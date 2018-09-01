Гибель глобального Севера. О перспективах развития мировой войны

Идущая на планете Четвёртая мировая война может завершиться не «перезагрузкой матрицы» с созданием нового мирового порядка с господством касты рабовладельцев, как планируют хозяева Запада, а полным крахом Севера перед натиском Юга. Видимое процветание Севера на самом деле скрывает вымирание белой расы и ухудшение качества людей. После краха советского проекта на Земле началась инволюция, деградация человечества – это одна из граней глобального кризиса.Хозяева Запада, испугавшись перспективы глобального поражения, бросили против СССР-России лучших воинов Европы и Азии – германцев и японцев. Позволили Германии подмять под себя большую часть Европы, а Японии – Дальний Восток, Китай. Дали Гитлеру – «зелёный свет» на Восток, отдав Австрию, Чехословакию и Польшу, обеспечили тыл, сдав Францию. А Англия фактически соблюдала нейтралитет, ведя боевые действия на вспомогательных театрах. Но эта стратегия потерпела крах. СССР выстоял и даже стал сильнее. Россия впервые получила на Западе и Востоке пояса безопасности. В Европе это были союзные социалистические государства – Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Восточная Германия и т. д. Москва впервые смогла включить в свою сферу влияния государства, которые ранее были подчинены западной матрице развития. То есть начался процесс крушения западного проекта. На Дальнем Востоке русские вернули ранее утраченные земли, получили сильных союзников, включая огромную китайскую цивилизацию – Поднебесную. При Сталине русские были для китайцев «старшими братьями». Ведь именно Советская Россия вытащила Китай из страшной ямы, вызванной политикой Запада. Китай с помощью Советского Союза смог выйти из периода смуты и начал стремительно развиваться.Не удивительно, что Запад практически сразу после Второй мировой войны развязал Третью мировую – «холодную войну». Это была гонка передовых технологий (включая атомные, космос), вооружений, концептуально-идеологическая, информационная война, война спецслужб и дипломатии за влияние в «третьем мире», экономическое противостояние, и множество вполне «горячих» малых войн, восстаний, переворотов, революций, политических убийств, с числом жертв, вполне сопоставимых с прежними мировыми войнами и с таким же результатом – капитуляцией, разгромом, развалом и тотальным грабежом одного их мировых блоков. Эта война официально началась в 1946 году Фултонской речью Черчилля и завершилась крушением в 1989 году Берлинской стены, воссоединением Германии, выводом советских войск из Европы и Азии, и развалом СССР в 1991 году. Советский проект был уничтожен, социалистический лагерь развален.Стоит отметить, что стратегия общего развития, создание «солнечной цивилизации» и общества будущего – на основе знания, служения и созидания, показали всему человечеству путь возможного спасения.поэтому ученые, инженеры, конструкторы, учителя, врачи, писатели-поэты ценились не менее, чем воины-солдаты. Это был новый прорывной путь к «звездам». Не зря люди осуществили такой прорыв в космосе. Отсюда и расцвет советской фантастики, которая выполняла роль поиска и создания образа будущего. Поэтому образы будущего и миры Ефремова, Стругацких, Кира Булычёва — это в первую очередь человек творческий, созидатель и творец. В солнечном мире будущего отвергали идею социального паразитирования и общество потребления в пользу социальной справедливости, господства этики совести и общества созидания.И обратите внимание какие образы будущего создает западная «фабрика грёз» - Голливуд. К примеру, фильмы «Бегущий по лезвию», «Матрица», «Аватар», «Пастырь», «Вспомнить всё», «Элизиум — рай не на Земле». В западных фантастических фильмах в будущем всё плохо – обычно показывают события после некой глобальной катастрофы, численность человечества сильно сокращена; люди жестко разделены на касты «богов», «избранных», владеющим самыми передовыми технологиями, включая длительную жизнь и «двуногие орудия», рабов, физически, интеллектуально и психически ущербных, часто подавленных различными дурманами, включая информационные, виртуальные технологии.цивилизациям и государствам, народам и племенам, культурам. Поэтому эта сверхидея получила такую популярность и получила столько версий-ответвлений – русскую, китайскую, арабскую, африканскую, латиноамериканскую и пр. И западный проект, капитализм, хищническо-паразитарная цивилизация, и общество потребления, истребления и самоуничтожения терпели поражение. Западу нечего было противопоставить справедливой концепции развития, стратегии общего развития и созидания. При этом Советский Союз обладал мощной ресурсной базой, которую использовал для блага всех и был непобедим в военном отношении. Русские как воины не имели себе равных на планете. К тому же теперь они опирались на передовые космические, военные технологии советской цивилизации.Однако хозяева Запада нашли слабое место советского проекта – природу человека., броском в космос, в будущее. И первой капитулировала советская «элита» (хотя Запад в 1980-е годы был на грани краха), для которой ближе оказались личные или узкогрупповые интересы, «светлое будущее» для себя лично, семьи-клана, а не для всех. Да и в советском обществе, уставшем от экспериментов (особенно при Хрущеве), начался откат. Мещанская психология взяла вверх – джинсы, жвачка и колбаса победили «светлое будущее». Хозяева Запада смогли показать красивую картинку, жизнь простых людей – «витрину капитализма». В информационной войне Запад взял вверх, его пропаганда оказалась более красочной, живой, сочной. Советская верхушка выродилась, капитулировала, чтобы приобщиться к «красивой жизни», получить власть и богатство, стать частью глобальной «элиты»-капиталистов-рабовладельцев. Народ же безмолвствует, на уровне коллективной психики ощутив, что его предали. Да и установки мещан-торговцев (потребителей), усиленные мощной пропагандой картинок «красивой жизни», оказались сильнее принципов жрецов-брахманов и кшатриев-воинов.В итоге массы людей обманули. «Красивая жизнь» в капиталистическом, полуфеодальном и полурабовладельческом обществе, которое было установлено в России и по всему миру, оказалась уделом небольших групп населения, крупных собственников, «новых дворян», в пользу которых произошло перераспределение ресурсов всей цивилизации, созданной трудом, потом и кровью многих предыдущих поколений, оборонявших и создававших великую русскую империю-цивилизацию. Одновременно началось проедание наследия будущих поколений, которые обрекли на нищету и рабство в глобальной неорабовладельческой цивилизации.С другой стороны, война ещё не завершилась. Стремительное расширение НАТО на восток, к границам самой России. Создание в Прибалтике, Скандинавии, Польше, Румынии и других странах стратегического плацдарма США и НАТО для вторжения в Россию при признаках масштабного политического кризиса в Москве. События в Югославии, Ираке, Афганистане, Грузии, Сирии и Украине показывают, что тысячелетнее противостояние Запада и Руси-России ещё не завершилось. Очевидно, что Запад начал новую мировую войну, войну цивилизаций с целью «перезагрузки матрицы», то есть создания глобальной устойчивой невольничьей цивилизации. Одна из задач мировой войны - полное окружение и последующее расчленение России, захват её ресурсов (вся таблица Менделеева, земля, вода, леса, огромные области Сибири и Русского Севера, практически не затронутые деятельностью человека). В 2014 году открыт «горячий» фронт Четвертой мировой войны – Ближневосточный фронт.Продолжение следует…