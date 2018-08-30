Отразили и победили. ВМС Украины провели "масштабные" учения

Украинские Военно-морские силы провели очередной этап "масштабных" учений на черноморском побережье и в акватории Черного моря. Командно-штабные "Шторм-2018" стартовали во вторник, сообщается на сайте пресс-центра ВМС Украины.Согласно сообщению пресс-центра, задачей проходящих учений является отработка обороны черноморского побережья от нападения "агрессора". Учения проводятся совместно с украинскими правоохранителями. В ходе сегодняшнего этапа учений "корабельные и катерные тактические группы" украинского флота выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, а также были проведены "минно-заградительные и поисково-спасательные" действия, охрана и оборона пунктов базирования. Кроме этого, как заявляется в сообщении, подразделения морской пехоты ВМСУ осуществили высадку морского тактического десанта и осуществили противодесантные действия.В сообщении указывается, что в ходе учений применялась авиация, которая в силу поставленных ей задач, проводила авиационную разведку, обнаруживала и уничтожала объекты", а также боролась со средствами воздушного нападения противника.Участвовавшие в учениях подразделения сухопутных войск ВСУ осуществили "прикрытие участков государственной границы и охрану автомобильных мостов".