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Один - себе, другой - на экспорт. УВЗ представил два "Терминатора"

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На прошедшем в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме "Армия-2018", корпорация "Уралвагонзавод" представила сразу две боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", передает "РГ".

Один вариант БМПТ был представлен в одном ряду с российской перспективной боевой техникой. На площадке Минобороны вместе с БМПТ находились Т-14 "Армата", БМП Б-11 "Курганец-25" и зенитная самоходная установка 2С38 "Деривация-ПВО. Здесь был представлен первоначальный вариант "Терминатора", который прошел боевое крещение в Сирии и был показан зрителям на Параде на Красной площади. Именно данная версия БМПТ в настоящее время проходит освоение в российских вооруженных силах.

Один - себе, другой - на экспорт. УВЗ представил два "Терминатора"



На другой площадке - площадке УВЗ, была продемонстрирована более поздняя версия "Терминатора" - БМПТ-72, которая демонстрировалась вместе с Т-90СМ и Т-72Б3М. Эта версия предназначена для поставок на экспорт. По мнению военных экспертов, эту машину ждет "блестящее будущее". На БМПТ установлен боевой модуль с двумя 30-мм пушками 2А42, пулеметом ПКТМ и комплексом управляемого вооружения "Корнет".



Установлена модульная динамическая защита и комплект решетчатых экранов. На БМПТ-72 возможна установка различных двигателей, в том числе мощностью 1130 л.с.

Использованы фотографии:
"РГ"
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31 комментарий
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  1. Koal Онлайн
    Koal Сегодня, 18:24
    +8
    Главное чтобы конвейр работал ...
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 18:26
    +3
    Так это что получается-всё лучшее (более поздняя версия "Терминатора" - БМПТ-72)на экспорт(По мнению военных экспертов, эту машину ждет "блестящее будущее".),остальное-себе?
    1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:30
      +7
      Попроще за рубеж, а получше нам))
      Там довольно серьезная разница между ними
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 18:42
        +4
        На другой площадке - площадке УВЗ, была продемонстрирована более поздняя версия "Терминатора" - БМПТ-72, которая демонстрировалась вместе с Т-90СМ и Т-72Б3М. Эта версия предназначена для поставок на экспорт. По мнению военных экспертов, эту машину ждет "блестящее будущее".
        ----------------------------
        Может всё-таки наоборот? hi
      2. болот Онлайн
        болот Сегодня, 18:44
        +1
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Попроще за рубеж, а получше нам))Там довольно серьезная разница между ними

        Один как Т-90 МС супер пупер комплектацией стоит,другой по проще и ближе к реальной жизни,вам какой.
      3. Blackgrifon Онлайн
        Blackgrifon Сегодня, 18:59
        0
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        опроще за рубеж, а получше нам))
        Там довольно серьезная разница между ними

        Еще вопрос какая из них лучше. Терминатор-1 на базе Т-90, но с 5 (sic!) членами экипажа - а это, фактически, тяжелая БМП с урезанным десантом и неизвестным местом в штате подразделения. Терминатор-2 (БМПТ-72) на базе обычного Т-72 с экипажем из 3 человек. Учитывая сколько этих машин на складах то, по идее, именно они должны быть основным вариантом.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 18:35
      +1
      А кто сказал, что она лучше?
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:41
        +4
        "Она", это кто?))
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 18:42
          +1
          Более поздняя версия)))
          1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
            Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:45
            +3
            В том и дело, что не лучше))

            На экспорт немного другая машина идет, чем та, которая в войска России, попроще
      2. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 18:41
        +3
        Эксперты военные в статье,блин! laughing По крайней мере,я так понял из текста статьи,но меня уже переубедили в ответе на мой коммент-обитателям ВО склонен больше верить,чем статьям в СМИ.Для того мы тут и собрались-кому что не понятно,ответят знающие... hi
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 18:48
          +2
          Просто вы сказали все лучшее на экспорт,остальное себе. Я и спросил кто сказал что 72 лучше)))
    3. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 18:44
      +4
      Ту, что в Сирии проверили, себе, вроде бы она на базе Т-90, а на экспорт на базе Т-72..., а уж какое заказчик вооружение захочет прикрутить, будут обговаривать при заказе...
    4. senima56 Офлайн
      senima56 Сегодня, 19:25
      +1
      Действительно! Что за "дурдом"?!
  3. болот Онлайн
    болот Сегодня, 18:29
    +1
    Да поменяйте название на Алабай,ведь БМПТ эти функции исполняет.
    1. Koal Онлайн
      Koal Сегодня, 18:50
      +3
      Цитата: болот
      Да поменяйте название на Алабай,ведь БМПТ эти функции исполняет.

