Израиль у красной черты: Россия сделала окончательный выбор?

Израиль не позволит Ирану разместиться в Сирии. Мы будем действовать всеми силами против создания любой иранской позиции в Сирии, которая угрожает государству Израиль

Ситуация вокруг Сирии до сих пор остается настолько сложной и непредсказуемой, что прогнозировать её развитие хотя бы на месяц вперед возьмется далеко не всякий эксперт. Тут и угроза провокации с химическим оружием , и возможный удар американцев по позициям правительственных сил, и разговоры о планирующемся наступлении боевиков на Алеппо, и, наоборот, подозрения, что правительственные силы вот-вот начнут наступление на Идлиб… Добавьте к этому политические амбиции Турции и монархий Персидского Залива, американские «качели» с выводом-невыводом войск, угрозы ввести какие-то бесполетные зоны и другие факторы, явно не привносящие стабильность в ситуацию.На этом фоне неожиданным островком стабильности казались российско-израильские отношения. Хотя и они не были идеальными – Израиль не скрывал своего неприятия иранского присутствия в Сирии, и даже неоднократно наносил удары по позициям иранских подразделений. Но при этом Тель-Авив, действительно, изо всех сил старался не поссориться с Москвой и избежать каких-то инцидентов между военными двух стран. Для этого была создана «прямая линия» между штабом Сил самообороны Израиля и российской военной базой Хмеймим, начальники штабов двух стран довольно регулярно встречаются друг с другом в составе представительных военных экспертных групп, прилагаются большие усилия к тому, чтобы самолеты двух стран, действующие на довольно ограниченном театре, избегали столкновений и нештатных ситуаций.Отдельно нужно отметить и то, что Израиль фактически прекратил поддержку каких-либо формирований сирийской оппозиции, действующей против Асада. Более того – похоже, что сам Асад не является целью для Израиля и его спецслужб. А это довольно неожиданно (хотя и весьма прагматично) на фоне десятилетий открытого военного противостояния между Израилем и Сирией.О том, насколько хорошими можно назвать российско-израильские отношения, написала даже влиятельная британская газета «Financial Times». Статья, посвященная этому вопросу, вышла там совсем недавно, и её авторы, надо отдать им должное, постарались максимально корректно подойти к освещению взаимоотношений Путина и Нетаньяху.Британцы отмечают и успешную дипломатию Кремля, которому удается вести активную работу во всем ближневосточном регионе, включая и такие его полюса, как Израиль и Иран. И корректность израильского руководства, которому тоже не нравятся попытки Запада переписать историю Второй мировой и максимально принизить роль СССР в победе над фашизмом. Отдельно отмечается, что Израиль не поддержал западные санкции против России, равно как он проигнорировал и другие антироссийские демарши, вроде массовой высылки дипломатов.По мнению процитированных в статье экспертов (как западных, так и российских), Путин не просто считается с военной силой Израиля (хотя посол Израиля в Москве считает именно так), а понимает израильскую озабоченность усилением позиций Ирана на границе с Израилем. Для Тель-Авива это действительно вопрос выживания, а такие категории Путину хорошо знакомы и понятны.Именно близкое и довольно частое общения Путина и Нетаньяху помогает российскому президенту лучше воспринимать израильскую озабоченность развитием сирийско-иранских отношений. А понимая это, он легче принимает как политические, так и военные демарши израильтян.Отдельно отмечается, что Путин, вероятно, не до конца доверяет Тегерану. И для него Израиль это ещё и противовес слишком уж большим иранским амбициям. Конечно, это очень спорное утверждение из серии «давеча я прочитал мысли ВВП и вот что там обнаружил», но полностью исключать такой вариант мы тоже не можем.И вот на фоне этой российско-израильской идиллии происходит событие, которое может привести к самому большому испытанию в отношениях двух стран.Башар Асад и иранский бригадный генерал Амир Хатами подписали соглашение о военном сотрудничестве между Сирией и Ираном. Его подробностей мы, к сожалению, не знаем, но израильская сторона немедленно выразила своё решительное неприятие этого соглашения.Министр разведки Израиля, Исраэль Кац, в интервью израильскому телевидению заявил, что подписанием соглашения о военном сотрудничестве между Сирией и Ираном Башар Асад перешел «красную черту», установленную Израилем.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также не стал стесняться в выражениях и пригрозил нанести удары как по сирийским правительственным объектам, так и по позициям иранских подразделений в Сирии.По мнению некоторых экспертов, к этим заявлениям нужно отнестись предельно серьезно. Вероятно, в течение одной-двух недель мы можем ожидать удара израильских ВВС по Сирии. И это в условиях, когда ситуациях вокруг Дамаска и без того предельно напряжена.Вероятность того, что Асад пошел на подписание этого соглашения, не посоветовавшись с Москвой, очень мала – он прекрасно понимает, что любая конфронтация с Кремлем грозит выводом из Сирии российских войск, после чего никто времени терять не станет, и от сирийской армии, вместе с иранскими формированиями, американцы с израильтянами за пару недель оставят только мокрое место. Поэтому давайте сразу отбросим эту версию.Согласие же Москвы означает, что либо это соглашение не столь уж фатально для Израиля, либо рассказы об идиллии, существующей между Израилем и Москвой, сильно преувеличены. В первом случае получается, что в соглашении нет никаких критичных для Израиля пунктов – ни долгосрочного военного присутствия, ни иранских военных баз там, вероятно, не прописано.А вот второй вариант поинтереснее. Он означает, по меньшей мере, что Россия наконец определилась с выбором долгосрочной стратегии в противостоянии с Западом, и стратегическое партнерство с Ираном для Москвы предпочтительнее взаимных причмокиваний на российско-израильском направлении.Выглядит это довольно логично – Иран сам под американскими санкциями, он является важным игроком на рынке энергоносителей и серьезным фактором давления на монархии Залива. Если учесть, что он является ещё и замком на среднеазиатском направлении, предохраняющем Россию от американской экспансии на берега Каспия и в Казахстан (к чему она просто не готова), то такой выбор можно назвать действительно принципиальным и верным.Но понять, так ли это, мы сможем не раньше, чем Израиль нанесет свой удар. Если это будет обычный «жест», в ходе которого израильские ВВС поразят пару второстепенных объектов, нам будет невозможно сделать какие-то окончательные выводы. А вот если удар будет достаточно мощным, и затронет, в том числе, важные объекты сирийской армии и правительства, сомнения можно будет отбросить.Так что ждем, пойдет ли уже сам Израиль на пересечение «красной черты».