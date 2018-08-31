Новости

В США самолёт упал вблизи от базы ВВС. Есть погибшие

12
В районе американской военной базы произошёл инцидент, в результате которого погибли четыре человека. По сообщениям местных СМИ, гражданский самолёт упал примерно в 2 км от базы военно-воздушных сил США «Эглин» в штате Флорида. Самолёт двигался из штата Огайо (аэродром Толедо) и упал в лесной массив, который находится за взлётно-посадочной полосой «Эглина» - к северу от неё.

В США самолёт упал вблизи от базы ВВС. Есть погибшие


Сообщается, что видимость в момент крушения в районе базы ВВС США была крайне низкая, шёл сильный дождь. Поэтому одной из основных версий о причинах катастрофы являются именно погодные условия.


По уточнённым данным, речь идёт о легкомоторном самолёте Beechcraft B60, управляющемся одним пилотом.

Самолёт, как отмечено в американских СМИ, вероятно, пытался зайти на посадку. При этом сначала сообщалось, что на борту могли находиться ветераны армии США, так как Beechcraft B60 «намеревался приземлиться именно на военном аэродроме в штате Флорида». Однако впоследствии эту информацию опровергли. По словам пресс-секретаря авиабазы «Эглин» Жасмин Портерфилд, самолёт приближался к аэропорту Destin Executive, что было установлено по переговорам с диспетчерами. На местных телеканалах заявили, что самолёт мог рухнуть на взлётно-посадочную полосу базы "Эглин", на которой находились военные самолёты

На данный момент создана комиссия, выясняющая подробности инцидента и личности тех, кто находился на борту Beechcraft B60.
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

12 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:54
    +1
    У них этих самолетов очень много... Но в сравнении с ДТП... Аварийности крайне низкая..
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    +1
    ... ЧП с самолётами почти всех видов и кострукций бывают у всех... видимо разберутся, кто виновен в авиакатастрофе...
  3. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 07:02
    +3
    И зачем сообщать об этом нам?
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 07:06
      +3
      Согласен, теперь уж проходим мимо с ухмылкой в душе.
    2. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 07:08
      +1
      Цитата: Дормидонт
      0
      И зачем сообщать об этом нам?

      Как за чем? Сейчас же американцы проведут расследование, найдут "русский след" и введут новые санкции. Хоть будем знать, за что
  4. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 07:06
    +2
    В США самолёт упал вблизи от базы ВВС. Есть погибшие
    "Русский след" еще не нашли?
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:18
    +4
    Гражданским, в отличии от их военных я выражу соболезнование. hi
  6. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 07:52
    +1
    Мазилы! Как можно было промазать по базе?
  7. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 08:06
    0
    Опять русские хакеры, кто же еще
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:07
    0
    Погибли гражданские люди и это конечно не вызывает чувства радости. Но самолеты (вертолеты) почему-то (?) имеют свойство падать. Закон притяжения еще не отменили.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 08:39
      0
      Тюменский чиновник, потерпевший крушение на частном самолете, летел за грибами
      30 августа 2018 15:17


      Оригинал материала: https://72.ru/text/incident/65328401/
  9. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 09:29
    0
    Печально конечно, что погодные условия снова стали причиной гибели людей. Но пилот же должен был оценивать риски вылета в такую погоду и знать, что в месте прибытия такие неблагоприятные условия.