Один - себе, другой - на экспорт. УВЗ представил два "Терминатора"

На прошедшем в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-2018", корпорация "Уралвагонзавод" представила сразу две боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", передает "РГ".Один вариант БМПТ был представлен в одном ряду с российской перспективной боевой техникой. На площадке Минобороны вместе с БМПТ находились Т-14 "Армата", БМП Б-11 "Курганец-25" и зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация-ПВО. Здесь был представлен первоначальный вариант "Терминатора", который прошел боевое крещение в Сирии и был показан зрителям на Параде на Красной площади. Именно данная версия БМПТ в настоящее время проходит освоение в российских вооруженных силах.На другой площадке - площадке УВЗ, была продемонстрирована более поздняя версия "Терминатора" - БМПТ-72, которая демонстрировалась вместе с Т-90СМ и Т-72Б3М. Эта версия предназначена для поставок на экспорт. По мнению военных экспертов, эту машину ждет "блестящее будущее". На БМПТ установлен боевой модуль с двумя 30-мм пушками 2А42, пулеметом ПКТМ и комплексом управляемого вооружения "Корнет".Установлена модульная динамическая защита и комплект решетчатых экранов. На БМПТ-72 возможна установка различных двигателей, в том числе мощностью 1130 л.с.