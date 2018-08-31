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Так есть ли у F-35 "русские корни"?

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В очередной раз в прессе решили обсудить заявления о том, что американский F-35 на самом деле не такой уж американский, и имеет «русские корни». Ранее сообщалось, что истребитель пятого поколения ВВС США создавался на основе массива материалов, касающихся проекта самолёта вертикального (короткого) взлёта и посадки Як-141. По этому утверждению в Интернете разгорелись жаркие споры.



Подключился к ним и заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов. Он поддерживает версию о том, что F-35 вышел из технической документации по Як-141. Об этом заслуженный лётчик рассказывает журналисту ТАСС, отмечая, что Як-141 оказался невостребованным проектом в нашей стране:
Я не могу сейчас фамилии называть, это были конструкторы, руководители направлений. Тогда мы встречались, мне приходилось с ними общаться, они очень жаловались на то, что эта невостребованность появилась за счёт появления различных экономических трудностей.

Политические решения не могли принять, а это было самым главным. Самолёты есть, проекты существуют, нужны были только команды.

Владимир Попов отмечает, что во времена тотального недофинансирования многие отечественные специалисты были вынуждены искать работу. И если предлагалась работа за рубежом, многие соглашались. По словам генерала, тогда это воспринималось как сотрудничество с партнёрами, так как западные страны сами власти страны не называли ни врагами, ни геополитическими соперниками.

Владимир Попов:
Значительная часть разработок тогда ушла туда.


У заслуженного лётчика поинтересовались, можно ли говорить о том, что прототипом для F-35 стал Як-141, если даже внешне они не похожи. Владимир Попов ответил, что у F-35 «лицевая часть» и фонари иные, но это только внешние отличия, которые объясняются реализацией американцами технологии стелс.

Владимир Попов:
У нас сначала не было такой задачи.


Отмечено, что заимствована сама технология короткого взлёта и посадки, которая сегодня используется на F-35B.
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39 комментариев
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  1. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 07:56
    +2
    Трудно говорить о прямом использовании документации, это знают только сами разработчики и руководители, которые ведали секретностью, но метод заимствования технических решений никто не отменял.
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 08:12
      +2
      Локхид и не отрицает, что использовала официально купленную у бюро Яковлева документацию Як-141.
      Но выбрала схему с подъемным вентилятором с приводом от двигателя, а не двумя дополнительными двигателями (Як-141), как более простую (не надо синхронизировать три двигателя).
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 09:08
        +2
        так у них и свои вертикалки были, нахрен им ЯК
        1. gridasov Офлайн
          gridasov Сегодня, 10:19
          0
          Судя из того сколько рабочих моделей было создано амерами и сколько русскими то еще вопрос кто кого и что скопировал
      2. neri73-r Онлайн
        neri73-r Сегодня, 10:32
        0
        А причём здесь двигатель или вентилятор от двигателя, там главное взят принцип двух (или трех, поправьте кто знает, не помню сейчас) воздушных столбов! hi и нет никакой разницы чем эти столбы создаются движком или вентилятором с приводом от основного двигателя!
  2. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 07:57
    +5
    Ну что копья ломать?
    У бешки те же проблемы что и у яка в свое время. Ну ладно мы наступили на грабли, но пингвины в лучших традициях: изучили, и наступили снова
  3. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 08:00
    +1
    Отмечено, что заимствована сама технология короткого взлёта и посадки, которая сегодня используется на F-35B.

