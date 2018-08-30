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Не только детали. В США на 3D-принтере напечатали солдатскую казарму

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Вслед за печатью на 3D-принтере различных деталей и даже оружия, в США напечатали казарму. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, Корпус морской пехоты США провел первое полевое испытание системы постройки зданий, используя технологию 3D-печати из бетона.

Не только детали. В США на 3D-принтере напечатали солдатскую казарму


Как сообщили в командовании Корпуса, первое в истории полевое испытание новой технологии проводилось в Центре исследований и разработок армии США в Шампейне (штат Иллинойс). В ходе проверки новой системы постройки на месте была возведена казарма методом непрерывной печати. Ранее также строились здания по технологии 3D-печати, но тогда производилась печать отдельных элементов здания, которые потом собирались на месте. В данном случае вся казарма была напечатана целиком.


Командование Корпуса заявило, что намерено в ближайшем будущем сократить количество военнослужащих, занятых в строительстве военных объектов. Там пояснили, что "наличие бетонного принтера" позволяет быстрее вести строительство объектов и освободить солдат от занятий строительством вместо того, чтобы учиться военному делу. При этом в Корпусе отметили, что технология 3D-печати зданий подходит не только для применения в армии. Ее планируют адаптировать для быстрого восстановления разрушенных зданий.
Использованы фотографии:
defence-blog.com
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16 комментариев
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  1. Trouble Офлайн
    Trouble Сегодня, 16:03
    +1
    А туалетную бумагу они тоже на напечатали? laughing
    1. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 16:11
      +8
      ...В США на 3-D принтере напечатали солдатскую казарму...

      Опоздали.
      Компания «Спецавиа» из Ярославля, сама конструирует строительные 3D-принтеры и "шлёпает" многоэтажки с 2015 года.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:50
        +1
        Наши однозначно МОЛОДЦЫ!!! good Интересно одно, почему Спецавиа, а к примеру не Спецстрой. hi
  2. Стройбат запаса Онлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 16:06
    +5
    Интересно... В России печатают мелочёвку, недавно рекламировали печать домов небольшой площади, дёшево мол. А в "самых мирных демократиях" детали для оружия и казармы. Всё миролюбие налицо. Особенно если сравнить бюджеты МО РФ и "исключительных светочей"
  3. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 16:18
    0
    Чистой воды грязный фетишизм
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:00
      0
      Извините, а причём сдесь фетишизм? hi
  4. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 16:23
    +3
    Да что там казарма, вон что еще в 2015 Китайцы строили.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:04
      0
      Ну дак китайцы рождаются уже с принтером в руках! laughing lol
      1. sir_obs Онлайн
        sir_obs Сегодня, 17:18
        0
        Ну дак китайцы рождаются уже с принтером в руках!


        Дома печатают уже с китайцами внутри
  5. Smac111 Офлайн
    Smac111 Сегодня, 16:49
    0
    Колец амеровскому стройбату.
  6. болот Онлайн
    болот Сегодня, 16:49
    0
    Интересно что дешевле,бригада "узбеков" из 6 человек или ЗД принтер,что бы эту хоз постройку поставить.

    По лету,типо времянки,за три дня собрали из ОСБ,сэнгвич,под ключ и уже вселились.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:50
    0
    Им бы нового трампа на 3Д принтере напечатать. ..
  8. alexsipin Онлайн
    alexsipin Сегодня, 16:51
    0
    Это не дом, а бытовка. Фундамента у здания нет.
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: alexsipin
      Это не дом, а бытовка. Фундамента у здания нет.

      Фундамент есть,даже есть готовый черновой пол.И то поди в ручную заливали. laughing
  9. Архивариус Вася Офлайн
    Архивариус Вася Сегодня, 17:02
    +1
    Маразм крепчал... fool
  10. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 17:20
    0
    Футуристичненький дизайн!

    В данном случае вся казарма была напечатана целиком
    Целиком, говорите?
    А перекладины-то над оконными проёмами напечатать "не шмогли"...