Очередной ракетный удар по Сирии - состоится ли он? (ч.2)
Чтобы удержать, все же, от разных необдуманных шагов, наших заокеанских "партнеров по планете" (к сожалению, мы с ними на одной планете, и пока этого не изменить), в составе российской Средиземноморской оперативной эскадры собраны достаточно значительные силы флота. Но не "самые большие за всю войну", как пишут СМИ - это не так, в 2013 г. было куда больше кораблей. Причем процесс стягивания кораблей в Восточное Средиземноморье начался не несколько дней назад, а несколько недель назад, что говорит и о подготовке к ударам по Идлибу крылатыми ракетами в ходе готовившейся операции по, как минимум, серьезному урезанию бандитского анклава. Но также и о подготовке к отражению ударов, и вероятному нанесению ударов по морским целям. И это говорит о том, что разведка наша, слава Богу, не спит, раз этот процесс начался заранее, значит, была какая-то прямая или косвенная информация, ее обработали, проанализировали и реализовали. И это тоже хорошо, потому что и у нас было, и у американцев, когда информация-то разведкой собирается, а вот анализируется и реализуется плохо.
О "заточенности" не только на удары по наземным целям говорит и состав собранной эскадры. В ее составе: ракетный крейсер "Маршал Устинов", БПК "Североморск", 5 фрегатов (сторожевых кораблей дальней морской зоны) - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров", "Ярослав Мудрый", "Пытливый", 3 однотипных МРК - "Вышний Волочок", "Град Свияжск", "Великий Устюг", несколько БДК, 2 морских тральщика и суда обеспечения и охраны базы и водного района (противодиверсионные и патрульные катера и пр.). Подводные силы официально представлены 2 неатомными подлодками проекта 06363, которые, похоже, "прописались" на Средиземноморье на постоянной основе, а неофициально - наверняка могут и должны присутствовать и 1-2 атомных субмарины, о конкретных проектах в угадайку играть не будем. То есть хватает и носителей КР для ударов по наземным целям (минимум на 8 кораблях), и ПКР оперативного назначения (минимум на 9), и кораблей с достаточно развитой ПВО и ПЛО. Причем кораблей явно больше, чем нужно для нанесения ударов по Идлибу. С учетом того, что на пункте базирования ВМФ "Тартус" давно организована перезарядка пусковых установок надводных кораблей и подлодок - столько просто не нужно, отстрелялись, зашли, перезарядились и снова вышли в море для нанесения удара. А вот для борьбы с кораблями и задач ПВО - да. Поэтому стоит предположить, что наверняка вертикальные пусковые установки на носителях комплекса оружия "Калибр" заполнены не только КР "Калибр", но и ПКР.
Для предотвращения же возможных ударов с моря наше командование объявило о начале на Средиземноморье 1 сентября учений флота и авиации, включая и авиацию ВМФ - суммарно будет участвовать до 25 кораблей, катеров, подлодок и вспомогательных судов и 30 вертолетов и самолетов, включая и дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38Н, стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МСМ и Ту-22М3, а также истребители. Причем закрытыми районами объявлено практически все побережье САР. Стрелять же через головы нашего флота - очень опасное занятие, можно ведь и за атаку принять.
А Сирия, устами главы своего МИД, заявила следующее. Заявление, кстати, было сделано после переговоров главы сирийского МИД Валида Муаллема с Сергеем Лавровым.
"
Вместе с тем, заявил глава МИД, Дамаск приложит максимум усилий, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам при операции в Идлибе. При этом Муаллем подчеркнул, что Сирия пойдет до конца в освобождении Идлиба, независимо от того, нанесет ли Вашингтон и его союзники удар по территории республики, вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия. Ясно, что предупреждение это санкционировано Москвой. Да и сам Лавров высказался по итогам совершенно однозначно, в отличие от прошлых случаев.
