Эксперт: «Армату» не прожечь ядовитой слюной завистников

Мне кажется, это от зависти… Американцы готовы написать любую гадость, лишь бы только принизить возможности российского вооружения,

Еженедельник Звезда попросил известного российского эксперта Михаила Тимошенко прокомментировать статью обозревателя журнала National Interest Дейва Маджумдара, заявившего, что Т-14 ничего особенного из себя не представляет, и нет никакого смысла в его серийном производстве… Русские и так отлично справляются со своими устаревшими Т-72.По словам Тимошенко, он удивлен тем упорством, с которым американцы пытаются утопить новый Т-14. Это при том, что ни одна страна еще не смогла полноценно реализовать концепцию танка с необитаемой башней.Сравнивать же «Армату» с Т-72 абсолютно непрофессионально – это танк нового поколения и его применение будет существенно отличаться от всего того, что военные наблюдали ранее. Для Т-14 можно разрабатывать новые, «эксклюзивные» методы ведения боя. Об этом американские «специалисты», видимо, не подумали, отметил он.К тому же поражает, как западные эксперты умудрились рассмотреть все недостатка «Арматы». Ведь машина, представленная на форуме «Армия-2018» – только тестовый образец танка Т-14, и многие его элементы до сих пор засекречены. Естественно, он был отгорожен от посетителей для сохранения гостайны. И уж тем более внутрь машины никого не пускали, пояснил Тимошенко.Однако в западных специализированных изданиях уже появились обзоры танка изнутри. Они, конечно же, не соответствуют реальности и ставят под сомнение компетентность их авторов, сказал он.добавил эксперт.Но они зря стараются – броню Т-14 невозможно прожечь ни зарядами, ни, тем более, ядовитой слюной завистников, заключил он.