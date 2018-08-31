Мнения

Страна иллюзий, доброе утро!

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Нет, полимеры не того, полимеры на месте. И завтра мы не умрем, а если и умрем, то не все. И до пенсии некоторые доживут, что тоже будет прикольно.



Но речь, слегка приправленная логикой, пойдет совершенно о другом.


Итак, мы ждали-ждали, и наконец, дождались! Президент, который будет им еще пять с половиной лет (представляю, сколько он еще наворотит такими темпами), наконец-то снизошел к холопам своим, осчастливив их речью. Да не простой, а…

Впрочем, не стоит спешить. Теперь – не стоит. Ибо приехали.

Вообще на пенсию стоит особого внимания не обращать. Пенсия – это не главное. Она штука теперь хреново достижимая, и ничего с этим не поделать. Путин же четко сказал: денег нет. На пенсии. На дружка Дерипаску, пусть ограбленного своими же, есть, на тысячи бестолковых в роскошных дворцах ПФР есть, а на пенсии нет.

В Советском Союзе, на который ссылался в своей речи Путин, пенсионный возраст не повышали даже после Великой Отечественной войны, с ее страшными потерями.

Странное и нелогичное понимание возникает в голове. В России, в 2018 году, через 25 лет после наступления демократии, после окончательного отказа от всего советского, с пенсиями поступили так.

Демократия оказалась страшнее Гитлера.

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.

И второй вопрос: а ради чего? Хорошо, мы в Советском Союзе жили, учились, работали и умирали за…? За что? Правильно подсказывают «сделанные в СССР», за светлое будущее и победу коммунизма.

Владимир Владимирович, сегодня за что? Кто ответит, кто подскажет? За чье светлое будущее? Детей? Ваших? Медведева? Дерипаски? Ротенбергов? Да у них и так все в порядке…

За прибавку к пенсии в 1000 рублей? Три бутылки водки в месяц подкинули? Два кило приличной или четыре не очень колбасы? Ух, спасибо…

Царский подарок. Точнее, подачка. Депутатам поболее с барского плеча швыранули. Депутатская зарплата теперь почти в 10 раз выше, чем средняя по стране. И к пенсии у слуг народных (что, правда?) есть доплата до 80 тысяч руб.

Поэтому один из главных говорунов ни о чем, господин Евгений Федоров, наработавший себе зад как у бегемота за 18 лет думских радений, будет получать пенсию как 8, а может, и как 10 пенсионеров. Этих самых, которые средние по стране.

Утешает в ситуации только то, что федоровых, матвиенок и прочих от силы пять-шесть тысяч на всю страну. Выдержим, выкормим господ голосующих. Слуг наших верных…

Вообще, получается, слуги верные, судят всех по себе. С необходимой коррекцией. Не знаю, сколько в долларах (просто уверен, что в них) рядовой депутат получает за свой голос от лоббирующих. Соответственно, продажные наши слуги одним махом записали в продажных и своих хозяев. Ибо каков хозяин, таков и слуга.

Логично, не правда ли?

Потому покупка избирателей на выборы по дешевке сыграла свою отрицательную роль. Вдруг, после публикации проекта пенсионной реформы, полился такой негатив, что чиновники кабмина просто обалдели. И как в рот воды набрали. Говорящие головы на телевидении продолжали отрабатывать полученное бабло, а министры и их присные сидели тихо, как мышки.

Господа чиновники просто не ожидали, оказывается, такой реакции. В стране 43,5 миллиона пенсионеров, им пообещали прибавку аж в 1000 рублей в месяц. Это же не деньги, это Деньжищщи!!! За меньшие за кандидатов от ЕР голосовали, а тут вдруг все завозмущались…

И никто в Кремле и на Краснопресненской набережной не понял, а чего это холопы (или хозяева слуг народных) вдруг разорались. Ничего себе, ему в месяц литр водки и кило колбасы на халяву прилетело, а они вон чего…

Может, подороже стоим реально, уважаемые?

Нелогично, да. Молодым, которым до 30, до пенсии далеко, да и ограбить их еще сто раз можно. Тем, кому не сильно за 40, тоже пока побурчат, но и им думать еще рановато. Можно еще лет 10 поматериться пока. И лишь одна группа, те, кому сейчас за 45-55, реально влетает по самые помидоры. Но это не более 10-12 миллионов человек, на них можно вообще плюнуть, как обычно у нас и происходит.

Очень логичный расклад, не правда ли? 44 миллионам, которые самые того… активные, по тысчонке, остальным – полный игнор. «Мы вас грабим ради вашего же блага». Да, Дмитрий Анатольевич?

Расчет был неплох, но где-то что-то не сработало. То ли футбол не так все любят, то ли охамевшие владельцы нефтяных компаний подпортили всем настроение своей наглостью (конкретно, Сечин), но 90% граждан страны идею не восприняли и благодарить власть на митингах со слезами счастья не рванули.

Идиотизм некоторых господ и сударынь преклонного возраста, пытавшихся всем рассказать, как они мечтают дореализоваться в 60 лет на работе, тоже «не зашел». Дураков в России все меньше, равно как верящих Первому каналу и его тупым вбросам.

Несмотря на перегретые дуроскопы и зомбоящики, опросы демонстрировали постоянное падение всех рейтингов. Добавляло блеяние министров, пытавшихся хоть как-то разъяснить свои действия. Но так как компетенцией там не пахло, а логику не завезли, то всем дуракам в красивых костюмах, под которыми зашатались кресла, оставалось молиться и уповать на «Да придет Путин!».

Ну и вот, Путин пришел. И что?

А ничего. Речь была, скажем честно, очень так себе. Ну да, красивый уход от путинских старых обещаний. Дескать, это в ТОМ сроке обещал, а в этом не канает. Ага, кресло то же, Путин тот же, а обещанки другие. Нет, Владимир Владимирович, так сегодня не пойдет. Увы.

Вообще Путина уже становится жаль, как человека. «Изя все», как тут не крути и не омолаживай.

Действительно, он много поработал, он заслужил в свое время почет и уважение, да что там говорить, были времена, когда по мановению его руки мы пошли бы… Ну, много куда дошли. И много кого голыми руками порвали бы. Факт. Сам был готов пойти по первому зову.

А сегодня можем пойти куда? Вон туда, где нас поимеют. Именем Путина, но поимеют. Обидно, конечно, но…

Тут понятно, что Владимир Владимирович просто устал. Он уже не пилотирует самолеты, не ездит на танках, не летает со стерхами и не скачет на медведях. Владимир Владимирович спокойно собирает грибы. И показательно, и логично.

Давайте признаемся, никого убедить ни в чем Путин не смог. И дело даже не в том, что ему откровенно хреново речь приготовили. Дело в том, что грабеж своего народа и обогащение «своих» олигархов – дело не очень красивое.

Ну да, «скостил» женщинам три года. Но эти три года и так просматривались с самого начала, как «отступные». Так что все абсолютно логично и предсказуемо. К сожалению.

Единственное, циферки хорошо подкорректировали. Видимо, Путину нести брехню пока опасаются. Потому из уст президента прозвучал дефицит в 1,8 триллиона рублей, а не 3-4, как верещали говорящие головы. И более чем сомнительные данные о росте продолжительности жизни были завуалированы и спрятаны.

Все логично.

Нелогично выглядят «дырки» в речи президента. Почему так плохо готовили речь Путину? Вот угрожающие цифры о том, что уже в будущем году у нас соотношение плательщиков в ПФР и получателей пенсий будет как 1,2/1.

А почему никто не говорит о просто огромных цифрах, получающих «серые» и «черные» зарплаты? Почему Путин молчит о том, что в стране около 26 миллионов человек уклоняются от уплаты? И чем все это вызвано, не работой команды того же Путина?

Заставить платить хотя бы половину – и даже не возьмусь рассчитать, сколько миллиардов рублей это принесет. Явно, что несколько сотен.

Силуанов тут сказал, что новая реформа обойдется нам в 500 миллиардов рублей. То есть, за грабеж народа народу предстоит заплатить. Роскошно.

И логично.

И почему президент промолчал о мере, которая давно муссируется? Я о прогрессивном налоге на доходы. Сложно? Нет. Просто затронет «своих». И, наверное, денег принесет мало. Ведь «ошкуривать» придется очень богатых господ. А, как известно, «русские своих не бросают».

Еще замечание насчет «экономического роста». Типа, он был и составил аж 1,5%. Но тут стоит очень круто посмотреть, что виной тому, работа наших министерств и ведомств или все-таки рост цен на нефть и газ? Я ставлю на мировые цены, которые нас неслабо так отоварили в этом году.

Вот Путин сказал, что россияне не доверяют статистике. А что мы не правильно делаем, не доверяя?

Это ж как надо себя не уважать, если такому верить?

