Аналитика

Вашингтон готовит асимметричный ответ России

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Все мировые СМИ тиражируют выступление главы Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Терренса О'Шонесси, ставшего своего рода сенсацией.


Выступая на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США, он заявил, что в свете последних военных достижений России и Китая Соединенные Штаты уже не могут ощущать себя в абсолютной безопасности.

«Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — отметил генерал.


Надо сказать, что заявление это не вполне корректно, поскольку и КНР, и Россия и могли нанести по территории США удар баллистическими ракетами. Техническую возможность это сделать наша страна сохраняла даже в страшные времена ельцинского бессилия и «полураспада».

Но, очевидно, генерал имел ввиду не последний ядерный удар возмездия, нанесенный «Мертвой рукой» (Система «Периметр»— комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом), а возможность ответа обычными вооружениями на «молниеносный глобальный обезоруживающий удар», являющийся с некоторых пор любимой мечтой американских стратегов.

Казалось бы, страхи американского генерала беспочвенны – ни китайцы, ни мы и не думаем нападать на США. И в Вашингтоне это прекрасно знают. Однако вопрос в другом.

Вашингтон готовит асимметричный ответ России


Дело в том, что возросшие военные возможности наших стран ставят под сомнение «право» Соединенных Штатов безнаказанно нанести удар не то что по РФ или КНР, но и по нашим союзникам. Иными словами, подрывают эксклюзивность американского военного доминирования, то есть саму основу внешней политики США. А, как известно, большинство американских гуру политологии ставят знак равенства между утратой Америкой абсолютного лидерства и ее гибелью.


И если взглянуть на нынешний геополитический расклад с такой точки зрения, то ситуация не просто угрожающая, она катастрофическая.

Как передает издание Military Times, Терренс призвал полностью поменять оборонную стратегию страны, и сообщил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием.

Можно предположить, что алармизм генерала вовсе не является «художественной самодеятельностью», а выполнением соответствующих указаний руководства. Ведь страх политиков и общественности перед растущей «российской угрозой» прямо коррелирует с увеличением оборонного бюджета.

Впрочем, дело не только в деньгах.

Напомним, что в начале марта Президент России рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Противопоставить этим новинкам американцам сегодня нечего.


Но и это не все. Американцы уступают нам по целому ряду направлений обычных вооружений. Даже их, казалось бы, полное превосходство на море, в известной степени нивелируется значительным числом российских ракетоносных фрегатов и корветов, спущенных на воду в последние годы.

Попытка просто «догнать и перегнать» ВС России по всем пунктам, где они опережают, была бы не слишком хорошей идеей. Во-первых, потому, что такой подход едва ли сможет обеспечить быстрое превосходство. Во-вторых, он потребует слишком больших, прямо-таки, чудовищных затрат, которые у американцев, в силу целого ряда причин, на несколько порядков больше, чем у России. При всем богатстве американского военного бюджета, это не под силу даже ему. Недаром уже сейчас Пентагон старается сэкономить на направлениях, которые не считает приоритетными. Например, модернизируя в который раз «Абрамсы», вместо разработки перспективных танков, или, оставляя в строю безнадежно устаревшие штурмовики А-10.


Впрочем, очевидно, что американцы не собираются вести с нами сухопутную войну, используя общевойсковую тактику. Есть основания полагать, что их ответ будет асимметричным. Они постараются перевести войну в другую плоскость, или измерение, и разом добиться там полного превосходства.

Именно так и следует понимать решение Дональда Трампа о создании космических сил.

Британский журналист Роджер Бойес в своем материале, опубликованном в The Times, напоминает об успешном испытании Китаем и Россией противоспутниковых ракет, способных серьезно «проредить» группировку спутников Запада. И о том, что перспектива быть «ослепленными» и подвергнуться «новому Перл-Харбору», является одним из самых навязчивых страхов Пентагона.


И эти обстоятельства в полной мере использованы Дональдом Трампом, анонсировавшим создание и приведение в состояние боеготовности к 2020 году космические войска, численностью в 30 тысяч штыков.

Ранее вопросы войны в космосе решало командование ВВС. Но, как полагают в Белом Доме, создание отдельного рода войск позволит осуществить более полный и глубокий подход к проблеме, не отвлекаясь ни на что другое.

Представители Пентагона сообщают, что уже серьезно продвинулись работы по применению боевых лазеров для ослепления вражеских спутников, и по созданию космических постановщиков помех.



