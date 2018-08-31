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Паника в Пентагоне: США бессильны перед военной мощью России

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США давно потеряли лидерские позиции в развитии оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на то, что каждый год американцы тратят астрономические суммы на «военку», выхлоп от этих финансовых вливаний происходит еле заметный. При этом за последние несколько лет Штаты безнадежно отстали в развитии оружия от России, о чем говорят как эксперты в данной области, так и простые граждане США.



Кроме того, американцы пребывали в полной уверенности, что, отгородившись от России двумя океанами и заручившись мощной поддержкой стран-союзников, они смогут защититься от РФ, однако они ошибались. После того, как Китай и Россия представили широкой публике новое оружие, Штаты начали сомневаться в своей неуязвимости.


В Пентагоне бьют тревогу, а многочисленные военные эксперты предрекают США моментальный проигрыш в случае возможной внешней угрозы. По словам главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Терренса О'Шонесси, сегодня Россия и Китай представляют серьезнейшую угрозу для Штатов, поскольку их вооружение в разы опередили американское.

Конечно, сегодня Штаты изо всех сил пытаются одержать победу в гонке вооружений, создавая новые виды техники и оружия, однако спешка никогда ни к чему хорошему не приводила. Так, истребители F-35, которыми так гордились американцы, оказались с кучей дефектов, что, конечно же, значительно снизило покупательскую способность других стран.

Для того чтобы существенно превзойти Россию в «оборонке», США придется полностью поменять систему обороны страны, что займет длительное время, за которое РФ сумеет довести до идеала свои военные разработки, снова оказавшись на два или даже три шага впереди.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
https://cdn.news-front.info/uploads/2018/03/s-400-rossiya.jpeg
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12 комментариев
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  1. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 09:09
    +3
    США давно потеряли лидерские позиции в развитии оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на то, что каждый год американцы тратят астрономические суммы на «военку»

    Паника в Пентагоне: США бессильны перед военной мощью России

    Ух, ну прям без комментариев... laughing
    1. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 09:18
      0
      Просто Пентагон и американские военные корпорации денег больше хотят, вот и всё. Вот и орут на весь мир - ай боюсь, боюсь, боюсь!
      1. AUL Онлайн
        AUL Сегодня, 09:35
        +4
        Заголовок статьи ну просто умиляет! Как они там, бедные, постоянно(судя по таким статейкам) в панике живут?
        Автор, вы бы как-то с чувством меры поаккуратнее...
    2. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 09:49
      +1
      "Паника в Пентагоне: США бессильны перед военной мощью России". Для разнообразия можно было бы опубликовать статью под заголовком: "Паника в Кремле: РФ бессильна перед финансовой мощью США"
    3. лесовозник Офлайн
      лесовозник Сегодня, 09:57
      +1
      Был в нашей истории персонаж по фамилии куропаткин , тоже кричал что япошек иконами закидаем.... и чем всё закончилось?
  2. shubin Офлайн
    shubin Сегодня, 09:12
    0
    А в США и Пентагоне об этом знают?
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 09:20
      -1
      Спроси у главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Терренса О'Шонесси
      1. ФЕОДОР Офлайн
        ФЕОДОР Сегодня, 09:48
        0
        И шо он таки сможет сказать ?
  3. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 09:12
    +6
    А еще мы их, ежели что, ушанками закидаем.
    Хорошо конечно, когда все хорошо, только вот статейка уж больно восторженная.
    Гонка на то и гонка, то один вышел вперед, то другой.
    А кукарекать глядя на собственное отражение в зеркале глупо.
    Ну или не умно, это уж точно. До финиша в этой гонке далеко.
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 09:14
    +1
    Обольщаться не надо. Аппетит у них разыгрался. Один черт, печатный станок все спишет... Почему бы и не "подоить" бюджет ещё? Ну будет госдолг расти вдвое быстрее, и что?
  5. Muxalet Офлайн
    Muxalet Сегодня, 09:20
    +4
    Это шутка, троллинг или неадекватное восприятие действительности автором статьи?
  6. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:50
    +2
    Порядок надо наводить, через чур жадным хотелки по отрывать ... ничего нового.
    У полосатых всё шо нужно имеется. Им совсем не обязательно делать как у нас, у них и своих разработок хватает!
    В общем, лапшу с ушей снимаем и продолжаем, целенаправленно, работать за обороноспособность страны.