Вот если говорить о том, что сам Путин говорит о том, во что не верит, стоит сказать о предложении «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу…».

Вот как в «Особенностях…»: «Ну вы, блин, даете!». Это ж надо такое придумать! Ну неужели кого-то вся эта чепуха да остановит? Как увольняли, так и будут увольнять. По сокращению, за ненадлежащее исполнение и так далее.

Короче, не продумали. Как и все остальное, но тем не менее.

Вообще сложилось по итогам странное ощущение. Было видно, что Путин мало того, что текст читал, так еще и не верил в то, что читает. Ну видно это было невооруженным взглядом!

Увидел я - увидели более умные люди, которых пока в достатке в стране.

Увидели, как оправдывает свои действия Путин и как сам себя нахваливает. Да, обещал, что поднятия пенсионного возраста не будет. Но это было вон когда. В ТО правление. Когда было все плохо, не было социальной защищенности и так далее.

А теперь все прекрасно, жизнь хороша и надо поднимать пенсионный возраст, поскольку мы на одном уровне с Германией, Францией и Испанией. И, чтобы завтра жить лучше, чем вчера, просто необходимо работать больше.

Нелогично, правда?

У меня сложилось мнение, что Путину говорить обо всех этих вещах сложно. И неприятно. Вот еще чуть-чуть, и он скажет, что-то типа того, что его заставили это сделать. Правда, так и виделось. И поверил бы, наверное.

Но по сути – благодаря Путину и его команде все стали жить лучше, поэтому надо повысить пенсионный возраст, НДС, акцизы на горючее, цены на ЖКХ.

Это логично? Это совершенно не логично.

Вот почему вроде бы избранный народом президент Путин с таким же проникновенным видом и голосом не обратился бы к друзьям-олигархам? У многих из которых, если что зарплатки в несколько миллионов рублей. У некоторых в день, у некоторых в месяц.

Ведь он же, Путин, за народ! Он сам про это говорил, и не раз. Ну почему не обобрать не рядовых граждан, а наложить лапу на сверхприбыли олигархов?

А потому. Потому, что он в первую очередь стоит на страже интересов именно тех, кто получает свои миллиарды на ограблении этих… холопов… электората… Короче, нас с вами.

Доброе утро, страна иллюзий. Наверное, пришло время признать, что с иллюзиями в виде доброго и почти вечного президента, радеющего за народ, стоит расстаться. Окончательно и навсегда.

Потому что президент этот да, как минимум добр и, наверное, хотел бы действительно приносить пользу своему народу. Но увы, наша действительность такова, что основная его задача – приносить пользу тем, кто реально стоит у власти.

Можно даже показать, кому.



Дорогие и уважаемые читатели, это не то чтобы основная сверхзадача, но стоит задуматься над всем происходящим. И постепенно выбрасывать розовые очки и почаще выключать Первый канал, рассказывающий нам о том, как мы здорово живем.

Просыпайся, страна иллюзий…
Автор:
Роман Скоморохов
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113 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:47
    -18
    Главная иллюзия в том что мы думаем что у нас богатая страна... Если разделить доходы от продажи природных ресурсов... Получается по две тысячи долларов в год... Жить надо по средствам... А мы мосты строим...
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:12
      +19
      Мосты вообще то окупаются со временем)
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 08:34
        +3
        Мосты вообще то окупаются со временем)

        Поддерживаю почти. Лично я за проекты с постоянными рабочими местами, хотя понимаю эффект и от глобальных проектов тоже.. Тут считать надо winked
        Навскидку - сеть промплощадок по стране. Готовых помещений с инфраструктурой для сдачи в аренду под мелкие производства... Что-то такое...
        1. hhhhhhh Офлайн
          hhhhhhh Сегодня, 08:47
          +7
          От заводов к кустарям-одиночкам, прогресс)))
          1. тасха Онлайн
            тасха Сегодня, 09:00
            +5
            От заводов к кустарям-одиночкам, прогресс)))

            Не вижу повода для сарказма... Кто-то должен делать открывашки, а кто-то танки..
      2. Пол Баян Офлайн
        Пол Баян Сегодня, 08:51
        -2
        Так и люди новые родятся! Круговорот мяса и бетона
        1. pormezan Офлайн
          pormezan Сегодня, 09:06
          +2
          После повышения пенсионного возраста и умирать будут больше и рожать меньше. Я бы своим детям не пожелал жить в такой будущей России.
          1. Nick_R Онлайн
            Nick_R Сегодня, 10:19
            +1
            Хорошо, мы в Советском Союзе жили, учились, работали и умирали за…? За что? Правильно подсказывают «сделанные в СССР», за светлое будущее и победу коммунизма.

            И где она, эта победа коммунизма?
            То есть основной посыл, не нужна нам прибавка к пенсии в 1000 руб, нам сказки о светлом будущем подавай?
            Ну ладно при СССР вы были пионерами, молодыми, наивными и верили в сказки. Но сейчас вас на старости лет куда несет?
            Лично я ЗА повышение пенсионного возраста. Потому что не верю в сказки о том, что кто-то кроме меня заработает мне на пенсию (да и на саму пенсию не очень надеюсь). Ну не хочу я в 60 лет сидеть на диване перед телевизором и прикидывать как растянуть нищенскую пенсию на месяц. Я лучше буду работать и ЖИТЬ, а не проживать.
    2. Комментарий был удален.
    3. Yrec Офлайн
      Yrec Сегодня, 09:53
      -2
      Статья - коньюктурное нытьё для пиара. Не надо путать СССР - социалистическое государство и РФ - капиталистическое (олигархическое, если хотите, это одно и то же). Прочитайте "Капитал" Маркса, там всё описано. При СССР на одного пенсионера приходилось 4 работника, сейчас - 2. У моей бабушки было 2 родные сестры и 5 родных братьев. У меня только 2-е детей, а у вас сколько? Население стареет, молодёжь не заводит детей. Любого из вас поставь на место Дерипаски (Роттенберга, Тимченко, Вексельберга и пр.) и вы будете вести себя точно так же. Сомневаюсь, что своё богатство народу отдадите. Есть такая штука, называется "объективная реальность". Её можно отрицать, игнорировать, но вы от неё никуда не денетесь. Долго живут и высокую пенсию получают те, кто получал много и здоровье на тяжёлом труде не угробил. А многие к 50-и уже практически нетрудоспособны из-за тяжёлого труда и до пенсии вообще не доживут. Я уже не говорю о тех, кто работал в серую и вообще никаких взносов в ПФ не платил, а теперь ноют, что пенсия маленькая. Тема пенсии очень тяжёлая и неприятная, но на неё нужно смотреть трезво. Путин на себя и взвалил эту тему, освободив тем самым от этого своего приемника.
      1. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 10:08
        +1
        Цитата: Yrec
        Дерипаски (Роттенберга, Тимченко, Вексельберга и пр.)

        А эти нувориши,создали все с ноляили посредством насквозь криминальной приватизации ,точнее прихватизации кичатся теперь своим добром?
        для вас что.все что криминально-хорошо?Еще дед Форд говорил.в основе каждого состояния лежит престпуление,а в основе крупного-грабеж.
        Так что "стать на их место",сходным им по менталитету возможно и желается,но у нас не все криминальны и многие помнят-от трудов праведных,не наживешь палат белокаменных.
        Цитата: Yrec
        ? Население стареет, молодёжь не заводит детей.

        О как..виноваты значит люди...а чего ж они не заводятдетей.не потому ли что доходы в семьях таковы.что со всеми ЖКХ и прочим труднова то содержать семью.более трех детей.да и урбанизация крути не крути .но накладывает свой отпечаток.
        Трудно наверно олигархату.которого у нас "нет" сообразить.что жрать в три горла,на флне бедности населения богатейшей страны мираформенное безобразие.
        Хотели бы повыситьрождаемость.то кроме пресловутого маткапитала.могли бы создать Программу-пара расписалась в ЗАГС-ССУДА 50 лет,на постройку дома.квартиры с учетом будущих детей,1 ребенок -15%,второй -25%,третий-25%.ну а если не дай бог.кто то из родителей.погиб,умер.покалечился на инвалидности.ссуда стопроцентно гасится.
        Я уж не говорю о сохранении за женщиной последней ее зарплаты в полном объеме пока в декрете,да прочих социальных льгот.
        Но это увы,опера не для России вексельбергов .мюллеров и прочих потаниных..им бы яхты строить да перед друг другом выкобениваться,чья круче....стоимость флота из яхт нуворишей-3 млрд -ТРИ МИЛЛИАРДА баксов-у кого все это изъято и на что трачено...
        Цитата: Yrec
        Тема пенсии очень тяжёлая и неприятная, но на неё нужно смотреть трезво

        Смотрели. Видим .ВРАНЬЕ.Оправдание бедлама в который страна рухнула в 90 х.

