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МИД Сирии: США в военном плане проиграли в САР и теперь в бешенстве

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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым прокомментировал ситуацию в САР. По словам Муаллема, Соединённые Штаты Америки проиграли в Сирии в военном плане, они в бешенстве, и теперь силятся принять меры, чтобы хоть как-то оправдаться и попытаться снова ослабить Дамаск.



Валид Муаллем отметил, что Вашингтон теперь пытается эксплуатировать тему беженцев. Глава МИД Сирии отметил, что США занимаются нагнетанием обстановки с целью не допустить возвращение беженцев в свои дома. Валид Муаллем добавил, что США мешают нормальному ведению политических процессов на освобождённых от боевиков территориях САР.


Глава МИД Сирии напомнил США о том, как западные политики раздували фейки «Белых касок» о якобы совершении САА химических атак. Также Валид Муаллем в ходе пресс-конференции добавил, что «Белые каски» занялись теперь ещё и похищениями людей в САР.

Министр иностранных дел Сирии:
За этими «Белыми касками» стоят западные спецслужбы, британские. Они ими руководят, дают им средства. По нашим данным, недавно они похитили 44 ребёнка в Идлибе. И всё это для очередной инсценировки химической атаки. Кроме постановок и беспочвенных обвинений на фоне собственных преступлений за ними нет ничего.


Напомним, что ранее в Минобороны РФ отметили, что вновь объявившиеся в Сирии «эвакуированные» «Белые каски» уже завезли баллоны с хлором на территорию, не контролируемую САА, для осуществления новой провокации.
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29 комментариев
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  1. Ширмач Офлайн
    Ширмач Сегодня, 17:47
    +4
    Все верно Асада ..США теряют свои позиции в мировой политике ..Русские опять им все карты спутали ,на счет мирового господства..!
    Стоим насмерть мужики .. soldier
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 18:25
      +5
      Вопрос Идлибского перезрел.Этот гадюшник пора прихлопнуть.
      1. Dashout Офлайн
        Dashout Сегодня, 18:52
        +4
        Все верно! Удачи нашим ребятам и сирийцам!
  2. друг зверей Онлайн
    друг зверей Сегодня, 17:47
    0
    Рановато сирийский дипломат разошелся. Протурецкие и проамериканские боевики контролируют значительную часть территории страны.
    1. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 17:55
      +6
      Цитата: друг зверей
      значительные территории страны.

      Значительные это сколько? Слова стоит подкреплять а не просто звуки выдавать.Вот вам для наглядности...

      https://syria.liveuamap.com/
      1. друг зверей Онлайн
        друг зверей Сегодня, 17:59
        +1
        Как это противоречит слову "значительные"? Спасибо, что подкрепили мои слова наглядно.
      2. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 18:31
        +2
        Менее 30%. Ну в принципе немало, с другой страны на территрриях боевиков абсолютно нет крупных городов, а населения там на данный момент проживает меньше 7(!)% от общесирийского. Короче с кукишем и турки и матрасы, а бабахов ждёт ожидаемая утилизация.
        1. AwaZ Офлайн
          AwaZ Сегодня, 19:08
          +1
          но Сармат Саныч, там находится большая часть запасов нефти и газа Сирии. Да и те поля что успели отбить сирийцы , находятся в непосредственной близости к силам, которые контролируются западными и еврейскими спецслужбами. Это все чревато терактами и провокациями...
          1. Теренин Онлайн
            Теренин Сегодня, 20:04
            0
            Это все чревато терактами и провокациями...

            Ну, правильно, лет так через 10 можно будет сказать, что в Сирии в больших городах, на вокзалах пьяных много. Мы помним, какая обстановка была в начале 2015 года
  3. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 18:02
    +2
    Согласен с МИД Сирии.
  4. shans2 Офлайн
    shans2 Сегодня, 18:08
    +2
    Соросклинтоиды нефть в Сирии потеряли... и теряют в Ираке, Ливии, вместе с своими наемниками и спецназом под разными названиями, от алькаеды до ИГ... а для них жить по средствам, это хуже смерти...
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:32
      +1
      Перестрелять нужно всех до одного эти "белые каски"!!! Неужели спецов нет?! am
      1. Теренин Онлайн
        Теренин Сегодня, 19:46
        0
        Цитата: Black Sniper
        Перестрелять нужно всех до одного эти "белые каски"!!! Неужели спецов нет?! am

        Зачем стрелять? Неосторожное обращение с ОВ (хлором!) yes
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 18:34
      0
      Да мало там нефти. Мало. Ни чего они там не теряли.
  5. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:25
    +1
    США в военном плане проиграли в САР и теперь в бешенстве


    Бешеные звёздно-полосатые хомячки))
    Когда "хехемон" бесится, значит мы всё делаем правильно)
  6. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 18:27
    +2
    Надо было весь текст печатать. Там открыто сказанно,что в случае удара отвечать будут. При этом Лавров тоже впервые на моей памяти угрожал. Все это плохо закончится..Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последствия удара США по правительственным войскам в Сирии будут «самыми тяжелыми».
    По словам Лаврова, перед ракетным ударом США по авиабазе Шайрат в апреле прошлого года, с ним связался госсектретарь США Рекс Тиллерсон и попросил помощи в получении доступа в Хан-Шейхуне, где произошла химическая атака.

