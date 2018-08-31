Страна иллюзий, доброе утро!

Нет, полимеры не того, полимеры на месте. И завтра мы не умрем, а если и умрем, то не все. И до пенсии некоторые доживут, что тоже будет прикольно.Но речь, слегка приправленная логикой, пойдет совершенно о другом.Итак, мы ждали-ждали, и наконец, дождались! Президент, который будет им еще пять с половиной лет (представляю, сколько он еще наворотит такими темпами), наконец-то снизошел к холопам своим, осчастливив их речью. Да не простой, а…Впрочем, не стоит спешить. Теперь – не стоит. Ибо приехали.Вообще на пенсию стоит особого внимания не обращать. Пенсия – это не главное. Она штука теперь хреново достижимая, и ничего с этим не поделать. Путин же четко сказал: денег нет. На пенсии. На дружка Дерипаску, пусть ограбленного своими же, есть, на тысячи бестолковых в роскошных дворцах ПФР есть, а на пенсии нет.В Советском Союзе, на который ссылался в своей речи Путин, пенсионный возраст не повышали даже после Великой Отечественной войны, с ее страшными потерями.Странное и нелогичное понимание возникает в голове. В России, в 2018 году, через 25 лет после наступления демократии, после окончательного отказа от всего советского, с пенсиями поступили так.Демократия оказалась страшнее Гитлера.Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.И второй вопрос: а ради чего? Хорошо, мы в Советском Союзе жили, учились, работали и умирали за…? За что? Правильно подсказывают «сделанные в СССР», за светлое будущее и победу коммунизма.Владимир Владимирович, сегодня за что? Кто ответит, кто подскажет? За чье светлое будущее? Детей? Ваших? Медведева? Дерипаски? Ротенбергов? Да у них и так все в порядке…За прибавку к пенсии в 1000 рублей? Три бутылки водки в месяц подкинули? Два кило приличной или четыре не очень колбасы? Ух, спасибо…Царский подарок. Точнее, подачка. Депутатам поболее с барского плеча швыранули. Депутатская зарплата теперь почти в 10 раз выше, чем средняя по стране. И к пенсии у слуг народных (что, правда?) есть доплата до 80 тысяч руб.Поэтому один из главных говорунов ни о чем, господин Евгений Федоров, наработавший себе зад как у бегемота за 18 лет думских радений, будет получать пенсию как 8, а может, и как 10 пенсионеров. Этих самых, которые средние по стране.Утешает в ситуации только то, что федоровых, матвиенок и прочих от силы пять-шесть тысяч на всю страну. Выдержим, выкормим господ голосующих. Слуг наших верных…Вообще, получается, слуги верные, судят всех по себе. С необходимой коррекцией. Не знаю, сколько в долларах (просто уверен, что в них) рядовой депутат получает за свой голос от лоббирующих. Соответственно, продажные наши слуги одним махом записали в продажных и своих хозяев. Ибо каков хозяин, таков и слуга.Логично, не правда ли?Потому покупка избирателей на выборы по дешевке сыграла свою отрицательную роль. Вдруг, после публикации проекта пенсионной реформы, полился такой негатив, что чиновники кабмина просто обалдели. И как в рот воды набрали. Говорящие головы на телевидении продолжали отрабатывать полученное бабло, а министры и их присные сидели тихо, как мышки.Господа чиновники просто не ожидали, оказывается, такой реакции. В стране 43,5 миллиона пенсионеров, им пообещали прибавку аж в 1000 рублей в месяц. Это же не деньги, это Деньжищщи!!! За меньшие за кандидатов от ЕР голосовали, а тут вдруг все завозмущались…И никто в Кремле и на Краснопресненской набережной не понял, а чего это холопы (или хозяева слуг народных) вдруг разорались. Ничего себе, ему в месяц литр водки и кило колбасы на халяву прилетело, а они вон чего…Может, подороже стоим реально, уважаемые?