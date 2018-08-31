Пентагон высказался по поводу готовящихся российских учений на Средиземноморье

Мы ожидаем того, что российские корабли в Средиземном море будут действовать для всех безопасно и профессионально. Именно так нужно действовать, чтобы соответствовать международным нормам в плане безопасного судоходства.

В США решили не проходить мимо подготовки России к масштабным учениям на Средиземном море. Напомним, что в учениях ВМФ и ВКС РФ планируется задействовать 25 кораблей и судов, а также около трёх десятков самолётов, включая ракетоносцы Ту-160 и противолодочные самолёты Ту-142МК.Глава пресс-службе Пентагона Эрик Пэйхон заяви, что США «внимательно наблюдают за подготовкой к учениям», и добавил, какие надежды при этом питает Вашингтон.Пэйхон добавил, что США традиционно присутствуют в том числе и в Средиземном море, свободно действую в международных водах.Из заявления главы пресс-службы военного ведомства США:Ранее Россия предупредила о готовящихся учениях в Средиземноморье. Они стартуют завтра (1 сентября) и продлятся до 8 сентября. На это время несколько квадратов акватории Средиземного моря закрываются для гражданского судоходства как небезопасные, что полностью соответствует международной практике. В учениях будет задействован прибывший в район учений ракетный крейсер «Маршал Устинов».