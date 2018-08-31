РФ-США: Заступаетесь за бесчинствующих на Азовском море подопечных?
Посольство России в Вашингтоне призвало Госдеп США прекратить заступаться за своих подопечных, «бесчинствующих в Азовском море», передает РИА Новости.
Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в искусственном создании проблем для международного судоходства в Азовском море. «Россия задержала сотни судов с апреля, а за последние недели остановила как минимум 16 торговых судов, направлявшихся в украинские порты», – говорится в заявлении.
По словам российских дипломатов, Госдеп почему-то озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Именно остановками, а не задержаниями и арестами. Примечательно, что, говоря о сотнях судов, ведомство не назвало ни одно из них. Госдеп сознательно ушел от этого (и это важно для понимания политики двойных стандартов).
При этом американская сторона замалчивает факты украинского пиратства – захват траулера «Норд» и задержание в Херсоне танкера «Механик Погодин».
В посольстве подчеркнули, что власти США «генерируют все новые пустые обвинения» в адрес Москвы, чтобы отвлечь внимание общественности от нарушения прав человека – как со стороны своих подопечных, так и у себя в стране. В первую очередь речь идет о похищениях россиян за рубежом с целью последующих процессов над ними в Соединенных Штатах.
Дипломаты отметили, что очередной жертвой американского правосудия стала студентка Мария Бутина, заключенная в тюрьму по надуманным основаниям.
Напомним, во вторник Киев заявил о планах усилить группировку кораблей в Азовском море, чтобы дать отпор «российскому произволу». Как отметил в Госдуме РФ, украинские власти обитают в каком-то виртуальном мире, так как абсолютный произвол в отношении мирных рыбаков происходит как раз с их стороны.
Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в искусственном создании проблем для международного судоходства в Азовском море. «Россия задержала сотни судов с апреля, а за последние недели остановила как минимум 16 торговых судов, направлявшихся в украинские порты», – говорится в заявлении.
По словам российских дипломатов, Госдеп почему-то озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Именно остановками, а не задержаниями и арестами. Примечательно, что, говоря о сотнях судов, ведомство не назвало ни одно из них. Госдеп сознательно ушел от этого (и это важно для понимания политики двойных стандартов).
При этом американская сторона замалчивает факты украинского пиратства – захват траулера «Норд» и задержание в Херсоне танкера «Механик Погодин».
В посольстве подчеркнули, что власти США «генерируют все новые пустые обвинения» в адрес Москвы, чтобы отвлечь внимание общественности от нарушения прав человека – как со стороны своих подопечных, так и у себя в стране. В первую очередь речь идет о похищениях россиян за рубежом с целью последующих процессов над ними в Соединенных Штатах.
Дипломаты отметили, что очередной жертвой американского правосудия стала студентка Мария Бутина, заключенная в тюрьму по надуманным основаниям.
Напомним, во вторник Киев заявил о планах усилить группировку кораблей в Азовском море, чтобы дать отпор «российскому произволу». Как отметил в Госдуме РФ, украинские власти обитают в каком-то виртуальном мире, так как абсолютный произвол в отношении мирных рыбаков происходит как раз с их стороны.
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