ВМС КНР ввели в строй очередной ракетный фрегат
Китайские ВМС приняли на вооружение 28 ракетный фрегат «Сяньнин» проекта 054А, церемония передачи корабля флоту прошла на военно-морской базе Юлинь (остров Хайнань), сообщает Navy Recognition.
Фрегат был спущен на воду в сентябре 2017 года. Его местом службы станет 9 флотилия Южного флота ВМС НОАК. В ее составе уже 5 однотипных кораблей и 6 эсминцев. Формирование соединения будет завершено после включения в состав еще одного ракетного фрегата проекта 054А.
По данным ресурса, следующая серия кораблей (проекта 054В) будет построена с применением технологии полного электродвижения.
«Сяньнин» имеет на вооружении вертикальную систему запуска с 32 камерами для зенитных ракет типа HQ-16, две пусковые установки с противокорабельными ракетами YJ-83 (четыре ракеты на каждую установку), артиллерийскую установку калибра 100 мм, четыре зенитных артиллерийских комплекса CIWS (аналог АК-630), двумя трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм, а также противолодочными ракетами.
Фрегат проекта 054А имеет водоизмещение 4, 27 тыс. т, длину корпуса – более 130 м, ширину – 16 м. Максимальная скорость корабля – 29 узлов, дальность плавания (при скорости 18 узлов) – до 4 тыс. миль. Экипаж – 190 человек.
Фрегат проекта 054А.
Фрегат был спущен на воду в сентябре 2017 года. Его местом службы станет 9 флотилия Южного флота ВМС НОАК. В ее составе уже 5 однотипных кораблей и 6 эсминцев. Формирование соединения будет завершено после включения в состав еще одного ракетного фрегата проекта 054А.
По данным ресурса, следующая серия кораблей (проекта 054В) будет построена с применением технологии полного электродвижения.
«Сяньнин» имеет на вооружении вертикальную систему запуска с 32 камерами для зенитных ракет типа HQ-16, две пусковые установки с противокорабельными ракетами YJ-83 (четыре ракеты на каждую установку), артиллерийскую установку калибра 100 мм, четыре зенитных артиллерийских комплекса CIWS (аналог АК-630), двумя трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм, а также противолодочными ракетами.
Фрегат проекта 054А имеет водоизмещение 4, 27 тыс. т, длину корпуса – более 130 м, ширину – 16 м. Максимальная скорость корабля – 29 узлов, дальность плавания (при скорости 18 узлов) – до 4 тыс. миль. Экипаж – 190 человек.
- Использованы фотографии:
- http://bastion-karpenko.ru
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