Вашингтон готовит асимметричный ответ России
Все мировые СМИ тиражируют выступление главы Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Терренса О'Шонесси, ставшего своего рода сенсацией.
Выступая на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США, он заявил, что в свете последних военных достижений России и Китая Соединенные Штаты уже не могут ощущать себя в абсолютной безопасности.
«Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — отметил генерал.
Надо сказать, что заявление это не вполне корректно, поскольку и КНР, и Россия и могли нанести по территории США удар баллистическими ракетами. Техническую возможность это сделать наша страна сохраняла даже в страшные времена ельцинского бессилия и «полураспада».
Но, очевидно, генерал имел ввиду не последний ядерный удар возмездия, нанесенный «Мертвой рукой» (Система «Периметр»— комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом), а возможность ответа обычными вооружениями на «молниеносный глобальный обезоруживающий удар», являющийся с некоторых пор любимой мечтой американских стратегов.
Казалось бы, страхи американского генерала беспочвенны – ни китайцы, ни мы и не думаем нападать на США. И в Вашингтоне это прекрасно знают. Однако вопрос в другом.
Дело в том, что возросшие военные возможности наших стран ставят под сомнение «право» Соединенных Штатов безнаказанно нанести удар не то что по РФ или КНР, но и по нашим союзникам. Иными словами, подрывают эксклюзивность американского военного доминирования, то есть саму основу внешней политики США. А, как известно, большинство американских гуру политологии ставят знак равенства между утратой Америкой абсолютного лидерства и ее гибелью.
И если взглянуть на нынешний геополитический расклад с такой точки зрения, то ситуация не просто угрожающая, она катастрофическая.
Как передает издание Military Times, Терренс призвал полностью поменять оборонную стратегию страны, и сообщил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием.
Можно предположить, что алармизм генерала вовсе не является «художественной самодеятельностью», а выполнением соответствующих указаний руководства. Ведь страх политиков и общественности перед растущей «российской угрозой» прямо коррелирует с увеличением оборонного бюджета.
Впрочем, дело не только в деньгах.
Напомним, что в начале марта Президент России рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Противопоставить этим новинкам американцам сегодня нечего.
Но и это не все. Американцы уступают нам по целому ряду направлений обычных вооружений. Даже их, казалось бы, полное превосходство на море, в известной степени нивелируется значительным числом российских ракетоносных фрегатов и корветов, спущенных на воду в последние годы.
Попытка просто «догнать и перегнать» ВС России по всем пунктам, где они опережают, была бы не слишком хорошей идеей. Во-первых, потому, что такой подход едва ли сможет обеспечить быстрое превосходство. Во-вторых, он потребует слишком больших, прямо-таки, чудовищных затрат, которые у американцев, в силу целого ряда причин, на несколько порядков больше, чем у России. При всем богатстве американского военного бюджета, это не под силу даже ему. Недаром уже сейчас Пентагон старается сэкономить на направлениях, которые не считает приоритетными. Например, модернизируя в который раз «Абрамсы», вместо разработки перспективных танков, или, оставляя в строю безнадежно устаревшие штурмовики А-10.
Впрочем, очевидно, что американцы не собираются вести с нами сухопутную войну, используя общевойсковую тактику. Есть основания полагать, что их ответ будет асимметричным. Они постараются перевести войну в другую плоскость, или измерение, и разом добиться там полного превосходства.
Именно так и следует понимать решение Дональда Трампа о создании космических сил.
Британский журналист Роджер Бойес в своем материале, опубликованном в The Times, напоминает об успешном испытании Китаем и Россией противоспутниковых ракет, способных серьезно «проредить» группировку спутников Запада. И о том, что перспектива быть «ослепленными» и подвергнуться «новому Перл-Харбору», является одним из самых навязчивых страхов Пентагона.
И эти обстоятельства в полной мере использованы Дональдом Трампом, анонсировавшим создание и приведение в состояние боеготовности к 2020 году космические войска, численностью в 30 тысяч штыков.
Ранее вопросы войны в космосе решало командование ВВС. Но, как полагают в Белом Доме, создание отдельного рода войск позволит осуществить более полный и глубокий подход к проблеме, не отвлекаясь ни на что другое.
Представители Пентагона сообщают, что уже серьезно продвинулись работы по применению боевых лазеров для ослепления вражеских спутников, и по созданию космических постановщиков помех.
Впрочем, как далеко будет простираться программа «Звездных войн-2», никто точно не знает. Многочисленные критики Трампа уверяют, что с ее помощью он всего лишь рассчитывает получить дополнительные «очки» на будущих президентских выборах. Кто–то утверждает, что это всего лишь способ давления на Москву и Пекин, и после того, как он сработает (или нет), идея космических войск тихо сойдет на нет.
Кроме того, часто высказывается уверенность, что все затеяно для того чтобы потрафить американскому ВПК и его многочисленным лоббистам.
Вполне вероятно, что некоторые из этих факторов, а то и все имеют место. И это вопреки утверждениям противников американского президента, только делает честь Трампу, которому удается «одну овцу остричь трижды».
Но самой главной задачей по достижению США радикального превосходства над своими потенциальными противниками никто не отменял, без которого Америка просто не сможет оставаться такой, какой она есть на самом деле.
Подготовки к «космической войне» не избежать. И тут возникает самая главная для Белого Дома проблема: добиться одобрения Конгрессом США бюджета на создание и содержание космических войск, который, по мнению экспертов, будет беспрецедентным.
И, следовательно, столь же беспрецедентными должны быть меры по убеждению конгрессменов в его принятии. То есть заявлений, подобных тому, что сделал Терренс О'Шонесси, будет много.
Что же касается нашей страны, то нам надо помнить, что первая программа «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива), запущенная президентом Рональдом Рейганам (на которого Трамп стремится быть похожим), хоть и не достигла декларируемых задач, но втянула СССР в такую гонку вооружений, которую его экономика не выдержала. То есть нам ни в коем случае нельзя позволить США заставить нас отказаться от принципа разумной достаточности.
Выступая на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США, он заявил, что в свете последних военных достижений России и Китая Соединенные Штаты уже не могут ощущать себя в абсолютной безопасности.
«Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — отметил генерал.
Надо сказать, что заявление это не вполне корректно, поскольку и КНР, и Россия и могли нанести по территории США удар баллистическими ракетами. Техническую возможность это сделать наша страна сохраняла даже в страшные времена ельцинского бессилия и «полураспада».
Но, очевидно, генерал имел ввиду не последний ядерный удар возмездия, нанесенный «Мертвой рукой» (Система «Периметр»— комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом), а возможность ответа обычными вооружениями на «молниеносный глобальный обезоруживающий удар», являющийся с некоторых пор любимой мечтой американских стратегов.
Казалось бы, страхи американского генерала беспочвенны – ни китайцы, ни мы и не думаем нападать на США. И в Вашингтоне это прекрасно знают. Однако вопрос в другом.
Дело в том, что возросшие военные возможности наших стран ставят под сомнение «право» Соединенных Штатов безнаказанно нанести удар не то что по РФ или КНР, но и по нашим союзникам. Иными словами, подрывают эксклюзивность американского военного доминирования, то есть саму основу внешней политики США. А, как известно, большинство американских гуру политологии ставят знак равенства между утратой Америкой абсолютного лидерства и ее гибелью.
И если взглянуть на нынешний геополитический расклад с такой точки зрения, то ситуация не просто угрожающая, она катастрофическая.
Как передает издание Military Times, Терренс призвал полностью поменять оборонную стратегию страны, и сообщил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед новейшим оружием.
Можно предположить, что алармизм генерала вовсе не является «художественной самодеятельностью», а выполнением соответствующих указаний руководства. Ведь страх политиков и общественности перед растущей «российской угрозой» прямо коррелирует с увеличением оборонного бюджета.
Впрочем, дело не только в деньгах.
Напомним, что в начале марта Президент России рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Противопоставить этим новинкам американцам сегодня нечего.
Но и это не все. Американцы уступают нам по целому ряду направлений обычных вооружений. Даже их, казалось бы, полное превосходство на море, в известной степени нивелируется значительным числом российских ракетоносных фрегатов и корветов, спущенных на воду в последние годы.
Попытка просто «догнать и перегнать» ВС России по всем пунктам, где они опережают, была бы не слишком хорошей идеей. Во-первых, потому, что такой подход едва ли сможет обеспечить быстрое превосходство. Во-вторых, он потребует слишком больших, прямо-таки, чудовищных затрат, которые у американцев, в силу целого ряда причин, на несколько порядков больше, чем у России. При всем богатстве американского военного бюджета, это не под силу даже ему. Недаром уже сейчас Пентагон старается сэкономить на направлениях, которые не считает приоритетными. Например, модернизируя в который раз «Абрамсы», вместо разработки перспективных танков, или, оставляя в строю безнадежно устаревшие штурмовики А-10.
Впрочем, очевидно, что американцы не собираются вести с нами сухопутную войну, используя общевойсковую тактику. Есть основания полагать, что их ответ будет асимметричным. Они постараются перевести войну в другую плоскость, или измерение, и разом добиться там полного превосходства.
Именно так и следует понимать решение Дональда Трампа о создании космических сил.
Британский журналист Роджер Бойес в своем материале, опубликованном в The Times, напоминает об успешном испытании Китаем и Россией противоспутниковых ракет, способных серьезно «проредить» группировку спутников Запада. И о том, что перспектива быть «ослепленными» и подвергнуться «новому Перл-Харбору», является одним из самых навязчивых страхов Пентагона.
И эти обстоятельства в полной мере использованы Дональдом Трампом, анонсировавшим создание и приведение в состояние боеготовности к 2020 году космические войска, численностью в 30 тысяч штыков.
Ранее вопросы войны в космосе решало командование ВВС. Но, как полагают в Белом Доме, создание отдельного рода войск позволит осуществить более полный и глубокий подход к проблеме, не отвлекаясь ни на что другое.
Представители Пентагона сообщают, что уже серьезно продвинулись работы по применению боевых лазеров для ослепления вражеских спутников, и по созданию космических постановщиков помех.
Впрочем, как далеко будет простираться программа «Звездных войн-2», никто точно не знает. Многочисленные критики Трампа уверяют, что с ее помощью он всего лишь рассчитывает получить дополнительные «очки» на будущих президентских выборах. Кто–то утверждает, что это всего лишь способ давления на Москву и Пекин, и после того, как он сработает (или нет), идея космических войск тихо сойдет на нет.
Кроме того, часто высказывается уверенность, что все затеяно для того чтобы потрафить американскому ВПК и его многочисленным лоббистам.
Вполне вероятно, что некоторые из этих факторов, а то и все имеют место. И это вопреки утверждениям противников американского президента, только делает честь Трампу, которому удается «одну овцу остричь трижды».
Но самой главной задачей по достижению США радикального превосходства над своими потенциальными противниками никто не отменял, без которого Америка просто не сможет оставаться такой, какой она есть на самом деле.
Подготовки к «космической войне» не избежать. И тут возникает самая главная для Белого Дома проблема: добиться одобрения Конгрессом США бюджета на создание и содержание космических войск, который, по мнению экспертов, будет беспрецедентным.
И, следовательно, столь же беспрецедентными должны быть меры по убеждению конгрессменов в его принятии. То есть заявлений, подобных тому, что сделал Терренс О'Шонесси, будет много.
Что же касается нашей страны, то нам надо помнить, что первая программа «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива), запущенная президентом Рональдом Рейганам (на которого Трамп стремится быть похожим), хоть и не достигла декларируемых задач, но втянула СССР в такую гонку вооружений, которую его экономика не выдержала. То есть нам ни в коем случае нельзя позволить США заставить нас отказаться от принципа разумной достаточности.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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