Неоднозначные перспективы вертолетоносцев
Программа модернизации военно-морского флота России предусматривает строительство надводных кораблей всех основных классов, что, как ожидается, позволит получить желаемую боеспособность. При этом некоторые планы в области развития флота становятся темой для споров. Так, несколько лет назад активно обсуждалась необходимость строительства универсальных десантных кораблей. На днях новой темой обсуждений стал вопрос строительства вертолетоносцев. Следует отметить, что старт новым спорам дали заявления высокопоставленного чиновника.
Обмен мнениями
20 августа информагентство «Интерфакс» опубликовало новое интервью с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Основной темой беседы с министром стала деятельность оборонно-промышленного комплекса, его успехи, планы и перспективы новых разработок. Вместе с другими сферами было затронуто военное кораблестроение, в том числе перспективы кораблей с авиационной группой на борту.
Отвечая на вопрос о планах по строительству авианесущих кораблей, Д. Мантуров указал, что будущее строительство авианосца сейчас обсуждается. Что касается вертолетоносцев, то в этой области дело обстоит немного иначе. По словам министра, командование и промышленность не планируют строить вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова». В то же время, винтокрылые машины должны присутствовать на борту кораблей разных классов. К примеру, группа вертолетов обязательно должна присутствовать на авианосце. Кроме того, такая техника может использоваться на десантных кораблях в качестве одного из средств доставки бойцов на берег.
Буквально через пару часов после публикации интервью с Д. Мантуровым в отечественных средствах массовой информации появились новые сведения. Следующее сообщение на тему вертолетоносцев опубликовало РИА Новости. Информагентство напомнило, что ранее появились новости об отказе от строительства вертолетоносцев. В связи с этим оно получило комментарий от высокопоставленного источника в судостроении.
Неназванный источник рассказал, что окончательное решение по строительству вертолетоносцев для российского военно-морского флота все еще не принято. Этот вопрос остается открытым. Министерство обороны еще не определилось со своей позицией. При этом источник РИА Новости не стал приводить какие-либо дополнительные сведения о перспективах отечественного военного кораблестроения.
На следующий день, 21 августа, в прессе появились новые сообщения о строительстве кораблей с возможностью несения вертолетов. Как пишет ТАСС, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов о существующем проекте перспективного универсального десантного корабля. ОСК готова предложить военному ведомству новый УДК, сочетающий в себе несколько функций и способный решать целый ряд основных задач.
На борту УДК могут присутствовать различные десантно-высадочные средства. В частности, для доставки бойцов к берегу или перевозки грузов могут использоваться вертолеты. По словам А. Рахманова, перспективный корабль может использоваться не только в военных целях. Он сможет перевозить гуманитарные грузы, выполнять функции плавучего госпиталя, а также способен взять на себя роль средства эвакуации специалистов нефтедобывающей промышленности.
Руководитель ОСК не стал уточнять сроки появления подобного корабля. Он отметил, что решение этого вопроса полностью зависит от министерства обороны. В то же время, по его словам, «что-то будет».
Исторический вопрос
Сразу после публикации интервью с главой Минпромторга в отечественных средствах массовой информации появилось множество статей с громкими заголовками. В них утверждалось, что Россия отказывается от строительства вертолетоносцев, а кроме того, приводились разные предположения о причинах и последствиях такого решения. Естественно, такие оценки и прогнозы основывались не только на объективных данных, но и на позициях изданий.
Все же необходимо отметить, что Д. Мантуров в своем интервью не рассказал ничего нового. По его словам, в настоящее время в планах промышленности и Минобороны отсутствует строительство вертолетоносцев «в чистом понимании этого слова». В это нет ничего удивительного. В истории советского и российского военно-морского флота было всего два специализированных корабля-вертолетоносца, основным «вооружением» которых являлись винтокрылые машины.
В конце шестидесятых годов ВМФ СССР получил два крейсера противолодочной обороны проекта 1123 «Кондор». Изначально планировалось строительство серии из 12 кораблей, но ограничились лишь двумя. Корабли «Москва» и «Ленинград» несли различное ракетное и торпедное вооружение для поражения подводных лодок. При этом главным средством поиска и поражения субмарин вероятного противника являлись 14 вертолетов Ка-25.
Служба пары «Кондоров» продолжалась до начала девяностых годов. В 1991-м из состава флота вывели «Ленинград». Вскоре корабль отправили в отстой. «Москва» оставалась в строю дольше, до 1996 года. Корабли были разукомплектованы и проданы Индии для разделки на металл.
