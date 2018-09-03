Очередной ракетный удар по Сирии - состоится ли он? (ч.2)

Мы используем свое право на самозащиту со всей силой. Последствия удара Запада по Сирии для ее противников будут устрашающими и окажут негативное влияние на ситуацию, - сказал он.



Мы прямо сейчас предостерегаем (Великобританию, США и Францию) от совершения тройственной агрессии".



"Мы все сейчас активно думаем над проектами восстановления нашей страны, России будет отдан приоритет в данном вопросе, - сказал Муаллем. - Мы не забудем страны, которые чинили препятствия на этом пути. После того как наши войска освободили Гуту, США совершили массированную атаку под предлогом якобы имевшего место использования химоружия".



"Сейчас мы приступили к нашим планам по возвращению сирийских беженцев в свои дома. Если Запад выражает обеспокоенность о беженцах, то ему нужно принять активное участие в восстановлении инфраструктуры и экономики Сирии", - подчеркнул он.

Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. "Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем"