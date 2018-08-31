Мобильные группы против БПЛА
Развитие техники и технологий приводит к появлению новых угроз на поле боя и в тылу. В связи с этим современным армиям приходится создавать и принимать на вооружение необходимые изделия, а также формировать совершенно новые подразделения. Одной из самых серьезных угроз сейчас становятся беспилотные летательные аппараты, и это необходимо учитывать при развитии армии. С учетом имеющегося опыта было принято решение о создании специальных мобильных групп, которым предстоит бороться с беспилотной авиацией. Более того, такие подразделения уже успели показать свои умения на практике.
В настоящее время в Южном военном округе проходит несколько крупных учений, в которых задействованы части разных родов войск. Военнослужащие отрабатывают навыки на всех основных полигонах округа и решают задачи по борьбе с условным противником. Вместе с другими подразделениями на полигон впервые отправились специальные мобильные группы РЭБ, которым тоже предстояло использовать свое оснащение и тем самым помешать действиям условного противника.
Мобильные группы радиоэлектронной борьбы были сформированы совсем недавно. Их собрали в соответствии с приказом командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Подобные подразделения появились во всех соединениях округа и предназначаются для защиты войск от беспилотной авиации противника во всех ее проявлениях. В частности, при создании новых мобильных групп был использован опыт, полученный во время операции в Сирии.
В ходе сирийской операции российским войскам пришлось столкнуться с новой угрозой. Террористические организации неоднократно предпринимали попытки атаки российских или сирийских объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Легкий БПЛА отличается малой стоимостью и простотой применения, но при этом может нести некоторую боевую нагрузку. Борьба с подобными атаками представляет определенную сложность для «традиционной» ПВО, и потому в подобных ситуациях следует использовать средства радиоэлектронной борьбы.
Ряд атак в Сирии удалось отбить с помощью средств РЭБ. При этом стало очевидно, что подобный удар может организовать любой противник и в любом районе. В связи с этим было принято решение о создании мобильных групп РЭБ, задачей которых станет борьба с вражескими беспилотниками.
Несколько дней назад пресс-служба Южного военного округа сообщила об участии мобильных подразделений в одном из текущих учений. Мероприятия с их участием были запланированы на четверг 30 августа. Группам предстояло отправиться в район аэродрома Мариновка (Волгоградская область) и обеспечить защиту района от БПЛА условного противника. Вместе со специалистами по радиоэлектронной борьбе к учениям привлекли зенитчиков и связистов.
30 марта пресс-служба ЮВО опубликовала сообщение об успешном завершении специальных учений. Согласно их легенде, целью противника являлся аэродром Мариновка. Для нанесения ударов по этому объекту условный противник использовал несколько БПЛА разных типов. Полеты осуществлялись на разных высотах и курсах.
Сообщается, что мобильные группы РЭБ смогли вовремя обнаружить подлетающие аппараты и определить их местоположение. С условными угрозами боролись несколькими способами, в том числе при помощи оружия. При помощи комплексов Р-934БМВ и Р-330Ж «Житель» подразделения РЭБ выявили, перехватили и подавили каналы передачи данных БПЛА. Вследствие подавления связи условный противник лишился возможности сбора разведывательной информации и эффективного использования беспилотников.
Данные о найденных объектах передавались с комплексов РЭБ на зенитные системы. Комплексы «Тор-М2» и «Панцирь-С1» приняли целеуказание от систем РЭБ, после чего выполнили все необходимые процедуры и произвели условный пуск ракет по целям. БПЛА противника были условно уничтожены на дальностях до 10 км. Еще одна цель, летевшая на высоте 150 м, была поражена огнем стрелкового оружия с земли.
Одной из целей учений стала отработка взаимодействия подразделений. Мобильные группы РЭБ не только искали беспилотные аппараты и предотвращали их эффективную работу, но и передавали данные целеуказания другим подразделениям. Прежде всего, информацию о целях получали подразделения охраны и обеспечения при пунктах управления. Также осуществлялась выдача данных зенитчикам для огневого поражения целей.
