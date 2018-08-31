Аналитика

Неожиданный ход США и Турции: очередной «партнёрский нож в спину» во имя большой войны

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В то время, как развёртывание смешанной корабельной ударной группировки ВМФ России в восточной части Средиземного моря в очередной раз смогло наглядно продемонстрировать ограниченность мер Объединённых ВМС НАТО по беспрепятственному выходу эсминцев УРО класса «Арлей Бёрк» и фрегатов класса FREMM на рубежи пуска стратегических крылатых ракет «Томагавк» и тактических КР большой дальности MdCN «Scalp Naval» по сирийским военным объектам (тем самым повторив сценарий, наблюдавшийся у сирийских берегов в сентябре 2013 года), в Европейском командовании ВС США и штабе западной коалиции спешно приступили к разработке новой концепции военной поддержки последнего оплота оппозиционно-террористических сил, обосновавшихся в так называемом «Идлибском гадюшнике».

Отталкиваясь от последних сводок, опубликованных в новостном разделеле тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com со ссылкой на «Твиттер»-странички местных военкоров и обозревателей, речь может идти о возможном оказании огневой поддержки перешедшим в контрнаступление группировкам «Ахрар аш-Шам», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш Изза» и «Национального фронта освобождения» со стороны подразделений реактивной артиллерии и батарей оперативно-тактических ракетных комплексов американской армии, развёрнутых в районе военной базы Ат-Танф и курдского района Манбидж. Более того, участки воздушного пространства над 55-километровой «зоной безопасности» близ Ат-Танфа и северо-западной частью Сирийского Курдистана могут быть использованы экипажами американских тактических истребителей F-15E «Страйк Игл» и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-1B «Лансер» для нанесения массированных ракетно-авиационных/бомбовых ударов (МРАУ) по опорным пунктам САА, сдерживающим идлибских боевиков как на линии соприкосновения близ Хадера и Алеппо (на восточном опрационном направлении «идлибского плацдарма»), так и в районе города Калаат аль-Мадик (на западном направлении).


Такой вывод можно сделать на основании сразу нескольких фактов. Во-первых, использование ракетоносцев B-1B, оснащённых тактическими КР большой дальности AGM-158B, из «закрытого» «Пэтриотами» воздушного пространства над Ат-Танфом является уже отработанной тактикой командования ВВС США, которую мы наблюдали весной этого года. Следовательно, такие же действия могут быть предприняты против подразделений сирийской армии и со стороны американских тактических истребителей «Страйк Игл» из районов Манбиджа и Кобани, воздушное пространство над которыми в ближайшие недели или месяцы (подобно Ат-Танфу) получит полноценный «противоракетный зонтик» в виде нескольких обзорных радаров AN/TPS-75 и зенитно-ракетных комплексов «Patriot PAC-3». Вся сложность ситуации для Дамаска заключается в том, что воздушное пространство над Манбиджем позволяет американским ВВС использовать для поддержки боевиков в не только тактические ракеты JASSM-ER с ЭОП в 0,05 - 0,1 кв. м, но и управляемые планирующие «узкие бомбы» GBU-39B «SDB», обладающие эффективной отражающей поверхность порядка 0,015 кв. м, что создаёт значительные сложности для перехвата зенитно-ракетными комплексами «Бук-М2Э». С этой проблемой могли бы справиться зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», но у них появится дополнительная задача - «охота» за управляемыми реактивными снарядами M30 GMLRS и XM30 GUMLRS, запускаемыми из БМ РСЗО M142 HIMARS, расположенных на восточном берегу Евфрата.

Во-вторых, позавчера американский военный контингент, дислоцированный в Ат-Танфе, совершенно неожиданно провёл военное учение со стрельбами из РСЗО HIMARS в пустыне провинции Хомс. Примечательным фактом является то, что данные стрельбы, по сообщениям «Твиттер»-странички «@MaghaweirThowra», носили далеко не односторонний характер, и являлись частью совместных манёвров с радикальной оппозиционной группировкой «Джейш Магавир аль-Тавра». Судя по всему, военные инструкторы ССО США обучали боевиков «Аль-Тавры» наступательным действиям против правительственных войск при артиллерийской поддержке со стороны HIMARSов; а это значит, что Пентагон вполне серьёзно рассматривает вариант наземной «гибридной» наступательной операции против САА с использованием боевиков «Аль-Тавры» на юге Сирии, а также боевиков «Тахрир аш-Шам» и так называемого «Национального фронта освобождения» в районе мухафаз Идлиб и Алеппо.