        Цитата: Yrec
        Путин на себя и взвалил эту тему, освободив тем самым от этого своего приемника.

        Счастье то какое....
      2. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 10:08
        +1
        Всё ложь и пересказ пропаганды. песнионный возраст не повышали даже после войны.
        1. Nick_R Онлайн
          Nick_R Сегодня, 10:22
          0
          песнионный возраст не повышали даже после войны.

          Что бы вы знали, сразу после войны далеко не все категории людей вообще получали пенсии. Колхозникам государство стало платить пенсию во второй половине семидесятых. Моя бабушка, прошедшая войну, получала 12 рублей.
          1. Меченосец Онлайн
            Меченосец Сегодня, 10:34
            0
            Цитата: Nick_R
            Моя бабушка, прошедшая войну, получала 12 рублей.
            Ответить

            А ее мама и прабабушка,вообще ничего не получали.это первое,второе,12 р.в каком году?И третье,идите и изучите пенсионную систему СССР.поймете кто там чего получали почему..бабушка..
    4. KLV2018 Онлайн
      KLV2018 Сегодня, 10:13
      +1
      Путин стал «хромой уткой», как и предполагалось.
      Много ещё неприятного ждёт людей, пока он доработает свой последний срок.
      А затем на покой в «Газпром».
      А электорату придумают нового радетеля за народ.
      И ещё лет 20 будут втирать , что все проблемы из-за Ельцина и Путина.
      Деградация людей идёт бешеными темпами.
      Зомбоящик, с придворными попугаями, халявные концерты , ну и небольшая войнушка за их же счёт.
      И вот основная масса скачет с флажками и орёт победные лозунги.
      А дальше хороший пастух загоняет их на выборы.
      И всё по новой.
      Блестящую систему отстроил неимеющийаналогов президент.
      Ему осталось выступить под новый год и сказать «Она утонула».
      Но в этот раз не о Курске, а о всей России.
  2. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:51
    +2
    Просыпайся, страна иллюзий…
    "росгвардия" прикажет: "спать !" и все засопят носиками...зря не оставили первоначальное "нацгвардия". во время выступления Путина,погода рыдала,шёл холодный дождь, небо было беспросветно тёмным..как будущее...
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:00
      +1
      Это смотря где)))
    2. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 07:41
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      зря не оставили первоначальное "нацгвардия"

      Читайте закон. В законе есть "Национальная гвардия", "Росгвардия" - термин разговорный, более благозвучный. Правильно: Управление войск национальной гвардии.
    3. tacet Офлайн
      tacet Сегодня, 08:24
      +3
      Не переживайте "росгвардия " за 20 с небольшим рублей в месяц будет сидеть на опе ровно. Тут другие силы задействовать придется.
      1. KLV2018 Онлайн
        KLV2018 Сегодня, 10:23
        0
        Цитата: tacet
        Не переживайте "росгвардия " за 20 с небольшим рублей в месяц будет сидеть на опе ровно. Тут другие силы задействовать придется.

        не зря в морпехах всё больше кавказцев становится и бурятов с тувинцами.
    4. Пол Баян Офлайн
      Пол Баян Сегодня, 08:59
      +2
      Бальзам на душу темнейшего. Уже не разгоняют тучи. Их завозят
    5. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 09:08
      -5
      А вот и посмотрим и поучаствуем. Напомню как тот же украинский "Беркут" на коленях ползал перед народом.
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 09:37
        -1
        Поучаствуйте.
        Всё равно никаких примеры из других стран вас не научат
        Ну и конечно наши "партнёры" будут очень рады - это именно то, чего они и добиваются упорно.
  3. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 06:56
    +14
    И второй вопрос: а ради чего?
    ....Ну как , ради этого....Иначе не будет..
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:13
      +6
      прошу прощения что не в тему маленько,но уж больно интересно. вчера я запостил про депутата с "пауком" на голове: +18
      [quote]Тихие выборы. За 10 дней до голосования нет предвыборной гонки[/quote]
      Цитата: Николай Петров
      Поинтересуйтесь какие "кандидаты" от ЕР в Республике Алтай хотят власти. Там весь УК можно прочитать.
      [quote]в городской думе такие.. в одном из районов нашей области...
      .[/quote
      [media=http://https://s.ura.news/760/images/news/upload/news/348/775/1052348775/186650_Vstrecha_gubernatora_s_pobeditelyami_viborov_v_gordumu_Rezha_Ekaterinburg_tatuirovka_nakolka_pauk_tatu_surnin_evgeniy_pauk_na_golove_250x0_5336.3566.0.0.jpg]
      [quote]14:06 22 марта 20160
      «Паук на башке значит, что дядя…» Режевской депутат с татуировкой на голове мог бы быть «положенцем», но стал бизнесменом Прослушать материал
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      Правоохранительные органы разыскивают ранее неоднократно судимого депутата думы города Режа Свердловской области 50-летнего Евгения Сурнина. Накануне депутат устроил поножовщину, после чего подался в бега, сообщил «URA.RU» источник в администрации Режа.

      1. parusnik Онлайн
        parusnik Сегодня, 09:02
        +4
        А что Вы хотели, бандитская революция, о которой так долго говорили, криминальные авторитеты в эпоху СССР , наконец-то свершилась в 1991 г...
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 09:38
          -2
          Хотите ещё одну, на этот раз справедливую?
  4. Егоза Офлайн
    Егоза Сегодня, 06:59
    +17
    Все верно, Роман! И больно, и грустно было слушать эту речь! И будет продолжаться это издевательство над народом, пока не вернется Россия к социалистическому строю.
    ЗЫ. а г. Медведев как кисло выглядел! неужто ему выговор устроили за "плохо подготовленный сценарий реформы"? подумать только - народ начал возмущаться! Мягше надо было, хитрее, чтобы заморочили голову так, чтоб и не пикнули. И да, есть люди, которые хотели бы работать и до 60, и больше. А они работают или отсиживают? есть такие, что отсиживают, а есть те, кто горит на работе. И сгорают ....задолго до указанного срока.
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 07:12
      +4
      Цитата: Егоза
      пока не вернется Россия к социалистическому строю.

      bully Вот как то- раз и сама вернётся ? Типа как доллар скачет без ног ? bully Касаемо статьи ... Ну её Роман мог бы оптимистичнее закончить - ,,И Зю Гано Пинь такой молодой ! И юный Грудинин впереди!"Вот реально согласен с его приветствием однодумцам - ,,братьям по вере", или по соучастникам в Р R акции
      Доброе утро, страна иллюзий.
      bully Ну автору ...Роман ! Конечно подросло поколение непуганых идиотов не слышавших кричалок времён Пьерьестройки,да и многие подзабыли ,,лихие-святые" 90-е походу ...внатуре...априори . Но это не повод панегирики а ля демократы первой волны запускать то. request
      1. Улиточник N9 Онлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 07:35
        +7
        Медведев как кисло выглядел!

        С Айфоном вообще то что-то странное случилось. Выполз на люди после двух недель "пропажи" с отрихтованной рожей и сразу же гарант 15 генералов силовиков и мчс-ников в отставку отправил... причем в СМИ сообщили это так-вскользь-промелькнуло и только. Что-то тут не так.... Это ж-ж-ж-неспроста... wink
        1. kepmor Офлайн
          kepmor Сегодня, 08:02
          +6
          конечно же неспроста... не думаю, что димон до нового года в кресле премьера усидит...
          шкура жертвенного ягнёнка для него уже приготовлена...
          да и пар из котла надо немного стравить в нужную сторону...
          1. Nick_R Онлайн
            Nick_R Сегодня, 10:27
            0
            шкура жертвенного ягнёнка для него уже приготовлена...

            Очень на это надеюсь. Надоел этот вороватый придумок в кресле
        2. Ivan staryi Офлайн
          Ivan staryi Сегодня, 08:02
          +13
          Вообще смешно читать "глобальные" предположения по поводу каждого указа Президента о назначении или увольнении генералов. laughing В различных силовых ведомствах несколько сотен генералов и каждый из них увольняется или назначается исключительно его указами. И естественно указы не носят на подпись по каждому руководителю отдельно, а когда накопится определенное значимое количество. Соответственно 15 человек это нормальный рабочий процесс, обыденная ротация.
          1. Улиточник N9 Онлайн
            Улиточник N9 Сегодня, 08:12
            -3
            Ах это, оказывается, "обыденная ротация"... belay Ну, так и знал! yes
          2. avt Офлайн
            avt Сегодня, 08:32
            +4
            Цитата: Ivan staryi
            Вообще смешно читать "глобальные" предположения по поводу каждого указа Президента о назначении или увольнении генералов.

