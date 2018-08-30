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Отразили и победили. ВМС Украины провели "масштабные" учения

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Украинские Военно-морские силы провели очередной этап "масштабных" учений на черноморском побережье и в акватории Черного моря. Командно-штабные "Шторм-2018" стартовали во вторник, сообщается на сайте пресс-центра ВМС Украины.

Отразили и победили. ВМС Украины провели "масштабные" учения


Согласно сообщению пресс-центра, задачей проходящих учений является отработка обороны черноморского побережья от нападения "агрессора". Учения проводятся совместно с украинскими правоохранителями. В ходе сегодняшнего этапа учений "корабельные и катерные тактические группы" украинского флота выполнили боевые стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, а также были проведены "минно-заградительные и поисково-спасательные" действия, охрана и оборона пунктов базирования. Кроме этого, как заявляется в сообщении, подразделения морской пехоты ВМСУ осуществили высадку морского тактического десанта и осуществили противодесантные действия.


В сообщении указывается, что в ходе учений применялась авиация, которая в силу поставленных ей задач, проводила авиационную разведку, обнаруживала и уничтожала объекты", а также боролась со средствами воздушного нападения противника.

Участвовавшие в учениях подразделения сухопутных войск ВСУ осуществили "прикрытие участков государственной границы и охрану автомобильных мостов".
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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16 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:48
    +4
    Насколько далеко их нанокрейсера имели смелость отойти от пирса? ?? belay
    1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:00
      +2
      На 12-мильную зону)) А дальше орудуют злые русские laughing
    2. Alex777 Онлайн
      Alex777 Сегодня, 17:07
      +1
      Стая блох... bully
      1. Аристарх Людвигович Онлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 17:13
        +1
        Цитата: Alex777
        Стая блох...

        Они маленькие, потому что вода холодная...
  2. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 16:50
    +3
    Название то какое- шторм))) и столько пафоса для атаки катеров на агрессора)))
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:11
      +1
      Ну или "трезубец Посейдона"!
  3. Аристарх Людвигович Онлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 16:50
    +3
    Я так понимаю, количества адмиралов на украине хватит на 5 сбалансированых флотов Норвегии, Швеции, Дании....
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:14
      +1
      Всё правильно, на каждую моторку по адмиралу чтобы ворог забоялся! laughing
  4. Глушь Офлайн
    Глушь Сегодня, 16:50
    +3
    Красиво плывут.... Во-о-н та группа в полосатых купальниках. laughing
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:18
      0
      Как можно кошек сравнивать с великими шумерскими Хероями. laughing
  5. ded100 Офлайн
    ded100 Сегодня, 16:52
    +3
    Масштабные учения во как только какой масштаб не уточнили! wassat
    1. Сибирский цирюльник Офлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 17:05
      +3
      Цитата: ded100
      Масштабные учения во как только какой масштаб не уточнили! wassat

      1:43
  6. Smac111 Офлайн
    Smac111 Сегодня, 16:54
    +2
    Ну прям гярои. Не потопли бы.
  7. Ширмач Онлайн
    Ширмач Сегодня, 16:54
    +1
    Эх окраина ,уж не смешили бы мир и так от вас уже все отмахиваются..
  8. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 17:05
    0
    "Охрана водного района
    слова с листа глядят на нас,
    а сколько сот ночей бессонных
    за ними кроется сейчас..."
    Ну далее по тексту...
    Пусть учатся, тренируются. Не все там кастрюлеголовые. Может быть с этими пацанами нам плечо к плечу стоять придётся.
  9. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 17:19
    0
    Хорошее название для учений - "Буря в стакане" wassat И масштабно, и компактно! wink