    Что за бред? А F-35A заимствовал взлет с разбегом у братьев Райт?
    1. д^Амир Онлайн
      д^Амир Сегодня, 08:03
      +3
      почему???? у Можайского!!!
  4. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 08:01
    +2
    В нашем обширном мире информации ,пусть даже и секретной ,элемент плагиата присутствует ,многие
    технические идеи повторяются или копируются....
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 08:10
      0
      http://topwar.ru/uploads/posts/2018-08/1535691818_f-35.jpg
      1. anjey Офлайн
        anjey Сегодня, 09:06
        +4
  5. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 08:02
    0
    А также паровоз Черепанова. У Як принципиально другая схема:"При создании комбинированной силовой установки решили использовать два подъемных двигателя РД-41 с тягой каждого по 4100 кг и один подъемно-маршевый двигатель Р-79 (Р-79В-300) с тягой 15500 кг. "
    А у F-35 - вентилятор.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 09:13
      0
      как у Карлссона!!! lol good
  6. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 08:03
    0
    Я вот не могу понять:
    1. Американцы РЕАЛЬНО сделали его взяв за основу ЯК-141.
    2. Вообще все сами придумали.
    Какая разница?!
    Это все равно принципиально новый самолет. Скорее всего получше ЯК-а.
    Ну вот ежели бы американцы передали бы нам документацию на FB-111, то что СУ-24 клеймить можно было бы больше чем сейчас. Никто не сомневается, что он был сделан "по мотивам" FB-111. Ну и что?
    Американцы, получив полный доступ и к документации к НИОКР и к "тушке" готового самолета были бы идиотами ежели что-либо не использовали в своей конструкции. А взяли-то совсем немного.
    1. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 08:37
      0
      На уровне общечеловеческого развития и в информационном пространстве , определяющем научно технические достижения все остается на прежнем уровне. Меняется только вариантность комбинаций того , что взято за фундаментальную основу для принятия технических решений. Поэтому ,чтобы говорить о новых решениях , и в том числе в области авиатехники необходимы новые фундаментальные данные введенные в инфо пространство. Ни какой двигатель или их комбинации или количество и масштабность этих двигателей не меняют , в основе , уровня плотност энергии при взаимодействии с внешней средой. Поэтому сколько не будут создавать и называть новыми самолеты , но не изменив фундаментальные принципы, летать они будут в пределах той энергетики ,которая заложена в основу работы двигателей. Все это значит , что чем дороже проекты , тем сложнее продвигать новые идеи и разработки.
    2. jonht Офлайн
      jonht Сегодня, 08:57
      0
      Но без этого (поворотное сопло маршевого двигателя) немного, навряд ли получился самолет вертикального взлета...
      1. Avior Офлайн
        Avior Сегодня, 09:14
        0
        а до Як-141 поворотного сопла в природе не было?
      2. Дырокол Онлайн
        Дырокол Сегодня, 09:24
        +1
        Цитата: jonht
        Но без этого (поворотное сопло маршевого двигателя) немного, навряд ли получился самолет вертикального взлета...

        К поворотному соплу КБ Яковлева никакого отношения не имеет, это не их разработка и никакой документации для передачи LM у них быть не могло.
  7. ul_vitalii Офлайн
    ul_vitalii Сегодня, 08:06
    +1
    ""По словам генерала, тогда это воспринималось как сотрудничество с партнёрами, так как западные страны сами власти страны не называли ни врагами, ни геополитическими соперниками.""

    А своей головы похоже не было, всё разжуй и в рот положи. Это касаемо всех и кто уехал, и кто отпустил, не удержав.
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:15
    +3
    Уже от одного очередного упоминания F-35 начинает зубы ломить. А у тех кто страдает аллергией (меня не касается поэтому не стоит готовить глупые комменты) наверное зуд по коже.
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 08:20
      0
      Уже от одного очередного упоминания F-35 начинает зубы ломить
      Да похоже все запущенно lol
  9. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 08:18
    0
    Раньше много разработок на запад по уплывали кроме як 141. Стелс, своы чужой, и т.д.
  10. asiat_61 Офлайн
    asiat_61 Сегодня, 08:18
    0
    За фотографирование экранолётов американцы в своё время заплатили 300 000 $ зелёных денег. Правда им это не особенно помогло, но в 90-е тащили из России всё что можно. Так что удивлять ся не приходится.
    1. Винни76 Онлайн
      Винни76 Сегодня, 09:01
      0
      Цитата: asiat_61
      За фотографирование экранолётов американцы в своё время заплатили 300 000 $ зелёных денег.

      ССылочку будьте любезны
    2. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 09:15
      +1
      вам платили-то? laughing
    3. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: asiat_61
      За фотографирование экранолётов американцы в своё время заплатили 300 000 $ зелёных денег.

      На счет оплаты не знаю, но показ устраивали, возможно за это деньги и содрали. Писали что смотрел Берт Рутан, но он никакого отношения к Пентагону не имеет, он частное лицо. Возможно как авиаконструктор ему были интересны экранопланы но на сколько известно, он ими не занимался. Поэтому ваша фраза
      Цитата: asiat_61
      им это не особенно помогло

      не имеет каких либо оснований
  11. Mauricio Офлайн
    Mauricio Сегодня, 08:28
    +2
    По компоновочной схеме
    По положению фюзеляжа при взлёте и посадке.

    Вертикальное положение (так называемый tailsitter):
    с винтами (пример: Convair XFY Pogo, Lockheed XFV);
    реактивные;
    с прямым использованием тяги от маршевого реактивного двигателя (пример — X-13 Vertijet);
    с кольцевым крылом (колеоптер);
    Горизонтальное положение:
    с винтами;
    с поворотным крылом и винтами (ХС-142);
    с поворотными винтами/вентиляторами на конце крыла (V-22 Osprey, Bell X-22);
    с отклонением струи от винтов;
    реактивные;
    с поворотными двигателями (Bell D-188);
    с отклонением струи газов маршевого реактивного двигателя (Hawker Siddeley Harrier);
    с подъёмными двигателями (Dassault Mirage IIIV);

