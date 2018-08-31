Так есть ли у F-35 "русские корни"?

Я не могу сейчас фамилии называть, это были конструкторы, руководители направлений. Тогда мы встречались, мне приходилось с ними общаться, они очень жаловались на то, что эта невостребованность появилась за счёт появления различных экономических трудностей.



Политические решения не могли принять, а это было самым главным. Самолёты есть, проекты существуют, нужны были только команды.

Значительная часть разработок тогда ушла туда.

У нас сначала не было такой задачи.