С тех пор «чистые» вертолетоносцы в российском флоте отсутствуют. В то же время, большое количество кораблей разных классов и рангов имеет кормовую посадочную площадку и ангар, при помощи которых могут эксплуатировать вертолетную технику. В их случае вертолеты разного назначения являются дополнительным средством для решения определенных задач. С помощью вертолетов палубного базирования осуществляется наблюдение за обстановкой, обнаружение надводных и подводных объектов, а также поиск и спасение пострадавших.
Ситуация с вертолетоносным флотом могла измениться несколько лет назад. В 2014-15 годах ожидалась сдача пары универсальных десантных кораблей типа Mistral французской постройки. Согласно проекту, такие корабли для ВМФ России могли бы нести 30 вертолетов разного назначения. Их предполагалось укомплектовать как ударными, так и многоцелевыми машинами. Подобная авиагруппа предназначалась для доставки десанта на берег и оказания поддержки при высадке.
Осенью 2014 года официальный Париж отказался от выполнения условий подписанного контракта. После длительных обсуждений на самом высоком уровне было решено разорвать договор; при этом Франция, не передавшая заказчику корабли, была вынуждена вернуть деньги и заняться поиском нового покупателя. Главным результатом этой ситуации стало то, что российский флот так и не получил корабли, способные нести большое количество вертолетов.
Проект для будущего
Глава Минпромторга утверждает, что «чистые» вертолетоносцы в планах отсутствуют. При этом он напомнил о необходимости наличия вертолетов на кораблях других классов. Впрочем, точные данные о строительстве подобных кораблей не приводились. Тема вертолетоносного флота фактически была затронута вскользь, однако спровоцировала довольно активное обсуждение.
Тему дальнейшего развития корабельной группировки на следующий день поднял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он напомнил о существовании перспективного проекта универсального десантного корабля, на котором планируется разместить определенное количество вертолетов. Проект уже существует, но его реальные перспективы зависят исключительно от потенциального заказчика в лице российского министра обороны.
Следует напомнить, что концепция УДК не является новинкой для российских судостроителей. Первый отечественный проект подобного корабля был разработан еще в восьмидесятых годах, но распад Советского Союза привел к отмене строительства. В дальнейшем интерес к десантным кораблям резко сократился, вследствие чего УДК оказались почти забытыми. Ситуация изменилась лишь в начале текущего десятилетия, что вскоре привело к появлению заказа на «Мистрали».
Отказавшись от передачи построенных кораблей, Франция подстегнула разработку российских проектов. Уже в 2015 году на международном военно-техническом форуме «Армия» впервые был представлен макет универсального десантного корабля с шифром «Прибой». Его создало Невское проектно-конструкторское бюро, имеющее большой опыт в деле разработки надводных кораблей, в том числе десантных.
Проект «Прибой» предусматривает строительство корабля водоизмещением порядка 24 тыс.т при длине около 200 м. Корабль должен иметь крупную полетную палубу с асимметрично расположенной надстройкой. Основные объемы для размещения десанта и техники помещаются внутри корпуса. При этом в носовой части корабля предусматривается аппарель, похожая на оснащение отечественных БДК, а в корме предлагается разместить доковую камеру для работы с катерами. Собственное вооружение корабля должно включать артиллерийские и зенитные системы.
В зависимости от поставленной задачи, «Прибой» сможет брать на борт до 500 бойцов с оружием или до полусотни боевых бронированных машин. Размеры доковой камеры позволяют перевозить до 5-6 десантных катеров существующих типов. На полетной и ангарной палубах будут размещены 16 вертолетов разных моделей. Поддержку десанта планируется возложить на Ка-52К, тогда как транспортные и иные задачи будут решаться машинами семейства Ка-29.
В 2015 году утверждалось, что строительство головного «Прибоя» может стартовать уже в 2016-м. Тем не менее, позже командование флота огласило иные планы. В соответствии с утвержденным графиком строительства, работы по новым УДК можно было начать не ранее 2018 года. Таким образом, гипотетическое принятие новых десантных кораблей-вертолетоносцев смещалось на несколько лет. В дальнейшем возможное строительство «Прибоев» несколько раз упоминалось в разных заявлениях, но промышленность пока не получила реальный заказ.
По состоянию на август 2018 года какие-либо поводы для оптимизма в контексте кораблей-вертолетоносцев по-прежнему отсутствуют. Официальные лица не отрицают их необходимость, а промышленность готова предложить реальные проекты подобных кораблей. Однако пожелания одной стороны и предложение другой пока не сходятся и не дают результат в виде контракта и настоящего строительства корабля. Как недавно сообщало РИА Новости, министерство обороны пока не определилось со своей позицией и потому не готово размещать заказ.
