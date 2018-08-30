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ВМС КНР ввели в строй очередной ракетный фрегат

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Китайские ВМС приняли на вооружение 28 ракетный фрегат «Сяньнин» проекта 054А, церемония передачи корабля флоту прошла на военно-морской базе Юлинь (остров Хайнань), сообщает Navy Recognition.

ВМС КНР ввели в строй очередной ракетный фрегат
Фрегат проекта 054А.

Фрегат был спущен на воду в сентябре 2017 года. Его местом службы станет 9 флотилия Южного флота ВМС НОАК. В ее составе уже 5 однотипных кораблей и 6 эсминцев. Формирование соединения будет завершено после включения в состав еще одного ракетного фрегата проекта 054А.


По данным ресурса, следующая серия кораблей (проекта 054В) будет построена с применением технологии полного электродвижения.

«Сяньнин» имеет на вооружении вертикальную систему запуска с 32 камерами для зенитных ракет типа HQ-16, две пусковые установки с противокорабельными ракетами YJ-83 (четыре ракеты на каждую установку), артиллерийскую установку калибра 100 мм, четыре зенитных артиллерийских комплекса CIWS (аналог АК-630), двумя трехтрубными торпедными аппаратами калибра 324 мм, а также противолодочными ракетами.

Фрегат проекта 054А имеет водоизмещение 4, 27 тыс. т, длину корпуса – более 130 м, ширину – 16 м. Максимальная скорость корабля – 29 узлов, дальность плавания (при скорости 18 узлов) – до 4 тыс. миль. Экипаж – 190 человек.
Использованы фотографии:
http://bastion-karpenko.ru
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17 комментариев
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  1. kenig1 Офлайн
    kenig1 Сегодня, 16:05
    +3
    Америкосы напечатали на принтере казарму, а китайцы видимо печатают корабли.
    1. Комментарий был удален.
      1. donavi49 Офлайн
        donavi49 Сегодня, 16:32
        +1
        Нет. Ничем. Берк это 052D.
        1. Alex777 Онлайн
          Alex777 Сегодня, 17:03
          0
          Берк - это 055.
    2. volot-voin Офлайн
      volot-voin Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: kenig1
      Америкосы напечатали на принтере казарму, а китайцы видимо печатают корабли.

      Прогресс идет.
      Фрегат этот разработан при участии Северного ПКБ, все вооружение и радиоэлектронное оборудование или клон или же оригинальное наше
      Как всегда, используют наши мозги и развивают у себя наши разработки.
    3. maxim947 Офлайн
      maxim947 Сегодня, 16:32
      +4
      с 2003 года построено и передано 28 таких фрегата... Силовая установка кстати французская, но производится в Китае по лицензии.
    4. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:38
      +1
      Так и есть, "печатает" Китай корабли, причём в большом количестве. hi
  2. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 16:14
    0
    Фрегат этот разработан при участии Северного ПКБ, все вооружение и радиоэлектронное оборудование или клон или же оригинальное наше. Принтер только китайский.
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 16:31
      +5
      Нет.
      ЗРК - Штиль-1 как на 11356, только у китайца 3х12, а у Адмиралов 2х12.
      АУ - лицензионная АК-176М в новом корпусе.
      МЗА - 2 Голкипера, на этих уже новые установки с 11 ствольным пакетом. Китайцы имеют лицензию на АК-630М - но признали ее неперспективной и развивают Голкипер.
      ТА - 2х3 их клона МК-46.
      ПКР - 2х4 С-803, которая выросла из Экзосета.
      РЛС - Фрегат-М
      Системы постановки активных помех/РБУ - их универсальные установки.
      Энергоустановка - лицензионные французские дизеля Семпт.

      И итог - китайцы за 10 лет сделали 26 фрегатов, Россия за 15 - 4.
      1. Аристарх Людвигович Онлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 16:35
        +1
        Цитата: donavi49
        И итог - китайцы за 10 лет сделали 26 фрегатов, Россия за 15 - 4.

        Если бы не проблемы с украинским ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" сдали бы 10 фрегатов. Вины наших судостроительных предприятий здесь нет.
        1. Сибирский цирюльник Онлайн
          Сибирский цирюльник Сегодня, 16:57
          +4
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Цитата: donavi49
          И итог - китайцы за 10 лет сделали 26 фрегатов, Россия за 15 - 4.

          Если бы не проблемы с украинским ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" сдали бы 10 фрегатов. Вины наших судостроительных предприятий здесь нет.

          Вины нет... Кораблей тоже нет..
          Извечный русский вопрос: "Кто виноват???" laughing
          1. Аристарх Людвигович Онлайн
            Аристарх Людвигович Сегодня, 17:06
            0
            Цитата: Сибирский цирюльник
            Извечный русский вопрос: "Кто виноват???"

            Хрущев, а также Иосиф Виссарионович подписали приказы о создании судостроительного промышленного кластера в г. Николаев и создании Южного турбинного завода, который специализировался на производстве опытных и серийных газотурбинных установок для ВМС.
      2. Инжeнeр Офлайн
        Инжeнeр Сегодня, 16:45
        +1
        ну нет, так нет...
      3. гребень Онлайн
        гребень Сегодня, 17:06
        0
        Нам хотя бы пока не резать то что есть. Вот крейсера "Москвы" сейчас не хватает в Средиземке, какое было бы подспорье. Встала у Гибралтара и держала в тонусе партнеров. При всем ужасном состоянии "Орланов", их можно откапиталить и модернизировать. А то недостроенные новые корпуса отправили на иголки, новые ни чем не забитые, что хочешь устанавливай. решение- на иголки. Американцы своим "Тикондерогам" жизнь продлевают, 17 кораблей по 120 ячеек. У врага есть чему поучится. Мы со всех флотов, кораблей боевых единиц пятнадцать насобирали в Средиземноморье. Хорошо, что горячее пока одно направление, но по залпу, мы конечно там в Ж.пе.
        А Китайцы спокойно без шума и особого пиара клепают и фрегаты и эсминцы и авианосцы.
      4. Alex777 Онлайн
        Alex777 Сегодня, 17:14
        0
        МЗА - 2 Голкипера, на этих уже новые установки с 11 ствольным пакетом.

        От Голкипера тут только концепция РЛС на атрустановке. 11-ти ствольные весят столько, что их только на 055 ставят. На остальных эсминцах, а тем более фрегатах - 7-ми ствольные стоят.
        ЗРК - Штиль-1 как на 11356, только у китайца 3х12,

        У китайцев, как автор и написал, 4х8 ПУ ЗРК. hi

  3. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 16:35
    +1
    В составе 9-й флотилии 7 фрегатов и 6 эсминцев, а сколько всего единиц ВМС в её составе, и сколько всего флотилий? Мдя прет как трактор Китай, ничего не скажешь!
  4. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 16:38
    +2
    7 футов под килем! Вот это конечно у них темпы. Скоро смогут в Тихом океане на равных противостоять ВМС США
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:45
    0
    Не мал ли калибр торпеды 324 мм? ?Против "Берков " например, на один эсминец сша китайцы должны будут минимум 5 торпед таких тратить! И при этом, чтобы нанести максимальный урон эсминцу сша, вплоть до потопления, попадания торпед должны быть 100%!!!