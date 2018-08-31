Уничтожен лидер ультра-радикальных халифатистов Афганистана

Вчера, 30 августа 2018 года, на официальном совместном брифинге представителей армии официального кабульского правительства и сил стран НАТО было объявлено о получении реальных доказательств гибели лидера сил «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Афганистане.Как сообщает информационный портал Deutsche Welle со ссылкой на афганские новостные агентства и на данные «Национального директората безопасности Афганистана» (NDS), Саад Архаби с группой своих помощников был убит в результате авиаударов, осуществлённых ещё 25 августа 2018 года ВВС коалиционных сил по обнаруженным лагерям «игиловцев» в афганской провинции Нангархар.Как сообщается, было уничтожено 2 лагеря исламистов со значительным количеством вооружения и снаряжения; общие точные потери исламистов неизвестны, но вместе с лидером сил «ИГ» в Афганистане было устранено ещё 9 боевиков, преимущественно его адьютантов и командиров меньшего ранга.Несмотря на то, что до сих пор не сообщается о том, чьи же силы участвовали в этой воздушно-штурмовой операции, по ряду деталей можно сделать вывод о том, что это был результат удара американских ВВС с участием БПЛА.Саад Архаби является уже четвёртым по счёту лидером «ИГ» в Афганистане, и его предшественники также были уничтожены ударами с воздуха (так, Абу Сайед, возглавлявший до него силы афганских ультра-радикальных халифатистов, был убит в июле 2017 года в провинции Кунар).Эта акция считается неким ответом на совершённый «игиловцами» 15 августа теракт в кабульской академии Mawoud, жертвами которого стали 89 чел., а также на ракетный обстрел афганской столицы 21 августа, во время выступления президента страны Ашрафа Гани по поводу наступления дня исламского праздника Курбан-Байрам.Несмотря на то, что главной силой вооружённого сопротивления кабульскому официальному правительству и поддерживающим его силам НАТО остаётся движение «Талибан», «Исламское государство» уже несколько лет подряд стабильно занимает вторую по счёту позицию. По оценкам коалиционного командования, по состоянию на конец лета 2018 года всего в Афганистане действует примерно 3000 ультра-радикальных халифатистов, базирующихся преимущественно в труднодоступных районах провинций Нангархар и Кунар, но также имеющих широкую сеть своих ячеек по всей территории страны.Весьма вероятно, что в свою очередь ответом на уничтожение лидера «ИГ» стал подрыв полицейского бронеавтомобиля в той же провинции Нангархар, произошедший в минувший четверг около 11:30 по афганскому времени, подтверждённый пресс-секретарём губернатора этой провинции Атауллой Хогаяни. По данным ИА «Tolo News», автомобиль пограничной полиции во время патрульного рейда наехал на мощнейшую мину, по всей видимости, установленную буквально накануне ночью на дороге у кишлака Мохманд в уезде Ачин вышеуказанной провинции, в результате чего пятеро афганских силовиков погибли.Кроме того, как сообщает «Tolo News», в минувшую среду, 29 августа 2018 года, в городе Герат у дома одного из высокопоставленных сотрудников афганских сил безопасности была взорвана магнитная мина, подложенная в припаркованный автомобиль. Сам командующий 207 военного корпуса безопасности «Зафар» не пострадал, но при произошедшим вскоре после установки взрыве погиб один гражданский и ещё шестеро было ранено.