодняшний день одно, осталось недолго.
  8. pepel Офлайн
    pepel Сегодня, 16:14
    -4
    Путин шёл самовыдвиженцем. Причём здесь ЕР?! tongue
    1. предки с Дона Офлайн
      предки с Дона Сегодня, 16:25
      +8
      ))))), эта партия обслуживает "самовыдвиженца", ее лидер назначенец "самовыдвиженца" и по совместительсву его заменяет после двух сроков подряд, а так вроде бы он и не с ними )))
  9. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 16:26
    +1
    Цитата: РядовойСА
    едро - сборище подонков.

    Так же ,как в своё время каждая гельминтина норовила прилипнуть к Ком . партии СССР , так и к Единой "России " рыбки прилипалы подлипли .Партия власти ...У кого власть у того и деньги .-Аксиома . Подлипли гельминты .
  10. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:32
    +1
    Хоть президент,и подчёркивает постоянно,что к ЕР не имеет отношения, трудно не признать,что эта партия начиналась не без его участия,и на протяжении всех последних лет,они провели в " крепких объятьях"))
    Другой вопрос,что "проект ЕР", в свете последних событий, будут сворачивать(вероятно)." мавр сделал своё дело- мавр может уходить"
    Подобное,мы уже наблюдали,в отношении проправительственных партий. И в очередной раз, мы будем наблюдать "принципиальность" господ от власти
  11. XXXIII Онлайн
    XXXIII Сегодня, 16:35
    +2
    Да по фиг кто они и чьи, все ровно ни чем не помогают стране, болтать и я могу за "500 тысяч" хоть с утра до вечера....hi
    Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в 2018 году составила 399,3 тысячи рублей до уплаты налога. После уплаты подоходного налога она составила 347,4 тысячи рублей. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.
  12. Smac111 Офлайн
    Smac111 Сегодня, 16:41
    +1
    Какой ужас. Теперь ЕР все выборы просрёт. А если серьёзно чхать они на этот запрет хотели.
  13. Ширмач Онлайн
    Ширмач Сегодня, 16:50
    0
    Едроссам в эти выборы будет тяжеловато...Народ злой !
  14. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:53
    0
    Бог за неделю создал Землю, а потом на ней появилась ЕР, как наказание Господу за его усердие. ..
  15. Tatanka Yotanka Офлайн
    Tatanka Yotanka Сегодня, 17:09
    0
    а когда это президент от ЕР открещивался, помнится перед выборами он на их сьезд приехал,такие теплейшие слова поддержки))) и на следущий сьезд приедет, ЕР у нас партия власти а гос власть по конституции осуществляет президент, так что они не разлей вода что бы не говорили fellow