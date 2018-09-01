Демократическая оккупация – поучительная история Окинавы
Некоторое время назад мировую сеть облетел очередной манифест армянских борцов за всё хорошее против всего плохого с требованием вывести личный состав 102-й военной базы с территории армянского Гюмри. На этот сетевой топот ножками были неуклюже нанизаны различные национальные комплексы, прозападные бредни и, конечно, трагическая история расстрела семьи Валерием Пермяковым, которая по факту является, пускай и кровавой, но плоской уголовщиной. Кстати, преступник жёстко наказан. Вишенкой на торте был вывод, что российская 102-я военная база не обеспечивает интересы Армении и должна быть выведена с территории республики. Вначале эта новость появилась на страницах eadaily.com и понеслось.
Упоминались имена Карписа Пашояна (кстати, не первый раз попадающего в скандальные истории) и Даниэля Ионисяна, работающего ныне в правительстве. Именно они, по мнению указанного выше ресурса, не только продвигали данный призыв в соцсетях, но и имеют давнюю связь с фондом Сороса. Не стану вдаваться в подробности этой провокационной ситуации, т.к. априори ничего хорошего от «младодемократов», галлюцинирующих кавказскими «Швейцариями» или славянскими «Франциями», я не ждал изначально.
Но особенно любопытными были комментарии к этой провокации от доморощенных граждан из нестройных рядов «демшизы» и уж совсем оторванные от реальности мнения некоторых этнических армян. Это я даже не упоминаю генетически безнадёжных «свидомых» представителей соседней страны победившей свободы и демократии, из-за чего, кстати, наиболее активная часть украинских граждан начала в спешке разбегаться.
По какой-то причине наличие баз НАТО или же вовсе непосредственно США (а это практически одно и то же) в сознании некоторых граждан ассоциируется с гарантиями безопасности и даже экономического процветания, что уж совсем клиникой пахнет. Ну, во-первых, вопрос безопасности как-то не мешает войне в Йемене медленно смещаться на территорию Саудовской Аравии, в которой как раз базы США есть. Не мешает база Инджирлик курдскому вопросу в Турции «кошмарить» целый регион. А сам факт нахождения в блоке никак не сгладил конфликтную ситуацию между той же Турцией и Грецией (обе страны вступили в альянс 18 февраля 1952 года). И уж тем более «натовцы» даже в теории не собирались никого защищать от терроризма и прочего. Не для того, так сказать, всё затевалось.
А, во-вторых, экономический вопрос вообще мимо кассы. Ведь кроме обслуживающего персонала, включая дам специфической профессии, базам ничего от места пребывания не требуется. К примеру, наличие натовской базы Лемонье никак не помогло Джибути наконец-то выйти за пределы списка десяти беднейших стран мира.
Что ж, давайте взглянем на непосредственные результаты пребывания «спасительных» баз для страны-хозяйки. Для примера возьмём не какую-нибудь заштатную страну, а вполне развитую – Японию. Совсем недавно казалось, что ещё немного и улицы Токио будут убирать роботы, на рынке смартфонов и прочей электроники монополистами будут японцы, но тут что-то треснуло, и даже присутствие американской базы как-то не помогло. Да и не могло помочь.
Базы США, как известно, действуют в Японии со времени окончания Второй Мировой. То есть почти сразу после того, как двумя атомными бомбардировками США «спасли» Японию от «кровавых коммунистов». Всё классически – пришли и не ушли. Да и зачем? Гейши есть, пиво варят, виски гнать научились, а глобализм ещё и гамбургерную занёс на острова. С официальной точки зрения всё выглядит идиллически. Добрые янки занимаются защитой территории Японии, участвуют в совместных учениях и даже рискуют своими бесценными жизнями во время мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий. На практике сказка начинает сбоить настолько, что строптивые американцы даже ввели среди своих воинов добра сухой закон. Уж слишком часто пропитые лица американской национальности гробят военную технику, а заодно и местных аборигенов.