            Ну это опять же вбитый в голову штамп ещё Волкогоновым! Когда тот обосновывал ,,лейтенанты командовали дивизиями" bully Когда нужно было подогнать цифирь репрессированных - записывали ВСЕХ , кого по ЛЮБЫМ статьям увольняли из армии , ну по возрасту, по здоровью, по уголовным статьям ,за вполне конкретные УГОЛОВНЫЕ деяния. Вот всех скопом вписывали в ,,жертвы сталинизма".
      2. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 09:11
        0
        А многие, я смотрю позабыли, 37-й, ГУЛАГи, СЛОНы..... Я 90-е помню и боюсь там снова оказаться. Сейчас я ой как готов к таким временам.
        1. KLV2018 Онлайн
          KLV2018 Сегодня, 10:26
          0
          Цитата: pormezan
          А многие, я смотрю позабыли, 37-й, ГУЛАГи, СЛОНы..... Я 90-е помню и боюсь там снова оказаться. Сейчас я ой как готов к таким временам.

          а вы лично поучаствовали во всех этих событиях?
        2. parusnik Онлайн
          parusnik Сегодня, 10:27
          0
          А 90- е никуда и не уходили, они просто приняли цивилизованный вид..На смену спортивным костюмам, пришли цивильные..И стали понимать, что просто открытый грабеж к добру не приведет, что вместо отнятого рубля, нужно ,что-то дать взамен..Как пример, ипотека...
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  6. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 07:06
    +15
    Не пора ли создавать "Движение здравого смысла"?!
    Кандидатам из "едим Россию" путь туда заказан.
    1. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 09:56
      0
      Пора.
      Создавайте.
      А мы посмотрим на результат.
  7. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 07:07
    +13
    Все даже хуже. В России большинство людей не сможет выйти на пенсию даже в эти "новые" 65 лет, так как не сможет набрать "астрономический" "трудовой стаж", который не просто должен быть прописан в трудовой, но еще и подтвержден "переводами работодателя" денег в пенсионный фонд. Это возможно только в том случае, когда человек всю жизнь проработал в гос-компаниях. Тем кто не смог подтвердить "стаж" -пенсия только с 70 лет! Когда говорят, что на "западе" пенсия типа с 65-67 лет, умалчивают о том, что это именно "социальная пенсия", которая в России, теперь, будет с 70 лет. Денег на пенсии нет? Вот здесь написано подробно "где деньги "зин":
    https://narod-novosti.com/ekonomika/?p=pensii-tochki-nad-yo&utm_source=finobzor.ru Другое дело, что писать это бестолку-была команда вещать на всех уровнях, что денег на пенсии нет и не будет и так и будут вещать.Меня больше всего поражает то, что в "голодные" 90-е годы деньги находились и на пенсии и на бесплатное образование и на финансирование куда большего количества больниц и детских садов, а сейчас куда-то пропали...нету и все ...зато какие яхты теперь у олигархов красивые да большие....
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 07:27
      -10
      Да ладно?) находились на что? На то что на простейшую операцию в 90 пришлось отцу деньги собирать ибо российских протезов сустава нет?) и оплачивать ее саму? А ее сейчас бесплатно делают где угодно ))) про школу я вообще молчу) она и при союзе бесплатной была только на бумаге. Купите форму,купите сменку,сдайте на краску,сдайте на шторы. Отец наверное пол моей школы отремонтировал,пользуясь служебным положением(солдаты,и умные старшины умеющие экономить)
      1. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 09:14
        +3
        А в 18 веке запрсто умирали от простуды... А мне, моей семье и моим друзьям и их семьям почему-то бесплатно ничего не делают. Ну только если ночью на скорой увезут, то делают с результатом 50/50 потому как, типа, поздно спохватились. А это не мы поздно спохватились, это долго посылали на три буквы...
      2. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 10:22
        +2
        Цитата: cariperpaint
        Отец наверное пол моей школы отремонтировал,пользуясь служебным положением(солдаты,и умные старшины умеющие экономить)
        то есть воровать.
    2. parusnik Онлайн
      parusnik Сегодня, 08:47
      +4
      Поймите, если бы Путин сегодня не украл наши пенсии, завтра их украли бы солдаты НАТО. wink
      1. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 09:15
        +4
        Зачётный стёб. Не все поймут.
      2. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 09:23
        +1
        Цитата: parusnik
        Поймите, если бы Путин сегодня не украл наши пенсии, завтра их украли бы солдаты НАТО. wink

        Верно, а так же, как уже тут кто-то говорил - "народ который не хочет кормить своих олигархов, будет кормить чужих!" wassat
        1. Улиточник N9 Онлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 09:32
          +2
          А вы уверены в том, что это уже "ваши" олигархи? Вон "схемка" внизу статьи... wink
      3. Nick_R Онлайн
        Nick_R Сегодня, 10:34
        0
        Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
        На митинги против воров выходить никто не хочет. Зато большинство наивно надеятся, что на повышение пенсии им должны скинуться чиновники из своего ураденного. Ага, так они и разбежались отдавать свое кровное.
  8. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 07:09
    +7
    В Советском Союзе, на который ссылался в своей речи Путин, пенсионный возраст не повышали даже после Великой Отечественной войны, с ее страшными потерями.

    В Советском Союзе капитализма не было. И был Сталин.
    1. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 09:58
      +1
      Теперь нет ни Сталина, ни СССР, и на дворе XXI век.
      Что конкретно предлагаете - вернуть всё на 100 лет назад?
      1. parusnik Онлайн
        parusnik Сегодня, 10:35
        0
        Вопрос в другом, кто возвращать будет...И самое главное, возвращение к социализму, это отъем привилегий экономических, и думаю уже сословных..Ибо, образно, сейчас у каждого под попой свой клок сена, у кого-то стога, у кого-то реально клок...Кто же с этим расстанется..
  9. kepmor Офлайн
    kepmor Сегодня, 07:10
    +14
    ну что тут скажешь... своим выступлением путин просто взял и перечеркнул все свои "достижения"...
    через 10-15 лет уже никто особо и не вспомнит ни о Крыме с мостом, ни об олимпиаде с мундиалем...
    но то, что именно Путин поднял пенсионный возраст, народ будет помнить десятилетиями и проклинать его...
    да уж...подставился по-полной...
    видать что-то попутали раввины из кремлевской синагоги... а может и специально....
    порой задают себе вопрос...а он (путин) вообще кто???...президент РФ или начальник службы безопасности российского олигархата ????...
    1. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 09:27
      +2
      порой задают себе вопрос...а он (путин) вообще кто???..


      Народный артист РФ на жаловании , отлично сыгравший роль супергероя . Для своей безопасности олигархат настоящую охранку держит.
  10. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 07:14
    +2
    Бери шинель, ружье, в перед на баррикады, забыли добавить....
    Ну, а что можно и еще раз пройти историю, начиная так годика с 1916...
    Кризис - есть!
    Доверие власти - нет!
    Там была военная ситуация - первая мировая, сейчас экономическая война...
    Правильный тезис из всего вами написанного, "эмпирический" вывод даешь КОММУНИЗМ! даешь РЕВОЛЮЦИЮ!
    Вот только, что кроме страданий и отбрасывания нашей страны назад во всех планах нам это дало?
    Я не заостряю на коллективизации и индустриализации страны, как тогда, так и сейчас это вопрос выживания нашего государства...
    Да уже прошёл 101 год с тех событий, можно и повторить......
    Вот только останется ли на карте НАША страна.... Очень большой вопрос.
    1. Комментарий был удален.
    2. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 09:19
      +1
      Что дало? Ты для начала свою родословную прошерсти. Может, если бы не реводюция ты до сих пор крестиком бы подписывался, работая по 14-12 часов 6 дней в неделю, а заработанный пятак пропивал бы в кабаке и сдох бы на работе лет в 35-40.....Революцией нас пугать не надо. а сейчас мы как раз видим последовательный откат в своих правах назад в средние века.
  11. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  12. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 07:28
    +10
    Теперь понятно, почему со всех каналов трындычут про Украину. Чтобы всем было понятно: ТАМ еще хуже!
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 07:38
      +6
      Теперь понятно, почему со всех каналов трындычут про Украину. Чтобы всем было понятно: ТАМ еще хуже!