Неоднозначные перспективы
Значение вертолетов для военно-морского флота очевидно, и его понимание приводит к известным последствиям. Все отечественные корабли основных классов – как находящиеся в строю, так и строящиеся или разрабатываемые – имеют ангары и взлетные площадки для обеспечения работы вертолетов. Свой собственный вертолет позволяет кораблю эффективнее наблюдать за окружающим пространством, атаковать некоторые цели или перевозить необходимые грузы.
Одновременно с этим пока не планируется строительство кораблей, одной из главных задач которых станет обеспечение деятельности вертолетов. Пока подобные корабли существуют только в виде проектов, причем лишь в одной сфере. На данный момент возможность несения большого количества вертолетов считают необходимой только для универсальных десантных кораблей, тогда как другим классам приходится обходиться одним-двумя летательными аппаратами. При этом строительство новых УДК с вертолетной группой пока не начиналось и, похоже, даже не планируется.
В итоге складывается специфическая ситуация. Флот нуждается в новых кораблях, промышленность готова их построить, но реальный заказ отсутствует. Более того, продолжается обсуждение вопроса необходимости таких кораблей. Нетрудно заметить, что схожие процессы имеют место в контексте строительства перспективного авианосца. Минобороны продолжает изучать вопросы строительства таких кораблей, а промышленность уже имеет несколько предложений, которые, однако, пока остаются не у дел.
В целом, текущая ситуация с вертолетоносцами напоминает события вокруг гипотетического строительства нового авианосца. О необходимости такого корабля заговорили достаточно давно, но строительство пока не начиналось. Более того, по тем или иным причинам его постоянно откладывают. Согласно последним сообщениям, будущий авианосец может быть заложен в начале двадцатых годов.
По всей видимости, в сфере авианосного флота, оснащенного вертолетами, в ближайшие годы будет сохраняться существующая ситуация. Вертолеты в количестве одной или двух единиц будут использоваться на кораблях основных классов, но специализированные их носители либо универсальные корабли строить пока не планируется. Впрочем, по данным прессы, военное ведомство занимается изучением этого вопроса. Если командование сделает выводы о необходимости таких кораблей – появятся соответствующие заказы. Однако пока никто не может сказать, когда это произойдет.
По материалам сайтов:
http://interfax.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://5-tv.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://vz.ru/
Обмен мнениями
20 августа информагентство «Интерфакс» опубликовало новое интервью с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Основной темой беседы с министром стала деятельность оборонно-промышленного комплекса, его успехи, планы и перспективы новых разработок. Вместе с другими сферами было затронуто военное кораблестроение, в том числе перспективы кораблей с авиационной группой на борту.
Отвечая на вопрос о планах по строительству авианесущих кораблей, Д. Мантуров указал, что будущее строительство авианосца сейчас обсуждается. Что касается вертолетоносцев, то в этой области дело обстоит немного иначе. По словам министра, командование и промышленность не планируют строить вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова». В то же время, винтокрылые машины должны присутствовать на борту кораблей разных классов. К примеру, группа вертолетов обязательно должна присутствовать на авианосце. Кроме того, такая техника может использоваться на десантных кораблях в качестве одного из средств доставки бойцов на берег.
Буквально через пару часов после публикации интервью с Д. Мантуровым в отечественных средствах массовой информации появились новые сведения. Следующее сообщение на тему вертолетоносцев опубликовало РИА Новости. Информагентство напомнило, что ранее появились новости об отказе от строительства вертолетоносцев. В связи с этим оно получило комментарий от высокопоставленного источника в судостроении.
Неназванный источник рассказал, что окончательное решение по строительству вертолетоносцев для российского военно-морского флота все еще не принято. Этот вопрос остается открытым. Министерство обороны еще не определилось со своей позицией. При этом источник РИА Новости не стал приводить какие-либо дополнительные сведения о перспективах отечественного военного кораблестроения.
На следующий день, 21 августа, в прессе появились новые сообщения о строительстве кораблей с возможностью несения вертолетов. Как пишет ТАСС, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов о существующем проекте перспективного универсального десантного корабля. ОСК готова предложить военному ведомству новый УДК, сочетающий в себе несколько функций и способный решать целый ряд основных задач.
