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В США опубликованы материалы 1999 года о разговорах Ельцина и Клинтона о Путине

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Сайт библиотеки экс-президента США Билла Клинтона опубликовал расшифровки бесед с Борисом Ельциным. Речь идёт о беседах, в которых Ельциным затрагивалась тема преемника на президентском посту. В частности, опубликован текст заявления Бориса Ельцина от 8 сентября 1999 года. Тогдашний президент России сообщает Биллу Клинтону, что избрал своим преемником Владимира Путина.

В стенограмме телефонного разговора между Ельциным и Клинтоном отмечено, что российский президент предоставил американскому коллеге определённого рода данные о человеке, избранным им в качестве своего преемника.

В США опубликованы материалы 1999 года о разговорах Ельцина и Клинтона о Путине



Из материалов, опубликованных в США:
Ельцин: Скоро, в ближайшие дни, Вы встретитесь с Путиным. А пока я вам хотел бы рассказать о нём, чтобы Вы узнали, какой он человек. Мне потребовалось много времени, чтобы всё обдумать по поводу того, кто станет следующим президентом России в 2000 году.

В стенограмме сообщается, что Ельцин «наткнулся» на Путина, изучая данные о возможных преемниках. По словам Ельцина, он выяснил, что Путин надёжный человек, который осведомлён о том, что находится в кругу его ответственности. Ельцин в телефонном разговоре с Клинтоном называет Путина общительным, сильным и обстоятельным.

Ельцин (из публикации на сайте библиотеки Клинтона):
Я уверен, что вы сочтёте его (Путина) высококвалифицированным партнёром.


Далее добавляется обращающая на себя внимание фраза:
Я уверен, что, как кандидата на пост президента, его поддержат в 2000 году. Мы над этим работаем.


В беседе от 19 ноября того же года Клинтон интересуется у Ельцина, кто победит на выборах в России в 2000 году. Ельцин без раздумий отвечает, что победит Путин, который «является демократом, знающим Запад». На это Клинтон ответил, что Путин очень умён.

Ельцин добавил, что Путин – жёсток, у его есть внутренний стержень, и он продолжит выбранный им (Ельциным) курс.

Ельцин:
У него есть всё для того, чтобы добиться успеха – энергия, ум.


О том, что Ельцин собирался досрочно оставить свой пост, в стенограммах клинтоновской библиотеки не говорится.
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43 комментария
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:33
    +7
    ну,это объясняет "ельцынцентры".
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:32
      +4
      Юрьевич hi , по моему сше нужно подарить содержимое "ыльцанцентнера "вместе с Наиной Еэльцынной! negative
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 07:55
        +3
        Еще раз говорит о том, что ельцин гад ползучий. Доложился своим босам. Упырь он и в америке и в африке упырь.
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 08:21
          +3
          Да,на доклад хозяину похоже yes И хозяин не возразил насчет кандидатуры преемника,отметив что тот(преемник) очень умен. winked Шо есть,то есть-не долгосрочная стратегия развития страны,а одни сплошные ХПП. recourse
  2. просто экспл Офлайн
    просто экспл Сегодня, 06:34
    -4
    запад после своей победы уже дважды упускал завоеванное из за того что выбранные ими в роли надсмотрщика люди оказывались не тем кем им казалось и Россия восстанавливала суверенитет .
    1й раз со Сталиным , 2й с Путиным .
    1. maratkoRuEkb Офлайн
      maratkoRuEkb Сегодня, 06:45
      -3
      на мой взгляд 1й раз был с Лениным, он революцию на западные деньги подготовил и провел, а потом их кинул и поднял страну.
      1. Дормидонт Офлайн
        Дормидонт Сегодня, 07:08
        +8
        ленин поднял страну? А вы в миру часом не Петросян или Степаненко?
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 07:59
          -8
          Цитата: Дормидонт
          на мой взгляд 1й раз был с Лениным, он революцию на западные деньги подготовил и провел, а потом их кинул

          Цитата: просто экспл
          1й раз со Сталиным , 2й с Путиным

          Так они по другому не могут. Они Ленин и Сталин уголовники. Они и в миру под погонялами существовали. Урка он и в африке урка. Кинули оба тех кто их посчитал у себя в подчинении. wink

          А вот Путин - офицер. И слово держит.
          Вопрос: - обещал ли он, что Ельцину и не обещал ли чего матрасам?

          Пенсии, бензин и прочее можно забыть как шелуху. В остальном он России служит. Думаю Ельцинцентры это его дань слову.
          1. Silvestr Офлайн
            Silvestr Сегодня, 09:46
            +1
            Цитата: Например
            Пенсии, бензин и прочее можно забыть как шелуху.