Прячься, демократия пришла! - военные-янки на улицах Окинавы
Уже сразу после войны разгул сексуальных утех, конечно, без согласия самого объекта, которым не всегда были барышни, среди американцев достиг такого размаха, что в оккупированной Японии была создана некая Ассоциация специального удобства. К счастью, у японцев уже был опыт создания подобных контор – приснопамятные «станции комфорта». Правда, там обслуживались свои бойцы, а тут оккупанты. Так или иначе, но в короткий срок были «рекрутированы» тысячи женщин древней профессии, а заодно молоденькие вдовы и сироты. Правда, ассоциация быстро развалилась. В самом деле, зачем платить, если можно бесплатно?
Долгие годы после войны множество преступлений замалчивалось. На поверхность всплывали лишь самые вопиющие случаи, или же достоянием общественности становились данные особо «урожайных» периодов постройки демократии и сотрудничества. Так, за июнь 1949 года разгорячённые и голодные до развлечений янки отправили на тот свет 29 аборигенов Окинавы, а ряды осквернённых барышень сразу пополнили 19 женщин. А уже в 1955 году один из морпехов сначала изнасиловал шестилетнюю девочку (!), а потом зарезал несчастного ребёнка. Естественно, никакого наказания могучий воин не понёс.
Точно определить количество преступлений американских военных против местных жителей до 1972 года практически невозможно, т.к. до этого времени Окинава не находилась под юрисдикцией Японии и управлялась администрацией США. А как янки любят выносить сор из избы всем известно. К примеру, мы бы ещё долго не услышали об ужасах тюрьмы Абу-Грейб, если бы тюремщики были не просто садистами, но и тупыми садистами, которые документируют на фотоаппарат каждый акт своего беспредела.
Сожжённые авто на улицах Коза после бунта
Стоит отметить, что в 1970 году чаша терпения жителей Окинавы переполнилась. В городке Коза (ныне входит в состав города Окинава, образованный путём слияния нескольких менее крупных городов) вспыхнул бунт. Поводом для него стала практически рядовая авария, в которой пьяный в дым янки сбил местного жителя. На месте аварии быстро скопилась толпа разгневанных аборигенов. Пришедшие на выручку американцы не нашли ничего лучше, как стукнуть американским средством передвижения ещё одного окинавца.
Толпа выросла как на дрожжах до 700 аборигенов. Вперёд полетело классическое оружие пролетариата – булыжник. Прибывшая на место полиция Окинавы смогла вывести окружённых американцев из осады, за что немедленно получили звание «иуды». Но толпа и не думала расходиться. За считанные часы они сожгли около 70 автомобилей, принадлежавших американцам, а сама толпа разрослась до 5000 бунтовщиков.
Очередной митинг современных окинавцев с характерным призывом - "перестаньте насиловать Окинаву"
Часть из них ринулась на военную базу, по пути «поблагодарив» около 60 американцев разными степени тяжести побоями. Вскоре уже на территории авиабазы Кадена очутились бунтовщики, вооружённые в том числе «коктейлями Молотова». Было подожжено несколько зданий и полностью уничтожен агитационный листок базы – офис газеты «Звёзды и полосы». Всё закончилось лишь через 7-8 часов, когда количество арестованных возросло до 82 человек.
Но сие буйство не изменило ровным счётом ничего. Нет, были сделаны популистские заявления, были внесены некоторые поправки в нормативно-правовые документы, часто оторванные напрочь от практического применения, но и только. С 1972 года ежемесячно регистрируется около 10-15 уголовно наказуемых инцидентов с участием янки. При этом послужной список «подвигов» растёт до сих пор.
4 сентября 1995 года трое военнослужащих базы «Camp Hansen» затащили 12-летнюю школьницу в свою машину. После бравые бойцы избили её и по очереди изнасиловали. После огласки этого преступления 90 тысяч граждан Японии вышли на улицы с требованием удалить все американские базы. Ножкой топнули. Подонков показательно осудили местные власти и даже отправили в тюрьму на сроки от 6 до 10 лет. Но, уже в 2003 году все насильники вышли на свободу, последний даже с формулировкой «досрочно».
- Девочка, хочешь я тебя на мотоцикле покатаю...
