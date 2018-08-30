СМИ: Соцсети запретили "ЕР" публиковать агитацию со словами "Партия президента"
В СМИ появилась обращающая на себя внимание информация. Сообщается о том, что партия «Единая Россия» столкнулась с проблемой при подготовке к грядущим выборам. Так, издание Znak пишет о том, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запретили использование в агитационных сетевых материалах единороссов слогана «Партия президента», который «ЕР» планировала применить в том числе и для рекламы в Интернете.
Указанные социальные сети, как сообщает издание, отказались размещать на правах рекламы агитационные партийные материалы, в которых «Единая Россия» заявляет о прямой связи с президентом Владимиром Путиным.
Компания Mail.ru, владеющая соцсетями, затребовала у «ЕР» документального подтверждения того, что Владимир Путин поддерживает партию перед выборами в единый день голосования (9 сентября).
Из материала (заявление представителя партии «Единая Россия»):
Подтверждения этой информации от руководящего состава партии «ЕР» на данный момент нет. Однако, действительно, в региональных выдачах социальных сетей реклама партии парламентского большинства (с упоминанием о том, что это «партия президента») на данный момент отсутствует.
Указанные социальные сети, как сообщает издание, отказались размещать на правах рекламы агитационные партийные материалы, в которых «Единая Россия» заявляет о прямой связи с президентом Владимиром Путиным.
Компания Mail.ru, владеющая соцсетями, затребовала у «ЕР» документального подтверждения того, что Владимир Путин поддерживает партию перед выборами в единый день голосования (9 сентября).
Из материала (заявление представителя партии «Единая Россия»):
Мы прислали в Mail.ru наши рекламные ролики. Они уже вовсю идут на региональных телеканалах. И неожиданно получили категоричный отказ. Естественно, никаких официальных документов о поддержке партии Путиным нет. Да они и не требуются по закону. Мы не используем фото или видео с президентом. Только само слово «президент». Однако Mail.ru настаивает на своём праве отклонять любые агитационные материалы. Для них негласные решения, принимаемые на Старой площади, не указ.
Подтверждения этой информации от руководящего состава партии «ЕР» на данный момент нет. Однако, действительно, в региональных выдачах социальных сетей реклама партии парламентского большинства (с упоминанием о том, что это «партия президента») на данный момент отсутствует.
- Использованы фотографии:
- Сайт "ЕР"
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