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РФ-США: Заступаетесь за бесчинствующих на Азовском море подопечных?

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Посольство России в Вашингтоне призвало Госдеп США прекратить заступаться за своих подопечных, «бесчинствующих в Азовском море», передает РИА Новости.



Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в искусственном создании проблем для международного судоходства в Азовском море. «Россия задержала сотни судов с апреля, а за последние недели остановила как минимум 16 торговых судов, направлявшихся в украинские порты», – говорится в заявлении.

По словам российских дипломатов, Госдеп почему-то озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Именно остановками, а не задержаниями и арестами. Примечательно, что, говоря о сотнях судов, ведомство не назвало ни одно из них. Госдеп сознательно ушел от этого (и это важно для понимания политики двойных стандартов).

При этом американская сторона замалчивает факты украинского пиратства – захват траулера «Норд» и задержание в Херсоне танкера «Механик Погодин».

В посольстве подчеркнули, что власти США «генерируют все новые пустые обвинения» в адрес Москвы, чтобы отвлечь внимание общественности от нарушения прав человека – как со стороны своих подопечных, так и у себя в стране. В первую очередь речь идет о похищениях россиян за рубежом с целью последующих процессов над ними в Соединенных Штатах.

Дипломаты отметили, что очередной жертвой американского правосудия стала студентка Мария Бутина, заключенная в тюрьму по надуманным основаниям.

Напомним, во вторник Киев заявил о планах усилить группировку кораблей в Азовском море, чтобы дать отпор «российскому произволу». Как отметил в Госдуме РФ, украинские власти обитают в каком-то виртуальном мире, так как абсолютный произвол в отношении мирных рыбаков происходит как раз с их стороны.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. avt Офлайн
    avt Сегодня, 08:27
    +6
    Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в искусственном создании проблем для международного судоходства в Азовском море. «Россия задержала сотни судов с апреля, а за последние недели остановила как минимум 16 торговых судов, направлявшихся в украинские порты»,
    А идите .... в суд по морскому праву . bully
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 08:52
      +2
      Странно, а почему по нашим новостям не показывают стоящих на рейде сотни украинских шлюпок? Я не к тому, что не верю, верю полностью. Просто это порадовало бы наш электорат)) и люди поняли, что власть не бездействует.
  2. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 08:42
    -5
    Наш гарант все время талдычит, что, мол, мы хотим дружить с Америкой, но на равноправной основе. Но Америка отвечает, какая, нах.рен равноправная основа когда в Америке ВВП в 12 раз больше. Когда в ноябре Америка отлучит Россию от доллара, у России не останется больше ничего такого, чем можно бы было дорожить в наших отношениях. Вот тогда и посмотрим. У нашего гаранта есть кое что, что могло бы поставить зарвавшегося хама на место. А именно ЯО. Я понимаю, что сразу на меня набросятся люди, вы, что мол, за ядерный кошмар. Отнюдь нет, но угрожать кошмаром можно, ибо противник сам не хочет ядерного кошмара еще больше чем мы.
    1. bulvas Офлайн
      bulvas Сегодня, 08:50
      +2
      Цитата: mikh-korsakov
      У нашего гаранта есть кое что, что могло бы поставить зарвавшегося хама на место. А именно ЯО. Я понимаю, что сразу на меня набросятся люди, вы, что мол, за ядерный кошмар. Отнюдь нет, но угрожать кошмаром можно, ибо противник сам не хочет ядерного кошмара еще больше чем мы.


      Интересно, продолжайте пожалуйста.

      Развивайте идею дальше, по шагам, так сказать.

      Честно говоря, я тоже не хочу ядерного кошмара не меньше американцев





    2. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 08:50
      +3
      mikh-korsakov
      Не нервничайте, все будет хорошо. Все заявления о дружбе и т.п. это фуфло, и поверьте гарант это знает, как минимум не хуже нас
    3. dvina71 Онлайн
      dvina71 Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: mikh-korsakov
      когда в Америке ВВП в 12 раз больше

      Во первых такое сравнение не корректно. Если вдруг завтра на бирже на час доллар станет по 5р наши ВВП на это время выровняются.. Более корректно сравнивать ВВП по покупательной способности\,но это не так эффектно..
      Ну и совсем не интересно разбираться в структуре ВПП США..,где 40%(как минимум) это биржевые операции,это простое перетекание средств из одного кармана в другой..и никакого полезного продукта не производят. Кроме того.. в этот ВВП включают все что шевелится..даже то что на грани криминала..оборот легких наркотиков и проституция.. ТАкими методами пользовалась Греция,что бы присоеденится в ЕС..
  3. АнГиНа Офлайн
    АнГиНа Сегодня, 08:56
    +1
    В заголовке ДВЕ ошибки. Позорище!
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 08:59
    +3
    А ничего не будет. Как задерживали, так и будем задерживать... Пока не надоест плавать в наше море.
  5. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:04
    0
    Такие у этих мальчиков игры!
    В принципе, мы статисты, просто рядом стоим и если искры полетят. нам за шиворот они попадут гарантированно.
    Не впервой, поэтому напряга особого нет, просто неприятно.
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:07
    +2
    Да штатовцы будут защищать кого угодно хоть людоедов, хоть маньяков лишь бы в пику России... потому как, сами такие же...
  7. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 09:28
    0
    Не бросят ы своих дрессированых свинок , а они будут с радостью хрюкать по команде хозяина.
  8. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 09:35
    0
    Ничего, у нас "все ходы записаны" и придёт время "счета" к оплате предъявим. sad angry
  9. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 09:37
    +1
    Вы бы лучше правительству и президенту нашему предложили заступиться за наших граждан, а то пока помощи дождутся сто раз помереть могут. На беспредел надо отвечить тем же. Храмов по настроили, а библию не читали. "Как хотите, чтобы люди с вами поступали, так и вы поступайте, ибо в этом закон и правда его".
  10. Комментарий был удален.