На что способен ударный вертолет Ми-28НЭ «Опустошитель»

Ми-28НЭ в обновленном техническом облике, фото: fotografersha.livejournal.com

Ми-28НЭ в обновленном техническом облике, фото: fotografersha.livejournal.com

Ми-28НЭ в обновленном техническом облике, фото: fotografersha.livejournal.com

Источники информации:

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/rostec_armiya_mi28

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201808240804-8lze.htm

https://regnum.ru/news/2469463.html

Материалы из открытых источников

В рамках работы международного военно-технического форума «Армия-2018», который проходил в Подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа, холдинг «Вертолеты России» впервые представил ударный вертолет Ми-28НЭ в обновленном техническом облике. Ударный вертолет Ми-28Н (экспортная версия вертолета имеет шифр Ми-28НЭ, по натовской кодификации – Havoc «Опустошитель») предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Вертолет отличается усиленной бронезащитой, повышенной боевой живучестью и наличием современного высокоточного комплекса управляемого и неуправляемого вооружения.Ударный вертолет Ми-28НЭ выполнен по классической схеме. Несущий винт имеет пять лопастей с ассиметричным профилем, лонжерон и хвостовые отсеки вертолета выполнены из композитного материала. В кабине расположены рабочие места двух членов экипажа (по схеме тандем). Спереди располагается летчик-оператор вооружения, сзади – кресло командира экипажа. Вертолет Ми-28НЭ разработан и приспособлен для выполнения следующих задач: ударные и разведывательно-ударные операции; боевое сопровождение колонн; наблюдение за местностью; огневая поддержка и операции по обеспечению безопасности в городской среде; нанесение высокоточных ударов.По бокам фюзеляжа вертолета находятся две консоли крыла с узлами подвески, на которых можно разместить несколько типов управляемого и неуправляемого вооружения, а также дополнительные топливные баки. Каждое крыло имеет две точки подвески, рассчитанные на 500 кг нагрузки, то есть на каждом крыле можно размещать до 1000 кг различного вооружения или оборудования.При разработке вертолета конструкторы уделили большое внимание защите экипажа и живучести машины. Так, важнейшие агрегаты ударного вертолета и проводка были дублированы и разнесены по разным бортам, важные узлы и агрегаты прикрываются менее важными. Кабина Ми-28НЭ бронированная. Лобовое стекло вертолета в состоянии выдержать прямое попадание крупнокалиберной 12,7-мм пули, а сама кабина выдерживает попадание осколков и снарядов калибром до 20 мм. Это же относится и к лопастям несущего винта, которые в состоянии выдержать попадания снарядов малокалиберной артиллерии.Высокие боевые качества вертолетов Ми-28Н были подтверждены российскими летчиками в Сирии. «Скорость, общая надежность, реакция на органы управления – по всем перечисленным параметрам Ми-28 можно ставить оценку «отлично». Во время боевой работы как в дневное, так и в ночное время суток, имеющегося вооружения и средств обзора достаточно, для того чтобы выполнять боевую работу максимально быстро и эффективно. При этом отдельные виды вооружения позволяли совершать пуски ракет с безопасного расстояния, на котором поразить вертолет крупнокалиберным вооружением, особенно в темное время суток практически невозможно», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» командир экипажа одного из ударных вертолетов Ми-28Н Южного военного округа. Средняя дальность пуска управляемых ракет, по словам летчиков, в условиях боевых действий в Сирии составляла 4,5-5 километров.После того как результаты боевого применения ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» в Сирии был изучены, систематизированы и проанализированы военными и гражданскими специалистами, настала пора модернизации данной боевой машины. Именно такой модернизированный вертолет Ми-28НЭ был представлен на статической экспозиции форума «Армия-2018». В первую очередь улучшения вертолета коснулись состава его вооружения. «Опустошитель» получил новую противотанковую управляемую ракету 9М123М «Хризантема-ВМ» с двухканальной системой наведения (канал автоматического радиолокационного наведения и канал наведения по лазерному лучу). Применение данной ракеты позволяет увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 километров. При этом вертолет также может использовать модернизированные ПТУР 9М120-1 «Атака-ВМ» с лазерной системой наведения. Добавилась и возможность использования авиационных бомб весом до 500 кг, сообщает официальный сайт холдинга «Вертолеты России».