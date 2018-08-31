Польские прокуроры вновь изучат обломки Ту-154 в Смоленске. В 14-й раз!
Очередной акт расследования катастрофы Ту-154 решили осуществить представители польской прокуратуры. В Варшаве отмечено, что специальная комиссия проведёт изучение места падения, а также обломков авиалайнера, при крушении которого погиб президент страны Лех Качиньский с супругой и многие другие представители политических элит.
Газета «Коммерсантъ» сообщает о том, что польские следователи совместно с представителями Следственного комитета РФ 3 сентября (в понедельник) начнут работу по изучению фрагментов авиалайнера. Продлится эта работа до 7 сентября. При этом в самой Польше уже не могут сказать, какое по счёту это будет изучение обломков Ту-154. Как минимум 14-е...
Ранее несколько комиссий проводили исследования и на месте крушения, и на объекте, где обломки самолёта хранятся. Первоначально в Польше подтверждали выводы комиссии о том, что причиной крушения лайнера под Смоленском стали сложные погодные условия и отказ экипажа уйти на запасной аэродром. Через некоторое время (после смены политической верхушки в Польше) Варшава вдруг объявила, что Ту-154 был взорван.
Нынешний глава подкомиссии по расследованию причин трагедии (экс-министр обороны Польши) Антони Мацеревич заявил, что на крыле якобы обнаружены следы взрывчатки. При этом добавляется откровенный бред о том, взрывное устройство «могли заложить в Самаре во время ремонта». В таком случае в Варшаве не только обвиняют Россию, но ещё и фактически заявляют, что борт №1 в Польше вообще не осматривался?
Большинство поляков, как показывают соцопросы, не верят в заявления Мацеревича, и считают их элементом внутренней политической борьбы.
Для справки: обломки Ту-154 находятся в ангаре Смоленского аэродрома. Польские власти требуют их выдачи. Москва уже собиралась передать обломки самолёта Варшаве, но та, как уже было отмечено, отказалась признать выводы двусторонней комиссии, а потому Россия, опасаясь провокаций с фрагментами лайнера, не спешит передавать их польской стороне.
Газета «Коммерсантъ» сообщает о том, что польские следователи совместно с представителями Следственного комитета РФ 3 сентября (в понедельник) начнут работу по изучению фрагментов авиалайнера. Продлится эта работа до 7 сентября. При этом в самой Польше уже не могут сказать, какое по счёту это будет изучение обломков Ту-154. Как минимум 14-е...
Ранее несколько комиссий проводили исследования и на месте крушения, и на объекте, где обломки самолёта хранятся. Первоначально в Польше подтверждали выводы комиссии о том, что причиной крушения лайнера под Смоленском стали сложные погодные условия и отказ экипажа уйти на запасной аэродром. Через некоторое время (после смены политической верхушки в Польше) Варшава вдруг объявила, что Ту-154 был взорван.
Нынешний глава подкомиссии по расследованию причин трагедии (экс-министр обороны Польши) Антони Мацеревич заявил, что на крыле якобы обнаружены следы взрывчатки. При этом добавляется откровенный бред о том, взрывное устройство «могли заложить в Самаре во время ремонта». В таком случае в Варшаве не только обвиняют Россию, но ещё и фактически заявляют, что борт №1 в Польше вообще не осматривался?
Большинство поляков, как показывают соцопросы, не верят в заявления Мацеревича, и считают их элементом внутренней политической борьбы.
Для справки: обломки Ту-154 находятся в ангаре Смоленского аэродрома. Польские власти требуют их выдачи. Москва уже собиралась передать обломки самолёта Варшаве, но та, как уже было отмечено, отказалась признать выводы двусторонней комиссии, а потому Россия, опасаясь провокаций с фрагментами лайнера, не спешит передавать их польской стороне.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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