На борту УДК могут присутствовать различные десантно-высадочные средства. В частности, для доставки бойцов к берегу или перевозки грузов могут использоваться вертолеты. По словам А. Рахманова, перспективный корабль может использоваться не только в военных целях. Он сможет перевозить гуманитарные грузы, выполнять функции плавучего госпиталя, а также способен взять на себя роль средства эвакуации специалистов нефтедобывающей промышленности.
Руководитель ОСК не стал уточнять сроки появления подобного корабля. Он отметил, что решение этого вопроса полностью зависит от министерства обороны. В то же время, по его словам, «что-то будет».
Исторический вопрос
Сразу после публикации интервью с главой Минпромторга в отечественных средствах массовой информации появилось множество статей с громкими заголовками. В них утверждалось, что Россия отказывается от строительства вертолетоносцев, а кроме того, приводились разные предположения о причинах и последствиях такого решения. Естественно, такие оценки и прогнозы основывались не только на объективных данных, но и на позициях изданий.
Все же необходимо отметить, что Д. Мантуров в своем интервью не рассказал ничего нового. По его словам, в настоящее время в планах промышленности и Минобороны отсутствует строительство вертолетоносцев «в чистом понимании этого слова». В это нет ничего удивительного. В истории советского и российского военно-морского флота было всего два специализированных корабля-вертолетоносца, основным «вооружением» которых являлись винтокрылые машины.
В конце шестидесятых годов ВМФ СССР получил два крейсера противолодочной обороны проекта 1123 «Кондор». Изначально планировалось строительство серии из 12 кораблей, но ограничились лишь двумя. Корабли «Москва» и «Ленинград» несли различное ракетное и торпедное вооружение для поражения подводных лодок. При этом главным средством поиска и поражения субмарин вероятного противника являлись 14 вертолетов Ка-25.
Служба пары «Кондоров» продолжалась до начала девяностых годов. В 1991-м из состава флота вывели «Ленинград». Вскоре корабль отправили в отстой. «Москва» оставалась в строю дольше, до 1996 года. Корабли были разукомплектованы и проданы Индии для разделки на металл.
С тех пор «чистые» вертолетоносцы в российском флоте отсутствуют. В то же время, большое количество кораблей разных классов и рангов имеет кормовую посадочную площадку и ангар, при помощи которых могут эксплуатировать вертолетную технику. В их случае вертолеты разного назначения являются дополнительным средством для решения определенных задач. С помощью вертолетов палубного базирования осуществляется наблюдение за обстановкой, обнаружение надводных и подводных объектов, а также поиск и спасение пострадавших.
Ситуация с вертолетоносным флотом могла измениться несколько лет назад. В 2014-15 годах ожидалась сдача пары универсальных десантных кораблей типа Mistral французской постройки. Согласно проекту, такие корабли для ВМФ России могли бы нести 30 вертолетов разного назначения. Их предполагалось укомплектовать как ударными, так и многоцелевыми машинами. Подобная авиагруппа предназначалась для доставки десанта на берег и оказания поддержки при высадке.
Осенью 2014 года официальный Париж отказался от выполнения условий подписанного контракта. После длительных обсуждений на самом высоком уровне было решено разорвать договор; при этом Франция, не передавшая заказчику корабли, была вынуждена вернуть деньги и заняться поиском нового покупателя. Главным результатом этой ситуации стало то, что российский флот так и не получил корабли, способные нести большое количество вертолетов.
Проект для будущего
Глава Минпромторга утверждает, что «чистые» вертолетоносцы в планах отсутствуют. При этом он напомнил о необходимости наличия вертолетов на кораблях других классов. Впрочем, точные данные о строительстве подобных кораблей не приводились. Тема вертолетоносного флота фактически была затронута вскользь, однако спровоцировала довольно активное обсуждение.
Тему дальнейшего развития корабельной группировки на следующий день поднял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он напомнил о существовании перспективного проекта универсального десантного корабля, на котором планируется разместить определенное количество вертолетов. Проект уже существует, но его реальные перспективы зависят исключительно от потенциального заказчика в лице российского министра обороны.
Следует напомнить, что концепция УДК не является новинкой для российских судостроителей. Первый отечественный проект подобного корабля был разработан еще в восьмидесятых годах, но распад Советского Союза привел к отмене строительства. В дальнейшем интерес к десантным кораблям резко сократился, вследствие чего УДК оказались почти забытыми. Ситуация изменилась лишь в начале текущего десятилетия, что вскоре привело к появлению заказа на «Мистрали».