      Да ну? Ну надо же...Только сейчас это стало понятно? wink
  13. oracul Офлайн
    oracul Сегодня, 07:30
    0
    Автор явно переигрывает. Есть вопросы, которые, действительно, требуют от Путина не подготовленных придворными специалистами отговорок а реального ответа, например, о прогрессивной шкале налогообложения для богатеньких (на Западе берут с них деньги, а у нас боятся - вдруг в тень уйдут), о растущем "изобилии" ( а речь идет о миллионах молодых и не молодых бездельников, желающих быть рантье)лиц не желающих учиться, чтобы работать и созидать на благо родины, о продолжающемся выводе капиталов из страны, о растущем числе чиновников и депутатов всех мастей и соответственно затратах на их содержание. И надо понять, что цифровизация экономики это лишь средство повысить контроль и эффективность управления в сфере экономики, но никак не её цель. Ибо реальная жизнь материальна и блага для людей созидаются в сфере производства и сельского хозяйства, а не в сфере финансов и услуг, которые занимаются перераспределением прибавочного продукта, созданного теми от кого чаще пахнет потом и навозом, чем духами. Но, главное, нельзя забывать о том в какой социально-экономической формации мы живём. Реально для России, это мутирующий капитализм, потому что условия хозяйствования рыночные с тупой уверенностью его апологетов, что свободная конкуренция всё образует (только остаётся вопрос цены, которую заплатит за это народ, времени, которое на эти преобразования потребуется и количество людей, которые будут при этом благоденствовать за счет большинства), но замешано всё на сохраняющемся в народе представлении о социальной справедливости , сформировавшемся при социализме. Поэтому всё весьма не просто, особенно, когда элита раздроблена и разношерстна, когда через СМИ и ТВ несут порою полную чушь, опираясь на мнение ученых-русофобов, либералов, политических ничтожеств, рвущихся кто к власти, а кто просто к кормушке.
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 07:52
      +7
      глыбако мысль закопана была...
      т.е. Кац предлагает... понять и простить???...стойко принять плевок в лицо и....утереться???...
      ну что ж...в принципе это и соответствует менталитету нашего народонаселения...
      и нисколько не удивлюсь, если 9 сентября "униженные и оскорблённые" реально проголосуют за едроссию...
  14. Stas157 Офлайн
    Stas157 Сегодня, 07:43
    +10
    . вопрос: а ради чего? Хорошо, мы в Советском Союзе жили, учились, работали и умирали за…? За что? Правильно подсказывают «сделанные в СССР», за светлое будущее и победу коммунизма.

    Владимир Владимирович, сегодня за что? Кто ответит, кто подскажет? За чье светлое будущее? Детей? Ваших? Медведева? Дерипаски? Ротенбергов?

    Хороший вопрос! Как и вся статья впрочем.
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 07:50
      +5
      вопрос: а ради чего? Хорошо, мы в Советском Союзе жили, учились, работали и умирали за…? За что? Правильно подсказывают «сделанные в СССР», за светлое будущее и победу коммунизма.

      Владимир Владимирович, сегодня за что? Кто ответит, кто подскажет? За чье светлое будущее? Детей? Ваших? Медведева? Дерипаски? Ротенбергов?


      О-о! Ты смотри-что, начал все же, потихоньку, доходить "ленинский тезис" об "отечестве" и его "защите" при капитализме? wink По прошествии 25 лет "капиталистического счастья"....? yes
      1. Monster_Fat Офлайн
        Monster_Fat Сегодня, 08:03
        +3
        А табличка в конце статьи действительно, интересная... Я ее в "редакторе" "растащил" для лучшего созерцания. wink
  15. Alex_59 Офлайн
    Alex_59 Сегодня, 08:00
    +8
    Ситуация у нас очень похожа на ту, что была в Царской России, так что господа монархисты могут радоваться своей победе. И у нас есть уникальная возможность понять, как жила страна и почему в итоге большевики победили. Как и тогда, сегодня всё в принципе не плохо, жить вроде можно, но при этом имеется четкое ощущение того, что так жить нельзя. Парадокс - жить можно, но так жить нельзя. Вроде и успехи есть, и кое-какой прогресс, и не голодаем, и за границу извольте-с скататься можем. И образование есть и кое-какая промышленность с наукой. Но при этом как то всё аморфно - как феррари в болоте.
    Как и в РИ у нас промышленность вяленькая, прогресс слабенький и импортозамещение так себе. Царь - имеется. Казаки, разгоняющие нагайками митинги - имеются. Духовность, православие, крестные ходы и основы православной культуры в школе - имеются. Бюрократия и коррупция - имеются. Бояре - имеются. Полиция - имеется. Противостояние с (кайзеровской Германией) США - имеется. Свой Порт-Артур в Хмеймиме - имеется. И как не делала царская Россия сложных технологических изделий вроде авиационных моторов - так и мы уже почти не делаем (почти). Есть конечно и отличия, но больно уж много красивых совпадений. Хорошо хоть бомбистов нет.
    А так - очень похоже. Так что можно понять в принципе те думы, которые питали мыслителей-революционеров конца 19 века. Примерно как у нас - такие же. Вроде бы и жить можно, но жить так нельзя. А потом можно и на вопрос "кто виноват ответить". Кто виноват в том что Российская империя развалилась? Большевики? Где наши большевики сегодня, что они вообще значат, что они вообще могут? Да их не слышно и не видно. Как и тогда. Они - маргиналы и полный политический ноль. Кто же тогда подводит страну к обрыву? Думаю и так ясно...
  16. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 08:02
    -11
    Пенсионная реформа - нужна.. Только повышение пенсионного возраста должно быть одной из мер.. И очень жаль, что в нашей стране так и не нашлось сил, которые поняли это...

    Сколько денег нужно в месяц, чтобы выплатить пенсию всем 43,5 миллионам пенсионеров? Если брать среднюю пенсию - получится примерно 565 миллиардов рублей. В идеале, как мне кажется, часть этих денег должна быть из доходов Пенсионного фонда (грубо говоря, процентов на капитал), а часть - из отчислений работающих... Вот вам тема для размышлений... А написать гневную статью или комментарий - это же так легко...

    Кстати, сделайте меня президентом. Я всем сделаю пенсию в сто тысяч рублей, да что сто - пятьсот! Эти деньги будут зачисляться на персональный пенсионный счёт. Правда, использовать в месяц вы сможете только 13300 рублей. А когда у меня будет хорошее настроение, то 15000. winked
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 08:25
      +1
      Кстати, сделайте меня президентом. Я всем сделаю пенсию в сто тысяч рублей, да что сто - пятьсот! Эти деньги будут зачисляться на персональный пенсионный счёт. Правда, использовать в месяц вы сможете только 13300 рублей. А когда у меня будет хорошее настроение, то 15000.

      Сделаем дорогой, только вот потом посадим за такое в каземат и будем потихонечку мясо срезать 2-3 кусочка когда хорошее настроение, а 5-7 как плохое wink
    2. Alex_59 Офлайн
      Alex_59 Сегодня, 08:42
      +2
      Цитата: тасха
      Пенсионная реформа - нужна.. Только повышение пенсионного возраста должно быть одной из мер..

      Конечно нужна. Повышение возраста - одна из мер. Но не первая. А в первых рядах должны быть меры по изысканию эффективных мер роста, таких чтобы не только пенсионная система была бодра и весела, но еще и остальные отрасли экономики развивались. Чтобы лучше наполнялся пенсионный фонд можно создать больше рабочих мест с высокими зарплатами. Уменьшить потери бюджете через коррупцию, откаты, распилы. Увеличить производительность труда.
      Сегодня-то конечно, нынешний президент вынужден разгребать ошибки предыдущего президента, понимаем. Прошлый президент и его правительство почему-то не хотели развивать высокие технологии, полагаясь на углеводороды. Что мешало им дать налоговые каникулы промышленным предприятиям? Дать беспроцентные займы на модернизацию производства? Снизить ворох бухгалтерской отчетности для малого и среднего бизнеса? Те же турбины с Украины почему не перетащили в 00-е годы, сейчас бы и проблем с кораблестроением не было, и новое сложное производство было, где куча людей нормальные деньги получала бы. И так далее и тому подобное. Да, предыдущий президент дал маху. Но ничего, нынешний президент надеюсь всё поправит, он хороший.
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 08:58
        -1
        А в первых рядах...

        "Ё-моё, а я за что её хватал?" (с) Особенности национальной охоты..

        Главное же - побурлить.. А думать и делать - это не наше.. wink
    3. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 09:24
      -1
      У вас очень ограничены информационные источники. Вы - житель очень глухой деревни. А вот жители больших городов прекрасно осведомлены, что именно Путин со своей дворней разграбили страну. Мы это видим своими глазами. А деньги в стране на пенсии 25-30 тысяч есть и сейчас. Путин Вас обманывает, что их нет.
  17. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:06
    +6
    Цитата: Vard
    А мы мосты строим...

