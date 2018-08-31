Новости

Возглавляя рейтинги: почему Путин пользуется бешеной популярностью в мире?

15
Как отечественные, так и зарубежные издания неоднократно называли российского президента одним из самых влиятельных политиков в мире, что обуславливается, в первую очередь, его умением проводить грамотную внутреннюю и внешнюю политику, а также не поддаваться никаким провокациям извне.

Накануне австрийское издание Der Standard опубликовало статью, в которой названы главные причины, почему Владимир Путин пользуется большой популярностью на Западе. Первая – это поддержка политиком традиционных ценностей, в частности, представления о семье и мужественности. В публикации отмечается, что на фоне всеобъемлющего хаоса, в который погружают мир остальные деятели, желание Путина навести порядок выглядит куда более целесообразнее и правильнее.




Следующим моментом, который подкупает общественность, является достаточно жесткая позиция российского президента касаемо так называемой гегемонии западной элиты в различных сферах. Если уж, например, США наряду с другими странами решили легализовывать однополые браки, то зачем заниматься пропагандой всего этого?

Примерно такая же ситуация обстоит и с диктатом доллара, на который США подсадили весь мир. Владимир Путин, по словам австрийских публицистов, не поддерживает господство зеленой валюты на мировом рынке, именно поэтому Россия и ее партнеры планируют перейти на национальные валюты, а также криптовалюты.

И, наконец, газета акцентирует внимание на личностных качествах российского политика:
«Очень симпатичный человек, обладающий самоиронией, и остроумный, но при этом скромный».



Рассуждая о публичном образе Путина и вспоминая его фотографии с рыбалки, журналисты отмечают, что он предстает перед публикой в качестве «матерого туриста и атлета».

Стоит отметить, что Австрия входит в число европейских стран, которые выстраивают с Россией конструктивный и дружественный диалог. В то время как западный истеблишмент разговаривает с партнерами на языке санкций, наша страна предлагает взаимовыгодное сотрудничество, что не может не подкупать.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
https://image.ibb.co/c8AeyU/1499683760.jpg
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

15 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 10:05
    -1
    Но айфоныч точно вам не нужен !
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 10:06
      -7
      Я такого же мнения, Путин - молодец.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 10:08
        +3
        Цитата: maxim947
        Но айфоныч точно вам не нужен !

        Хочешь купить? Бери даром.
        1. Комментарий был удален.
        2. Николай Николаевич Офлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 10:32
          0
          Стоит отметить, что Австрия входит в число европейских стран, которые выстраивают с Россией конструктивный и дружественный диалог.
          Ну понятно, а то у меня сначала сложилось впечатление, что статья написана партией ЕР...
      2. AUL Онлайн
        AUL Сегодня, 10:14
        +4
        Не знаю, как там во "всем мире", но в своей стране он давно уже "бешеной популярностью" не пользуется. Все эти вопли о популярности исходят только от штатных клакеров.
        PS И, если фоткаешься со спиннингом - научился бы, хотя бы, правильно его держать! А то даже неловко смотреть.
      3. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:14
        +8
        ВВП заметная фигура, сие факт. Как и где к нему относятся ..... по барабану, важно как он относится и что делает для наших людей, страны в целом.
        1. Dashout Офлайн
          Dashout Сегодня, 10:18
          +1
          Цитата: rocket757
          ВВП заметная фигура, сие факт. Как и где к нему относятся ..... по барабану, важно как он относится и что делает для наших людей, страны в целом.

          Согласен! Это факт! Но нельзя и не признать, что с защитой Медведева и Кудрина по пенсионной реформе он здорово обгадился... не знаю, лично я от него такого не ожидал...
    2. BecmepH Онлайн
      BecmepH Сегодня, 10:08
      +3
      Цитата: ФЕОДОР
      Но айфоныч точно вам не нужен !

      Свежая кровь нам нужна
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 10:33
        0
        Возглавляя рейтинги: почему Путин пользуется бешеной популярностью в мире?
        дак народ там лучше видимо,не то что мы,не повезло Путину с народом...
  2. Peter Smith Офлайн
    Peter Smith Сегодня, 10:11
    +2
    Дорога ему в Австрию. Раз они его любят. Там он точно нужнее
  3. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 10:12
    +3
    Ну так уже 18 лет вместо создание промышленности и мощной экономики по типу Китая, торгует энергоресурсами.. Естественно Европа будет его за это уважать - конкуренции нет, газ есть
  4. Million Онлайн
    Million Сегодня, 10:16
    +1
    Пусть мир заберет его себе.Вместе со всей компанией
  5. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 10:16
    +2
    Я думаю, тут тонкая игра пропагандистской машины на западе- "враг" должен быть на виду постоянно и постоянно привлекать внимание. Если писать только плохое, то это со временем просто "приедается" и люди перестают интересоваться человеком... типа:ну- негодяй, ну и что? ну все об этом знают, ну сделал еще что-то плохое, он же негодяй по другому не может..." Поэтому и создается "привлекательный", "интересный" обывателю образ врага.... Правда это "дутый" образ, на самом деле, не имеющий ничего общего с оригиналом... и не стоит об этом забывать и самим гражданам России....чтобы не разочаровываться, потом... wink
  6. Комментарий был удален.
  7. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 10:21
    +4
    Плавная трансформация в Горбачева - бешеная популярность за рубежом и ниже плинтуса на родине.
  8. Rostislav Онлайн
    Rostislav Сегодня, 10:27
    +2
    Все так, только пассаж о "грамотной внутренней политике" заставил напрячься.