В 2000-м году, буквально за несколько дней до визита тогдашнего президента США саксофониста Билли, ещё того полового гиганта, очередной пропитой американский боец ночью залез в чужой жилой дом. Словно этого мало, обнаружив в доме окинавскую девочку, третьесортный Казанова попытался склонить девчонку к половой близости. Уже в 2003-м капрал морской пехоты избил и, естественно, изнасиловал 19-летнюю местную девушку. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
В следующем 2004-м арестовали теперь уже вольнонаёмного американца Дага Томсона. Даг ворвался в дом одной из местных жительниц. Ну, а дальше всё по классической схеме. К счастью, 20-летняя девушка осталась жива.
В 2008 году по показаниям 14-летней школьницы был арестован очередной морпех, который сначала покатал её на своём мотоцикле, а потом решил прокатить девочку уже другим способом у себя на квартире. Обвиняемый Тайрон Хэднотт резко отрицал всё, однако признал, что всё же «поцеловал» девочку «по взаимному согласию». Автор, конечно, тесных отношений с 14-летними девочками после достижения им совершеннолетия не имел, но возникает вопрос, что должно быть в голове 38-летнего мужика, чтобы целоваться со школьницей-малолеткой?
В 2012 году сразу два янки мало того, что снасильничали местную женщину, так ещё и экспроприировали её имущество. Оба бойца находились в состоянии алкогольного опьянения. В том же году американский летун затащил в свой гостиничный номер 13-летнего мальчика. Но небесный ас был настолько пьян, что при попытке изнасилования просто вывалился из окна.
В 2016 году на Окинаве задержали ещё одного янки, который напал и изнасиловал туристку с острова Кюсю. И надо же было женщине так «отдохнуть». В том же 16-м бывший военнослужащий Кеннет Франклин Синдзато, работавший на американской базе гражданским специалистом, оглушил 20-летнюю местную жительницу, изнасиловал её, а после зарезал без затей. Тело вывез за пределы базы.
В начале 2018 года американцы решили внести некое разнообразие в список своих «подвигов». Так, соседи Окинавы с острова Хонсю с американской базы в Йокосуке, как выяснилось, длительное время торговали наркотиками (экстази и ЛСД). Всего взять на горячем удалось 12 человек. Возможно, как раз этот случай и есть пресловутое развитие местной экономики, весьма специфическое, своеобразное, но всё же…
Нет, автор, разумеется, даже не думает переубедить ту сектантскую публику, которая привыкла употреблять популистские понятие «сил добра». Это бесполезно. Но, согласитесь, увидев как поднимается ропот вчерашних активистов за всё хорошее и против всего плохого после близкого знакомства с воинами «сияющего града на холме», как приятно сказать – вам же говорили…
Упоминались имена Карписа Пашояна (кстати, не первый раз попадающего в скандальные истории) и Даниэля Ионисяна, работающего ныне в правительстве. Именно они, по мнению указанного выше ресурса, не только продвигали данный призыв в соцсетях, но и имеют давнюю связь с фондом Сороса. Не стану вдаваться в подробности этой провокационной ситуации, т.к. априори ничего хорошего от «младодемократов», галлюцинирующих кавказскими «Швейцариями» или славянскими «Франциями», я не ждал изначально.
Но особенно любопытными были комментарии к этой провокации от доморощенных граждан из нестройных рядов «демшизы» и уж совсем оторванные от реальности мнения некоторых этнических армян. Это я даже не упоминаю генетически безнадёжных «свидомых» представителей соседней страны победившей свободы и демократии, из-за чего, кстати, наиболее активная часть украинских граждан начала в спешке разбегаться.
По какой-то причине наличие баз НАТО или же вовсе непосредственно США (а это практически одно и то же) в сознании некоторых граждан ассоциируется с гарантиями безопасности и даже экономического процветания, что уж совсем клиникой пахнет. Ну, во-первых, вопрос безопасности как-то не мешает войне в Йемене медленно смещаться на территорию Саудовской Аравии, в которой как раз базы США есть. Не мешает база Инджирлик курдскому вопросу в Турции «кошмарить» целый регион. А сам факт нахождения в блоке никак не сгладил конфликтную ситуацию между той же Турцией и Грецией (обе страны вступили в альянс 18 февраля 1952 года). И уж тем более «натовцы» даже в теории не собирались никого защищать от терроризма и прочего. Не для того, так сказать, всё затевалось.
