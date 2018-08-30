МИД Сирии: США в военном плане проиграли в САР и теперь в бешенстве

За этими «Белыми касками» стоят западные спецслужбы, британские. Они ими руководят, дают им средства. По нашим данным, недавно они похитили 44 ребёнка в Идлибе. И всё это для очередной инсценировки химической атаки. Кроме постановок и беспочвенных обвинений на фоне собственных преступлений за ними нет ничего.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым прокомментировал ситуацию в САР. По словам Муаллема, Соединённые Штаты Америки проиграли в Сирии в военном плане, они в бешенстве, и теперь силятся принять меры, чтобы хоть как-то оправдаться и попытаться снова ослабить Дамаск.Валид Муаллем отметил, что Вашингтон теперь пытается эксплуатировать тему беженцев. Глава МИД Сирии отметил, что США занимаются нагнетанием обстановки с целью не допустить возвращение беженцев в свои дома. Валид Муаллем добавил, что США мешают нормальному ведению политических процессов на освобождённых от боевиков территориях САР.Глава МИД Сирии напомнил США о том, как западные политики раздували фейки «Белых касок» о якобы совершении САА химических атак. Также Валид Муаллем в ходе пресс-конференции добавил, что «Белые каски» занялись теперь ещё и похищениями людей в САР.Министр иностранных дел Сирии:Напомним, что ранее в Минобороны РФ отметили, что вновь объявившиеся в Сирии «эвакуированные» «Белые каски» уже завезли баллоны с хлором на территорию, не контролируемую САА, для осуществления новой провокации.