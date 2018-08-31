Очередной ракетный удар по Сирии - состоится ли он? (ч.1)

Сирия - пока что единственная страна в мире (если забыть про то, что эти успехи без помощи России были бы невозможны), которая удачно противостояла трем массированным ракетным ударам по своей территории. Но, похоже, урок не идет кое-кому впрок и звездно-полосатый дядя опять лезет на оголенные провода.В связи с начинающимся, вероятно, уже в ближайшую неделю, наступлением на последний оплот "зеленых" исламистов в Сирии, активизировался "кагал друзей Сирии" во главе с США, а также Турция, которая все дальше дрейфует от США и НАТО, да вот только куда - пока и сама не понимает.Турки пытаются выторговать у России себе побольше "плюшек" за то, что они пустят только скупую крокодилову слезу в память о "невинно убиенной сирийской революции" и не менее "невинных" бородачах-онижедетях с автоматами - и ничего кроме этой слезы. Разумеется, турки не вступятся за "бородачей", несмотря на вложенные в них деньги, турки прекрасно понимают, что тем все равно конец, и не туркам становиться у нас на пути, но потерять в этом случае можно гораздо больше - с таким трудом вернувшееся сотрудничество с РФ в области экономики, да и ВТС. Вряд ли можно вернуть доверие - теперь в Москве будут доверять только остроте приставленного ножа, но не туркам, союзы не всегда строятся на доверии, куда чаще достаточно простой выгоды. К тому же, турки понимают, что РФ и САР не будут сразу возвращать под свой контроль весь идлибский гадюшник, и возврата Африна от турок тоже пока не требуют. Пока... А это позволяет тех "зеленых", кто сейчас снимает пафосные ролики о борьбе до победного конца, а потом не сможет "урегулировать свои отношения с Дамаском", как их "коллеги" из Дераа, разместить в очередных "резервациях", по возможности не пуская их в Турцию. Ведь туркам это исламистское стадо нужно в Сирии, сойдет и в Германии, но точно не в Анкаре или Стамбуле, или, не дай бог, в Анталии. Саудовцы тоже предпочитают говорить с Москвой о закупках вооружений и военной техники, включая ЗРС С-400, но не о судьбах своих выкормышей. И американцы, англичане, французы тоже списали их с довольствия.Все прекрасно понимают, что несмотря на многочисленность (порядка нескольких десятков тысяч боевиков) и хорошее вооружение, шансов против ВКС, российских средств разведки, артиллерии и собранной против них группировки ВС САР, шансов у "зеленых" удержать фронт - нет. Уже сейчас в район будущего наступления прибыли и развертываются следующие соединения и части сирийской армии и союзников: дивизия "Силы Тигра", 30-я дивизия и 103-я бригада Республиканской Гвардии, 4-я механизированная дивизия (часть сил, 42-я механизированная бригада), 11-я танковая дивизия (87-я механизированная бригада) части 5-го добровольческого штурмового корпуса (наряду с "Тиграми", один из основных рабочих инструментов руководящих сирийским концертом дирижеров из штаба Группировки войск(сил) в САР), "Лива-аль-Кудс", "Харакат Нуджаба", "Хизбалла" (ливанская и сирийская), партийная бригада БААС, бригада "Орлы" ССНП и другие части и соединения как армии, так и Сил национальной обороны и различных ополчений. Замечены РСЗО "Смерч" и ТОС-1А "Солнцепек" (ВС РФ), 240-мм буксируемые минометы большой мощности М-240 и ряд других специфических инструментов для работы с несознательными бандитами.Очевидно, понимая, что последняя возможность хоть как-то отсрочить окончательную победу России и ее союзников в Сирии (и самого сирийского народа, разумеется, и его законного руководства) будет вскоре упущена, на Западе кому-то опять пришла в голову идея с химической провокацией. Схема известная и отработанная - "Белые каски" опять снимут привычное "камуфло", отложат в сторону ножи и автоматы, оденут свои строительные каски, изобразят что-то вроде химатаки, шитой белыми нитками, с привычными актерами на главных ролях, потом похороны "жертв" отснимут. Говорят, "касочники" даже похищают по всему Идлибу детей для того, чтобы потом их, естественно, поубивать и изобразить "жертв химоружия".Ну и далее, как обычно, удар крылатыми ракетами. Только вот не очень понятно, на что могут рассчитывать американцы. Никакого военного поражения сирийским войскам одним ударом сотней (да хоть двумя) КР не нанести. Большая часть залпа, как и ранее, будет подвергнута насилию отечественными средствами РЭБ (не будем уточнять, кто будет сидеть за пультами), а затем ЗРК и ЗРС сирийской или не только сирийской ПВО, под руководством наших офицеров - ведь вся ПВО страны давно управляется с КП на Хмеймиме. Ударов по самим ЗРК, РЛС радиотехнических войск и РЭБ американцы наносить не будут, как и по прочим районам, где могут находиться наши военнослужащие - надо отделять публичные "распальцовки" американских деятелей и понимание того, что с ними могут сделать русские. Без попыток уничтожения средств ПВО и РЭБ можно пытаться стучаться головой об усиливающуюся с каждым днем ПВО страны хоть до ишачьей Пасхи. Да и с попытками сильно успехов не прибавится, как показывает опыт израильтян, добившихся, по большому счету, только тяжелых повреждений одного из комплексов "Панцирь-С", поймав его на перезарядке. К тому же, в ЗРВ и РТВ ПВО ВКС, как и в Войсках РЭБ, очень благодарны американским "партнерам" за тренировки, причем совершенно бесплатно.На что же надеются американцы? Вряд ли на то, что в ударе смогут задействовать в разы больше ракет, продавив числом - вряд ли сильно больше, заявления М. Захаровой на этот счет стоит расценивать как пропагандистские (и это хорошо и правильно, не все же "партнерам" нагнетать не по делу). Также вряд ли они могут надеяться, что смогут в этот раз обойти препоны в виде РЭБ - эту задачу не решить в короткие сроки, если она вообще имеет быстрое решение. Как и на то, что смогут нанести сирийской армии военное поражение или заставить ее отказаться от наступления - это исключено. Хочется верить, что в США способны хоть как-то трезво смотреть на вещи, а то это добра никого не доведет, в первую очередь сами Штаты, во вторую - окружающих.Значит, удар, скорее всего, нужен не для реальных военных целей, а ... опять для работы на имидж "крутого парня Дональда". У которого, в результате внутриполитической борьбы в Штатах, ощутимо зашаталось кресло, на котором он сидит в Овальном Кабинете. Речь заводят даже об импичменте. И стоит признать, что России, с одной стороны, все равно, а с другой, менять странноватого Трампа на совсем не странноватого ястреба Пенса нам вовсе не нужно. Так что можно и не исключать очередного сговора в итоге, как оно случилось весной. Мы, мол, вам оставим пару ненужных целей, типа зданий брошенных, вот на них и повышайте свое "чувство собственной важности", а остальное, извините, будем сбивать. Ну, не мы, а доблестные сирийские зенитчики, конечно.