А, во-вторых, экономический вопрос вообще мимо кассы. Ведь кроме обслуживающего персонала, включая дам специфической профессии, базам ничего от места пребывания не требуется. К примеру, наличие натовской базы Лемонье никак не помогло Джибути наконец-то выйти за пределы списка десяти беднейших стран мира.
Что ж, давайте взглянем на непосредственные результаты пребывания «спасительных» баз для страны-хозяйки. Для примера возьмём не какую-нибудь заштатную страну, а вполне развитую – Японию. Совсем недавно казалось, что ещё немного и улицы Токио будут убирать роботы, на рынке смартфонов и прочей электроники монополистами будут японцы, но тут что-то треснуло, и даже присутствие американской базы как-то не помогло. Да и не могло помочь.
Базы США, как известно, действуют в Японии со времени окончания Второй Мировой. То есть почти сразу после того, как двумя атомными бомбардировками США «спасли» Японию от «кровавых коммунистов». Всё классически – пришли и не ушли. Да и зачем? Гейши есть, пиво варят, виски гнать научились, а глобализм ещё и гамбургерную занёс на острова. С официальной точки зрения всё выглядит идиллически. Добрые янки занимаются защитой территории Японии, участвуют в совместных учениях и даже рискуют своими бесценными жизнями во время мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий. На практике сказка начинает сбоить настолько, что строптивые американцы даже ввели среди своих воинов добра сухой закон. Уж слишком часто пропитые лица американской национальности гробят военную технику, а заодно и местных аборигенов.
Прячься, демократия пришла! - военные-янки на улицах Окинавы
Уже сразу после войны разгул сексуальных утех, конечно, без согласия самого объекта, которым не всегда были барышни, среди американцев достиг такого размаха, что в оккупированной Японии была создана некая Ассоциация специального удобства. К счастью, у японцев уже был опыт создания подобных контор – приснопамятные «станции комфорта». Правда, там обслуживались свои бойцы, а тут оккупанты. Так или иначе, но в короткий срок были «рекрутированы» тысячи женщин древней профессии, а заодно молоденькие вдовы и сироты. Правда, ассоциация быстро развалилась. В самом деле, зачем платить, если можно бесплатно?
Долгие годы после войны множество преступлений замалчивалось. На поверхность всплывали лишь самые вопиющие случаи, или же достоянием общественности становились данные особо «урожайных» периодов постройки демократии и сотрудничества. Так, за июнь 1949 года разгорячённые и голодные до развлечений янки отправили на тот свет 29 аборигенов Окинавы, а ряды осквернённых барышень сразу пополнили 19 женщин. А уже в 1955 году один из морпехов сначала изнасиловал шестилетнюю девочку (!), а потом зарезал несчастного ребёнка. Естественно, никакого наказания могучий воин не понёс.
Точно определить количество преступлений американских военных против местных жителей до 1972 года практически невозможно, т.к. до этого времени Окинава не находилась под юрисдикцией Японии и управлялась администрацией США. А как янки любят выносить сор из избы всем известно. К примеру, мы бы ещё долго не услышали об ужасах тюрьмы Абу-Грейб, если бы тюремщики были не просто садистами, но и тупыми садистами, которые документируют на фотоаппарат каждый акт своего беспредела.
Сожжённые авто на улицах Коза после бунта
Стоит отметить, что в 1970 году чаша терпения жителей Окинавы переполнилась. В городке Коза (ныне входит в состав города Окинава, образованный путём слияния нескольких менее крупных городов) вспыхнул бунт. Поводом для него стала практически рядовая авария, в которой пьяный в дым янки сбил местного жителя. На месте аварии быстро скопилась толпа разгневанных аборигенов. Пришедшие на выручку американцы не нашли ничего лучше, как стукнуть американским средством передвижения ещё одного окинавца.
Толпа выросла как на дрожжах до 700 аборигенов. Вперёд полетело классическое оружие пролетариата – булыжник. Прибывшая на место полиция Окинавы смогла вывести окружённых американцев из осады, за что немедленно получили звание «иуды». Но толпа и не думала расходиться. За считанные часы они сожгли около 70 автомобилей, принадлежавших американцам, а сама толпа разрослась до 5000 бунтовщиков.
