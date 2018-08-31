Паника в Пентагоне: США бессильны перед военной мощью России
США давно потеряли лидерские позиции в развитии оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на то, что каждый год американцы тратят астрономические суммы на «военку», выхлоп от этих финансовых вливаний происходит еле заметный. При этом за последние несколько лет Штаты безнадежно отстали в развитии оружия от России, о чем говорят как эксперты в данной области, так и простые граждане США.
Кроме того, американцы пребывали в полной уверенности, что, отгородившись от России двумя океанами и заручившись мощной поддержкой стран-союзников, они смогут защититься от РФ, однако они ошибались. После того, как Китай и Россия представили широкой публике новое оружие, Штаты начали сомневаться в своей неуязвимости.
В Пентагоне бьют тревогу, а многочисленные военные эксперты предрекают США моментальный проигрыш в случае возможной внешней угрозы. По словам главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Терренса О'Шонесси, сегодня Россия и Китай представляют серьезнейшую угрозу для Штатов, поскольку их вооружение в разы опередили американское.
Конечно, сегодня Штаты изо всех сил пытаются одержать победу в гонке вооружений, создавая новые виды техники и оружия, однако спешка никогда ни к чему хорошему не приводила. Так, истребители F-35, которыми так гордились американцы, оказались с кучей дефектов, что, конечно же, значительно снизило покупательскую способность других стран.
Для того чтобы существенно превзойти Россию в «оборонке», США придется полностью поменять систему обороны страны, что займет длительное время, за которое РФ сумеет довести до идеала свои военные разработки, снова оказавшись на два или даже три шага впереди.
Кроме того, американцы пребывали в полной уверенности, что, отгородившись от России двумя океанами и заручившись мощной поддержкой стран-союзников, они смогут защититься от РФ, однако они ошибались. После того, как Китай и Россия представили широкой публике новое оружие, Штаты начали сомневаться в своей неуязвимости.
В Пентагоне бьют тревогу, а многочисленные военные эксперты предрекают США моментальный проигрыш в случае возможной внешней угрозы. По словам главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Терренса О'Шонесси, сегодня Россия и Китай представляют серьезнейшую угрозу для Штатов, поскольку их вооружение в разы опередили американское.
Конечно, сегодня Штаты изо всех сил пытаются одержать победу в гонке вооружений, создавая новые виды техники и оружия, однако спешка никогда ни к чему хорошему не приводила. Так, истребители F-35, которыми так гордились американцы, оказались с кучей дефектов, что, конечно же, значительно снизило покупательскую способность других стран.
Для того чтобы существенно превзойти Россию в «оборонке», США придется полностью поменять систему обороны страны, что займет длительное время, за которое РФ сумеет довести до идеала свои военные разработки, снова оказавшись на два или даже три шага впереди.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://cdn.news-front.info/uploads/2018/03/s-400-rossiya.jpeg
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