    ---------------------
    Насчет Крымского моста через Керченский пролив. Этот мост длиной 19 км, 12 км которых проходит по острову Тузла, укрепленному по самые помидоры сетками с щебнем. Оставшиеся 7 км имеют опоры, многократно страхующие полотно моста, даже если половину их смоет. Это вам не длиннопролетные китайские мосты в океане. То есть Крымский мост вполне себе обычное сооружение сравнимое с мостами через Волгу, а они тоже большой длины в районе Ульяновска, например. И да, самое главное, он построен на деньги из бюджета.
  18. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 08:07
    -10
    Совершенно не удивительно то, что такие нелогичные статьи пишет совершенно нелогичный автор! Кто он собственно? Из его же слов можно сделать вывод, что конечно же борец за народное счастье. Это главное. А так - социалист, вроде бы христианин, революционер, немножечко монархист, около коммунист, когда надо либерал! Что нет? Ну перечитайте статьи Скоморохова. Как все это может умещаться в одном даже таком плодовитом авторе? Да это не главное! Главное же о России думать в контексте утром мажу бутерброд сразу мысль, а как народ... И не надо обижаться на "когда надо либерал"! Совсем недавно нам же товарищ с претензией на глас народа объяснял, как на самом деле хороша Европа в смысле ЕС и как околовластные СМИ своей путинской антиЕСовской пропагандой нам глаза застят! Короче какие предложения то?! Ну видимо влиться в цивилизованную европейскую семью?! Так - нет?! А конкретно? Да ничего конкретного. Путина геть и все! Хотя чего это я? Штык в землю, Брестский мир с США, грабь награбленное ... А почему жизнь не улучшилась, а продолжает ухудшаться вам естественно очень быстро объяснят наследием путинского режима и наличием массы вражеских элементов в стране, а попросту контры - вредителей, уклонистов - путиноидов, кулаков не желающих "награбленным" делиться и продразверстке не радующимся и конечно золотопогонников сатрапов режима! Ну а дальше то ууууух ... Плавали знаем! Главное вы товарищи просыпайтесь и розовые очки выбросите! Главное Путина геть! Вот в чем архисложная и архиважная и архипервостепенная задача! Главное сделайте, а пенсии и зарплаты вам потом Скоморохов с Удальцовым заплатят сразу и повысят и если надо будут даже два раза в месяц выдавать!
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 08:25
      +1
      уважаемый, видимо вы рано стартовали... пятница только началась...
      судя по вашим мыслям-скакунам и похмельной агрессии у вас уже субботнее утро...
      по сути есть, что сказать???...нет...идите с миром...хорошего дня...
      1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 09:28
      +1
      Вопрос про повышение пенсионного возраста он такая же лакмусовая бумажка, как вопрос "Чей Крым?" Если вы оправдываете повышение пенсионного возраста, то однозначно Вы представитель паразитирующего класса и никогда в жизни не работали на настоящей работе. А посему нам, противникам повышениея пенсионнного возраста, не интересны вашы "аргументы", "умные" разъяснения и "глубокое" понимание сермяжной правды.
  19. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:08
    +3
    Цитата: дилетант2
    Теперь понятно, почему со всех каналов трындычут про Украину. Чтобы всем было понятно: ТАМ еще хуже!

    -----------------------
    А у нас стало точно таже благодаря светлому и мудрому правителю. И еще, Владимир Владимировичу очень понравилось сравнивать с себя с клоунами, судя по избирательной кампании, поэтому и Украина в нашем телевизоре. Порошенко у нас веселый клоун, а у нас клоун грустный.
  20. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:10
    +1
    Цитата: oracul
    Автор явно переигрывает.

    ----------------------
    Статья публицистическая, а в публицистике намеренно сужают фокус и сгущают краски. Это же еще в школе говорят.
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 08:14
      -2
      Ну раз в публицистике так положено, то ничего не поделаешь.
      Жаль только, что Роман в бутылках водки всё посчитал легко, а до более серьёзных цифр не дошёл (не с целью обидеть, а так, с лёгким ехидством) wink .
      1. pormezan Офлайн
        pormezan Сегодня, 09:30
        +1
        А где серьёзные цифры? Ах да, обещание большого повышения тем кто доживёт...Ну что ж, каждому ослу - свою марковку перед носом..
        1. тасха Онлайн
          тасха Сегодня, 09:39
          -1
          А где серьёзные цифры? Ах да, обещание большого повышения тем кто доживёт...

          Не гонитесь за количеством комментариев.. Вам бы подумать, что написано, почему написано... Например, с этим "Ах да..." вы промахнулись совершенно. Зато себя показали...
  21. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:10
    +5
    Цитата: cariperpaint
    Писать проще) дома,под кофий) отвественности ноль)))

    --------------------------
    Лизать власти еще безопаснее.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 08:26
      -3
      Лизать власти еще безопаснее.

      Очень у вас, уважаемый Евгений, получился непродуманный комментарий. И даже оскорбительный какой-то. Зачем вы его написали?
  22. Комментарий был удален.
  23. FANTOM-72 Офлайн
    FANTOM-72 Сегодня, 08:20
    -7
    Вся статья уместилась бы в двух , трёх фразах.
    1. Путин опять слил ( теперь уже не Новороссию, а свой родной народ).
    2. Раскулачить олигархов.
    3. Негодяи работодатели платят серые зарплаты ( сам " народ" их, правда с удовольствием получает и не стремится не работать на негодяев) потому, что Путин не может их заставить честно платить налоги ( второй раз слил).
    4. Даёшь на трон достойного правителя, спасителя земли русской - Грудина ( или на худой конец с Гиркина пыль отряхнем, все равно оба на "Г" - не ошибёшься).
    Как-то так. И не надо было всей этой глупой жеванины . Статья - лажа.
    1. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 09:35
      -1
      Твой интеллект как уместился в двух-трёх фразах из кремлёвской методички.
      1) Да, путин предал народ.
      2) Да, путинская дворня прожрала бюджет страны.
      3) Малый и средний бизнес существут не благодаря, а ВОПРЕКИ политике путина. Налогов много и они высокие, а банки и фискалы беспределят не по детски.
      4) Порячного человека на трон действительно надо.
  24. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 08:22
    -7
    Не хотел комментировать, но все же не могу... Слышащий да услышит.

    В самом начале своего выступления президент сказал (из стенограммы сайта президента):

    "16 июня 2018 года Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля он был принят парламентом страны в первом чтении ".

    О чём это? О том, что нами выбранная Дума в 2016-м году ждала два года когда пройду выборы президента и потом, как с цепи (госдеповской) сорвавшийся, за три дня приняла закон в первом чтении. Это привет от Путина всем нам.

    Путин переиграл Запад и их прихлебал. Они очень надеялись на то, что президент в этом вопросе пойдёт на конфронтацию с Думой и повторится 1993 год. Что Путин начнёт с ограбления олигархов и те в отместку вложат свои деньги в организацию майдана в Москве. Поучаствовать в этом мероприятии достаточно желающих и на этом форуме, а в результате будет развалена страна и США смогут просуществовать ещё лет 20-ть... Не вышло - и это главное, а иначе бы разговоры о пенсии были бы на 25-м месте...

    Меры соцзащиты предлагаемые Путиным почти полностью нивелируют простое тупое повышение срока выхода на пенсию. Кстати, у меня общий трудовой стаж - 43 года. Живу и помирать не собираюсь. Путин проделал почти то-же самое, что и с монетизацией льгот - на их компенсацию денег ушло гораздо больше, чем если бы их не отменяли.

    Ещё раз. При этой Думе и этом правительстве ни какие разумные меры по наполнению пенсионного фонда, приняты не будут. Троцкисты умеют только отбирать и делить. Ни чего созидать они в принципе не умеют. Выберем другую Думу - будет другое правительство, будут другие решения, а пока имеем то, что имеем - сами таких выбрали.
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 08:29
      +7
      Ну, да-"царь" все же "добрый"... не смотря, ни на что....вон, он оказывается, все уже и "нивелировал"....это "бояре-троцкисты"-плохие....да народишко туповатый ему достался- не "вкурил" очередной ХПП того, что царь, на самом деле, таким образом о будущем народа сирого да убогого озаботился, да заодно, еще, и коварные планы "госдепа" и Троцкого разрушил..."херой"-чего уж там ..."красава"... winked
    2. Alex_59 Офлайн
      Alex_59 Сегодня, 08:34
      +7
      Цитата: Boris55
      Путин переиграл Запад и их прихлебал. Они очень надеялись на то, что президент в этом вопросе пойдёт на конфронтацию с Думой и повторится 1993 год. Что Путин начнёт с ограбления олигархов и те в отместку вложат свои деньги в организацию майдана в Москве. Поучаствовать в этом мероприятии достаточно желающих и на этом форуме, а в результате будет развалена страна и США смогут просуществовать ещё лет 20-ть...