Нелогично, да. Молодым, которым до 30, до пенсии далеко, да и ограбить их еще сто раз можно. Тем, кому не сильно за 40, тоже пока побурчат, но и им думать еще рановато. Можно еще лет 10 поматериться пока. И лишь одна группа, те, кому сейчас за 45-55, реально влетает по самые помидоры. Но это не более 10-12 миллионов человек, на них можно вообще плюнуть, как обычно у нас и происходит.Очень логичный расклад, не правда ли? 44 миллионам, которые самые того… активные, по тысчонке, остальным – полный игнор. «Мы вас грабим ради вашего же блага». Да, Дмитрий Анатольевич?Расчет был неплох, но где-то что-то не сработало. То ли футбол не так все любят, то ли охамевшие владельцы нефтяных компаний подпортили всем настроение своей наглостью (конкретно, Сечин), но 90% граждан страны идею не восприняли и благодарить власть на митингах со слезами счастья не рванули.Идиотизм некоторых господ и сударынь преклонного возраста, пытавшихся всем рассказать, как они мечтают дореализоваться в 60 лет на работе, тоже «не зашел». Дураков в России все меньше, равно как верящих Первому каналу и его тупым вбросам.Несмотря на перегретые дуроскопы и зомбоящики, опросы демонстрировали постоянное падение всех рейтингов. Добавляло блеяние министров, пытавшихся хоть как-то разъяснить свои действия. Но так как компетенцией там не пахло, а логику не завезли, то всем дуракам в красивых костюмах, под которыми зашатались кресла, оставалось молиться и уповать на «Да придет Путин!».Ну и вот, Путин пришел. И что?А ничего. Речь была, скажем честно, очень так себе. Ну да, красивый уход от путинских старых обещаний. Дескать, это в ТОМ сроке обещал, а в этом не канает. Ага, кресло то же, Путин тот же, а обещанки другие. Нет, Владимир Владимирович, так сегодня не пойдет. Увы.Вообще Путина уже становится жаль, как человека. «Изя все», как тут не крути и не омолаживай.Действительно, он много поработал, он заслужил в свое время почет и уважение, да что там говорить, были времена, когда по мановению его руки мы пошли бы… Ну, много куда дошли. И много кого голыми руками порвали бы. Факт. Сам был готов пойти по первому зову.А сегодня можем пойти куда? Вон туда, где нас поимеют. Именем Путина, но поимеют. Обидно, конечно, но…Тут понятно, что Владимир Владимирович просто устал. Он уже не пилотирует самолеты, не ездит на танках, не летает со стерхами и не скачет на медведях. Владимир Владимирович спокойно собирает грибы. И показательно, и логично.Давайте признаемся, никого убедить ни в чем Путин не смог. И дело даже не в том, что ему откровенно хреново речь приготовили. Дело в том, что грабеж своего народа и обогащение «своих» олигархов – дело не очень красивое.Ну да, «скостил» женщинам три года. Но эти три года и так просматривались с самого начала, как «отступные». Так что все абсолютно логично и предсказуемо. К сожалению.Единственное, циферки хорошо подкорректировали. Видимо, Путину нести брехню пока опасаются. Потому из уст президента прозвучал дефицит в 1,8 триллиона рублей, а не 3-4, как верещали говорящие головы. И более чем сомнительные данные о росте продолжительности жизни были завуалированы и спрятаны.Все логично.Нелогично выглядят «дырки» в речи президента. Почему так плохо готовили речь Путину? Вот угрожающие цифры о том, что уже в будущем году у нас соотношение плательщиков в ПФР и получателей пенсий будет как 1,2/1.А почему никто не говорит о просто огромных цифрах, получающих «серые» и «черные» зарплаты? Почему Путин молчит о том, что в стране около 26 миллионов человек уклоняются от уплаты? И чем все это вызвано, не работой команды того же Путина?Заставить платить хотя бы половину – и даже не возьмусь рассчитать, сколько миллиардов рублей это принесет. Явно, что несколько сотен.