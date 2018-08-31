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Пентагон высказался по поводу готовящихся российских учений на Средиземноморье

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В США решили не проходить мимо подготовки России к масштабным учениям на Средиземном море. Напомним, что в учениях ВМФ и ВКС РФ планируется задействовать 25 кораблей и судов, а также около трёх десятков самолётов, включая ракетоносцы Ту-160 и противолодочные самолёты Ту-142МК.

Пентагон высказался по поводу готовящихся российских учений на Средиземноморье


Глава пресс-службе Пентагона Эрик Пэйхон заяви, что США «внимательно наблюдают за подготовкой к учениям», и добавил, какие надежды при этом питает Вашингтон.


Пэйхон добавил, что США традиционно присутствуют в том числе и в Средиземном море, свободно действую в международных водах.

Из заявления главы пресс-службы военного ведомства США:
Мы ожидаем того, что российские корабли в Средиземном море будут действовать для всех безопасно и профессионально. Именно так нужно действовать, чтобы соответствовать международным нормам в плане безопасного судоходства.


Ранее Россия предупредила о готовящихся учениях в Средиземноморье. Они стартуют завтра (1 сентября) и продлятся до 8 сентября. На это время несколько квадратов акватории Средиземного моря закрываются для гражданского судоходства как небезопасные, что полностью соответствует международной практике. В учениях будет задействован прибывший в район учений ракетный крейсер «Маршал Устинов».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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22 комментария
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  1. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 05:56
    +5
    Больше всего меня убивает термин "профессионально", спецы блин. smile Это они так поскуливают.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 06:28
      +2
      Цитата: Неплохой
      Это они так поскуливают.

      "лицо держат". аж двумя руками laughing
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:34
        +3
        Да, морда лица у них ещё та, но так и хочется до их кадыка дотянуться smile .
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 06:05
    +2
    Им бы еще и поучиться у нас как нужно действовать по настоящему профессионально и безопасно! fool
  3. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 06:07
    0
    Семья в Тунисе по восьмое отдыхает,немного поспокойней на душе стало. Тьфу,тьфу.
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 06:12
      +2
      Дмитрий Потапов (Дмитрий Потапов)
      Семья в Тунисе по восьмое отдыхает,немного поспокойней на душе стало. Тьфу,тьфу.
      good laughing Чисто русская курортная классика ! "Мы отдохнём во чтобы то не стало везде !" А если не срастётся .И будет заваруха? Что в оправдание себе потом говорить будите?
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 06:28
        +7
        Предпочитаю отдыхать в России, но это не от безденежья, ну не тянет меня туда и всё. Рот от удивления и восхищения можно открыть и у нас на каждом углу, да и за положительными эмоциями охотиться долго не придется, всё под рукой, страна большая, ведь человек кузнец своего счастья и отдыха. Чисто моё мнение, а познание краёв далёких это естественно и заложено в людях давно. smile Как и поиск приключений на свой зад.
        1. pafegosoff Офлайн
          pafegosoff Сегодня, 09:29
          0
          С 1994 года никуда ни летал (правда - бесплатно), с 2008 - не ездил (тоже - бесплатно)... А сейчас билет - целая пенсия... Ччёрт! И лето всё холднючее: сейчас +8.
      2. LSA57 Офлайн
        LSA57 Сегодня, 06:30
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        Чисто русская курортная классика ! "Мы отдохнём во чтобы то не стало везде !"

        "Дык уже оплачено" laughing
        1. Безликий Офлайн
          Безликий Сегодня, 09:25
          0
          Как-то в Египет ездили коллективом. Забронировали отель заранее. А там вдруг волнения начались (2011 год) Сдали путевки, купленные за 50 000, купили снова в тот же отель на те же даты, но за 15 000)))) "Ну, в самом деле, не переносить же отпуск из-за такой ерунды" - думали мы тогда. Предлагали экскурсии в Каир "на революцию посмотреть", мы, правда, не поехали. Все окончилось благополучно. Но больше такого аттракциона не хочется.
  4. Город нашенский Офлайн
    Город нашенский Сегодня, 06:10
    +3
    Мы ожидаем того, что российские корабли в Средиземном море будут действовать для всех безопасно и профессионально

    Словосочетание "безопасно и профессионально", из уст матраса, просто коробит. Когда наши пилоты, или вообще военные действуют "НЕ безопасно и НЕ профессионально", сразу понятно, что они действовали правильно, а у пингвинов подгорело.
  5. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 06:16
    0
    Бомбёжки откладываются пока числа до 10-го?
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 06:31
      0
      Цитата: 3vs
      Бомбёжки откладываются пока числа до 10-го?

      а может и вообще. уже про их планы о хим атаке знают даже дети
    2. asv363 Онлайн
      asv363 Сегодня, 06:36
      +1
      В прошлый раз,14.04.2018 года шоумен Трамп с его вояками, по-моему подгадал время удара под прайм-тайм на ТВ. Вечер пятницы по восточно-американскому времени, около 03:30 по Москве. Будет ли что на этот раз, предсказать сложно.
  6. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:17
    +4
    "В США решили не проходить мимо подготовки России к масштабным учениям на Средиземном море."

    А ещё лучше пусть проплывают мимо или пролетают как фанера над Парижем.
  7. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 06:24
    +1
    Ну не всё только вам в чёрном море тусовки устраивать.
  8. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    +1
    Из заявления главы пресс-службы военного ведомства США:
    Мы ожидаем того, что российские корабли в Средиземном море будут действовать для всех безопасно и профессионально. Именно так нужно действовать, чтобы соответствовать международным нормам в плане безопасного судоходства.

    ... что то уж слишком скромно, без истерии... к чему бы это?! request
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 07:19
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      к чему бы это?!

      а чует кошка чьё мясо съела. другими словами до них доходит, что кончается их гегемония в Средиземном море
  9. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 07:29
    0
    будут действовать для всех безопасно и профессионально.[quote][/quote]

    Именно так и не как иначе.

    По другому Мы не умеем.

    А вот к сша вопросы-то остались.
  10. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 07:47
    0
    Мы ожидаем того, что российские корабли в Средиземном море будут действовать для всех безопасно и профессионально. Именно так нужно действовать, чтобы соответствовать международным нормам

    Поучи жену щей варить
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:11
    0
    Мы ожидаем того, что российские корабли в Средиземном море будут действовать для всех безопасно и профессионально
    Аж уж как мы ожидаем этого от американского флота и главное, чтобы не пуляли "топорами" по суверенным государствам.
  12. bratchanin3 Онлайн
    bratchanin3 Сегодня, 09:54
    0
    Для американцев наши учения на Средиземном море, это хороший пендель в амерскую задницу, вот и делают вид, что это их не касается. Ну "ребёнку" хоцца поиграть в войнушку... Дяденька вроде как разрешает.