            Можно к этой шелухе добавить ликвидированное образование и медицину,гражданское машиностроение и тогда все совпадает
            Цитата: Например
            служит
            понятно кому, но не России. Хотя его Россия отличается от России народной тем, что в ней нет места простому человеку. Вход в его Россию- умение воровать и врать, снобизм.
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 10:12
              -1
              Цитата: Silvestr
              Можно к этой шелухе добавить ликвидированное образование

              Хватит пургу нести. На дворе лето. Пусть последний день, но лето.

              Всё о чем ты пишешь коммунисты променяли на золотые унитазы и счета в западных банках.
              Ты вспомни у коммунистов каждый новый генсек обвинял предыдущего в измене.
              Сталин расстрелял практически всех соучастников смуты. Хрущев обвинил Сталина. Брежнев убрал с дороги Хрущева. Затем череда дедушек. Которые обвинили Брежнева в застое и вселенских приписках, говоря русским языком в воровстве. И наконец как апофеоз коммунизма на Руси появился коммунист-полубог горбатый. Я сказал Горбатый laughing Этот просто сказал, что коммунисты гов.но пора с этим кончать и сдал Россию за пиццу.
              Упыри.
        2. Я русский Офлайн
          Я русский Сегодня, 08:51
          +3
          ленин поднял страну

          Поднял страну Сталин, Ленин собиратель земли после распада РИ.
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 06:46
      +15
      Вот это поворот! Можно поинтересоваться, с какого перепугу Сталин вдруг оказался "надсмотрщиком, выбранным Западом"?
    3. vatov Онлайн
      vatov Сегодня, 10:34
      0
      Странный суверенитет....
  3. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 06:37
    +5
    В 1906 году вышло в свет "Полное собрание речей Императора Николая II.1894-1906". Книга была немедленно изъята из продажи жандармами. Проблема была в том, что большинство "речей" императора составляли тосты: пью за здоровье..., пью за преуспеяние...за благоденствие и прочая... Так вот, чтобы подобное "исходящее из уст монарха живое слово" не разносилось по всей русской земле, сборник изъяли из обращения. Так о чем я, может следует придерживаться традиций? Вряд-ли речи ЕБНа сильно отличаются от Николашкиных
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:45
      +3
      Этим еще раз доказывается чей ЕБН был ставленник. negative
  4. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 06:39
    +8
    Ну это,положим,давно не новость.В том что не сумели "подружиться" с Вованом целеком их заслуга.До 5 года,гроссмейстер честно пытался дружить.Хотя уже тогда было понятно,матрасов пора бить.
  5. LSA57 Офлайн
    LSA57 Сегодня, 06:40
    +2
    "Свежо предание, да верится с трудом"
    сильно смахивает на фейк. обычно такие документы носят гриф "Совсекретно" и закрываются в орхивах спецслужб на десятилетия. а тут
    Сайт библиотеки экс-президента США Билла Клинтона опубликовал расшифровки бесед с Борисом Ельциным.

    хорошо ещё не публичная библиотека
    похоже на очередную провокацию. не удивлюсь, если "всемирный" визг поднимется.
    про наших либерастов уж не говорю
    1. letinant Онлайн
      letinant Сегодня, 06:53
      +3
      Согласен, фейк, грубая работа. Аккурат, когда большая часть способов сместить провалилась. Если бы эти документы были реальные они бы появились в книге Клинтона, там же есть его подтверждение , что он обманул Ельцина, обещал 35 миллиардов и не дал.
    2. Zubr Офлайн
      Zubr Сегодня, 07:17
      +2
      hi
      Это я так понимаю, началась предвыборная Мышиная возня.. smile С надеждой, что люди опять поверят, а тут как чёрт из табакерки, какая нибудь альтернативная группировка выползет. Ну то, что ЕР уже развалила свои позиции, это факт. Интересно, посмотреть на альтернативу.. smile
  6. 100500 Офлайн
    100500 Сегодня, 06:41
    +4
    Какого хрена президент России отчитывался пред президентом США о своём приемнике?
    1. Million Онлайн
      Million Сегодня, 07:19
      +2
      Ну а где сейчас многочисленная семейка ЕБН проживает?Вот и ответ
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 07:46
        +2
        Интересно, сколько эта семья заработала на развале СССР. what
  7. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:42
    +8
    Пошла война компроматов на высшем уровне...
  8. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 06:46
    +11
    "Ельцин «наткнулся» на Путина, изучая данные о возможных преемниках."