В ходе учений мобильные подразделения РЭБ сумели защитить аэродром Мариновка от налета БПЛА условного противника. При помощи собственного оснащения они предотвратили эффективную работу аппаратов, а смежные подразделения обеспечили условное поражение воздушных целей. Условный противник не смог прорваться к своей цели и нанести ей ущерб.
Параллельно на других полигонах Южного военного округа проводятся иные учебные мероприятия, в том числе с участием подразделений радиоэлектронной борьбы. Личный состав отрабатывает навыки обнаружения и подавления каналов связи противника, сбора и обработки разведывательной информации и т.д. В ходе текущих учений используются едва ли не все комплексы РЭБ, состоящие на вооружении частей ЮВО.
***
Согласно сообщениям пресс-службы ЮВО, в ходе недавних учений мобильная группа РЭБ использовала для решения учебно-боевых задач комплексы Р-934БМВ и Р-330Ж. Вполне возможно, что в распоряжении новых подразделений имеется и иное оснащение аналогичного назначения. С его помощью мобильная группа может находить каналы связи противника и собирать информацию либо подавлять их с применением помех.
По известным данным, изделие Р-934БМВ, упомянутое в официальных сообщениях, представляет собой станцию помех из состава комплекса РЭБ РБ-301Б «Борисголебск-2». Комплексы семейства «Борисоглебск» изначально представляли собой глубокую модернизацию более старых систем Р-330 «Мандат». За счет самой серьезной переработки конструкции и использования новой аппаратуры удалось значительно повысить основные характеристики и расширить возможности аппаратуры.
Комплекс РБ-301Б разрабатывался с середины двухтысячных годов и был принят на вооружение в 2013 году. В состав комплекса входят пункт управления и несколько станций помех, в том числе уже упомянутая Р-934БМВ. Все компоненты комплекса строятся на базе унифицированного бронированного шасси МТ-ЛБу, что обеспечивает ему высокую проходимость и мобильность. Комплекс «Борисоглебск-2» уже несколько лет производится серийно и поставляется в части сухопутных войск.
Известно, что средства радиотехнической разведки комплекса РБ-301Б способны выявлять разнообразные каналы радиосвязи противника и прочие сигналы. Имеется функция определения местоположения источника сигналов. Наличие сразу нескольких станций помех обеспечивает возможность высокоэффективного подавления широкого диапазона частот. Как показали последние учения, средства «Борисоглебска-2» способны выявлять и подавлять линии управления беспилотных летательных аппаратов.
Автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель», так же использовавшаяся при «обороне» аэродрома в Волгоградской области, представляет собой один из компонентов комплекса Р-330М1П «Диабазол». Последний представляет собой другой вариант модернизации сравнительно старого «Мандата» с применением современной аппаратуры. Разработка Р-330М1П осуществлялась в течение прошлого десятилетия; комплекс поступил на вооружение в 2008 году.
Комплекс «Диабазол» по своей архитектуре похож на «Борисоглебск-2». В его состав входят пункт управления и набор автоматизированных станций помех, одной из которых является Р-330Ж. В отличие от ряда комплексов семейства «Мандат», Р-330М1П строится на основе автомобильных шасси с унифицированными кузовами-фургонами. По своим возможностям «Диабазол» похож на другие современные комплексы своего класса, но отличается иными техническими характеристиками. В частности, он отличается от «Борисоглебска-2» или иных систем рабочим диапазоном.
Использование комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-301Б и Р-330М1П позволяет мобильным группам противодействия БПЛА или другим подразделениям осуществлять обнаружение радиосигналов от источников на дальностях до нескольких десятков километров. Подавление каналов связи наземной аппаратуры осуществляется на дистанциях 20-25 км. При подавлении связи летательных аппаратов дальность увеличивается вдвое.
