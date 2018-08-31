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Польские прокуроры вновь изучат обломки Ту-154 в Смоленске. В 14-й раз!

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Очередной акт расследования катастрофы Ту-154 решили осуществить представители польской прокуратуры. В Варшаве отмечено, что специальная комиссия проведёт изучение места падения, а также обломков авиалайнера, при крушении которого погиб президент страны Лех Качиньский с супругой и многие другие представители политических элит.



Газета «Коммерсантъ» сообщает о том, что польские следователи совместно с представителями Следственного комитета РФ 3 сентября (в понедельник) начнут работу по изучению фрагментов авиалайнера. Продлится эта работа до 7 сентября. При этом в самой Польше уже не могут сказать, какое по счёту это будет изучение обломков Ту-154. Как минимум 14-е...


Ранее несколько комиссий проводили исследования и на месте крушения, и на объекте, где обломки самолёта хранятся. Первоначально в Польше подтверждали выводы комиссии о том, что причиной крушения лайнера под Смоленском стали сложные погодные условия и отказ экипажа уйти на запасной аэродром. Через некоторое время (после смены политической верхушки в Польше) Варшава вдруг объявила, что Ту-154 был взорван.

Нынешний глава подкомиссии по расследованию причин трагедии (экс-министр обороны Польши) Антони Мацеревич заявил, что на крыле якобы обнаружены следы взрывчатки. При этом добавляется откровенный бред о том, взрывное устройство «могли заложить в Самаре во время ремонта». В таком случае в Варшаве не только обвиняют Россию, но ещё и фактически заявляют, что борт №1 в Польше вообще не осматривался?

Большинство поляков, как показывают соцопросы, не верят в заявления Мацеревича, и считают их элементом внутренней политической борьбы.

Для справки: обломки Ту-154 находятся в ангаре Смоленского аэродрома. Польские власти требуют их выдачи. Москва уже собиралась передать обломки самолёта Варшаве, но та, как уже было отмечено, отказалась признать выводы двусторонней комиссии, а потому Россия, опасаясь провокаций с фрагментами лайнера, не спешит передавать их польской стороне.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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22 комментария
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 07:22
    +1
    При этом в самой Польше уже не могут сказать, какое по счёту это будет изучение обломков Ту-154. Как минимум 14-е...
    Они и 114 раз проверят, надо же как то такую "синекуру" объяснять... Могу подсказать польским экспертам, что искать - следы применения "Новичка" или хлора... Тогда они будут в тренде.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 07:25
      0
      отдайте уже полякам и обломки,и камень с венками, и пусть что хотят делают...
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:29
        +5
        Юрьевич hi -точна они следы взрывчатки найдут и на венках, и на ветках березы, в которую врезались, а каминь вообще окажется внутри нашпиговон гексогеном! !! belay
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 09:02
          0
          чистый гексаген нельзя. он нестабилен может рвануть не вовремя
      2. seos Офлайн
        seos Сегодня, 07:30
        +3
        Вот как раз отдавать не надо .... там обязательно что нибудь сфальсифицируют ...
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 07:40
          +4
          Как, опять? Агенту "берёзе" наверно прятаться надоело?
        2. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 07:42
          +4
          "Нынешний глава подкомиссии по расследованию причин трагедии (экс-министр обороны Польши) Антони Мацеревич заявил, что на крыле якобы обнаружены следы взрывчатки. При этом добавляется откровенный бред о том, взрывное устройство «могли заложить в Самаре во время ремонта»."

          Следующим заявлением глядишь будет что взрывчатку заложили при сборке самолета what
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 09:04
            -1
            взрывное устройство «могли заложить в Самаре во время ремонта»
            смех смехом, а как-то при замене потекшего топливного бака на ТУ-95 в нем был обнаружен радиоприемник. нет ничего невозможного!
    2. LSA57 Офлайн
      LSA57 Сегодня, 07:51
      +2
      Цитата: svp67
      Они и 114 раз проверят, надо же как то такую "синекуру" объяснять...

      "а ларчик просто открывался". расследование проводится за счёт бюджета. получать деньги не за что хочется всем. а тут ещё и командировки бесплатные.
      да они до "морковина заговенья" "расследовать" будут laughing
    3. Barzha Онлайн
      Barzha Сегодня, 09:57
      +1
      Они и 114 раз проверят

      Очень сильно навеяло старый анекдот:
      - Я сегодня опять в кино пойду, "Чапаева" смотреть!
      - Ты что? Какой раз уже?
      - 52-й...
      - Зачем?
      - Вот думаю - А вдруг сегодня он выплывет?!. laughing
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 07:24
    +6
    Лишь бы не намазали фрагменты каким-нибудь "новичком" с продуктами взрыва, следить нужно за панами, да памятные доски вывешивать за юбилейные посещения.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:26
    +2
    Я бы их на нашу землю и близко не пустил! А то двуликость яблочной империи совсем зашкаливает, и пока они официально не заявят, что Россия не виновна в этой авиаварии, не одного "эксперта " из плоской страны в Россию не пускать ни при каких условиях.
  4. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 07:31
    +5
    Бухать за "рулем" не надо и не пускать порулить.. Вот и весь вывод.
  5. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 07:37
    +2
    Хотя и говорят что Энштейн этого не говорил на самом деле,но все равно подходит-"Безумие - это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом,в надежде на изменение. "
  6. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 07:38
    +2
    Если польские эксперты вынуждены в 14-й раз расследовать одно и то же, это говорит о том, что их компетенция невысока - не позволяет быстро и без кривотолков установить причины гибели самолета и польской верхушки. Или это просто стало уже зарабатыванием ими денег на этой "золотой жиле". Хотя есть и конкретные выводы двухсторонней комиссии и наших экспертов. no
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:55
    +1
    Эти пляски на костях их бывшего президента, причем с одобрительной и настырной позиции его брата-близнеца (пока жив американский засланец), надоели уже большей части поляков. Но так хочется, в который раз попытаться найти след русского НКВД, что аж в пятках чешется. Вся эта мутотня уже даже не волнует политиков ЕС, а что говорить о здравомыслящих людях.
  8. asiat_61 Офлайн
    asiat_61 Сегодня, 08:13
    +1
    откровенный бред о том, взрывное устройство «могли заложить в Самаре во время ремонта». В таком случае в Варшаве не только обвиняют Россию, но ещё и фактически заявляют, что борт №1 в Польше вообще не осматривался?......Видимо предполётного и предварительного осмотра совсем не проводится. Ну уж это не наша вина, если инженерная служба не налажена.
  9. igordok Офлайн
    igordok Сегодня, 09:16
    +1
    Преступника, как правило, тянет посетить место преступления. Им это доставляет удовольствие.
  10. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 09:21
    0
    Польские прокуроры вновь изучат обломки Ту-154 в Смоленске. В 14-й раз!

    Цирк уехал, клоуны остались. Потом ещё покойничков поднимут, опрашивать начнут.
    Мерзость. sad negative
  11. igorra Офлайн
    igorra Сегодня, 09:54
    0
    Пора открывать атракцион и брать деньги за посещение - изучение.
  12. Puler Офлайн
    Puler Сегодня, 10:09
    +1
    Опять Леха откопают....
  13. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 10:15
    0
    Всё раскапывают и раскапывают. Не принимает его Земля Русская