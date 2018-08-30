Не только детали. В США на 3D-принтере напечатали солдатскую казарму
Вслед за печатью на 3D-принтере различных деталей и даже оружия, в США напечатали казарму. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, Корпус морской пехоты США провел первое полевое испытание системы постройки зданий, используя технологию 3D-печати из бетона.
Как сообщили в командовании Корпуса, первое в истории полевое испытание новой технологии проводилось в Центре исследований и разработок армии США в Шампейне (штат Иллинойс). В ходе проверки новой системы постройки на месте была возведена казарма методом непрерывной печати. Ранее также строились здания по технологии 3D-печати, но тогда производилась печать отдельных элементов здания, которые потом собирались на месте. В данном случае вся казарма была напечатана целиком.
Командование Корпуса заявило, что намерено в ближайшем будущем сократить количество военнослужащих, занятых в строительстве военных объектов. Там пояснили, что "наличие бетонного принтера" позволяет быстрее вести строительство объектов и освободить солдат от занятий строительством вместо того, чтобы учиться военному делу. При этом в Корпусе отметили, что технология 3D-печати зданий подходит не только для применения в армии. Ее планируют адаптировать для быстрого восстановления разрушенных зданий.
Как сообщили в командовании Корпуса, первое в истории полевое испытание новой технологии проводилось в Центре исследований и разработок армии США в Шампейне (штат Иллинойс). В ходе проверки новой системы постройки на месте была возведена казарма методом непрерывной печати. Ранее также строились здания по технологии 3D-печати, но тогда производилась печать отдельных элементов здания, которые потом собирались на месте. В данном случае вся казарма была напечатана целиком.
Командование Корпуса заявило, что намерено в ближайшем будущем сократить количество военнослужащих, занятых в строительстве военных объектов. Там пояснили, что "наличие бетонного принтера" позволяет быстрее вести строительство объектов и освободить солдат от занятий строительством вместо того, чтобы учиться военному делу. При этом в Корпусе отметили, что технология 3D-печати зданий подходит не только для применения в армии. Ее планируют адаптировать для быстрого восстановления разрушенных зданий.
- Использованы фотографии:
- defence-blog.com
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