Но по кому может нанести удар Сирия? Первой целью выглядят временные лагеря и базы американцев в Сирии, скажем, от удара "Смерчом" не спасет ничего, никакая ПРО, даже если бы у американцев она была. И ПКР наземных комплексов "Бастион-П" по надводным целям (да, у проданных Сирии дальность ограничена 300 км, но кто знает, что стало с этими комплексами за годы войны, кто ими сейчас управляет и какие ракеты туда заряжены - экспортные "Яхонты" или внутренние "Ониксы" с дальностью больше в разы. Впрочем, американцы вряд ли подойдут ближе 1000 км к берегам Сирии, они уже в курсе насчет потенциальных возможностей "Оникса" и "Вулкана" на крейсере "Маршал Устинов". Да и топить американцев можно будет, если будет ущерб именно ВС РФ, а сирийцам такую прерогативу Москва вряд ли даст.
Кстати, по поводу ограниченной дальности на экспортных ракетах. В свое время РФ была вынуждена подписать соглашение о режиме контроля за распространением ракетных технологий (РКРТ), чем сильно себя ограничила. Понятно, что мы и так не продадим на экспорт ОТР или КР с дальностями и возможностями внутренних версий. И с тем же набором боевых частей, по той простой причине, что и для "Искандеров", и для "Калибров", и многого другого существуют специальные БЧ. Но китайские товарищи этого соглашения не подписывали и не они одни, и экспортируют иногда даже баллистические ракеты средней дальности. Давно ходят разговоры о том, что надо бы РКРТ сказать "до свидания" и либо заморозить свое в нем участие, как это вышло с ДОВСЕ (куда мы и не собираемся возвращаться и не скрываем этого), или и вовсе его покинуть. Раньше как-то повода не было, теперь же поводов американцы своим поведением дали более, чем достаточно.
Недавно за выход из РКРТ высказался первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев - в отличие от многих особо говорливых, но мало соображающих в военных вопросах сенаторов и депутатов (а им несть числа, и журналисты выслушивают их ахинею денно и нощно, хотя бы потому, что нормальные специалисты не всегда готовы им что-то комментировать), он дело с работами в области ОПК имел и даже кое-какие награды имеет. Что, правда, не помешало и ему немного "отжечь", предложив в качестве ответной меры на санкции "переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при их привязке к золоту". Переход на национальные валюты и золото - это правильно, но зачем в область ВТС пропихивать весь этот электронный "МММ"? Гутенев также предложил размещать за рубежом свое нестратегическое/тактическое ядерное оружие (ТЯО), в том числе и в Сирии.
И вот что можно на эту тему сказать. Стоит предположить, что российское ТЯО наверняка и так регулярно размещается за рубежом - на боевых кораблях и субмаринах сейчас ничто не мешает нести спецбоеприпасы, известный мораторий на такое размещение ушел в прошлое вместе с Договором СНВ-1. Да и не очень он, говорят, соблюдался. Тем более сейчас, когда недостаток кораблей дальней морской зоны просто обязывает нас поддерживать паритет с помощью "света и тепла". Тем более, что потенциальный противник свое ТЯО на море успешно профукал, торжественно утилизировав последнюю СБЧ для "Томахока" в 2011 г. И провернуть назад фарш никак не сможет в обозримый срок (в свое время автор рассматривал проблемы американского ядерного оружейного комплекса на данном ресурсе и не один раз подробно, не будем снова). Нет, конечно, авиабомбы В-61 на авианосце размещены могут быть, в теории, но это очень уж ненадежное ТЯО в условиях мало-мальски плотной ПВО. Если, конечно, соответствующие помещения в арсеналах авианосцев давно не переоборудовали под что-то полезное, а то ядерная бомба - не ящик с галетами, ее просто так хранить нельзя, нужны условия.