    А ведь ему подтаскивали эти "патроны" пачками, а он ведь вон какой молодец, выбрал один единственный. Русская рулетка однако, чёрт её побери. smile
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:50
      -4
      В принципе Ельцин с преемником правильно решил. Хуже, чем при нем, в России не стало. А в других вопросах сильно наколбасил, прогибаясь перед американцами и вообще перед Западом. hi
      1. Неплохой Офлайн
        Неплохой Сегодня, 09:16
        0
        Блин Клинтон, Вам в друзья, дружище, сидели бы да чаи распивали, да разговоры разговаривали как обустроить Россию, сейчас это модно и никаких последствий, хочешь плюсуй, хочешь минусуй, всё в гору.
  9. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 06:53
    +11
    Ну и мразь же ЕБН был!
    Это ж насколько нужно быть падалью, чтобы на блюдечке принести страну, на ковер в белый дом!
  10. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:56
    0
    Тогдашний президент России сообщает Биллу Клинтону, что избрал своим преемником Владимира Путина.

    ... уже тогда надо было мерикатосам рыдать и стенать... bully
  11. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:01
    +5
    Всю рассекреченную переписку, да на парадное место разместить... в хорошо известный музей...
  12. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 07:05
    +1
    Подленько. Ядовитенько. В лучших либерастических традициях. А опубликовать переговоры об ульянове по папе или о прочих чубайсах - кишка тонка?
  13. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:09
    +7
    Цитата: LSA57
    сильно смахивает на фейк.

    ----------------------------
    Но то, что Путин - наследник Ельцина, вы же не будете оспаривать. Ну а насчет фейков, то своими первыми "перемогами" Ельцин всегда делился с американскими президентами. О развале СССР кому он сразу доложил? Поэтому и с другом Биллом он мог делиться своими "интимными" тайнами. Вполне это допускаю.
    1. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 07:24
      +1
      Цитата: Altona
      Но то, что Путин - наследник Ельцина, вы же не будете оспаривать.

      не буду. только в каждом фейке обязательнее должна быть капля правды. для достоверности
  14. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:10
    +1
    Цитата: Rusland
    А ведь ему подтаскивали эти "патроны" пачками, а он ведь вон какой молодец, выбрал один единственный.

    -----------------------
    Ему нужен был только один человек, который сможет сохранить тот порядок, который он создал. И соответственно положение его людей.
  15. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:11
    +2
    Цитата: другой РУСИЧ
    Ну и мразь же ЕБН был!

    -------------------
    Берите выше ,батенька, он был командиром мразей.
  16. Million Онлайн
    Million Сегодня, 07:13
    +6
    Слово "преемник" дискредитирует всю систему выборов в России.
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 08:04
      +3
      Между прочим, возможно, Трамп - это мой ставленник. wassat Хоть убейте - не помню. Пьян был drinks
    2. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 09:52
      0
      Цитата: Million
      Слово "преемник" дискредитирует всю систему выборов в России.

      Особенно слова Ельцина "мы над этим будем работать". Так что Ельцин жил, Ельцин жив ,Ельцин будет жить.
  17. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:16
    +1
    Если бы не сказки бабушки Мэри, а подленные материалы выложили, было бы о чем спорить! И кстати, о птичках, еще в 97 году ыльцан заявлял о том что ищет себе замену, так что ничего необычного янки не выложили из информации.
  18. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 07:23
    0
    Там еще, наверное и не только то говорится, что решили в этих мизерно коротких отрывках сообщить нам... Но интересно другое, президент типа "суверенного" государства докладывает (именно "докладывает") кому-то там о том, что он выбрал человека, который займет его место.... Интересно, когда он это "докладывал" он случайно не "навытяжку" стоял.....? winked
  19. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:53
    0
    Цитата: LSA57
    не буду. только в каждом фейке обязательнее должна быть капля правды. для достоверности

    --------------------------
    Средства массовой информации и пропаганды утвердят это в сознании, лже-летописцы состряпают "подлинные" документы, чтобы фейк зажил своей жизнью. Но то, что какая-то устная беседа была, вполне может быть.
  20. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    +4
    Все просто. Американцы учитывая нынешнее отношение большей (намного преобладающей) части российского народа к предателю ЕБН решили своим признанием его зависимости от Сша (читай главный агент влияния) попытаться хоть как-то скомпрометировать Путина. Плохи дела у Сша по свержению власти в России.
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 08:58
      +1
      Не...это такая попытка "диалога".... Такой "американский вид ХП" wink ... типа: мы (американцы-демократы) делимся с вами "данными" о том, как Ельцин Путина выбирал, а вы(русские) делитесь с нами данными о том, как Путин Трампа выбирал... Баш на баш, типа... laughing
  21. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 09:31
    0
    Так все это ясно с 2000 года было ... Естественно что ставленник, и политику продолжает так 18 лет и сидим на нефтяной игле с экономикой каюк, от социальных обязательств понемногу отказываемся...