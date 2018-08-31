В США опубликованы материалы 1999 года о разговорах Ельцина и Клинтона о Путине

Я уверен, что вы сочтёте его (Путина) высококвалифицированным партнёром.

Я уверен, что, как кандидата на пост президента, его поддержат в 2000 году. Мы над этим работаем.

У него есть всё для того, чтобы добиться успеха – энергия, ум.