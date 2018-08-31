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Климатическая "бомба" откроет Северный морской путь

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Человечество потеряет Арктику в её нынешнем виде. К очередным выводам подобного рода через рассуждения о глобальном потеплении пришли учёные из Йельского университета. Они опубликовали свои исследования в австралийском научном издании Science Alert. При этом отмечено, что уже сегодня Арктика сталкивается с "климатической бомбой".

В частности, новые исследования выявили большие объёмы солёной и тёплой воды под верхним слоем воды Северного Ледовитого океана. Эти тёплые и солёные потоки со временем могут привести к процессу таяния льда, если поднимутся к поверхности океана.

К таким выводам исследователей заставили прийти данные, согласно которым с 1987 по 2017 годы на Аляске в Канадском бассейне температура в самых тёплых местах океана повысилась вдвое.


По мнению исследователей, причиной такого потепления воды является воздействие солнечного излучения на поверхностные воды в Чукотском море, питающем Канадский бассейн. Арктические ветра затем перемещают эти тёплые водные потоки на север. Ученые предупреждают, что количество воды, нагретое за последние три десятилетия, может представлять собой «бомбу замедленного действия», поскольку его может хватить для того, чтобы растопить полярные льды, покрывающие воды Мирового океана в Арктике на протяжении большей части года.



Однако учёные считают, что на сегодняшний день данная проблема не представляет серьёзной угрозы, но в будущем она может стать «климатической бомбой», и Арктика может остаться без своих льдов.

Ранее в России отмечалось, что уменьшение толщины льда в Арктической зоне может принести экономическую пользу России. Отмечено, что таким образом может стать гораздо более доступным Северный морской путь, который превратится в основную морскую транспортную артерию между Восточной Азией и Европой.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 08:47
    +4
    Если откроется Северный морской путь,Россия получаете огромную выгоду и плюс денюжки за проход иностранных короблей.
    1. SSR Онлайн
      SSR Сегодня, 08:59
      +2
      Цитата: Rocj
      Если откроется Северный морской путь,Россия получаете огромную выгоду и плюс

      Не вставляется картинка.
      Вечная мерзлота в России, составляет около 65% нашей земли и какие плюсы и минусы она таит мало известны.

      Вечная мерзлота
      geographyofrussia.com/…merzlota/
      Вечная мерзлота занимает 65% территории России. По географическому положению она делится на субаэральную, субгляциальную и шельфовую. Субаэральная криолитозона — максимальная по площади — представлена с поверхности многолетнемерзлыми породами. В Европейской части страны она распространена только в тундре и лесотундре; от Кольского полуострова ее южная граница идет к устью реки Мезень и далее почти по Северному полярному кругу до Урала.

      Некоторые "пугают" огромным выбросом метана в атмосферу.
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Сегодня, 09:00
        +5
        Многие уже клонят к тому, что СМП - это международные воды и значит должны быть "общими". Данная программа уже давно запущенна и будет только усиливаться. Вот и строим в т.ч. военные базы. И правильно делаем))
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 09:31
          +2
          ну, в 12 морских милях от берега - пусть ходют, если смогут
      2. Проксима Онлайн
        Проксима Сегодня, 09:51
        +1
        Цитата: SSR
        Не вставляется картинка.

        Ставьте "галочку" в квадратике в левом нижнем углу картинки и будет вставляться hi
        Цитата: SSR
        В Европейской части страны она распространена только в тундре и лесотундре..... и далее почти по Северному полярному кругу до Урала.

        А вот за Уралом эта граница проходит по диагонали с северо-запада на юго-восток (вплоть до Монголии и северной части Китая belay ) Удивительно конечно. Виной тому Гольфстрим fellow
    2. astepanov Офлайн
      astepanov Сегодня, 09:05
      +2
      Цитата: Rocj
      получаете огромную выгоду и плюс денюжки за проход иностранных короблей.

      плюс очень вероятный геморрой от претензий всяческих "партнеров" на эти территории под международным статусом
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 09:53
        0
        Учёные говорят, эт конечно важно, но такое определение - Вилами на воде писано! - никто не отменял.
        Быть готовым, но без лишних телодвижений.
  2. Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 08:53
    +1
    Это они себя так успокаивают. Надеются наверное дожить до светлого будущего. К тому времени может быть уже ничего и не нужно будет.
  3. atakan Офлайн
    atakan Сегодня, 08:55
    0
    Климатическая "бомба" откроет Северный морской путь

    Для кого ,для АПЛ США? Или для китайских транспортных компаний?
  4. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 09:00
    +1
    Если я ещё помню школьный курс физики, то солёная и тёплая вода должна быть сверху холодной и пресной? Или исследователи Йельского универа владеют неизвестной другим физикой?
  5. astepanov Офлайн
    astepanov Сегодня, 09:10
    +2
    Цитата: Yrec
    Или исследователи Йельского универа владеют неизвестной другим физикой?

    Нет, вы не помните школьного курса физики.
    1. Плотность воды меняется с температурой аномальным образом: от нуля до +4 вода сжимается, затем с ростом температуры снова расширяется. "Теплой" водой тут называют воду именно с температурой около +4 - Арктика-с, как-никак!
    2) Плотность воды растет с увеличением солености, а не падает.
  6. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 10:12
    0
    Кому Северный морской путь откроет, а кому и закроет
  7. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 10:15
    0
    Если растает ледовитый океан, то в северных районах растает и вечная мерзлота. И до буровых и газовых скважин можно будет добраться только на вертолёте. Это ещё если они также не рухнут. По факту весь север превратится в большое болото. Так что выгоды неочевидны