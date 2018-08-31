Климатическая "бомба" откроет Северный морской путь

Человечество потеряет Арктику в её нынешнем виде. К очередным выводам подобного рода через рассуждения о глобальном потеплении пришли учёные из Йельского университета. Они опубликовали свои исследования в австралийском научном издании. При этом отмечено, что уже сегодня Арктика сталкивается с "климатической бомбой".В частности, новые исследования выявили большие объёмы солёной и тёплой воды под верхним слоем воды Северного Ледовитого океана. Эти тёплые и солёные потоки со временем могут привести к процессу таяния льда, если поднимутся к поверхности океана.К таким выводам исследователей заставили прийти данные, согласно которым с 1987 по 2017 годы на Аляске в Канадском бассейне температура в самых тёплых местах океана повысилась вдвое.По мнению исследователей, причиной такого потепления воды является воздействие солнечного излучения на поверхностные воды в Чукотском море, питающем Канадский бассейн. Арктические ветра затем перемещают эти тёплые водные потоки на север. Ученые предупреждают, что количество воды, нагретое за последние три десятилетия, может представлять собой «бомбу замедленного действия», поскольку его может хватить для того, чтобы растопить полярные льды, покрывающие воды Мирового океана в Арктике на протяжении большей части года.Однако учёные считают, что на сегодняшний день данная проблема не представляет серьёзной угрозы, но в будущем она может стать «климатической бомбой», и Арктика может остаться без своих льдов.Ранее в России отмечалось, что уменьшение толщины льда в Арктической зоне может принести экономическую пользу России. Отмечено, что таким образом может стать гораздо более доступным Северный морской путь, который превратится в основную морскую транспортную артерию между Восточной Азией и Европой.