Планируя такую масштабную и дерзкую военную акцию, США явно сделали ставку не только на использование вполне «сбиваемых» современными средствами ПВО ракет JASSM-ER, но и на оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, которые могут использовать для заблаговременного уничтожения артиллерийских складов и командно-штабной инфраструктуры сирийской армии в тыловой зоне (в северной части провинций Хомс и Дамаск). И здесь одними только комплексами «Бук-М1/2Э» уже не отделаешься, потому что ОТБР типа MGM-164B обладают подлётной скоростью порядка 1400 - 1500 м/с, в то время как комплексы «Бук-М2Э» имеют ограничение по скорости поражаемой цели в 1100 м/с. Вывод: Москва всё же будет вынуждена поставить Войскам ПВО Сирии ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит», либо должна будет собственными С-300В4 и С-400 «Триумф» отразить удары американских ATACMS. Что самое интересное, в данной ситуации объяснить бездействие наших зенитно-ракетных средств наличием «кривизны Земли» (или радиогоризонта) уже не получится, так как траектория ОТБР ATACMS проходит на высоте в несколько десятков километров.

Куда больший интерес в ситуации, сложившейся вокруг готовящейся зачистки «Идлибского гадюшника», вызывает крайне странное поведение нашего главного «партнёра» - Анкары. Онлайн-карта syria.liveuamap.com практически еженедельно отображает повышенную активность СВ Турции в подконтрольной ей южной части Идлиба и северной части Хамы. Так, 26 и 27 августа, два турецких военных конвоя были задействованы в уреплении наблюдательного пункта близ города Мурак. Уже один только этот факт указывает на то, что Эрдоган не планирует передавать контроль над регионом Дамаску.

Более того, при всей полноте контроля турецкой стороны над боевиками в городе Джис Эс-Шугур (здесь также находится наблюдательный пункт ВС Турции), в этот город чудным образом, без какого-либо противодействия, «было доставлено 8 бочек с хлором и неуправляемые реактивные снаряды к РСЗО, которые будут снаряжаться этим хлором». Об этом на брифинге 30 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вопрос: за кого нас принимают Эрдоган и ГШ ВС Турции, позволяя террористам из «Тахрир аш-Шам» и «Белым каскам» осуществить очередную инсценировку химической атаки для последующей американской агрессии? В очередной раз подтверждается мнение, что желание сохранить контроль над Идлибом толкает Анкару в одну упряжку с Вашингтоном, даже на фоне показного санкционного цирка. Надолго ли хватит терпения Кремля?

Источники информации:
https://news.tut.by/world/606306.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/buk-2m/buk-2m.shtml
https://syria.liveuamap.com/
Автор:
Евгений Даманцев
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22 комментария
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  1. Titsen Офлайн
    Titsen Сегодня, 06:48
    0
    Турки, турки...

    Мой первый командир взвода очень часто употреблял фразу: ХИТРЫЙ, ХИТРЫЙ, АЖ ..

    Кого то мне это напоминает..
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:55
    +4
    Похоже может получиться и так, что американцы будут долбить по передовым позициям сирийской армии, а наши по бармалейским и "случайно" по инструкторам и другим тёмным личностям, а потом начнут друг перед другом мериться известно чем.
  3. Русфанер Офлайн
    Русфанер Сегодня, 07:09
    +2
    С турками ещё Суворов "мучился"...
  4. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 07:12
    +5
    Неужели В.Путин опять сделает вид " я не я и лошадь не моя".
  5. Stas157 Онлайн
    Stas157 Сегодня, 07:17
    +3
    . МИД России Мария Захарова. Вопрос: за кого нас принимают Эрдоган и ГШ ВС Турции

    Может быть опять рассчитывают помидорами отделаться?

    Вообще, неправильно поставлен вопрос, правильно поставить вопрос, чтобы не было подобных неожиданностей, нужно таким образом: "А за кого мы принимаем Эрдогана? А можно ли сним вообще о чём то договариваться?".
    Кстати, когда недавно я написал комментарий, о том, что Эрдоган не горит желанием отдать Идлиб, и добровольно это не сделает, уряклы меня заминусовали. И надо же такому случиться, теперь даже сама Мария Захарова по этому поводу сокрушается!
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:29
      +5
      Цитата: Stas157
      . МИД России Мария Захарова. Вопрос: за кого нас принимают Эрдоган и ГШ ВС Турции

      за любителей помидоров.
      1. Stas157 Онлайн
        Stas157 Сегодня, 08:01
        +1
        Цитата: андрей юрьевич
        за любителей помидоров.

        и за любителей спиной ножички ловить.
    2. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 08:05
      +2
      Ну в Идлиб завезли 20-30 танков.
      Плюс были сообщения, что парашютистов (их вариант ВДВ) перебрасывают в Сирию (но может в Арфин-Дабик - которые турецкие по факту).

