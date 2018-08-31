Неожиданный ход США и Турции: очередной «партнёрский нож в спину» во имя большой войны

Источники информации:

https://news.tut.by/world/606306.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk-2m/buk-2m.shtml

https://syria.liveuamap.com/

В то время, как развёртывание смешанной корабельной ударной группировки ВМФ России в восточной части Средиземного моря в очередной раз смогло наглядно продемонстрировать ограниченность мер Объединённых ВМС НАТО по беспрепятственному выходу эсминцев УРО класса «Арлей Бёрк» и фрегатов класса FREMM на рубежи пуска стратегических крылатых ракет «Томагавк» и тактических КР большой дальности MdCN «Scalp Naval» по сирийским военным объектам (тем самым повторив сценарий, наблюдавшийся у сирийских берегов в сентябре 2013 года), в Европейском командовании ВС США и штабе западной коалиции спешно приступили к разработке новой концепции военной поддержки последнего оплота оппозиционно-террористических сил, обосновавшихся в так называемом «Идлибском гадюшнике».Отталкиваясь от последних сводок, опубликованных в новостном разделеле тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com со ссылкой на «Твиттер»-странички местных военкоров и обозревателей, речь может идти о возможном оказании огневой поддержки перешедшим в контрнаступление группировкам «Ахрар аш-Шам», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш Изза» и «Национального фронта освобождения» со стороны подразделений реактивной артиллерии и батарей оперативно-тактических ракетных комплексов американской армии, развёрнутых в районе военной базы Ат-Танф и курдского района Манбидж. Более того, участки воздушного пространства над 55-километровой «зоной безопасности» близ Ат-Танфа и северо-западной частью Сирийского Курдистана могут быть использованы экипажами американских тактических истребителей F-15E «Страйк Игл» и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B «Лансер» для нанесения массированных ракетно-авиационных/бомбовых ударов (МРАУ) по опорным пунктам САА, сдерживающим идлибских боевиков как на линии соприкосновения близ Хадера и Алеппо (на восточном опрационном направлении «идлибского плацдарма»), так и в районе города Калаат аль-Мадик (на западном направлении).Такой вывод можно сделать на основании сразу нескольких фактов. Во-первых, использование ракетоносцев B-1B, оснащённых тактическими КР большой дальности AGM-158B, из «закрытого» «Пэтриотами» воздушного пространства над Ат-Танфом является уже отработанной тактикой командования ВВС США, которую мы наблюдали весной этого года. Следовательно, такие же действия могут быть предприняты против подразделений сирийской армии и со стороны американских тактических истребителей «Страйк Игл» из районов Манбиджа и Кобани, воздушное пространство над которыми в ближайшие недели или месяцы (подобно Ат-Танфу) получит полноценный «противоракетный зонтик» в виде нескольких обзорных радаров AN/TPS-75 и зенитно-ракетных комплексов «Patriot PAC-3». Вся сложность ситуации для Дамаска заключается в том, что воздушное пространство над Манбиджем позволяет американским ВВС использовать для поддержки боевиков в не только тактические ракеты JASSM-ER с ЭОП в 0,05 - 0,1 кв. м, но и управляемые планирующие «узкие бомбы» GBU-39B «SDB», обладающие эффективной отражающей поверхность порядка 0,015 кв. м, что создаёт значительные сложности для перехвата зенитно-ракетными комплексами «Бук-М2Э». С этой проблемой могли бы справиться зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», но у них появится дополнительная задача - «охота» за управляемыми реактивными снарядами M30 GMLRS и XM30 GUMLRS, запускаемыми из БМ РСЗО M142 HIMARS, расположенных на восточном берегу Евфрата.Во-вторых, позавчера американский военный контингент, дислоцированный в Ат-Танфе, совершенно неожиданно провёл военное учение со стрельбами из РСЗО HIMARS в пустыне провинции Хомс. Примечательным фактом является то, что данные стрельбы, по сообщениям «Твиттер»-странички «@MaghaweirThowra», носили далеко не односторонний характер, и являлись частью совместных манёвров с радикальной оппозиционной группировкой «Джейш Магавир аль-Тавра». Судя по всему, военные инструкторы ССО США обучали боевиков «Аль-Тавры» наступательным действиям против правительственных войск при артиллерийской поддержке со стороны HIMARSов; а это значит, что Пентагон вполне серьёзно рассматривает вариант наземной «гибридной» наступательной операции против САА с использованием боевиков «Аль-Тавры» на юге Сирии, а также боевиков «Тахрир аш-Шам» и так называемого «Национального фронта освобождения» в районе мухафаз Идлиб и Алеппо.Планируя такую масштабную и дерзкую военную акцию, США явно сделали ставку не только на использование вполне «сбиваемых» современными средствами ПВО ракет JASSM-ER, но и на оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, которые могут использовать для заблаговременного уничтожения артиллерийских складов и командно-штабной инфраструктуры сирийской армии в тыловой зоне (в северной части провинций Хомс и Дамаск). И здесь одними только комплексами «Бук-М1/2Э» уже не отделаешься, потому что ОТБР типа MGM-164B обладают подлётной скоростью порядка 1400 - 1500 м/с, в то время как комплексы «Бук-М2Э» имеют ограничение по скорости поражаемой цели в 1100 м/с. Вывод: Москва всё же будет вынуждена поставить Войскам ПВО Сирии ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит», либо должна будет собственными С-300В4 и С-400 «Триумф» отразить удары американских ATACMS. Что самое интересное, в данной ситуации объяснить бездействие наших зенитно-ракетных средств наличием «кривизны Земли» (или радиогоризонта) уже не получится, так как траектория ОТБР ATACMS проходит на высоте в несколько десятков километров.Куда больший интерес в ситуации, сложившейся вокруг готовящейся зачистки «Идлибского гадюшника», вызывает крайне странное поведение нашего главного «партнёра» - Анкары. Онлайн-карта syria.liveuamap.com практически еженедельно отображает повышенную активность СВ Турции в подконтрольной ей южной части Идлиба и северной части Хамы. Так, 26 и 27 августа, два турецких военных конвоя были задействованы в уреплении наблюдательного пункта близ города Мурак. Уже один только этот факт указывает на то, что Эрдоган не планирует передавать контроль над регионом Дамаску.Более того, при всей полноте контроля турецкой стороны над боевиками в городе Джис Эс-Шугур (здесь также находится наблюдательный пункт ВС Турции), в этот город чудным образом, без какого-либо противодействия, «было доставлено 8 бочек с хлором и неуправляемые реактивные снаряды к РСЗО, которые будут снаряжаться этим хлором». Об этом на брифинге 30 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вопрос: за кого нас принимают Эрдоган и ГШ ВС Турции, позволяя террористам из «Тахрир аш-Шам» и «Белым каскам» осуществить очередную инсценировку химической атаки для последующей американской агрессии? В очередной раз подтверждается мнение, что желание сохранить контроль над Идлибом толкает Анкару в одну упряжку с Вашингтоном, даже на фоне показного санкционного цирка. Надолго ли хватит терпения Кремля?