На вооружении новых мобильных подразделений радиоэлектронной борьбы состоят комплексы, построенные на базе серийных шасси. Это позволяет осуществлять быструю переброску групп в заданный район для прикрытия необходимых объектов. Кроме того, такое исполнение не предъявляет особых требований к позициям для развертывания техники. На подготовку комплексов «Диабазол» и «Борисоглебск-2» к работе требуется не более 30-40 минут. Свертывание и перевод средств в походное положение тоже занимает минимальное время.
Мобильность комплексов обеспечивает очевидные преимущества. Кроме того, она позволяет эффективнее решать новые задачи. Самоходная техника мобильных групп может в минимальное время выдвинуться к указанному объекту и своевременно обеспечить его защиту от разведчиков или ударных беспилотников.
Комплексы РЭБ, переданные новым мобильным группам, изначально создавались в качестве универсального средства воздействия на каналы радиосвязи и управления противника. В составе новых подразделений их роль незначительно изменяется. Теперь им в первую очередь предстоит искать и подавлять линии передачи данных, соединяющие БПЛА и пульты операторов. Как следует из доступной информации и результатов недавних учений, современные отечественные комплексы РЭБ прекрасно справляются с такими задачами. Кроме того, подобные системы могут выдавать информацию вышестоящему командованию или зенитчикам.
Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов всех классов, которые теперь доступны не только армиям, но и мелким вооруженным формированием, приводит к появлению новых вызовов и угроз. Важно, что средства для защиты от таких угроз уже существуют и состоят на вооружении. Благодаря этому российская армия получает возможность организовать защиту объектов от БПЛА сравнительно быстро и просто. Достаточно сформировать новые специализированные подразделения и оснастить их требуемой техникой.
Повышать обороноспособность можно не только при помощи новых вооружений и техники, но и за счет правильной организационной структуры войск. Недавно появившиеся мобильные группы противодействия БПЛА призваны решать новую актуальную задачу, прямо связанную с прогрессом последних лет. Кроме того, эти подразделения уже успели показать свои возможности в условиях полигона.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://vz.ru/
http://ria.ru/
http://russianarms.ru/
http://bastion-opk.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
В настоящее время в Южном военном округе проходит несколько крупных учений, в которых задействованы части разных родов войск. Военнослужащие отрабатывают навыки на всех основных полигонах округа и решают задачи по борьбе с условным противником. Вместе с другими подразделениями на полигон впервые отправились специальные мобильные группы РЭБ, которым тоже предстояло использовать свое оснащение и тем самым помешать действиям условного противника.
Мобильные группы радиоэлектронной борьбы были сформированы совсем недавно. Их собрали в соответствии с приказом командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова. Подобные подразделения появились во всех соединениях округа и предназначаются для защиты войск от беспилотной авиации противника во всех ее проявлениях. В частности, при создании новых мобильных групп был использован опыт, полученный во время операции в Сирии.
В ходе сирийской операции российским войскам пришлось столкнуться с новой угрозой. Террористические организации неоднократно предпринимали попытки атаки российских или сирийских объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Легкий БПЛА отличается малой стоимостью и простотой применения, но при этом может нести некоторую боевую нагрузку. Борьба с подобными атаками представляет определенную сложность для «традиционной» ПВО, и потому в подобных ситуациях следует использовать средства радиоэлектронной борьбы.
Ряд атак в Сирии удалось отбить с помощью средств РЭБ. При этом стало очевидно, что подобный удар может организовать любой противник и в любом районе. В связи с этим было принято решение о создании мобильных групп РЭБ, задачей которых станет борьба с вражескими беспилотниками.