Но Россия почти сразу после начала своего официального вмешательства в сирийскую войну обозначила, что размещать ядерное оружие в Сирии не планирует - но на постоянной основе. А вот про временную основу речи не было - чтобы корабли и подлодки могли при желании и нужде заходить в Тартус. Нужно ли ввозить в Сирию даже временно СБЧ для, скажем, ПКР "Оникс", БР и КР комплекса "Искандер" или для авиационных управляемых ракет или же авиабомбы - вряд ли, на данном этапе развития ситуации. Нападать на нашу группировку желающих и так пока не видно. Но если такие появятся, то разместить можно. Не извещая никого открыто - зачем? Просто дать понять по неофициальным каналам.
Ну а пока все замерло в ожидании - состоится ли очередная грязная провокация или ума, все же, хватит не начинать? Точнее, сирийцы-то не замерли, им отдыхать некогда - войска, добивающие"черных" из запрещенного в РФ ИГИЛа в Сувейде (Аль-Сафа), воюют, и разрезали и так сжавшийся до размеров горы Аль-Сафа котел. Война идет в тяжелейших условиях "марсианской" пустыни (там действительно выглядит все, как на Марсе, можно кино снимать), против мотивированного противника, которому уже некуда бежать. Другие части или занимаются активной боевой подготовкой под руководством российских инструкторов, или же перебрасываются к Идлибу и готовятся к наступлению. Под руководством опять же наших офицеров. Войска ПВО и РЭБ, как и авиация, готовятся к выполнению своих задач. ВКС и ВВС САР - к нанесению ударов по боевикам. И не только, если потребуется. Замер в ожидании мир вокруг Сирии, но не сама Сирия, ей некогда, ей надо двигаться к победе в войне. Которая уже близко, и которую в очередной раз пытаются отодвинуть "борцы с террористами из ИГИЛа" и "друзья Сирии".
О "заточенности" не только на удары по наземным целям говорит и состав собранной эскадры. В ее составе: ракетный крейсер "Маршал Устинов", БПК "Североморск", 5 фрегатов (сторожевых кораблей дальней морской зоны) - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", "Адмирал Макаров", "Ярослав Мудрый", "Пытливый", 3 однотипных МРК - "Вышний Волочок", "Град Свияжск", "Великий Устюг", несколько БДК, 2 морских тральщика и суда обеспечения и охраны базы и водного района (противодиверсионные и патрульные катера и пр.). Подводные силы официально представлены 2 неатомными подлодками проекта 06363, которые, похоже, "прописались" на Средиземноморье на постоянной основе, а неофициально - наверняка могут и должны присутствовать и 1-2 атомных субмарины, о конкретных проектах в угадайку играть не будем. То есть хватает и носителей КР для ударов по наземным целям (минимум на 8 кораблях), и ПКР оперативного назначения (минимум на 9), и кораблей с достаточно развитой ПВО и ПЛО. Причем кораблей явно больше, чем нужно для нанесения ударов по Идлибу. С учетом того, что на пункте базирования ВМФ "Тартус" давно организована перезарядка пусковых установок надводных кораблей и подлодок - столько просто не нужно, отстрелялись, зашли, перезарядились и снова вышли в море для нанесения удара. А вот для борьбы с кораблями и задач ПВО - да. Поэтому стоит предположить, что наверняка вертикальные пусковые установки на носителях комплекса оружия "Калибр" заполнены не только КР "Калибр", но и ПКР.
Для предотвращения же возможных ударов с моря наше командование объявило о начале на Средиземноморье 1 сентября учений флота и авиации, включая и авиацию ВМФ - суммарно будет участвовать до 25 кораблей, катеров, подлодок и вспомогательных судов и 30 вертолетов и самолетов, включая и дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38Н, стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МСМ и Ту-22М3, а также истребители. Причем закрытыми районами объявлено практически все побережье САР. Стрелять же через головы нашего флота - очень опасное занятие, можно ведь и за атаку принять.
А Сирия, устами главы своего МИД, заявила следующее. Заявление, кстати, было сделано после переговоров главы сирийского МИД Валида Муаллема с Сергеем Лавровым.
