Как отечественные, так и зарубежные издания неоднократно называли российского президента одним из самых влиятельных политиков в мире, что обуславливается, в первую очередь, его умением проводить грамотную внутреннюю и внешнюю политику, а также не поддаваться никаким провокациям извне.Накануне австрийское издание Der Standard опубликовало статью, в которой названы главные причины, почему Владимир Путин пользуется большой популярностью на Западе. Первая – это поддержка политиком традиционных ценностей, в частности, представления о семье и мужественности. В публикации отмечается, что на фоне всеобъемлющего хаоса, в который погружают мир остальные деятели, желание Путина навести порядок выглядит куда более целесообразнее и правильнее.Следующим моментом, который подкупает общественность, является достаточно жесткая позиция российского президента касаемо так называемой гегемонии западной элиты в различных сферах. Если уж, например, США наряду с другими странами решили легализовывать однополые браки, то зачем заниматься пропагандой всего этого?Примерно такая же ситуация обстоит и с диктатом доллара, на который США подсадили весь мир. Владимир Путин, по словам австрийских публицистов, не поддерживает господство зеленой валюты на мировом рынке, именно поэтому Россия и ее партнеры планируют перейти на национальные валюты, а также криптовалюты.И, наконец, газета акцентирует внимание на личностных качествах российского политика:«Очень симпатичный человек, обладающий самоиронией, и остроумный, но при этом скромный».Рассуждая о публичном образе Путина и вспоминая его фотографии с рыбалки, журналисты отмечают, что он предстает перед публикой в качестве «матерого туриста и атлета».Стоит отметить, что Австрия входит в число европейских стран, которые выстраивают с Россией конструктивный и дружественный диалог. В то время как западный истеблишмент разговаривает с партнерами на языке санкций, наша страна предлагает взаимовыгодное сотрудничество, что не может не подкупать.