Несколько дней назад пресс-служба Южного военного округа сообщила об участии мобильных подразделений в одном из текущих учений. Мероприятия с их участием были запланированы на четверг 30 августа. Группам предстояло отправиться в район аэродрома Мариновка (Волгоградская область) и обеспечить защиту района от БПЛА условного противника. Вместе со специалистами по радиоэлектронной борьбе к учениям привлекли зенитчиков и связистов.
30 марта пресс-служба ЮВО опубликовала сообщение об успешном завершении специальных учений. Согласно их легенде, целью противника являлся аэродром Мариновка. Для нанесения ударов по этому объекту условный противник использовал несколько БПЛА разных типов. Полеты осуществлялись на разных высотах и курсах.
Сообщается, что мобильные группы РЭБ смогли вовремя обнаружить подлетающие аппараты и определить их местоположение. С условными угрозами боролись несколькими способами, в том числе при помощи оружия. При помощи комплексов Р-934БМВ и Р-330Ж «Житель» подразделения РЭБ выявили, перехватили и подавили каналы передачи данных БПЛА. Вследствие подавления связи условный противник лишился возможности сбора разведывательной информации и эффективного использования беспилотников.
Данные о найденных объектах передавались с комплексов РЭБ на зенитные системы. Комплексы «Тор-М2» и «Панцирь-С1» приняли целеуказание от систем РЭБ, после чего выполнили все необходимые процедуры и произвели условный пуск ракет по целям. БПЛА противника были условно уничтожены на дальностях до 10 км. Еще одна цель, летевшая на высоте 150 м, была поражена огнем стрелкового оружия с земли.
Одной из целей учений стала отработка взаимодействия подразделений. Мобильные группы РЭБ не только искали беспилотные аппараты и предотвращали их эффективную работу, но и передавали данные целеуказания другим подразделениям. Прежде всего, информацию о целях получали подразделения охраны и обеспечения при пунктах управления. Также осуществлялась выдача данных зенитчикам для огневого поражения целей.
В ходе учений мобильные подразделения РЭБ сумели защитить аэродром Мариновка от налета БПЛА условного противника. При помощи собственного оснащения они предотвратили эффективную работу аппаратов, а смежные подразделения обеспечили условное поражение воздушных целей. Условный противник не смог прорваться к своей цели и нанести ей ущерб.
Параллельно на других полигонах Южного военного округа проводятся иные учебные мероприятия, в том числе с участием подразделений радиоэлектронной борьбы. Личный состав отрабатывает навыки обнаружения и подавления каналов связи противника, сбора и обработки разведывательной информации и т.д. В ходе текущих учений используются едва ли не все комплексы РЭБ, состоящие на вооружении частей ЮВО.
***
Согласно сообщениям пресс-службы ЮВО, в ходе недавних учений мобильная группа РЭБ использовала для решения учебно-боевых задач комплексы Р-934БМВ и Р-330Ж. Вполне возможно, что в распоряжении новых подразделений имеется и иное оснащение аналогичного назначения. С его помощью мобильная группа может находить каналы связи противника и собирать информацию либо подавлять их с применением помех.
По известным данным, изделие Р-934БМВ, упомянутое в официальных сообщениях, представляет собой станцию помех из состава комплекса РЭБ РБ-301Б «Борисголебск-2». Комплексы семейства «Борисоглебск» изначально представляли собой глубокую модернизацию более старых систем Р-330 «Мандат». За счет самой серьезной переработки конструкции и использования новой аппаратуры удалось значительно повысить основные характеристики и расширить возможности аппаратуры.
Комплекс РБ-301Б разрабатывался с середины двухтысячных годов и был принят на вооружение в 2013 году. В состав комплекса входят пункт управления и несколько станций помех, в том числе уже упомянутая Р-934БМВ. Все компоненты комплекса строятся на базе унифицированного бронированного шасси МТ-ЛБу, что обеспечивает ему высокую проходимость и мобильность. Комплекс «Борисоглебск-2» уже несколько лет производится серийно и поставляется в части сухопутных войск.