      А Казахстан собирается покупать ? Или у вас супер разработки имеются .. bully Вот на вашей территории бы провести масштабные учения совместно с Китаем в будущием ..Все равно 2\3 территории пустует и ковылем зарастает (саранчу бы подавили танками ..)))
      1. болот Онлайн
        болот Сегодня, 18:55
        +2
        Цитата: Koal
        А Казахстан собирается покупать ?

        Давно купили и юзаем на учениях и сейчас единственные кто имеет официально их на вооружении..И пришли к выводу что двоя лишние,по этому что бы удешевить да и сборку у себя организовать,предложили УВЗ сделать модуль по проще и на Шасси -Т-72.


        Цитата: Koal
        Все равно 2\3 территории пустует и ковылем зарастает (саранчу бы подавили танками ..)))

        Михан?
        1. Koal Онлайн
          Koal Сегодня, 19:26
          +1
          Цитата: болот
          .И пришли к выводу что двоя лишние,по этому что бы удешевить да и сборку у себя организовать,предложили УВЗ сделать модуль по проще и на Шасси -Т-72.

          И откуда такая уверенность ? У вас там учения проводили или боевые действия были ?
          Ну болот , одни понты ..Смотрите там , как бы резня не начилась ..Настораживаете вы всех . hi
          1. болот Онлайн
            болот Сегодня, 19:33
            0
            Цитата: Koal
            И откуда такая уверенность ? У вас там учения проводили или боевые действия были ?

            Так ваши за всеми этапами эксплуатации следили,даже приняли наше заключение по этим машинам.К стати они даже круче ваших первоночальных,по начинке-оптико-электронной и др. и дороже.Пришли к выводу что пока они пойдут как командирские машины,охраны, к взводу Штурм-С,в последующем Хризантемы-С.

            Цитата: Koal
            Ну болот , одни понты ..Смотрите там , как бы резня не начилась ..Настораживаете вы всех .

            Вы больше всех настораживаете.
    2. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:56
      +4
      Полностью согласен с Вами, Терминатор и Басурманин режит слух, не русское это все, иноземное от "поганых"! am
      1. Koal Онлайн
        Koal Сегодня, 19:22
        +1
        Цитата: Black Sniper
        Полностью согласен с Вами, Терминатор и Басурманин режит слух, не русское это все, иноземное от "поганых"! am

        Согласен ..Сейчас все по иноземному называют и глушат русскую душу !
        Ну что за название "терминатор " ..? Назвали бы "михалыч " хотя бы ..)))
        Топ менйджиры вытыкиваются ..Эх Россия ! negative
        1. болот Онлайн
          болот Сегодня, 19:26
          0
          Цитата: Koal
          Назвали бы "михалыч " хотя бы ..)))

          А где будет Дулин?
  4. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 18:48
    +1
    Читал что на некоторые партии Терминаторов будут устанавливать пушки 57мм которые также пройдут испытания в Сирии.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 18:55
      +1
      Собирались бы макет как минимум показали на форуме
  5. Proton Онлайн
    Proton Сегодня, 18:54
    +1
    Ну и какая тут на экспорт,та,что покрасивше или та,что «полысее»? laughing
    Вообще создается впечатление,что упорно под НАТО подкоп с техникой УВЗ ведет.
  6. tank64rus Офлайн
    tank64rus Сегодня, 19:20
    0
    Жизнь покажет, что лучше и практичнее.
  7. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:44
    +1
    Не могу вспомнить где видел вариант БМПТ Терминатор с 57 мм орудием боевого модуля Байкал ,в место спарки двух 30 мм
    1. болот Онлайн
      болот Сегодня, 19:59
      0
      Цитата: APASUS
      Не могу вспомнить где видел вариант БМПТ Терминатор с 57 мм орудием боевого модуля Байкал ,в место спарки двух 30 мм

      Весь косяк у 57,что боекомплект будет располагаться внутри броневого пространства.По этому мы отказались от Байкала для Барыса,да же для БМПТ-72 не вариант,только для Армат.
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 20:09
      +1
      На т 15)))) ну или на картинках,хотя я именно бмпт еще не встречал
    3. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 20:12
      0
      Цитата: APASUS
      Не могу вспомнить где видел вариант БМПТ Терминатор с 57 мм орудием боевого модуля Байкал ,в место спарки двух 30 мм

      30мм 2А42 хороша конечно, но ИМХО уже пора дальность увеличивать, может как вариант с 57мм начали работать
      1. болот Онлайн
        болот Сегодня, 20:19
        0
        Цитата: poquello
        30мм 2А42 хороша конечно, но ИМХО уже пора дальность увеличивать, может как вариант с 57мм начали работать

        30 хватит,только надо с программируемым подрывом делать,как задумывалось.ведь индукционный ободок на стволах Панцерей ведь есть.Дальность на фиг не уперлась,достаточно 2 км.