В США опубликованы материалы 1999 года о разговорах Ельцина и Клинтона о Путине
Сайт библиотеки экс-президента США Билла Клинтона опубликовал расшифровки бесед с Борисом Ельциным. Речь идёт о беседах, в которых Ельциным затрагивалась тема преемника на президентском посту. В частности, опубликован текст заявления Бориса Ельцина от 8 сентября 1999 года. Тогдашний президент России сообщает Биллу Клинтону, что избрал своим преемником Владимира Путина.
В стенограмме телефонного разговора между Ельциным и Клинтоном отмечено, что российский президент предоставил американскому коллеге определённого рода данные о человеке, избранным им в качестве своего преемника.
Из материалов, опубликованных в США:
Ельцин: Скоро, в ближайшие дни, Вы встретитесь с Путиным. А пока я вам хотел бы рассказать о нём, чтобы Вы узнали, какой он человек. Мне потребовалось много времени, чтобы всё обдумать по поводу того, кто станет следующим президентом России в 2000 году.
В стенограмме сообщается, что Ельцин «наткнулся» на Путина, изучая данные о возможных преемниках. По словам Ельцина, он выяснил, что Путин надёжный человек, который осведомлён о том, что находится в кругу его ответственности. Ельцин в телефонном разговоре с Клинтоном называет Путина общительным, сильным и обстоятельным.
Ельцин (из публикации на сайте библиотеки Клинтона):
Далее добавляется обращающая на себя внимание фраза:
В беседе от 19 ноября того же года Клинтон интересуется у Ельцина, кто победит на выборах в России в 2000 году. Ельцин без раздумий отвечает, что победит Путин, который «является демократом, знающим Запад». На это Клинтон ответил, что Путин очень умён.
Ельцин добавил, что Путин – жёсток, у его есть внутренний стержень, и он продолжит выбранный им (Ельциным) курс.
Ельцин:
О том, что Ельцин собирался досрочно оставить свой пост, в стенограммах клинтоновской библиотеки не говорится.
В стенограмме телефонного разговора между Ельциным и Клинтоном отмечено, что российский президент предоставил американскому коллеге определённого рода данные о человеке, избранным им в качестве своего преемника.
Из материалов, опубликованных в США:
Ельцин: Скоро, в ближайшие дни, Вы встретитесь с Путиным. А пока я вам хотел бы рассказать о нём, чтобы Вы узнали, какой он человек. Мне потребовалось много времени, чтобы всё обдумать по поводу того, кто станет следующим президентом России в 2000 году.
В стенограмме сообщается, что Ельцин «наткнулся» на Путина, изучая данные о возможных преемниках. По словам Ельцина, он выяснил, что Путин надёжный человек, который осведомлён о том, что находится в кругу его ответственности. Ельцин в телефонном разговоре с Клинтоном называет Путина общительным, сильным и обстоятельным.
Ельцин (из публикации на сайте библиотеки Клинтона):
Я уверен, что вы сочтёте его (Путина) высококвалифицированным партнёром.
Далее добавляется обращающая на себя внимание фраза:
Я уверен, что, как кандидата на пост президента, его поддержат в 2000 году. Мы над этим работаем.
В беседе от 19 ноября того же года Клинтон интересуется у Ельцина, кто победит на выборах в России в 2000 году. Ельцин без раздумий отвечает, что победит Путин, который «является демократом, знающим Запад». На это Клинтон ответил, что Путин очень умён.
Ельцин добавил, что Путин – жёсток, у его есть внутренний стержень, и он продолжит выбранный им (Ельциным) курс.
Ельцин:
У него есть всё для того, чтобы добиться успеха – энергия, ум.
О том, что Ельцин собирался досрочно оставить свой пост, в стенограммах клинтоновской библиотеки не говорится.
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