Помимо этого модернизация Ми-28НЭ коснулась мощности двигателя и лопастей, за счет чего удалось улучшить летно-технические характеристики машины при эксплуатации в условиях жаркого климата и высокогорья, повысилась крейсерская скорость ударного вертолета и расширились возможности по выполнению фигур сложного пилотажа. Модернизированная машина штатно оснащается новыми турбовальными двигателями повышенной мощности ВК-2500-01 и новым мультициклонным пылезащитным устройством. Появление стабилизатора увеличенной площади позволяет улучшить управляемость Ми-28НМ. «Оснащение вертолета новым вооружением повысит его огневую мощь, а расширение сферы применения Ми-28НЭ сделает его еще более востребованным товаром на международном рынке вооружений», – отметил Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех.Помимо всего прочего обновленный ударный вертолет Ми-28НЭ получил возможность взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и управлять ими дистанционно. Для этого боевая машина была оснащена специальными средствами связи, сообщают «Вертолеты России». «Постоянное совершенствование российских военных вертолетов продиктовано изменяющимися требованиями заказчиков, которым наша компания всегда стремится соответствовать. Опыт боевого применения ударных вертолетов типа Ми-28 подсказал нам дальнейшие пути развития этого проекта. Уже проведенные работы по модернизации вертолета существенно расширили возможности «Ночного охотника» и открыли новые перспективы для экспортных поставок», – подчеркнул Андрей Богинский, являющийся генеральным директором холдинга «Вертолеты России».В числе преимуществ модернизированного вертолета Ми-28НЭ называют и устойчивость к различным боевым повреждениям, что достигается за счет использования в данной модели новейших материалов, а также грамотных конструктивных решений. Так лопасти несущего винта «Опустошителя» выполнены из композитных материалов, что позволяет безопасно завершить полет даже при попадании в них снарядов калибром 20-30 мм. А конструкция топливной системы вертолета Ми-28НЭ исключает вероятность взрыва или возгорания топлива. Немаловажно и то, что Ми-28НЭ стал одним из первых отечественных боевых вертолетов, получивших современные средства связи и цифровой комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.Вертолеты Ми-28НЭ и раньше пользовались спросом на международном рынке вооружений. В настоящее время данные вертолеты получает Алжир. Контракт с этой африканской страной был подписан в 2013 году. По данным российских СМИ, Алжир законтрактовал тогда 42 вертолета данного типа. Ранее в 2012 году был заключен контракт с Ираком на поставку 15 вертолетов Ми-28НЭ. С тех пор российские ударные вертолеты Ми-28Н прошли настоящее боевое крещение во время операции в Сирии, подтвердив свои высокие летно-технические характеристики в боевых условиях. Иракские вертолеты Ми-28НЭ также принимали участие в боевых действиях и иракские летчики уже оценили высокие боевые качества данного ударного вертолета – удобное управление и надежное оборудование, интуитивную систему управления вооружением. Эти же качества неоднократно отмечали и российские летчики, которые совершали боевые вылеты на вертолетах Ми-28Н в Сирии.Специалисты отмечают, что помимо качественного улучшения для летчиков армейской авиации ВКС России, пакет расширенных боевых возможностей ударного вертолета Ми-28НЭ, который демонстрировался на форуме «Армия-2018», порадует потенциальных покупателей данных боевых машин и будущих российских партнеров в области военно-технического сотрудничества, а также военных тех стран, которые уже успели приобрести и получили в свое распоряжение «Опустошителей». Эксперты считают, что глубокая модернизация вертолетов Ми-28Н положительным образом скажется на экспортном имидже вертолета и позволит ему обеспечить технологическое превосходство над образцами иностранной вертолетной техники данного класса.