"
Мы используем свое право на самозащиту со всей силой. Последствия удара Запада по Сирии для ее противников будут устрашающими и окажут негативное влияние на ситуацию, - сказал он.
Мы прямо сейчас предостерегаем (Великобританию, США и Францию) от совершения тройственной агрессии".
"Мы все сейчас активно думаем над проектами восстановления нашей страны, России будет отдан приоритет в данном вопросе, - сказал Муаллем. - Мы не забудем страны, которые чинили препятствия на этом пути. После того как наши войска освободили Гуту, США совершили массированную атаку под предлогом якобы имевшего место использования химоружия".
"Сейчас мы приступили к нашим планам по возвращению сирийских беженцев в свои дома. Если Запад выражает обеспокоенность о беженцах, то ему нужно принять активное участие в восстановлении инфраструктуры и экономики Сирии", - подчеркнул он.
Мы прямо сейчас предостерегаем (Великобританию, США и Францию) от совершения тройственной агрессии".
"Мы все сейчас активно думаем над проектами восстановления нашей страны, России будет отдан приоритет в данном вопросе, - сказал Муаллем. - Мы не забудем страны, которые чинили препятствия на этом пути. После того как наши войска освободили Гуту, США совершили массированную атаку под предлогом якобы имевшего место использования химоружия".
"Сейчас мы приступили к нашим планам по возвращению сирийских беженцев в свои дома. Если Запад выражает обеспокоенность о беженцах, то ему нужно принять активное участие в восстановлении инфраструктуры и экономики Сирии", - подчеркнул он.
Вместе с тем, заявил глава МИД, Дамаск приложит максимум усилий, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам при операции в Идлибе. При этом Муаллем подчеркнул, что Сирия пойдет до конца в освобождении Идлиба, независимо от того, нанесет ли Вашингтон и его союзники удар по территории республики, вновь обвинив Дамаск в использовании химического оружия. Ясно, что предупреждение это санкционировано Москвой. Да и сам Лавров высказался по итогам совершенно однозначно, в отличие от прошлых случаев.
Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. "Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем"
Но по кому может нанести удар Сирия? Первой целью выглядят временные лагеря и базы американцев в Сирии, скажем, от удара "Смерчом" не спасет ничего, никакая ПРО, даже если бы у американцев она была. И ПКР наземных комплексов "Бастион-П" по надводным целям (да, у проданных Сирии дальность ограничена 300 км, но кто знает, что стало с этими комплексами за годы войны, кто ими сейчас управляет и какие ракеты туда заряжены - экспортные "Яхонты" или внутренние "Ониксы" с дальностью больше в разы. Впрочем, американцы вряд ли подойдут ближе 1000 км к берегам Сирии, они уже в курсе насчет потенциальных возможностей "Оникса" и "Вулкана" на крейсере "Маршал Устинов". Да и топить американцев можно будет, если будет ущерб именно ВС РФ, а сирийцам такую прерогативу Москва вряд ли даст.
Кстати, по поводу ограниченной дальности на экспортных ракетах. В свое время РФ была вынуждена подписать соглашение о режиме контроля за распространением ракетных технологий (РКРТ), чем сильно себя ограничила. Понятно, что мы и так не продадим на экспорт ОТР или КР с дальностями и возможностями внутренних версий. И с тем же набором боевых частей, по той простой причине, что и для "Искандеров", и для "Калибров", и многого другого существуют специальные БЧ. Но китайские товарищи этого соглашения не подписывали и не они одни, и экспортируют иногда даже баллистические ракеты средней дальности. Давно ходят разговоры о том, что надо бы РКРТ сказать "до свидания" и либо заморозить свое в нем участие, как это вышло с ДОВСЕ (куда мы и не собираемся возвращаться и не скрываем этого), или и вовсе его покинуть. Раньше как-то повода не было, теперь же поводов американцы своим поведением дали более, чем достаточно.