      Но помимо танков зафоткали и ПТРК Тоу на шасси БМП. То есть явные противотанковые средства завозят.
      1. donavi49 Офлайн
        donavi49 Сегодня, 08:06
        +1
        Помимо этого укрепляют свои официальные наблюдательные посты по всему восточному фасу от Мурека (если наступление САА пойдет - то именно через Мурек на юге - это логистический ключ) до Алеппо.
        1. donavi49 Офлайн
          donavi49 Сегодня, 08:08
          +1
          С другой стороны, сомнительно, что после Су-24 Генштаб пойдет в наглую. Султан Реджеп ответит. И опять газопровод повиснет, С-400, АЭС и прочие главные проекты в регионе + шатание НАТО.

          Возможно есть договоренность. А это для виду делают.
          1. Stas157 Онлайн
            Stas157 Сегодня, 08:34
            -1
            Цитата: donavi49
            Возможно есть договоренность. А это для виду делают.

            Ну если для вида можно 20-30 танков завести и вывести, то с этим сложнее:
            Цитата: donavi49
            Помимо этого укрепляют свои официальные наблюдательные посты по всему восточному фасу от Мурека

            По вопросу с Идлибом, Эрдоган явно не на нашей стороне. Чтобы договориться по столь чувствительному вопросу, нужно предложить и не менее значимый размен. Но, что Кремль может предложить Эрдогану? В турецкой прессе были сообщения, что Россия отдаст Алеппо в обмен на инвестиции, но мне кажется это слишком запредельная цена.
          2. Кент0001 Офлайн
            Кент0001 Сегодня, 09:52
            0
            Со слабыми (нами) никто договариваться не будет. Мы сейчас только от Мозамбика не зависим....
  6. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 07:20
    +3
    Не читая, на внешний вид, сразу определил автора. На всякий случай пролистнул - точно!
  7. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:23
    +1
    Позиция Турции довольно бесхитростна - оттяпать от Сирии куски территории, которые она сможет переварить. В прошлом она уже это сделала с сопредельной с Идлибом территорией, которая сегодня на картах окрашена как турецкая.. Теперь пытается идти дальше. feel
  8. Николай Р Офлайн
    Николай Р Сегодня, 08:14
    -1
    Есть пророчество, что Турция перестанет существовать и великие державы поделят ее.
    Видно не долго ждать осталось.
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:33
    +2
    позавчера американский военный контингент, дислоцированный в Ат-Танфе, совершенно неожиданно провёл военное учение со стрельбами из РСЗО HIMARS в пустыне провинции Хомс
    Американцам просто необходимо хоть что-то показать России на ее предупреждения и в очередной раз прорекламировать свою "крутость".
    в данной ситуации объяснить бездействие наших зенитно-ракетных средств наличием «кривизны Земли» (или радиогоризонта) уже не получится
    Автор, что-то не припомню когда наши оправдывались данными факторами. Из вашего текста можно понять, что мы при нанесении ударов по Сирии бездействуем, а потом ищем какие-то оправдания на это?
  10. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 08:40
    +1
    Эрдоган, действует исключительно в своих интересах, ловко используя противостояние США и России..Он сам себе "союзник", ласковый телок двух маток сосёт..И если у кого -то есть надежда, что Турция станет надежным союзником России, похороните ея, токмо бизнес и ничего личного...
  11. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 09:15
    -1
    Врубить там, в Сирии, средства РЭБ на "полную катушку", чтобы они не только цели, берега бы потеряли, а всех оказавшихся в зоне поражения, "к ногтю", как вшей мерзких. Глядишь и упокоятся. what angry
  12. KURT330 Офлайн
    KURT330 Сегодня, 09:24
    0
    Даманцев, Даманцев... опять воду мутит. Военные молчат, бубнят "зрители". Ну посмотрим чем всё это закончится..
  13. KURT330 Офлайн
    KURT330 Сегодня, 09:26
    0
    Цитата: дилетант2
    Не читая, на внешний вид, сразу определил автора. На всякий случай пролистнул - точно!

    Вот, вот.. автор сразу даёт о себе знать.
  14. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 09:39
    0
    Цитата: Titsen
    В очередной раз подтверждается мнение, что желание сохранить контроль над Идлибом толкает Анкару в одну упряжку с Вашингтоном, даже на фоне показного санкционного цирка. Надолго ли хватит терпения Кремля?

    Тоже мне, Америку открыл - Эрдогану нужна буферная зона на территории Сирии, чтобы беженцев там держать, зачем ему миллионы бегущих сирийцев?! Не для того он в Идлиб входил, чтобы его сдавать и Путину он уже дал, однажды щелчка, безнаказанно сбив наш самолет. Так что с терпением Кремля, относительно Эрдогана смешно, у автора память короткая весьма
  15. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 09:58
    0
    Пока дети и бизнес наших правителей будет там, это будет продолжаться до бесконечности.