Очередной митинг современных окинавцев с характерным призывом - "перестаньте насиловать Окинаву"
Часть из них ринулась на военную базу, по пути «поблагодарив» около 60 американцев разными степени тяжести побоями. Вскоре уже на территории авиабазы Кадена очутились бунтовщики, вооружённые в том числе «коктейлями Молотова». Было подожжено несколько зданий и полностью уничтожен агитационный листок базы – офис газеты «Звёзды и полосы». Всё закончилось лишь через 7-8 часов, когда количество арестованных возросло до 82 человек.
Но сие буйство не изменило ровным счётом ничего. Нет, были сделаны популистские заявления, были внесены некоторые поправки в нормативно-правовые документы, часто оторванные напрочь от практического применения, но и только. С 1972 года ежемесячно регистрируется около 10-15 уголовно наказуемых инцидентов с участием янки. При этом послужной список «подвигов» растёт до сих пор.
4 сентября 1995 года трое военнослужащих базы «Camp Hansen» затащили 12-летнюю школьницу в свою машину. После бравые бойцы избили её и по очереди изнасиловали. После огласки этого преступления 90 тысяч граждан Японии вышли на улицы с требованием удалить все американские базы. Ножкой топнули. Подонков показательно осудили местные власти и даже отправили в тюрьму на сроки от 6 до 10 лет. Но, уже в 2003 году все насильники вышли на свободу, последний даже с формулировкой «досрочно».
- Девочка, хочешь я тебя на мотоцикле покатаю...
В 2000-м году, буквально за несколько дней до визита тогдашнего президента США саксофониста Билли, ещё того полового гиганта, очередной пропитой американский боец ночью залез в чужой жилой дом. Словно этого мало, обнаружив в доме окинавскую девочку, третьесортный Казанова попытался склонить девчонку к половой близости. Уже в 2003-м капрал морской пехоты избил и, естественно, изнасиловал 19-летнюю местную девушку. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
В следующем 2004-м арестовали теперь уже вольнонаёмного американца Дага Томсона. Даг ворвался в дом одной из местных жительниц. Ну, а дальше всё по классической схеме. К счастью, 20-летняя девушка осталась жива.
В 2008 году по показаниям 14-летней школьницы был арестован очередной морпех, который сначала покатал её на своём мотоцикле, а потом решил прокатить девочку уже другим способом у себя на квартире. Обвиняемый Тайрон Хэднотт резко отрицал всё, однако признал, что всё же «поцеловал» девочку «по взаимному согласию». Автор, конечно, тесных отношений с 14-летними девочками после достижения им совершеннолетия не имел, но возникает вопрос, что должно быть в голове 38-летнего мужика, чтобы целоваться со школьницей-малолеткой?
В 2012 году сразу два янки мало того, что снасильничали местную женщину, так ещё и экспроприировали её имущество. Оба бойца находились в состоянии алкогольного опьянения. В том же году американский летун затащил в свой гостиничный номер 13-летнего мальчика. Но небесный ас был настолько пьян, что при попытке изнасилования просто вывалился из окна.
В 2016 году на Окинаве задержали ещё одного янки, который напал и изнасиловал туристку с острова Кюсю. И надо же было женщине так «отдохнуть». В том же 16-м бывший военнослужащий Кеннет Франклин Синдзато, работавший на американской базе гражданским специалистом, оглушил 20-летнюю местную жительницу, изнасиловал её, а после зарезал без затей. Тело вывез за пределы базы.
В начале 2018 года американцы решили внести некое разнообразие в список своих «подвигов». Так, соседи Окинавы с острова Хонсю с американской базы в Йокосуке, как выяснилось, длительное время торговали наркотиками (экстази и ЛСД). Всего взять на горячем удалось 12 человек. Возможно, как раз этот случай и есть пресловутое развитие местной экономики, весьма специфическое, своеобразное, но всё же…
Нет, автор, разумеется, даже не думает переубедить ту сектантскую публику, которая привыкла употреблять популистские понятие «сил добра». Это бесполезно. Но, согласитесь, увидев как поднимается ропот вчерашних активистов за всё хорошее и против всего плохого после близкого знакомства с воинами «сияющего града на холме», как приятно сказать – вам же говорили…
- Автор:
- Восточный ветер
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