      Ну всё, теперь после повышения пенсий в РФ придет скорый конец США, не через 20 лет, а через пару месяцев. Ура, товарищи!!!
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 09:18
        +1
        Ну всё, теперь после повышения пенсий в РФ придет скорый конец США, не через 20 лет

        Я у одного товарища услышал жуткую и умную вещь, которая почти совпала с моими ощущениями.
        "Мы все тонем.. И наша задача - тонуть медленнее всех..."
    3. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 09:36
      0
      Много текста, смысла - 0. И да, зря помирать не собираешься, страну объдаешь...
      1. тасха Онлайн
        тасха Сегодня, 09:43
        0
        И да, зря помирать не собираешься, страну объдаешь...

        Вы увлеклись. Успокойтесь, пожалуйста.
  25. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:27
    +6
    Цитата: Boris55
    Путин переиграл Запад и их прихлебал.

    ------------------------
    Огромное спасибо вам, Борис, за разъяснение нам, сирым и убогим. Начинайте каждый ваш комментарий именно с этой фразы. Вокруг нее и строятся ваши тезисы.
  26. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 08:36
    -4
    Автор,открою вам "СТРАШНУЮ ТАЙНУ"!Пенсионный возраст в СССР и в этой стране (и во всём мире в частности)напрямую зависит и выводится,и выводился и будет,от средней продолжительности жизни среднестатистического работаспособного гражданина.И никак не зависит от финансового состояния государства.Чем больше подолжительность жизни,тем больше пенсионный.Пример Япония:Средний возраст жизни 80,пенсионный возраст 65,собираются поднять до 70.Госпенсия 300 иен в месяц,остальное что успел накопить за счёт отчислений от зп в накопительный фонд.США:Средний возраст жизни 78,пенсионный 65-67.Госпенсия 1400$.Германия:Средний возраст 80,пенсионный 65.Собираются поднять до 70.Пенсия 650-1000 евро.Но вернёмся домой.Средний возраст в России 72 года,пенсионный 60.Собираются поднять до 65.Пенсия 12000-15000 рублей.На фоне статистики его должны были поднять ещё в 8-10 году.Так что не надо валить всё на царя и кивать головой на СССР.
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 09:07
      -2
      Так что не надо валить всё на царя и кивать головой на СССР.
      Царек то хороший, это народ ему плохо попался не хочет зараза царька и бояр икрой черной кормить ....
      А на глашатые на зарплате будут по углам орать что во всем мире (где уровень жизни в разы больше, не об этом они тихо промолчат), пенсионный возраст выше, а ещё и налоги больше, так что все у нас в стране хорошо, не чета СССР ужасному...
      Но придет время и кишки всех наших "праведников" народ на колье намотает wink
    2. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 09:33
      0
      Цитата: синоби
      На фоне статистики его должны были поднять ещё в 8-10 году.Так что не надо валить всё на царя и кивать головой на СССР.

      На фоне статистики во всех странах живут примерно 11-13 лет после выхода на пенсию. Россия в эти рамки вполне укладывалась. По Вашей же статистики, после повышения возраста, мы на пенсии будем жить 7 лет. На кого валить надо?
    3. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 09:39
      +1
      Открою вам тайну СТРАШНУЮ ТАЙНУ (без ковычек) в Росси продолжительность жизни падает. Сходите лично на своё городское кладбище, отыщите массивы захоронений 2015-16-17-18 годов и посмотрите возраст усопших.
    4. Мур Онлайн
      Мур Сегодня, 09:48
      +3
      Цитата: синоби
      .Пенсия 12000-15000 рублей

      Как по-вашему, это нормальные деньги по-сравнению с германскими или японскими? А сейчас у пенсов отнимают возможность хоть как-то поправить финансовые дела, продолжая работать после 60-ти.
      Цитата: синоби
      Средний возраст в России 72 года

      Вы в это серьезно верите? Прогуляйтесь как-нибудь по ближайшему кладбищу - посмотрите на даты рождения/смерти.

      Что по поводу статьи - часто не соглашаюсь с автором, о чем и пишу в камментах. Но тут вынужден признать: этой речью нашего Гаранта Россия закончилась, как ранее декларируемое социальное государство. Как и негласный "социальный договор" лично Путина с народом. Он выбрал сторону (а может и никогда не выбирал, а находился на ней?), а мы будем готовиться к худшему. Ведь врать даже в мелочах - ну некомильфо это для самого "влиятельного человека в мире" - смотрим на часы президента - они показывают 09.25. "Прямой" эфир был, как известно, в 12.00 Мск.
      Властям теперь очень прочувственно придётся объяснять народу необходимость защиты "капиталистического Отечества". Конечно пойдем, куда мы денемся - нас так воспитали. Вот только куда штыки повернутся потом - вопрос...
  27. Комментарий был удален.
  28. Комментарий был удален.
  29. Комментарий был удален.
  30. Kito Офлайн
    Kito Сегодня, 09:06
    0
    Дамы и господа, я в декабре 2011 года осуждал людей выступивших против решения выборов и власти, думал что это все происки забугорных вражин, хотя они на верняка там принимали участие, то сейчас я задумываюсь а не ошибался ли я ??
  31. Fedoslov Офлайн
    Fedoslov Сегодня, 09:07
    0
    Вот и будет проверка для народа. Если всё стерпим, то так и надо всем. Но мне есть, что детям сказать, когда меня спросят: "Папа, а что ты делал, когда уничтожали страну?"
  32. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 09:07
    0
    "Вставать с колен" нужно не только на словах для ура-патриотов. Иначе получится так, как говорил покойничек Збиг: "Россия — побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России".
  33. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 09:10
    +1
    Ну да, «скостил» женщинам три года. Но эти три года и так просматривались с самого начала, как «отступные».

    Ну здесь просматриваются 2 подачки которые были заготовлены заранее:
    1. Женщинам поднять на 5 лет, а не 8. Иначе - не конституционно. Где равенство перед законом?
    2. Снижение стажа с 45 до 42 лет. Т.к.: 18+45=63. Вроде нормально, в 65 укладывается. Но если прибавим 5 лет института (которые в стаж не входят) получим 18+5+45=68. Т.е. люди с высшим образованием стажа не получат по определению. А 18+5+42= ровно 65. Все нормально. Вроде бы. Т.к. чиновники не учли, что образование теперь - 6 лет: 4 года бакалавр и 2 года магистр. Так что возможно еще год скостят. Хотя про второе очное высшее и академический отпуск при любом раскладе можно забыть.

    Ну а в зависимости от результатов голосования 9 сентября еще возможна корректировка переходного периода.
    1. DigitalError Офлайн
      DigitalError Сегодня, 09:20
      0
      Про 9 сентября - это следующее, чем неизбежно озаботится "вертикаль" - изменить порядок голосования. И первое, что приходит в голову - "девятые сентября" будут не каждый год, ибо время лечит и снижает накал.
    2. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 09:23
      +1
      Я ж и говорю- год "стажа" "потерял"(даже не год-а несколько месяцев) -все амбец-на пенсию только после 66 лет! 2года-в 67 лет. А практически пол-страны в 90-е перебивались "случайными" или "временными" заработками -плакала их пенсия, даже в 65 лет! Большинство выйдет на пенсию не раньше 70 лет!
    3. Essex62 Онлайн
      Essex62 Сегодня, 10:21
      +1
      Все расчеты пойдут " псу под хвост" подзаконными актами, невозможностью добиться в суде исполнения этих путинских смягчалок и т.д. Речь идёт не о повышении пенсионного возраста, о полной отмене пенсии. Доживут и наработают стаж не многие. Как подтверждать , к примеру, отчисления советского периода , если предприятие загнулось ещё в 90е и ни какой документации не существует? В те-же 90е почти 80% фирм работало в серую . Т. ч., подозреваю, мой 40 летний стаж подтвердить будет не просто,скорее не возможно. Геноцид не иначе. И до закручивания гаек, в отношении простого народа не далече. Буржуазия так поступает всегда и везде. Народ западных , развитых стран, имеет в этом плане преимущество перед нашим. Они десятилетиями бодаются с наездами на свои права и вполне успешно. Нам , расслабленным десятилетиями безклассового общества, этому придётся учиться. Заставить барыгу поступить по закону можно только напугав за целостность шкуры и награбленного. Цели и задачи у противоборствующих классов прямо противоположные, эта драка идёт со времён индустриализации человеческого общества и закончится только при построении мирового социлистического сообщества.
  34. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 09:18
    +2
    выборы в Думу скоро, через 9 дней, вот и "прокатим" Едросов, дабы "не отрывались от народа". Там конечно все такие, но "партию власти" надо в чувство привести, зажрались. sad
  35. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 09:23
    0
    Нелогично, да. Молодым, которым до 30, до пенсии далеко, да и ограбить их еще сто раз можно. Тем, кому не сильно за 40, тоже пока побурчат, но и им думать еще рановато. Можно еще лет 10 поматериться пока. И лишь одна группа, те, кому сейчас за 45-55, реально влетает по самые помидоры. Но это не более 10-12 миллионов человек, на них можно вообще плюнуть, как обычно у нас и происходит.