Недавно за выход из РКРТ высказался первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев - в отличие от многих особо говорливых, но мало соображающих в военных вопросах сенаторов и депутатов (а им несть числа, и журналисты выслушивают их ахинею денно и нощно, хотя бы потому, что нормальные специалисты не всегда готовы им что-то комментировать), он дело с работами в области ОПК имел и даже кое-какие награды имеет. Что, правда, не помешало и ему немного "отжечь", предложив в качестве ответной меры на санкции "переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при их привязке к золоту". Переход на национальные валюты и золото - это правильно, но зачем в область ВТС пропихивать весь этот электронный "МММ"? Гутенев также предложил размещать за рубежом свое нестратегическое/тактическое ядерное оружие (ТЯО), в том числе и в Сирии.
И вот что можно на эту тему сказать. Стоит предположить, что российское ТЯО наверняка и так регулярно размещается за рубежом - на боевых кораблях и субмаринах сейчас ничто не мешает нести спецбоеприпасы, известный мораторий на такое размещение ушел в прошлое вместе с Договором СНВ-1. Да и не очень он, говорят, соблюдался. Тем более сейчас, когда недостаток кораблей дальней морской зоны просто обязывает нас поддерживать паритет с помощью "света и тепла". Тем более, что потенциальный противник свое ТЯО на море успешно профукал, торжественно утилизировав последнюю СБЧ для "Томахока" в 2011 г. И провернуть назад фарш никак не сможет в обозримый срок (в свое время автор рассматривал проблемы американского ядерного оружейного комплекса на данном ресурсе и не один раз подробно, не будем снова). Нет, конечно, авиабомбы В-61 на авианосце размещены могут быть, в теории, но это очень уж ненадежное ТЯО в условиях мало-мальски плотной ПВО. Если, конечно, соответствующие помещения в арсеналах авианосцев давно не переоборудовали под что-то полезное, а то ядерная бомба - не ящик с галетами, ее просто так хранить нельзя, нужны условия.
Но Россия почти сразу после начала своего официального вмешательства в сирийскую войну обозначила, что размещать ядерное оружие в Сирии не планирует - но на постоянной основе. А вот про временную основу речи не было - чтобы корабли и подлодки могли при желании и нужде заходить в Тартус. Нужно ли ввозить в Сирию даже временно СБЧ для, скажем, ПКР "Оникс", БР и КР комплекса "Искандер" или для авиационных управляемых ракет или же авиабомбы - вряд ли, на данном этапе развития ситуации. Нападать на нашу группировку желающих и так пока не видно. Но если такие появятся, то разместить можно. Не извещая никого открыто - зачем? Просто дать понять по неофициальным каналам.
Ну а пока все замерло в ожидании - состоится ли очередная грязная провокация или ума, все же, хватит не начинать? Точнее, сирийцы-то не замерли, им отдыхать некогда - войска, добивающие"черных" из запрещенного в РФ ИГИЛа в Сувейде (Аль-Сафа), воюют, и разрезали и так сжавшийся до размеров горы Аль-Сафа котел. Война идет в тяжелейших условиях "марсианской" пустыни (там действительно выглядит все, как на Марсе, можно кино снимать), против мотивированного противника, которому уже некуда бежать. Другие части или занимаются активной боевой подготовкой под руководством российских инструкторов, или же перебрасываются к Идлибу и готовятся к наступлению. Под руководством опять же наших офицеров. Войска ПВО и РЭБ, как и авиация, готовятся к выполнению своих задач. ВКС и ВВС САР - к нанесению ударов по боевикам. И не только, если потребуется. Замер в ожидании мир вокруг Сирии, но не сама Сирия, ей некогда, ей надо двигаться к победе в войне. Которая уже близко, и которую в очередной раз пытаются отодвинуть "борцы с террористами из ИГИЛа" и "друзья Сирии".
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного Обозрения"
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