    кто и че там заимствовал? Как всегда без подробностей... саму схему? Этой схеме сто лет в обед в буквальном смысле. request
    Отмечено, что заимствована сама технология короткого взлёта и посадки, которая сегодня используется на F-35B.
  12. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 08:33
    +3
    ...F-35 вышел из технической документации по Як-141.
    March 9, 1987
    "..Для проведения испытаний Як-41М была построена малая серия из четырех экземпляров. Один экземпляр предназначался для статических испытаний, второй - с бортовым номером "48" - для оценки сил и моментов, действующих на самолет в различных режимах полета, и работы силовой установки. Два летных экземпляра имели бортовые номера "75" и "77". Под этими номерами они проходили испытания на сухопутных аэродромах и на ТАКР "Адмирал флота Советского Союза С.Г.Горшков", находящемся на Северном флоте. Самолет с бортовым "77" являлся предсерийным экземпляром. .."
  13. irbis0373 Офлайн
    irbis0373 Сегодня, 08:54
    0
    Статья ниочем. Да и статьей то это назвать сложно.
    1. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 09:36
      0
      Точно так же очевидно мыслили те кто посылал журналистов в ЦАР. Кабинетные аналитики не воспринимающие реальность влияют на последствия событий. Поэтому надо понимать , что обсуждать тему подобного рода в среде летчиков эксплуатантов или в среде физиков фундаменталистов или инженеров -технологов это значит по разному видеть выводы подобных дискуссий. Смешав всех в кучу получим басню Крылова про лебедя ,рака и щуку. Но главное кто и на каком уровне отвечает за свои и рассуждения и принятые решения
    2. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: irbis0373
      Статья ниочем. Да и статьей то это назвать сложно.

      КБ Яковлева самое бездарное во времена СССР, имеется в виду послевоенное время. Если микояновцы и суховцы имеют чем гордиться, то яковлевцы за неимением оного твердят о своей причастности к F-35 и "пипл хавает"
  14. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 08:55
    0
    Что-то утекло,да.Но говорить о прямом копировании всётаки не стоит.У нас с янки разные конструкторские школы и подход целеполаганию в проектировании.Российская школа авиамысли создаёт под каждый набор задач свой самолёт.Дальним задачам дальник,если бомбер то бомбер ну и тд.Янки же пытаются слепить универсальную платформу и обвесы к ней.Иногда это у них получается,чаще нет.У Яка они взяли идею независимой (условно) от главного двигателя подёмной установки.Но не более.
    1. Avior Офлайн
      Avior Сегодня, 09:23
      0
      это у яковлевцев она независимая, а у американцев как раз зависимая- двигатель-то всего один.
    2. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 09:54
      0
      Вопрос кто одержит преимущество в реальных авиационных и боевых столкновениях. Вероятность же таких процессов только растет. Тогда посмотрим как выглядят высказывания людей не способных оценить все факторы влияния.
  15. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 09:09
    0
    Принципы решений тех или иных технических задач описаны давно... в каждой стране они реализуются по своему исходя из технических и технологических достижений промышленности. В 90-е на Запад ушли все технические и технологические достижения СССР, но реализация по ним вопрос другой. На Западе просто возможно не поняли, как это работает или расходится с концепцией развития их техники.
  16. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:15
    0
    О чём может быть спор ваще? За нарушение патентного права! Ещё за что? Промышленный и прочий шпионаж уже не докажешь, никак. О чем тогда разговор?
    Янки довели разработку до серии ... все, спор закончен, надо идти дальше, а не топтаться на месте.
    Да, ещё ушами хлопать поменьше и охраняться по полной программе!
    1. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 09:28
      0
      Это не просто разговор. Каждый сделает свои выводы , которые лягут в основу и мировозрения и в основу новых принимаемых решений. Идет война технологий , которые в прямом смысле влияют на перспективную расстановку сил и превосходство одних над другими.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:31
        0
        Мы про ответственных товарищей говорим или за нашу местечковую "болтушку"?
        Вряд ли здесь найдутся експерты, дающие советы верхним, ответственным!
  17. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 09:22
    0
    Смешно читать уже это.
    При любых разработках знакомство с аналогичными изделиями- обязательный элемент.
    Покупка каких-то отдельных чертежей "для информации" , чего американцы не скрывают, не дает право использовать оригинальные технические решения по купленным чертежам, нужно патент покупать, иначе яковцы судились бы давно с американцами по всему миру. Сами яковлевцы молчат о том, что якобы американцы у них что-то скопировали.
    Если бы что-то специфическое реально использовали в Ф-35, то американцы бы просто за это заплатили официально- в начале 90-х яковлевцы любым деньгам были бы рады.
    Вывод простой- либо не использовали то что купили, либо эти решения не были оригинальными и применялись раньше.
    зы А счас еще кто-то запостит картинку с силуэтами ф-35 и фальшивым силуэтом як-141. smile