    Пора создавать в стране настоящий Народный Фронт, который будет альтернативой этой ОПГ во власти.
    И не постепенно, растянуто на многие годы, а уже сейчас. Иначе так и сойдем на нет с этими упырями во власти и экономике.
  36. Sibor Офлайн
    Sibor Сегодня, 09:31
    0
    re: "В Советском Союзе, на который ссылался в своей речи Путин, пенсионный возраст не повышали даже после Великой Отечественной войны, с ее страшными потерями." В Советском союзе была статья за тунеядство! Тут взносы страховые, за неработающих, предлагали ввести- визгу было, до МКС!
  37. Злючный Офлайн
    Злючный Сегодня, 09:36
    0
    "А почему никто не говорит о просто огромных цифрах, получающих «серые» и «черные» зарплаты? Почему Путин молчит о том, что в стране около 26 миллионов человек уклоняются от уплаты? И чем все это вызвано, не работой команды того же Путина?
    Заставить платить хотя бы половину – и даже не возьмусь рассчитать, сколько миллиардов рублей это принесет. Явно, что несколько сотен."

    Проблема в том, что если заставить всех платить официально, уважаемые - цены сразу взлетят. Знаете сколько предприниматель будет официально платить, если например 20000 отдает работнику? Еще около 8 тыс государству. Не кисло? Плюс налоги на прибыль и т.д. У нас одни из самых БОЛЬШИХ налогов в мире (но Кисилев говорит, что самые маленькие, забывая что различные ВЗНОСЫ, это тоже налоги).

    А насчет Путина. Знаете, что мне не понравилось, и что очень очень очень плохо?
    1. Типа все кто протестует это оппозиция, а это плохо. Вы же не хотите как на Украине? - эту мысль он очень хорошо донес. Типа ты против? Ты тогда собака - оппозиционер, майданщик!
    2. Он берет и натравливает своей речью пенсионеров на молодежь, ибо первым ПЕНСИИ повысят то скоро (забывая упомянуть, что на копейки), а вот молодежи то пахать до 65 лет. Первые довольны, последние в шоке. Но пока что основной электорат на выборах именно первые.
  38. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 09:41
    +1
    Цитата: тасха
    Очень у вас, уважаемый Евгений, получился непродуманный комментарий. И даже оскорбительный какой-то. Зачем вы его написали?

    -----------------------------
    Согласен с вами, на эмоциях написал просто.
    1. тасха Онлайн
      тасха Сегодня, 09:44
      0
      Прочитал. Понял.
  39. Злючный Офлайн
    Злючный Сегодня, 09:41
    0
    Цитата: синоби
    На фоне статистики его должны были поднять ещё в 8-10 году.Так что не надо валить всё на царя и кивать головой на СССР.


    Т.е. Вас не пугает, что размер пенсии малость отличается от заграничных? Или то, что у нас большая часть ЗП тратится на еду, остальная на коммуналку и немного на вещи - т.е. накопить на что то большинству проблема, только ипотека, кредиты и т.д.
    Или например, то что в той же Германии теперь государство будет гарантировать, что пенсия толи 43, толи 48 процентов будет от средней зарплаты по стране? Это не чертовы 1000 рублей в год, которые инфляция сожрет, ну или тупо очередное повышение коммунальных платежей
  40. Begemot Онлайн
    Begemot Сегодня, 09:45
    +2
    Противоречивые эмоции от статьи и от обращения Гаранта. Население во всем мире стареет, это еще 30-40 лет назад понятно было. И то что придется менять границы трудоспособности - тоже понятно, но не потому , что денег нет или работающих мало - вот это полная чушь, в таком варианте правительство и гд должны самоубиться у всех на виду прямо под камеры всех ТВ спрыгнуть со Спасской башни, предварительно покаявшись перед страной за несостоятельность. А почему нет денег? - Доля зарплаты в ВВП России - 34-36%,( 55% в Германии) остальное - налоги, ПФ формируется от зарплаты, поэтому и денег нет, что зарплата ниже плинтуса. Занятых в экономике мало? А где экономика?, Кто должен радеть , чтобы экономика была? Найдете мне хоть один закон, который способствует развитию экономики - ни одного,- только регулирование( избыточное и идиотское) и изъятия.
    Производительность низкая?? А кто должен заботиться об эффективности капитала - может наемный работник?? - дудки, сам буржуа должен, а зачем у нас в стране это делать?? Достаточно прикупить депутатов, правительство и гаранта, они сами будут в карман бюджет перекладывать, да еще и повод найдут и законодательно все это оформят. А эффективность капитала можно и задвинуть, там же трудиться надо, самому учиться, тратить деньги на науку, на обучение персонала, да и капиталы не совсем чистые, того гляди -отожмут, зачем их модернизировать и развивать? Хапнул и дёру. " Пошью костюм с отливом - и в Ялту" - вот девиз нашего капитала. Показательная аналогия была: Список Белоусова и пенсионная реформа. Обе темы на изъятие денег в пользу бюджета. Как за олигархов правители воспряли - грудью встали!! А пенсии быстренько, не поднимая глаз в первом чтении прогнали, по -воровски так, через месяц порассуждали ни о чем и тут на тебе, Гарант выступил, и все как один в ладоши, и давай быстрей, аля-улю, гони гусей - надо срочно оформить законодательно предложения Гаранта. Смотреть противно! Циничные, беспринципные лизоблюды.
  41. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 09:56
    +1
    смотрел выступление президента и периодически выключал, что бы успокоиться и не разбить телевизор, он то ни при чем, а ввп ни чего не чувствует. По окончании кроме брезгливости к ввп ни чего не испытываю, если раньше как то пытался что то понять, то теперь все понятно - это не наш президент, не нашего народа, может американского или израильского, но не наш.
  42. igorra Офлайн
    igorra Сегодня, 10:01
    0
    Имел возможность войти в русскую историю как Владимир Великий, войдёт теперь как : а это тот гад, что пенсии поднял.
  43. OldBaton Офлайн
    OldBaton Сегодня, 10:02
    -1
    Роман, ну в чём смысл раскачивания лодки? Для чего этот площадной азарт? Давайте ответим себе честно на несколько вопросов.
    1. Сталкивался ли кто-нибудь с попытками отправить на пенсию сотрудника в 55-60 лет реально? Все мои родственники держались за работу до последнего. И не потому, что пенсия маленькая. На пенсии без работы стареют быстрее.

    Вот прямо представляю себе, как сейчас возмутились прочитавшие это тридцатилетние диванные эксперды!!! Ну да ладно, переживу...

    2. Что толку орать о несогласии с повышением пенсионного возраста, если мы не можем обеспечить выплаты в старом формате? Но я уверен, что на пенсионеров всем крикунам плевать. Эту тему просто отрабатывают в чисто политических целях. Всякие навальнята тут радуют особенно! Вот кто точно знает, зачем мы на свете живём! Рома, ты-то вроде всегда разумный был? Зачем ты там?

    3. Зачем вместо спокойного обсуждения, присущего зрелому гражданскому обществу, в комментариях мы сваливаемся к кривлянию, выдаваемому за сарказм? В чём цель? Расковырять ранку себе и товарищу? Назло маме? Есть разумные и взвешенные предложения? Не глупости про отобрать и поделить, а разумные, повторюсь? Нет? Тогда просто молчите. Кто-то хочет революции очередной? Я - нет. Кто-то не понимает, что призывающие сломать власть, реально ломают страну? Хотите поломанную страну? Я - нет.

    Ну а то, что языком страну не построишь, кому-то надо доказывать? Хотя - нет, доказывать никому ничего не надо. Люди делятся на тех, кому доказывать ничего не надо, и на тех, кому доказывать что-то бесполезно.

    А теперь давайте поймём из каких мы...
  44. Комментарий был удален.
  45. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:12
    -1
    В Советском Союзе, на который ссылался в своей речи Путин, пенсионный возраст не повышали даже после Великой Отечественной войны, с ее страшными потерями.
    Ну да, особенно если учесть что в Союзе того времени пенсии платили далеко не всем.
    И никто в Кремле и на Краснопресненской набережной не понял, а чего это холопы (или хозяева слуг народных) вдруг разорались
    До этого момента дочитал, дальше читать смысла нет. Если автор в очередной раз упорно позиционирует себя холопом, то вряд ли в статье будет что-то новенькое, а всё остальное он писал уже не раз. Скучно.
  46. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 10:31
    0
    Это что за скоморошество такое, это нас снова на баррикады (майданы) зовут? Это что нам автор предлагает - снова бузить начинать, афтару надоело спокойно жить или американская труба сигналы подаёт??