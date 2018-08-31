В США самолёт упал вблизи от базы ВВС. Есть погибшие

В районе американской военной базы произошёл инцидент, в результате которого погибли четыре человека. По сообщениям местных СМИ, гражданский самолёт упал примерно в 2 км от базы военно-воздушных сил США «Эглин» в штате Флорида. Самолёт двигался из штата Огайо (аэродром Толедо) и упал в лесной массив, который находится за взлётно-посадочной полосой «Эглина» - к северу от неё.Сообщается, что видимость в момент крушения в районе базы ВВС США была крайне низкая, шёл сильный дождь. Поэтому одной из основных версий о причинах катастрофы являются именно погодные условия.По уточнённым данным, речь идёт о легкомоторном самолёте Beechcraft B60, управляющемся одним пилотом.Самолёт, как отмечено в американских СМИ, вероятно, пытался зайти на посадку. При этом сначала сообщалось, что на борту могли находиться ветераны армии США, так как Beechcraft B60 «намеревался приземлиться именно на военном аэродроме в штате Флорида». Однако впоследствии эту информацию опровергли. По словам пресс-секретаря авиабазы «Эглин» Жасмин Портерфилд, самолёт приближался к аэропорту Destin Executive, что было установлено по переговорам с диспетчерами. На местных телеканалах заявили, что самолёт мог рухнуть на взлётно-посадочную полосу базы "Эглин", на которой находились военные самолётыНа данный момент создана комиссия, выясняющая подробности инцидента и личности тех, кто находился на борту Beechcraft B60.