Впрочем, как далеко будет простираться программа «Звездных войн-2», никто точно не знает. Многочисленные критики Трампа уверяют, что с ее помощью он всего лишь рассчитывает получить дополнительные «очки» на будущих президентских выборах. Кто–то утверждает, что это всего лишь способ давления на Москву и Пекин, и после того, как он сработает (или нет), идея космических войск тихо сойдет на нет.

Кроме того, часто высказывается уверенность, что все затеяно для того чтобы потрафить американскому ВПК и его многочисленным лоббистам.

Вполне вероятно, что некоторые из этих факторов, а то и все имеют место. И это вопреки утверждениям противников американского президента, только делает честь Трампу, которому удается «одну овцу остричь трижды».


Но самой главной задачей по достижению США радикального превосходства над своими потенциальными противниками никто не отменял, без которого Америка просто не сможет оставаться такой, какой она есть на самом деле.

Подготовки к «космической войне» не избежать. И тут возникает самая главная для Белого Дома проблема: добиться одобрения Конгрессом США бюджета на создание и содержание космических войск, который, по мнению экспертов, будет беспрецедентным.


И, следовательно, столь же беспрецедентными должны быть меры по убеждению конгрессменов в его принятии. То есть заявлений, подобных тому, что сделал Терренс О'Шонесси, будет много.



Что же касается нашей страны, то нам надо помнить, что первая программа «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива), запущенная президентом Рональдом Рейганам (на которого Трамп стремится быть похожим), хоть и не достигла декларируемых задач, но втянула СССР в такую гонку вооружений, которую его экономика не выдержала. То есть нам ни в коем случае нельзя позволить США заставить нас отказаться от принципа разумной достаточности.
Автор:
Борис Джерелиевский
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20 комментариев
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  1. mirag2 Онлайн
    mirag2 Сегодня, 12:06
    +3
    7 мэйнфреймов в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) теперь не работают по неизвестной причине. Потеря вычислительных мощностей также привела к тому, что значительное количество американских разведывательных спутников отключилось.
    Внутренняя оценка ситуации руководством ЦРУ: «Некто намеренно ослепил наши разведывательные системы. Есть предположение, что сразу после атаки на спутники этот “некто” начал перемещать какие-то вещи и “некто” не хочет, чтобы мы видели, что и куда он перемещает».
    Таким образом, общая ситуация сводится к тому, что теперь ЦРУ не может проводить наблюдение за теми или иными ключевыми районами планеты. Кроме того, нарушена наша способность перехватывать электронные коммуникационные сигналы, начиная от телефонных разговоров и заканчивая обменом данными в интернете.
    Проще говоря, некоторые люди, которые раньше думали, что они управляют миром, теперь глухие, немые и частично слепые. Происходит нечто глобальное.
    NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) только что подняли DEFCON до уровня 4.
    https://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/3079-breaking-news-urgent-7-cia-mainframe-computers-down-spy-satellites-offline
    p.s.Мейнфрейм (также мэйнфрейм, от англ. mainframe) — большой универсальный высокопроизводительный отказоустойчивый сервер со значительными ресурсами ввода-вывода, большим объёмом оперативной и внешней памяти, предназначенный для использования в критически важных системах (англ. mission-critical) с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 12:26
      +1
      Это зелёные виноваты. К бабке не ходи... laughing
      1. роман66 Офлайн
        роман66 Сегодня, 12:29
        0
        зеленые - это с Марса? привет hi
        1. ibn.shamai Офлайн
          ibn.shamai Сегодня, 12:51
          0
          Цитата: роман66
          зеленые - это с Марса? привет hi

          Не с Марса красные! Зелёные это с Венеры! laughing
      2. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 14:56
        0
        Цитата: sabakina
        Это зелёные виноваты. К бабке не ходи... laughing

        Не факт возможно и голубые и розовые... мало ли кому не угодили.. request
    2. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 12:26
      0
      “некто” начал перемещать какие-то вещи и “некто” не хочет, чтобы мы видели, что и куда он перемещает».
      как говаривал Буратино - я же не отдам некту яблоло. хоть он дерись
      1. mirag2 Онлайн
        mirag2 Сегодня, 12:41
        0
        The cellular telephone network of AT&T has collapsed, with customers unable to make or receive cellular calls for HOURS in EVERY major U.S. city.
        Сотовая телефонная сеть AT & T рухнула, и клиенты не смогли совершить или получить сотовые звонки для ЧАСОВ в КАЖДОМ главном городе США.