Силуанов тут сказал, что новая реформа обойдется нам в 500 миллиардов рублей. То есть, за грабеж народа народу предстоит заплатить. Роскошно.И логично.И почему президент промолчал о мере, которая давно муссируется? Я о прогрессивном налоге на доходы. Сложно? Нет. Просто затронет «своих». И, наверное, денег принесет мало. Ведь «ошкуривать» придется очень богатых господ. А, как известно, «русские своих не бросают».Еще замечание насчет «экономического роста». Типа, он был и составил аж 1,5%. Но тут стоит очень круто посмотреть, что виной тому, работа наших министерств и ведомств или все-таки рост цен на нефть и газ? Я ставлю на мировые цены, которые нас неслабо так отоварили в этом году.Вот Путин сказал, что россияне не доверяют статистике. А что мы не правильно делаем, не доверяя?Это ж как надо себя не уважать, если такому верить?Вот если говорить о том, что сам Путин говорит о том, во что не верит, стоит сказать о предложении «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу…».Вот как в «Особенностях…»: «Ну вы, блин, даете!». Это ж надо такое придумать! Ну неужели кого-то вся эта чепуха да остановит? Как увольняли, так и будут увольнять. По сокращению, за ненадлежащее исполнение и так далее.Короче, не продумали. Как и все остальное, но тем не менее.Вообще сложилось по итогам странное ощущение. Было видно, что Путин мало того, что текст читал, так еще и не верил в то, что читает. Ну видно это было невооруженным взглядом!Увидел я - увидели более умные люди, которых пока в достатке в стране.Увидели, как оправдывает свои действия Путин и как сам себя нахваливает. Да, обещал, что поднятия пенсионного возраста не будет. Но это было вон когда. В ТО правление. Когда было все плохо, не было социальной защищенности и так далее.А теперь все прекрасно, жизнь хороша и надо поднимать пенсионный возраст, поскольку мы на одном уровне с Германией, Францией и Испанией. И, чтобы завтра жить лучше, чем вчера, просто необходимо работать больше.Нелогично, правда?У меня сложилось мнение, что Путину говорить обо всех этих вещах сложно. И неприятно. Вот еще чуть-чуть, и он скажет, что-то типа того, что его заставили это сделать. Правда, так и виделось. И поверил бы, наверное.Но по сути – благодаря Путину и его команде все стали жить лучше, поэтому надо повысить пенсионный возраст, НДС, акцизы на горючее, цены на ЖКХ.Это логично? Это совершенно не логично.Вот почему вроде бы избранный народом президент Путин с таким же проникновенным видом и голосом не обратился бы к друзьям-олигархам? У многих из которых, если что зарплатки в несколько миллионов рублей. У некоторых в день, у некоторых в месяц.Ведь он же, Путин, за народ! Он сам про это говорил, и не раз. Ну почему не обобрать не рядовых граждан, а наложить лапу на сверхприбыли олигархов?А потому. Потому, что он в первую очередь стоит на страже интересов именно тех, кто получает свои миллиарды на ограблении этих… холопов… электората… Короче, нас с вами.Доброе утро, страна иллюзий. Наверное, пришло время признать, что с иллюзиями в виде доброго и почти вечного президента, радеющего за народ, стоит расстаться. Окончательно и навсегда.Потому что президент этот да, как минимум добр и, наверное, хотел бы действительно приносить пользу своему народу. Но увы, наша действительность такова, что основная его задача – приносить пользу тем, кто реально стоит у власти.Можно даже показать, кому.Дорогие и уважаемые читатели, это не то чтобы основная сверхзадача, но стоит задуматься над всем происходящим. И постепенно выбрасывать розовые очки и почаще выключать Первый канал, рассказывающий нам о том, как мы здорово живем.Просыпайся, страна иллюзий…