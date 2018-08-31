Так есть ли у F-35 "русские корни"?
В очередной раз в прессе решили обсудить заявления о том, что американский F-35 на самом деле не такой уж американский, и имеет «русские корни». Ранее сообщалось, что истребитель пятого поколения ВВС США создавался на основе массива материалов, касающихся проекта самолёта вертикального (короткого) взлёта и посадки Як-141. По этому утверждению в Интернете разгорелись жаркие споры.
Подключился к ним и заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов. Он поддерживает версию о том, что F-35 вышел из технической документации по Як-141. Об этом заслуженный лётчик рассказывает журналисту ТАСС, отмечая, что Як-141 оказался невостребованным проектом в нашей стране:
Владимир Попов отмечает, что во времена тотального недофинансирования многие отечественные специалисты были вынуждены искать работу. И если предлагалась работа за рубежом, многие соглашались. По словам генерала, тогда это воспринималось как сотрудничество с партнёрами, так как западные страны сами власти страны не называли ни врагами, ни геополитическими соперниками.
Владимир Попов:
У заслуженного лётчика поинтересовались, можно ли говорить о том, что прототипом для F-35 стал Як-141, если даже внешне они не похожи. Владимир Попов ответил, что у F-35 «лицевая часть» и фонари иные, но это только внешние отличия, которые объясняются реализацией американцами технологии стелс.
Владимир Попов:
Отмечено, что заимствована сама технология короткого взлёта и посадки, которая сегодня используется на F-35B.
Подключился к ним и заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов. Он поддерживает версию о том, что F-35 вышел из технической документации по Як-141. Об этом заслуженный лётчик рассказывает журналисту ТАСС, отмечая, что Як-141 оказался невостребованным проектом в нашей стране:
Я не могу сейчас фамилии называть, это были конструкторы, руководители направлений. Тогда мы встречались, мне приходилось с ними общаться, они очень жаловались на то, что эта невостребованность появилась за счёт появления различных экономических трудностей.
Политические решения не могли принять, а это было самым главным. Самолёты есть, проекты существуют, нужны были только команды.
Политические решения не могли принять, а это было самым главным. Самолёты есть, проекты существуют, нужны были только команды.
Владимир Попов отмечает, что во времена тотального недофинансирования многие отечественные специалисты были вынуждены искать работу. И если предлагалась работа за рубежом, многие соглашались. По словам генерала, тогда это воспринималось как сотрудничество с партнёрами, так как западные страны сами власти страны не называли ни врагами, ни геополитическими соперниками.
Владимир Попов:
Значительная часть разработок тогда ушла туда.
У заслуженного лётчика поинтересовались, можно ли говорить о том, что прототипом для F-35 стал Як-141, если даже внешне они не похожи. Владимир Попов ответил, что у F-35 «лицевая часть» и фонари иные, но это только внешние отличия, которые объясняются реализацией американцами технологии стелс.
Владимир Попов:
У нас сначала не было такой задачи.
Отмечено, что заимствована сама технология короткого взлёта и посадки, которая сегодня используется на F-35B.
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