Отказавшись от передачи построенных кораблей, Франция подстегнула разработку российских проектов. Уже в 2015 году на международном военно-техническом форуме «Армия» впервые был представлен макет универсального десантного корабля с шифром «Прибой». Его создало Невское проектно-конструкторское бюро, имеющее большой опыт в деле разработки надводных кораблей, в том числе десантных.
Проект «Прибой» предусматривает строительство корабля водоизмещением порядка 24 тыс.т при длине около 200 м. Корабль должен иметь крупную полетную палубу с асимметрично расположенной надстройкой. Основные объемы для размещения десанта и техники помещаются внутри корпуса. При этом в носовой части корабля предусматривается аппарель, похожая на оснащение отечественных БДК, а в корме предлагается разместить доковую камеру для работы с катерами. Собственное вооружение корабля должно включать артиллерийские и зенитные системы.
В зависимости от поставленной задачи, «Прибой» сможет брать на борт до 500 бойцов с оружием или до полусотни боевых бронированных машин. Размеры доковой камеры позволяют перевозить до 5-6 десантных катеров существующих типов. На полетной и ангарной палубах будут размещены 16 вертолетов разных моделей. Поддержку десанта планируется возложить на Ка-52К, тогда как транспортные и иные задачи будут решаться машинами семейства Ка-29.
В 2015 году утверждалось, что строительство головного «Прибоя» может стартовать уже в 2016-м. Тем не менее, позже командование флота огласило иные планы. В соответствии с утвержденным графиком строительства, работы по новым УДК можно было начать не ранее 2018 года. Таким образом, гипотетическое принятие новых десантных кораблей-вертолетоносцев смещалось на несколько лет. В дальнейшем возможное строительство «Прибоев» несколько раз упоминалось в разных заявлениях, но промышленность пока не получила реальный заказ.
По состоянию на август 2018 года какие-либо поводы для оптимизма в контексте кораблей-вертолетоносцев по-прежнему отсутствуют. Официальные лица не отрицают их необходимость, а промышленность готова предложить реальные проекты подобных кораблей. Однако пожелания одной стороны и предложение другой пока не сходятся и не дают результат в виде контракта и настоящего строительства корабля. Как недавно сообщало РИА Новости, министерство обороны пока не определилось со своей позицией и потому не готово размещать заказ.
Неоднозначные перспективы
Значение вертолетов для военно-морского флота очевидно, и его понимание приводит к известным последствиям. Все отечественные корабли основных классов – как находящиеся в строю, так и строящиеся или разрабатываемые – имеют ангары и взлетные площадки для обеспечения работы вертолетов. Свой собственный вертолет позволяет кораблю эффективнее наблюдать за окружающим пространством, атаковать некоторые цели или перевозить необходимые грузы.
Одновременно с этим пока не планируется строительство кораблей, одной из главных задач которых станет обеспечение деятельности вертолетов. Пока подобные корабли существуют только в виде проектов, причем лишь в одной сфере. На данный момент возможность несения большого количества вертолетов считают необходимой только для универсальных десантных кораблей, тогда как другим классам приходится обходиться одним-двумя летательными аппаратами. При этом строительство новых УДК с вертолетной группой пока не начиналось и, похоже, даже не планируется.
В итоге складывается специфическая ситуация. Флот нуждается в новых кораблях, промышленность готова их построить, но реальный заказ отсутствует. Более того, продолжается обсуждение вопроса необходимости таких кораблей. Нетрудно заметить, что схожие процессы имеют место в контексте строительства перспективного авианосца. Минобороны продолжает изучать вопросы строительства таких кораблей, а промышленность уже имеет несколько предложений, которые, однако, пока остаются не у дел.
В целом, текущая ситуация с вертолетоносцами напоминает события вокруг гипотетического строительства нового авианосца. О необходимости такого корабля заговорили достаточно давно, но строительство пока не начиналось. Более того, по тем или иным причинам его постоянно откладывают. Согласно последним сообщениям, будущий авианосец может быть заложен в начале двадцатых годов.
По всей видимости, в сфере авианосного флота, оснащенного вертолетами, в ближайшие годы будет сохраняться существующая ситуация. Вертолеты в количестве одной или двух единиц будут использоваться на кораблях основных классов, но специализированные их носители либо универсальные корабли строить пока не планируется. Впрочем, по данным прессы, военное ведомство занимается изучением этого вопроса. Если командование сделает выводы о необходимости таких кораблей – появятся соответствующие заказы. Однако пока никто не может сказать, когда это произойдет.
По материалам сайтов:
http://interfax.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://5-tv.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://vz.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter