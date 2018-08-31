Министерства обороны Индии и Китая «наконец пожали руки»

Как сообщает пенджабское агентство новостей Newsnumber.com, министерства обороны двух крупнейших по численности населения государств планеты на днях завершили первый этап переговоров в Нью-Дели по обновлению заключённого 12 лет назад «Соглашения об обороне» и создали прямую «горячую линию» между двумя министерствами «с целью укрепления взаимного доверия и предотвращения конфликтов».В ходе данной встречи министра обороны Китая генерала Вея Фэнхэ с его индийским коллегой Нирмалой Ситхараман (кстати, первой женщиной – министром обороны в Индии), а также с премьер-министром этой страны Нарендрой Моди, который прошёл на прошлой неделе, обе стороны провели углубленные дискуссии о том, как в дальнейшем реализовать важный консенсус, достигнутый на предыдущих переговорах между Моди и президентом Китая Си Цзинь Пином.Как мы помним, Нарендра Моди и Си Цзин Пин, во время их первого в истории неформального саммита в Ухане, прошедшего в апреле этого года, достигли консенсуса по управлению различными аспектами индийско-китайских отношений, включая военные, особенно на фоне противостояния в районе плато Доклам."Горячая линия" между двумя военными министерствами рассматривается как одна из основных мер укрепления доверия, поскольку её наличие позволило бы главным штабам обоих государств активизировать прямое взаимодействие. А это, в свою очередь, способствовало предотвращению напряженности между пограничными патрулями Китая и Индии в зоне прямой совместной границы и позволило бы избежать в дальнейшем таких противостояний, как недавний инцидент на плато Доклам.Напомним, что в ходе этого эпизода напряженность в отношениях между Индией и Китаем достигла своего пика во время 73-дневного противостояния на участке границы близ Бутана из-за строительства китайской стороной дороги в этом районе. Противостояние, едва не приведшее к локальным боевым действиям, закончилось после того, как обе стороны согласились разойтись без взаимных претензий. Кроме того, обе стороны хорошо помнят вооружённый конфликт 1962 года и ясно представляют, что быстрое и адекватное решение пограничных проблем при такой протяжённости совместных границ (3500 км) крайне необходимо.По словам пресс-секретаря Министерства обороны Китая полковника Ву Цянья «обе страны также находятся в консультациях по работе над новым «Меморандумом о взаимопонимании» между министерствами обороны двух доминирующих в Восточной Азии стран, одновременно являющихся членами «ядерного клуба».Полковник Ву Цянь заявил, что "в 2006 году Индия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам обороны и сотрудничества. Индийская сторона заявила о своей готовности подписать новый вариант меморандума. Китай занимает позитивное отношение к этому вопросу, и обе стороны находятся в общении друг с другом”."Если дракон и слон будут танцевать вместе, то они оба выиграют, и это поможет Азии продолжать процветать. Если же они будут соревноваться и воевать друг с другом, это не принесет им никакой пользы, а принесёт радость другим, внешним игрокам.” - сказал товарищ Ву Цянь. "Мы надеемся и готовы работать вместе с Индией, чтобы активно реализовать консенсус, достигнутый двумя главами государств, чтобы улучшить общение и координацию, углубить взаимовыгодное сотрудничество, должным образом управлять нашими разногласиями и способствовать нашим военным отношениям здоровым и устойчивым образом” - заявил полковник Ву, добавив, что генерал Вэй направил официальное приглашение Нирмале Ситхараман посетить Китай.Переговоры министра обороны Китая с индийскими лидерами были сосредоточены на "том, как углубить безопасность и военное сотрудничество, а также как усилить меры укрепления доверия в области обороны". Речь шла, в частности, о создании механизма обмена визитами между двумя министерствами обороны, о создании прямой конфиденциальной телефонной линии между двумя министерствами обороны, об усилении обменов на всех уровнях, включая органы обороны, командования театром и различные службы."Министры обороны Индии и Китая также говорили о создании «горячей линии» между смежными военными командованиями, включая аспекты приграничного взаимодействия. Они также говорили о том, как лучше играть роль механизма консультаций по обороне и безопасности и механизма встречи между рабочими делегациями министерств обороны”, - сказал товарищ Ву Цянь, отвечая на вопрос о том, как Китай рассматривает результаты визита своего министра обороны в Индию. "На следующем этапе обе стороны будут продолжать контактировать и координировать друг с другом в отношении более детальной специфики обсуждаемых вопросов”, - сказал пресс-секретарь МО КНР.До сих пор военные министерства Индии и Китая уже несколько десятилетий никак не могли реализовать усилия по прямому взаимодействию (включая создание «горячей линии» между их военными штабами) «из-за множества процедурных проблем», как заявили китайские чиновники.Подчеркивая важность хороших отношений между двумя странами, пресс-секретарь министра обороны КНР сказал, что «Китай и Индия являются очень важными странами в Азии и несут особую ответственность за поддержание регионального мира и стабильности».