        перевод гугл
        1. роман66 Офлайн
          роман66 Сегодня, 12:43
          +2
          в течении часов. правильнее...
          1. mirag2 Онлайн
            mirag2 Сегодня, 12:48
            0
            роман66 Не спорю,гуглом же перевел.
  2. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 12:20
    +5
    Вот хоть бейте меня, хоть убейте, но не космическая гонка подорвала нашу экономику. Было бы мне тогда лет десять, ещё поверил бы. Но я начал трудовую
    деятельность в 1986 году, а значит уже понимал, что к чему.
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 12:31
      +2
      есть такое сомнение. видится. сначала подорвали политику. а экономику обрушили
      1. dvina71 Онлайн
        dvina71 Сегодня, 15:16
        +3
        Цитата: роман66
        . а экономику обрушили

        Экономику начал рушить Хрущев.. не... не рушить..трансформировать.К концу 80х уровень контроля государства над экономикой был практически абсолютный. Достаточно было указания гортогру ничего в торгсети не отпускать..и все.. Склады переполнены,на полках магазинов голяк.Экономика работала..,более того..в 90х объекты этой экономики принесли не малые деньги самым ушлым. Но в 91м..склады были переполнены..по крайней мере у нас в городе,а люди ходили как и раньше на работу,заводы дымили..точили,плавили... СОбственно цель была одна..довести население до состояния,когда иму можно дать любую перспективу и они ей будут рады.Удалось.
        Сразу скажу.. в нынешней экономике такое не возможно..администрирование гораздо слабее советского.
  3. Неплохой Онлайн
    Неплохой Сегодня, 12:23
    +2
    Эко американцев ломает, что не генерал, то траур, что не траур то дайте денег.
    1. asv363 Офлайн
      asv363 Сегодня, 13:39
      0
      Может быть, ошибаюсь, но это третья ссылка на одного и того же генерала на ВО.
      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 13:45
        +1
        Вполне возможно, дружище. hi Здесь много генералов прошло и все говоруны и эксперты, оружейники им за это платят, а это будущие заказы, а разработка новых видов вооружений так это неразграбленная пирамида Хеопса, причем под боком.
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Неплохой
      что не траур то дайте денег.

      У нас так похоронные фирмы зарабатывают...
  4. Андрей из Челябинска Офлайн
    Андрей из Челябинска Сегодня, 13:58
    +3
    Ну что сказать? Самоуспокоение и шапкозакидательство просто зашкаливают - оказывается, теперь мы не просто обогнали США во всех сферах вооруженных сил, но они еще и не могут нас догнать...
    Это даже не бред, это пир во время чумы. США сегодня располагают ВВС, которые по своей численности и боевому потенциалу превосходят ВКС РФ и все остальные страны НАТО вместе взятые. ВМС США соответствуют мультидержавному стандарту - они сильнее всех остальных ВМФ мира вместе взятых. Их сухопутные силы очень сильны, тут наверное можно говорить о паритете с РФ. Но мы, конечно, сильнее и бедным США ничего не остается, как только воевать с нами в космосе wassat
    1. Tektor Офлайн
      Tektor Сегодня, 14:20
      0
      Цитата: Андрей из Челябинска
      США сегодня располагают ВВС, которые по своей численности и боевому потенциалу превосходят ВКС РФ и все остальные страны НАТО вместе взятые.
      Есть только одно НО: все эти силы разбросаны по континентам. Но самое НО в том, что большая часть этих сил находится на территории США, т.е. они бесполезны, т.к. не могут участвовать на театрах военных действий.
      1. Андрей из Челябинска Офлайн
        Андрей из Челябинска Сегодня, 15:05
        +1
        Цитата: Tektor
        Есть только одно НО: все эти силы разбросаны по континентам.

        Нет, не разбросаны. Основная их масса находится в США
        Цитата: Tektor
        Но самое НО в том, что большая часть этих сил находится на территории США, т.е. они бесполезны, т.к. не могут участвовать на театрах военных действий.

        Что мешает осуществить переброску в угрожающий период? Религия?
    2. dvina71 Онлайн
      dvina71 Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: Андрей из Челябинска
      ВМС США соответствуют мультидержавному стандарту - они сильнее всех остальных ВМФ мира вместе взятых.

      Хоспидя.. у флота США нет толковой ПКР....пртивосотоять флотилии с десяткми СЗ ПКР нее в состоянии.. А чего стоит их мультидержавный стандарт они показали в СЕрбии..Два месяца бомбардировки и обстрелов.. досталось всем ..мирняку,посольству Китая,заводам,телевышкам..,а Сербская армия вышла из Косово практически без потерь.. кого они там бомбили? Деревянные макеты?По натовским отчетам они все сербские танки дважды уничтожили..
      ВКС РФ за два года работы в СИрии сделали возможным то что мы сейчас видим.. ВВС НАто сравняли с землёй РАкку..и Мосул..все на что они способны.