Известно, что средства радиотехнической разведки комплекса РБ-301Б способны выявлять разнообразные каналы радиосвязи противника и прочие сигналы. Имеется функция определения местоположения источника сигналов. Наличие сразу нескольких станций помех обеспечивает возможность высокоэффективного подавления широкого диапазона частот. Как показали последние учения, средства «Борисоглебска-2» способны выявлять и подавлять линии управления беспилотных летательных аппаратов.
Автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель», так же использовавшаяся при «обороне» аэродрома в Волгоградской области, представляет собой один из компонентов комплекса Р-330М1П «Диабазол». Последний представляет собой другой вариант модернизации сравнительно старого «Мандата» с применением современной аппаратуры. Разработка Р-330М1П осуществлялась в течение прошлого десятилетия; комплекс поступил на вооружение в 2008 году.
Комплекс «Диабазол» по своей архитектуре похож на «Борисоглебск-2». В его состав входят пункт управления и набор автоматизированных станций помех, одной из которых является Р-330Ж. В отличие от ряда комплексов семейства «Мандат», Р-330М1П строится на основе автомобильных шасси с унифицированными кузовами-фургонами. По своим возможностям «Диабазол» похож на другие современные комплексы своего класса, но отличается иными техническими характеристиками. В частности, он отличается от «Борисоглебска-2» или иных систем рабочим диапазоном.
Использование комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-301Б и Р-330М1П позволяет мобильным группам противодействия БПЛА или другим подразделениям осуществлять обнаружение радиосигналов от источников на дальностях до нескольких десятков километров. Подавление каналов связи наземной аппаратуры осуществляется на дистанциях 20-25 км. При подавлении связи летательных аппаратов дальность увеличивается вдвое.
На вооружении новых мобильных подразделений радиоэлектронной борьбы состоят комплексы, построенные на базе серийных шасси. Это позволяет осуществлять быструю переброску групп в заданный район для прикрытия необходимых объектов. Кроме того, такое исполнение не предъявляет особых требований к позициям для развертывания техники. На подготовку комплексов «Диабазол» и «Борисоглебск-2» к работе требуется не более 30-40 минут. Свертывание и перевод средств в походное положение тоже занимает минимальное время.
Мобильность комплексов обеспечивает очевидные преимущества. Кроме того, она позволяет эффективнее решать новые задачи. Самоходная техника мобильных групп может в минимальное время выдвинуться к указанному объекту и своевременно обеспечить его защиту от разведчиков или ударных беспилотников.
Комплексы РЭБ, переданные новым мобильным группам, изначально создавались в качестве универсального средства воздействия на каналы радиосвязи и управления противника. В составе новых подразделений их роль незначительно изменяется. Теперь им в первую очередь предстоит искать и подавлять линии передачи данных, соединяющие БПЛА и пульты операторов. Как следует из доступной информации и результатов недавних учений, современные отечественные комплексы РЭБ прекрасно справляются с такими задачами. Кроме того, подобные системы могут выдавать информацию вышестоящему командованию или зенитчикам.
Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов всех классов, которые теперь доступны не только армиям, но и мелким вооруженным формированием, приводит к появлению новых вызовов и угроз. Важно, что средства для защиты от таких угроз уже существуют и состоят на вооружении. Благодаря этому российская армия получает возможность организовать защиту объектов от БПЛА сравнительно быстро и просто. Достаточно сформировать новые специализированные подразделения и оснастить их требуемой техникой.
Повышать обороноспособность можно не только при помощи новых вооружений и техники, но и за счет правильной организационной структуры войск. Недавно появившиеся мобильные группы противодействия БПЛА призваны решать новую актуальную задачу, прямо связанную с прогрессом последних лет. Кроме того, эти подразделения уже успели показать свои возможности в условиях полигона.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
http://tass.ru/
http://vz.ru/
http://ria.ru/
http://russianarms.ru/
http://bastion-opk.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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