    «Мы договорились с Дамаском о том, что такой доступ будет предоставлен. Когда мы передали эту информацию Вашингтону, они сказали: «Спасибо, уже не надо», и тут же ударили по этому аэродрому», - отметил он.

    Министр добавил, что если подобный удар повторится, то последствия будут «самыми тяжелыми».

    «Госпожа Хейли должна понимать, что одно дело — безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое — когда военные — и российские, и американские — имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно, а что нельзя», - сказал он.

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли не исключила новых ударов по Сирии, если не удастся добиться прекращения огня в Восточной Гуте.
  7. ton5a Офлайн
    ton5a Сегодня, 19:22
    -2
    Всё нормально, москва схватывает на лету от своих американских коллег, хочешь народ отвлечь (например от пенсии, которой здохнуть работяге но не видать в будущем) -- нужна небольшая война с победными мотивами!
    1. Koal Онлайн
      Koal Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: ton5a
      Всё нормально, москва схватывает на лету от своих американских коллег, хочешь народ отвлечь (например от пенсии, которой здохнуть работяге но не видать в будущем) -- нужна небольшая война с победными мотивами!

      Вы там в кругах либерастных особо не "окрыляйтесь "..Знаем мы вас балаболов..! negative
    2. milton Онлайн
      milton Сегодня, 20:33
      0
      Вопрос о пенсиях конечно тяжелый,но здесь обсуждают другие темы.Поверьте есть куча форумах, где вы можете применить свое красноречие и найти единомышленников hi
  8. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 19:24
    0
    Провокация от англосаксов в Идлибе будет, а как отреагируют американцы после наших предупреждений и учений в Средиземном море конечно интересно.. Смотря как Трампа будут гнобить, вот только теперь, после наших демонстраций, он может отмазаться, мол, не собираюсь начинать 3-ю Мировую с этими сумасшедшими русскими и не лучше ли нам вообще свалить из Сирии. В первый раз ему было проще, отстрелялся по пустыне и раструбил на весь мир о невиданной победе американского оружия-поднял себе рейтинги, тогда мы пошли ему навстречу, теперь наверное его очередь.
  9. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 19:37
    0
    Помните требования США ? Ассад должен уйти (вернее его должны были повесить или растерзать . как других лидеров Ливии , Ирака и т.д.)
    А КНДР как послало США. laughing .? Вот такие дела "исключительные " вы наши ..
    Мы наш , мы новый мир построим ..Но уже в другом формате !
  10. ton5a Офлайн
    ton5a Сегодня, 19:37
    0
    В принципе война уже неизбежна: в штатах народ так же как и в россии власть достала наплевательским отношением Теперь надо чем то занять людей в этих странах - война лучший способ (наверное такое только путину не по душе, хотя....)
    1. Теренин Онлайн
      Теренин Сегодня, 19:59
      +2
      Цитата: ton5a
      В принципе война уже неизбежна: в штатах народ так же как и в россии власть достала наплевательским отношением Теперь надо чем то занять людей в этих странах - война лучший способ (наверное такое только путину не по душе, хотя....)

      Скажите пожалуйста, а Ваш текст со словами Москва, Путин, Россия ... со строчной буквы - это клавиша западает или принципиально?
      1. ton5a Офлайн
        ton5a Сегодня, 20:08
        0
        штаты тоже надо с большой буквы или вам нет разницы, мне вот нет задачи выделится, война с таким оружием всех сравняет
        1. Теренин Онлайн
          Теренин Сегодня, 20:17
          +1
          Цитата: ton5a
          ... мне вот нет задачи выделится, война с таким оружием всех сравняет

          Понятно. Однако имя своё - Коля, почему то с заглавной буквы winked
          1. ton5a Офлайн
            ton5a Сегодня, 20:29
            0
            Что тебе в имени моём? ( Бог и Друг это другое дело) как же имя моё?, разузнаете, пока война не началась?, потом вам не до того будет ;))
    2. Prjanik Онлайн
      Prjanik Сегодня, 20:04
      0
      Одно дело локальные опосредованные конфликты, они и так никогда не прекращались. Другое дело настоящая война напрямую с участием стран-обладателей ядерного оружия, вот такое уже невозможно, не имеет ни смысла ни пользы ввиду неприемлимости ушерба, а отходящих в мир иной маразматиков к красной кнопке не подпускают.
    3. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:34
      0
      Пойдите лучше отдохните, а то у вас война головного мозга начинается.
  11. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:49
    +1
    Все же интересно,почему именно хлор ,нашли бы фосген,зарин,заман ?
    Дело в том что обвинить Дамаск в использовании хлора против мирных жителей,тоже самое что приписать серной кислоте свойства ОВ нервно-паралитического действия.Хлор применяется в обеззараживании воды ,в металлургии,химии,медицине.Для Сирии уже само использование хлора в промышленности стало преступлением ,во как ?