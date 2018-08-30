Эксперт: «Армату» не прожечь ядовитой слюной завистников
Еженедельник Звезда попросил известного российского эксперта Михаила Тимошенко прокомментировать статью обозревателя журнала National Interest Дейва Маджумдара, заявившего, что Т-14 ничего особенного из себя не представляет, и нет никакого смысла в его серийном производстве… Русские и так отлично справляются со своими устаревшими Т-72.
По словам Тимошенко, он удивлен тем упорством, с которым американцы пытаются утопить новый Т-14. Это при том, что ни одна страна еще не смогла полноценно реализовать концепцию танка с необитаемой башней.
Сравнивать же «Армату» с Т-72 абсолютно непрофессионально – это танк нового поколения и его применение будет существенно отличаться от всего того, что военные наблюдали ранее. Для Т-14 можно разрабатывать новые, «эксклюзивные» методы ведения боя. Об этом американские «специалисты», видимо, не подумали, отметил он.
К тому же поражает, как западные эксперты умудрились рассмотреть все недостатка «Арматы». Ведь машина, представленная на форуме «Армия-2018» – только тестовый образец танка Т-14, и многие его элементы до сих пор засекречены. Естественно, он был отгорожен от посетителей для сохранения гостайны. И уж тем более внутрь машины никого не пускали, пояснил Тимошенко.
Однако в западных специализированных изданиях уже появились обзоры танка изнутри. Они, конечно же, не соответствуют реальности и ставят под сомнение компетентность их авторов, сказал он.
Но они зря стараются – броню Т-14 невозможно прожечь ни зарядами, ни, тем более, ядовитой слюной завистников, заключил он.
По словам Тимошенко, он удивлен тем упорством, с которым американцы пытаются утопить новый Т-14. Это при том, что ни одна страна еще не смогла полноценно реализовать концепцию танка с необитаемой башней.
Сравнивать же «Армату» с Т-72 абсолютно непрофессионально – это танк нового поколения и его применение будет существенно отличаться от всего того, что военные наблюдали ранее. Для Т-14 можно разрабатывать новые, «эксклюзивные» методы ведения боя. Об этом американские «специалисты», видимо, не подумали, отметил он.
К тому же поражает, как западные эксперты умудрились рассмотреть все недостатка «Арматы». Ведь машина, представленная на форуме «Армия-2018» – только тестовый образец танка Т-14, и многие его элементы до сих пор засекречены. Естественно, он был отгорожен от посетителей для сохранения гостайны. И уж тем более внутрь машины никого не пускали, пояснил Тимошенко.
Однако в западных специализированных изданиях уже появились обзоры танка изнутри. Они, конечно же, не соответствуют реальности и ставят под сомнение компетентность их авторов, сказал он.
Мне кажется, это от зависти… Американцы готовы написать любую гадость, лишь бы только принизить возможности российского вооружения,добавил эксперт.
Но они зря стараются – броню Т-14 невозможно прожечь ни зарядами, ни, тем более, ядовитой слюной завистников, заключил он.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter